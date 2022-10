Anfang 2020 entdeckte ein Virologe von Scripps Research ein Papier, in dem Techniken zur Funktionserweiterung beschrieben wurden, die wie eine Anleitung zum Herstellen des Wuhan-Coronavirus in einem Labor aussahen.

Die Beweise deuten darauf hin, dass SARS-CoV-2 das Ergebnis einer undichten Stelle im Labor war und dass Dr. Anthony Fauci, Harvard-Forscher, China, die Mainstream-Medien, die Weltgesundheitsorganisation und Technologieunternehmen zusammenarbeiteten, um dies zu vertuschen. U.S. Right to Know hat eine detaillierte Zeitleiste der Vertuschung veröffentlicht

Mitte Januar 2020 äußerte der damalige Direktor der CDC, Dr. Robert Redfield, die Befürchtung, dass die Pandemie auf ein Leck im Labor des Wuhan Institute of Virology (WIV) in China zurückzuführen sein könnte. Er rief Fauci, den Direktor des Wellcome Trust, Jeremy Farrar, und den Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, an und forderte sie alle auf, „die Hypothese des Labordurchbruchs äußerst ernst zu nehmen“. Bis heute hält er die Theorie des Laborlecks für die glaubwürdigste.

In seinen Memoiren „Spike“ schreibt Farrar, dass unter glaubwürdigen Wissenschaftlern E-Mails zirkulierten, „die darauf hindeuteten, dass das Virus fast so aussah, als sei es für die Infektion menschlicher Zellen entwickelt worden“. Das Thema beunruhigte ihn so sehr, dass er sich ein Wegwerf-Telefon zulegte und seine Kontakte anwies, andere Telefone und E-Mail-Konten zu benutzen, wenn sie das Thema diskutierten.

Am 29. Januar 2020 entdeckte der Virologe Kristian Andersen von Scripps Research eine Forschungsarbeit, in der Techniken zur Funktionssteigerung von Coronaviren beschrieben wurden, die bei der WIV eingesetzt wurden und die zur Entstehung von SARS-CoV-2 geführt haben könnten. Andersen zufolge sah die Studie aus wie eine Anleitung zum Bau des Wuhan-Coronavirus

Andersen und mehrere andere Forscher, die zunächst ein Leck im Labor vermuteten, änderten ihre Meinung schnell, und zwar nur wenige Tage, nachdem die chinesische Immobiliengesellschaft Evergrande eine große Spende an die Harvard Medical School gemacht hatte.

Dass alle unsere staatlichen Gesundheitsbehörden von der Industrie gekapert werden, kann nicht mehr bezweifelt werden. Die COVID-Pandemie hat den anhaltenden Verdacht bestätigt, und zwar mehr als das. Zu den gefangenen Behörden, die jetzt mehr oder weniger offen gegen die Interessen der amerikanischen Öffentlichkeit arbeiten, gehören die U.S. Food and Drug Administration und die Centers for Disease Control and Prevention.

Sie haben wiederholt experimentelle COVID-Spritzen auf mRNA-Basis genehmigt, obwohl es überwältigende Beweise für Schäden und wenig bis gar keinen Nutzen gibt. Die National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), die seit 2003 unter der Leitung von Dr. Anthony Fauci für die gesamte US-Bioabwehrforschung zuständig sind, gehören ebenfalls zu dieser Gruppe.

Wie Breaking Points mit Krystal und Saagar berichtet (Video oben), deuten die Beweise darauf hin, dass SARS-CoV-2 das Ergebnis einer undichten Stelle im Labor ist und dass Fauci, Harvard-Forscher, China, die Mainstream-Medien, die Weltgesundheitsorganisation und Technologieunternehmen zusammengearbeitet haben, um es zu vertuschen. In seinem Bericht gibt Saagar einen Überblick über die Zeitachse dieser Vertuschung, die von U.S. Right to Know (USRTK) am 14. September 2022 veröffentlicht wurde.1

Zeitleiste der Vertuschung des Laborlecks – Januar 2020

Mitte Januar 2020 äußerte der damalige Direktor der CDC, Dr. Robert Redfield, ein Virologe, die Befürchtung, dass die Pandemie das Ergebnis eines Labordurchbruchs am Wuhan Institute of Virology (WIV) in China gewesen sein könnte. Gegenüber Vanity Fair erklärte er, er habe Fauci, den Direktor des Wellcome Trust, Jeremy Farrar, und den Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, angerufen und sie alle aufgefordert, „die Hypothese des Laborlecks äußerst ernst zu nehmen“.2

In seinen Memoiren „Spike“ stellte Farrar außerdem fest, dass unter glaubwürdigen Wissenschaftlern E-Mails zirkulierten, „die darauf hindeuteten, dass das Virus fast so aussah, als sei es für die Infektion menschlicher Zellen konstruiert worden“.3 Das Thema beunruhigte ihn so sehr, dass er sich ein Wegwerf-Telefon zulegte und seine Kontakte anwies, andere Telefone und E-Mail-Konten zu benutzen, wenn sie das Thema diskutierten.

