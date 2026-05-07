Wie der chinesische Yuan von aktuellen „US-Kriegen“ profitiert

Bei den derzeitigen Konflikten und Kriegen in der Welt hält sich China in den meisten Fällen zwar im Hintergrund, schafft es in der Regel jedoch, klare Vorteile daraus zu ziehen.

Von Alex Männer

Ob in der Ukraine oder im Iran – die Strategie der Vereinigten Staaten zur Schwächung ihrer geopolitischen Gegner scheint nicht aufzugehen. Denn sowohl Russland als auch China können von internationalen Konflikten, die von Washington provoziert wurden, insgesamt profitieren.

Die Russen, weil sie eine „strategische Niederlage“ angesichts der Konfrontation mit dem Westen verhindern konnten und – trotz der anhaltenden Kampfhandlungen gegen die Ukraine sowie der antirussischen Sanktionen – eine durchaus positive Entwicklung verzeichnen. Die Chinesen, weil sie einen großen Konflikt mit den USA bisher aus dem Weg gegangen sind und ihre ohnehin starke Position in der