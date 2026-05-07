And the winner is – Jens Spahn

Egon W. Kreutzer

208 Abgeordnete sind eigentlich gar nicht so wenige. Früher nannte man so etwas eine „Personaldecke“. Als man die aber zur Wahl des Fraktionsvorsitzenden gelüftet hat, war nur noch Jens Spahn zu finden.

Meine ernsthafte Suche nach Gegenkandidaten, die bei der so genannten Wahl gegen Jens – Maskendeal – Spahn angetreten wären, blieb erfolglos. Er hat insgesamt 167 Stimmen erhalten. Nach meiner Rechnung sind das 80,3 Prozent. Weil aber nur 196 Abgeordnete von CDU und CSU an der Wahl teilgenommen haben, sieht das Ergebnis der offiziellen Rechnung mit 86,5 Prozent (von 94,2 %