Am 27. Januar 2020 wurde Fauci daran erinnert, dass er die Coronavirus-Forschung an der WIV über die EcoHealth Alliance finanziert, die zu diesem Zeitpunkt bereits seit fünf Jahren mit der WIV in der Coronavirus-Forschung zusammenarbeitete. Zwei Tage später (29. Januar) entdeckte der Virologe Kristian Andersen von Scripps Research ein Papier, in dem Techniken zur Funktionssteigerung von Coronaviren am WIV beschrieben werden, die möglicherweise zur Entstehung von SARS-CoV-2 geführt haben könnten. Wie von USRTK berichtet:4

Andersen zeigte sich alarmiert, dass ein Fledermaus-Coronavirus möglicherweise so konstruiert wurde, dass es Menschen infiziert, und verwies auf die Rezeptorbindungsdomäne und die Furin-Spaltstelle … Er wies auch auf eine Studie zum Funktionsgewinn hin, die „wie eine Anleitung zum Bau des Wuhan-Coronavirus im Labor aussah“.

Andersen fand eine wissenschaftliche Arbeit, in der genau diese Technik verwendet worden war, um das Spike-Protein des ursprünglichen SARS-CoV-1-Virus zu verändern, das den SARS-Ausbruch von 2002/3 verursacht hatte“, schrieb Farrar. Die beiden kannten ein Labor, in dem Forscher seit Jahren mit Coronaviren experimentierten: das Wuhan Institute of Virology in der Stadt, die im Mittelpunkt des Ausbruchs stand.

Der Titel dieser Arbeit ist nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass eine Arbeit aus dem Jahr 2015 5 , in der es um die Arbeit mit einem SARS-CoV-Backbone am Wuhan Institute of Virology ging, Fauci einige Tage später alarmiert zu haben scheint.

Die Arbeit aus dem Jahr 2015 trug den verkürzten Titel „SARS Gain of function“ (Funktionsgewinn bei SARS). Andersen und [der Virologe Edward] Holmes von der Universität Sydney trafen sich bei einem Zoom-Anruf. Fuck, das ist schlecht“, sagte Holmes als Reaktion auf Andersens Ergebnisse.

Am 31. Januar 2020 schrieb Andersen eine E-Mail an Fauci, in der er feststellte, dass das Virus ihm und drei anderen Virologen, die sich mit seiner genetischen Sequenz befasst hatten, unnatürlich vorkam und dass alle vier „das Genom für unvereinbar mit den Erwartungen der Evolutionstheorie halten“.

Bei den drei Virologen handelte es sich um Robert (Bob) Garry vom Tulane Cancer Center, Eddie Holmes von der University of Sydney und Michael Farzan, Vorsitzender der Abteilung für Immunologie und Mikrobiologie der Scripps Research. Laut Farrars Memoiren war sich Holmes zu diesem Zeitpunkt zu 80% sicher, dass das Virus aus einem Labor stammte, während Andersen das Risiko, dass es aus einem Leck im Labor stammte, auf 60 bis 70 % schätzte.

Zwei Stunden, nachdem Andersen ihm die schlechte Nachricht überbracht hatte, kurz nach Mitternacht, schickte Fauci eine E-Mail an den stellvertretenden Hauptdirektor des NIAID, Hugh Auchincloss, und teilte ihm mit: „Es ist wichtig, dass wir heute Morgen sprechen. Lassen Sie Ihr Mobiltelefon eingeschaltet.“

Außerdem wies er Auchincloss an, eine angehängte wissenschaftliche Arbeit zu lesen, bei der es sich vermutlich um die 2015 in Nature erschienene Arbeit „A SARS-Like Cluster of Circulating Bat Coronaviruses Shows Potential for Human Emergence“ handelte, die das NIH im Rahmen eines EcoHealth Alliance-Zuschusses finanziert hatte, und teilte ihm mit, dass er „heute Aufgaben zu erledigen hat.“

In dieser Arbeit, die unter der Leitung von WIV-Direktor Zhengli Shi entstand, wurde beschrieben, wie das Spike-Protein eines Coronavirus in ein SARS-CoV-Rückgrat eingespleißt worden war. Die Autoren wiesen darauf hin, dass weitere Experimente „möglicherweise zu riskant sind, um sie fortzusetzen“.

