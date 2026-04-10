Europa beginnt mit Energie-Rationierung, da die Krise in den Alltag übergeht

Martin Armstrong

Europa lässt nun keinen Zweifel mehr an der Ernsthaftigkeit dieser Krise, denn Regierungen sagen Millionen von Menschen nicht, sie sollen von zu Hause arbeiten, wenn sich nicht unter der Oberfläche ein echter Mangel bildet. Die Europäische Union hat begonnen, die Bürger dazu aufzufordern, von zu Hause aus zu arbeiten, weniger Auto zu fahren, Geschwindigkeitsbegrenzungen zu senken und den gesamten Energieverbrauch zu reduzieren, als Teil einer Notfallreaktion auf den Schock, der durch den Iran-Krieg ausgelöst wurde.

Die Sprache der Behörden macht deutlich, dass dies nicht vorübergehend ist. Europäische Stellen warnen vor einer „sehr ernsten Situation“ ohne absehbares Ende, und das stimmt mit dem überein, was wir weltweit sehen, da die Schließung der Straße von Hormus eine der kritischsten Energieadern der Welt unterbrochen hat. Etwa 20 % des weltweiten Öl- und Gasverkehrs verlaufen normalerweise durch diese Route, und Europa allein ist in erheblichem Maße davon abhängig, einschließlich etwa 7 % seines Öls, 8,5 % seines LNG und bis zu 40 % seines Flugkraftstoffs und Diesels. Wenn dieser Fluss gestört wird, gibt es keinen schnellen Ersatz.

Was die Regierungen jetzt tun, ist zu versuchen, die Nachfrage zu senken, weil sie das Angebot nicht schnell genug erhöhen können. Die Internationale Energieagentur hat sogar Maßnahmen skizziert wie die Reduzierung der Autobahngeschwindigkeiten, die Einschränkung der privaten Autonutzung, die Förderung öffentlicher Verkehrsmittel und die Verlagerung von Arbeit auf Homeoffice, wo möglich. Das ist keine Umweltpolitik, das ist Rationierung unter einem anderen Namen. Es ist das gleiche Drehbuch, das wir in den 1970er Jahren gesehen haben, nur dass es jetzt durch moderne Systeme umgesetzt wird, anstatt durch offensichtliche Benzinschlangen und Engpässe an Tankstellen.

Der Vorstoß hin zu Homeoffice ist besonders aufschlussreich, weil er zeigt, wie tief Energie in die Wirtschaft eingebettet ist. Pendeln, Bürogebäude, Verkehrsnetze – all das verbraucht Energie, und durch die Reduzierung physischer Bewegung versuchen Regierungen, die Gesamtnachfrage zu senken, ohne ausdrücklich eine Rationierung zu erklären. Einige Länder bewegen sich sogar in Richtung Vier-Tage-Woche und beschränken Reisen auf wesentliche Aktivitäten, was erneut zeigt, dass das Problem nicht theoretisch ist, sondern bereits den Alltag der Wirtschaft beeinflusst.

Dies steht in direktem Zusammenhang mit dem größeren Angebotsschock, der als der größte in der modernen Geschichte beschrieben wurde. Die Internationale Energieagentur hat gewarnt, dass diese Krise schlimmer ist als die Schocks von 1973, 1979 und sogar die jüngsten Energieunterbrechungen zusammen, weil das heutige System viel stärker vernetzt und von kontinuierlichen Energieflüssen abhängig ist. Europa ist mit bereits niedrigen Gasspeicherständen in diese Krise eingetreten, die nach einem harten Winter auf etwa 30 % geschätzt wurden, was es besonders anfällig macht, während die Preise steigen und die Versorgung sich verknappt.

Was die Öffentlichkeit noch nicht vollständig versteht, ist, dass dies erst die Anfangsphase ist. Das Öl und Gas, das sich bereits vor der Störung im Transit befand, bewegt sich noch durch das System, und das hat die volle Wirkung verzögert. Regierungen versuchen, diesem Moment zuvorzukommen, indem sie jetzt die Nachfrage senken, denn sobald diese Flüsse weiter abnehmen, wird die Lücke zwischen Angebot und Verbrauch unmöglich zu ignorieren sein. Dann wird Rationierung unvermeidlich und nicht mehr nur eine Empfehlung.

Es gibt auch einen sekundären Effekt, der sich bereits abzeichnet, nämlich die Auswirkungen auf die Industrie. Energieintensive Sektoren in ganz Europa, darunter Chemie und Produktion, sehen sich steigenden Kosten gegenüber und reduzieren in einigen Fällen die Produktion oder erheben Zuschläge von bis zu 30 %, nur um weiterarbeiten zu können. So wird eine Energiekrise zu einer Wirtschaftskrise, denn sobald die Produktion nachlässt, steigen die Preise und das Wachstum beginnt zu stagnieren, während die Inflation zunimmt – ein klassisches Szenario der Stagflation.

Die Vorstellung, dass Volkswirtschaften weiterhin mit voller Kapazität arbeiten können, während die Energieversorgung eingeschränkt ist, ist schlicht unrealistisch. Wenn Energie knapp wird, muss alles darüber schrumpfen, und genau das sehen wir jetzt mit verkürzten Arbeitszeiten, Homeoffice-Vorgaben und Einschränkungen im Verkehr.

Die Regierungen versuchen, den Übergang so zu steuern, dass Panik vermieden wird, aber die Maßnahmen selbst zeigen die Schwere der Situation. Sobald man beginnt, ganze Bevölkerungen aufzufordern, ihre Arbeitsweise, ihr Reisen und ihren Energieverbrauch zu ändern, befindet man sich bereits im Krisenmodus.

Das wird sich nicht schnell lösen. Beamte warnen bereits, dass der Schock langfristig sein wird, was darauf hindeutet, dass die aktuellen Maßnahmen nur der erste Schritt sind. Wenn die Störung der globalen Energieflüsse anhält, werden sich diese vorübergehenden Anpassungen in formalisierte Beschränkungen verwandeln, und das, was jetzt als freiwillige Empfehlung dargestellt wird, wird zur verpflichtenden Politik werden.

Energie bildet die Grundlage der gesamten Wirtschaft, und sobald diese Grundlage gestört wird, beginnt sich alles darüber zu verschieben. Europa tritt jetzt in diese Phase ein, und die Bewegung hin zu Homeoffice und reduziertem Verbrauch ist lediglich das erste sichtbare Zeichen dafür, dass das System unter Druck steht.