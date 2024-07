Andrew Bridgen enthüllt Beweise für Menschenhandelsorganisation an MI5 und hochrangige Regierungsbeamte

Der britische Abgeordnete Andrew Bridgen übergab Beweise zu einer Menschenhandels-„Organisation“ an den MI5: „Solange diejenigen, die diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, nicht zur Rechenschaft gezogen werden… was wird jemals… jemanden davon abhalten, dies jemals wieder zu tun?“

In diesem Ausschnitt aus einem Interview mit Sonia Poulton erklärt der unabhängige Abgeordnete des britischen Parlaments, Andrew Bridgen, wie er „hochrangigen Beamten“ der Regierung und des MI5 (britischer Inlandsgeheimdienst) Beweise für eine Menschenhandels-„Organisation“ im Land übergab – eine Organisation, die Geld durch Unternehmen wäscht und „hauptsächlich die albanische Mafia“ benutzt, um die „Drecksarbeit“ zu erledigen.

Transkription des Clips:

„Ich habe es hochrangigen Leuten in der Regierung gegeben, die den Empfang bestätigt haben. Nichts geschah. Es ging an die nationale Verbrechensbehörde. Es ging an den MI5. Es wurde nichts unternommen.

Poulton: „Was werden Sie jetzt offensichtlich tun? Denn wir können es nicht einfach in der Luft hängen lassen, denn… jede Minute, in der wir es so lassen, wird wahrscheinlich mehr Menschen zum Opfer. Also, was jetzt?“

„Nun, ich muss zurück ins Unterhaus, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Je früher ich zurück bin, desto schneller können wir Licht ins Dunkel bringen. Als ich die Dokumente mit den Namen und der gesamten Organisation, den Firmen, die das Geld waschen, und wie es organisiert ist, geschickt habe, wussten sie offensichtlich Bescheid. Sogar die Namen der Leute vor Ort, die hauptsächlich albanische Mafiosi sind, die die Drecksarbeit machen, waren enthalten. Sie wissen, dass ich das weiß, und das hat sie nur noch entschlossener gemacht, mich aus dem Parlament zu entfernen.“

Poulton: „Wenn Sie zurückkehren, was ich stark vermute, werden Sie dann Ihr parlamentarisches Privileg nutzen, um die hochrangigen Regierungsmitglieder zu benennen, denen Sie das vorgelegt haben?“

„Ja. Und ich vermute, dass viele von ihnen nach den Wahlen nicht mehr in der Regierung sein werden … Ich war schockiert, wie viele Kollegen sich entschieden haben, nicht zu kandidieren, und ich denke, dass viele von ihnen … vor der Verantwortung davonlaufen, die sie im Amt hatten. Um ehrlich zu sein, es gibt keinen Ort, an dem man sich verstecken kann. Und die Welt ist ein kleiner Ort.

Poulton: “Das ist sie in der Tat, und mit der Globalisierung wird sie immer kleiner.

„Solange … diejenigen, die – wie ich glaube – diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, nicht zur Rechenschaft gezogen werden, öffentlich, mit starken, starken, starken Sanktionen gegen sie … was wird irgendjemanden davon abhalten, so etwas jemals wieder zu tun? Und wenn wir das gewonnen haben und wenn wir das geregelt haben, möchte ich nicht in einer Position sein, in der das jemals wieder Menschen angetan werden kann“.