Zeitplan der Vertuschung: Februar 2020

Kurz vor Mittag des 1. Februar 2020 schickte der damalige Direktor des NIH, Dr. Francis Collins, eine von Shi verfasste Preprint-Studie per E-Mail an Fauci, in der mehrere Coronaviren beschrieben wurden, darunter auch eines namens RaTG13. Collins fügte hinzu, dass es „keinen Hinweis darauf gibt, dass diese Arbeit von den NIH unterstützt wurde“. Um 14.00 Uhr nahmen Fauci und Collins an einer vertraulichen Telefonkonferenz teil, die von Farrar organisiert wurde.

Zu den weiteren Teilnehmern gehörten Andersen, Holmes, Garry, der Virologe Andrew Rambaut von der Universität Edinburg, der Virologe Ron Fouchier vom Erasmus-MC, die Leiterin der virowissenschaftlichen Abteilung des Erasmus-MC, Marion Koopmans, der Direktor des Instituts für Virologie an der Charite, Christian Drosten, der Virologe Stefan Pohlman vom Deutschen Primatenzentrum, der stellvertretende Vorsitzende von Wellcome, Mike Ferguson, der leitende Geschäftsführer von Wellcome, Paul Schreier, und der leitende wissenschaftliche Berater des Vereinigten Königreichs, Patrick Vallance.

Redfield war nicht eingeladen, obwohl er zuvor mit Fauci und Farrar gesprochen hatte. Später am Abend schickte jemand aus der Gruppe (Name geschwärzt) eine E-Mail an die Gruppe (wobei nur die Namen von Farrar und Vallance nicht geschwärzt wurden) mit der Frage: „Müssen wir auch über das Rückgrat sprechen, nicht nur über die Einlage?“ Diese Frage ist wichtig, denn die Wissenschaftler, die sich an dieser Aufforderung beteiligten, verfassten schließlich ein Papier, in dem sie die Theorie der undichten Stellen im Labor als reinen Unsinn abtaten.

Am nächsten Tag tauschten die Virologen ihre Gedanken aus. Zu diesem Zeitpunkt waren einige der Meinung, dass es sich um ein hergestelltes Virus handelte. Garry betonte, dass er nicht verstehen könne, wie SARS-CoV-2 auf natürlichem Wege entstanden sein könne, und Farzan fühlte sich durch die Furin-Stelle gestört“ und konnte sich deren Vorhandensein nicht als ein Ereignis außerhalb des Labors“ erklären.

In einer E-Mail schlug Farzan vor, dass die einzigartigen Merkmale von SARS-CoV-2 am besten durch die „fortgesetzte Passage des Virus in Gewebekulturen … erklärt werden könnten, wobei versehentlich ein Virus geschaffen wurde, das für eine schnelle Übertragung von Mensch zu Mensch durch die Gewinnung der Furin-Stelle (aus der Gewebekultur) und die Anpassung an den menschlichen ACE2-Rezeptor durch wiederholte Passage gerüstet wäre.“

Über ein Leck im Labor zu sprechen, würde „der Wissenschaft im Allgemeinen schaden

Fouchier, der 2011 die Welt alarmierte, indem er die tödliche Vogelgrippe (H5N1) so modifizierte, dass sie sich zwischen Frettchen ausbreiten konnte,6 warnte die Gruppe, dass die Fortsetzung dieser Debatte „Spitzenforscher unnötig von ihren aktiven Aufgaben ablenken und der Wissenschaft im Allgemeinen unnötigen Schaden zufügen würde.“

Innerhalb von ein paar Stunden war Collins auf Fouchiers Zug aufgesprungen. Er schickte eine E-Mail an Fauci, Farrar und den NIH-Beamten Lawrence Tabak, in der er erklärte, er sei „schnell zu der Ansicht gelangt, dass ein natürlicher Ursprung wahrscheinlicher ist“ und dass eine „rasche Einberufung von Experten in einem vertrauenserweckenden Rahmen“ erforderlich sei, um „Stimmen der Verschwörung“ zu unterdrücken, die „der Wissenschaft und der internationalen Harmonie großen Schaden zufügen könnten“.

