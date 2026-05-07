Ärzte mit Gewissen in den Zeiten der Corona-Staatsverbrechen

Seit dem 27. April 2026 ist unter aerzte-mit-gewissen.org eine systematische, durchsuchbare Dokumentation derjenigen Ärztinnen und Ärzte online, die in den Corona-Jahren strafrechtlich oder berufsrechtlich verfolgt wurden, weil sie der Wahrheit entsprechend zum Schutz ihrer Patienten Maskenbefreiungs-Atteste oder Impfuntauglichkeits-Bescheinigungen ausgestellt haben. Initiiert wurde das Projekt vom Verein der „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie“ (MWGFD e.V.).

Es steht längst fest, dass Atemschutzmasken keinen Schutz gegen Ansteckung bieten, sondern gesundheitsschädlich sind, ja, wie inzwischen sogar der ehemalige Bundesgesundheitsminister und Maskenjäger Jens