Innerhalb einer Stunde leitete Farrar einen Artikel von ZeroHedge an Fauci, Collins und Tabak weiter, in dem die in SARS-CoV-2 gefundenen HIV-Insertionen diskutiert wurden. Ungefähr 2,5 Stunden danach wurde ZeroHedge von Twitter gesperrt.

Die investigative Journalistin Ashley Rindsberg berichtete im Mai 2022 über einen merkwürdigen Zufall, der sich am 2. Februar 2020 ereignete.7 Evergrande, eines der weltweit größten Immobilienunternehmen, das enge Beziehungen zur Kommunistischen Partei Chinas unterhält und sich in ernsten finanziellen Schwierigkeiten befindet, spendete der Harvard Medical School 115 Millionen Dollar.

Der Dekan von Harvard, George Daley, informierte Fauci am selben Morgen per E-Mail über das Treffen mit dem CEO von Evergrande, Jack Zia, und dem Chief Health Officer, Dr. Jack Liu. Aus unbekannten Gründen bat Daley Fauci um Informationen „über Ihre derzeitigen Bemühungen, eine Reaktion zu koordinieren“. Fauci und Collins telefonierten am nächsten Tag mit Daley und den Evergrande-Beamten.

Nur zwei Tage später, am 4. Februar, brachte Farrar einen groben Entwurf dessen in Umlauf, was „The Proximal Origin of SARS-CoV-2″8 werden sollte, in dem die Möglichkeit eines Lecks im Labor vollständig verneint wurde. Hatte Evergrande’s Spende an Harvard etwas damit zu tun, dass die Harvard-Wissenschaftler plötzlich ihre Ansichten über die Theorie des Laborlecks änderten?9

Laut USRTK „hatte Holmes die Zusammenfassung an Farrar gemailt, mit der Bemerkung, dass es sich um eine grundlegende wissenschaftliche Arbeit handele, die in der vorliegenden Form völlig neutral sei. Ich habe keine anderen Anomalien erwähnt, da uns das wie Verrückte aussehen lassen würde.“ Farrar gab zu diesem Zeitpunkt an, er sei 50:50 für die Theorie des Laborlecks, während Holmes 60:40 für ein Laborleck sei.

Andersen änderte zu diesem Zeitpunkt seine Meinung und ermutigte die Wissenschaftler zu der Behauptung, das Virus stehe „im Einklang mit der natürlichen Evolution“, was das genaue Gegenteil seiner Ansicht wenige Tage zuvor ist, als er Fauci sagte, das Genom stehe „im Widerspruch zu den Erwartungen der Evolutionstheorie“.

Zur gleichen Zeit, als all dies geschah, drängten Mitglieder der Gruppe die WHO, eine Gruppe zur Untersuchung des Ursprungs des Virus einzuberufen. Wie wir heute wissen, war diese Gruppe so voreingenommen und ihre Schlussfolgerungen so absurd, dass die Welt sie rundweg ablehnte und Ghebreyesus gezwungen war, einen Rückzieher zu machen und zu versprechen, eine neue Untersuchung einzuleiten.

Am 11. Februar schickte Ian Lipkin, Virologe und Professor für Epidemiologie an der Columbia University und Mitverfasser des Buches „The Proximal Origin of SARS-CoV-2“, eine E-Mail an seine Mitverfasser – Andersen, Rambaut, Holmes und Garry -, in der er feststellte, dass das Argument gegen die Gentechnik „gut begründet“ sei, dass es aber „die Möglichkeit einer unbeabsichtigten Freisetzung nach einer Anpassung durch Selektion in der Kultur“ bei der WIV nicht ausschließe.

Er fuhr fort: „Angesichts des Umfangs der dort betriebenen Fledermaus-CoV-Forschung und des Ortes, an dem die ersten menschlichen Fälle auftraten, haben wir einen Albtraum von Indizien zu bewerten.“

Zeitplan der Vertuschung: März 2020

In einer E-Mail vom 6. März 2022 bedankte sich Andersen bei Farrar, Fauci und Collins für ihren „Rat und ihre Führung“ bei der Arbeit an der „Proximal Origin“. „The Proximal Origin of SARS-CoV-2″10 wurde Mitte März in der Zeitschrift Nature Medicine veröffentlicht.

Wie beabsichtigt, wurde in den Medien massiv darüber berichtet, mit Schlagzeilen wie „The Coronavirus Did Not Escape from a Lab: Here’s How We Know“, „Ein für alle Mal: Das neue Coronavirus wurde nicht im Labor hergestellt“ und „Sorry, Conspiracy Theorists. Studie kommt zu dem Schluss, dass COVID-19 kein Laborkonstrukt ist“. Am 26. März hob Collins die Studie sogar im NIH-Blog hervor – ohne jedoch ein Wort über seine eigene Beteiligung zu verlieren.

Zeitleiste der Vertuschung: April und Mai 2020

Trotz aller Bemühungen und mit Hilfe der Mainstream-Medien, die das falsche Narrativ verbreiteten, wollten die „Verschwörungstheorien“ darüber, dass es sich bei dem Virus um eine im Labor hergestellte Biowaffe handelt, einfach nicht aufhören – eine Tatsache, die Fauci und Collins wahrscheinlich viele Nächte lang wach hielt.

In einer E-Mail an Fauci vom 16. April 2020 mit dem Titel „conspiracy gains momentum“ (Verschwörung gewinnt an Schwung) fragte Collins: „Ich frage mich, ob es etwas gibt, was die NIH machen können, um dieser sehr destruktiven Verschwörung Einhalt zu gebieten, die anscheinend immer mehr an Schwung gewinnt … Ich hatte gehofft, der Nature Medicine-Artikel über die genomische Sequenz von SARS-CoV-2 würde dies klären …“

Fauci antwortete: „Ich würde jetzt nichts unternehmen. Es ist ein glänzendes Objekt, das mit der Zeit verschwinden wird [sic].“ Stunden später gab Fauci eine Pressekonferenz im Weißen Haus, in der er das Papier „Proximal Origin“ zitierte, an dessen Erstellung er beteiligt war, und erklärte den Reportern, das Virus sei auf natürliche Weise entstanden und stehe „völlig im Einklang mit dem Sprung einer Spezies von einem Tier zu einem Menschen.“

Am selben Tag, dem 16. April, veröffentlichten Holmes und ein chinesischer Forscher auch „A Genomic Perspective on the Origin and Emergence of SARS-CoV-2″11 , in dem sie argumentieren, dass RaTG13 nicht zur Entstehung von SARS-CoV-2 verwendet worden sein kann, da RaTG13 aus der Provinz Yunnan stammt, während COVID-19 in Wuhan auftrat. Außerdem würde es 20 bis 50 Jahre dauern, bis RaTG13 zu SARS-CoV-2 mutiert.

Am 5. Mai 2020 schickte Lipkin eine E-Mail an Chen Zhu, Chinas ehemaligen Gesundheitsminister, in der er seine tiefe Anerkennung für „Ihre Bemühungen bei der Aufklärung der Herkunft von COVID-19“ zum Ausdruck brachte.

Zeitplan der Vertuschung: Juli und August 2020

Im Juli hatten die Autoren von „Proximal Origin“ ein neues Problem. Ein anonymer Informant wandte sich an den Wissenschaftsjournalisten Jon Cohen und teilte ihm die „bizarre Hintergrundgeschichte“ der Arbeit „Proximal Origin“ mit.

Cohen wiederum leitete die Nachricht an Holmes und Andersen weiter, die innerhalb von drei Stunden mit Fauci und Farrar berieten, wie sie reagieren sollten. Nach Angaben von USRTK hat Cohen weder die E-Mail, die er von dem Hinweisgeber erhalten hat, noch die Antwort von Holmes veröffentlicht. Cohen hat sie auch nie für einen Artikel verwendet.

Am 19. August 2020 berieten sich Fauci und Collins erneut darüber, wie sie auf kritische Nachrichtenartikel reagieren sollten. Der eine postulierte, dass das Virus in einem Labor erzeugt wurde. Die beiden anderen diskutierten über NIAID-Zuschüsse für die EcoHealth Alliance. Obwohl Fragen zu den Verbindungen zwischen den NIH, EcoHealth und der WIV aufkamen, gewährte das NIAID nur acht Tage später EcoHealth und Andersens Labor einen neuen Zuschuss.

Zeitplan für die Vertuschung: 2021

Die Bemühungen, die Leck-Theorie des Labors zu vertuschen, waren im Jahr 2021 nicht erfolgreicher. Ende März 2021 veröffentlichte die WHO ihren COVID-Ursprungsbericht, in dem die Theorie von der undichten Stelle im Labor zurückgewiesen wurde, aber die Gegenreaktionen zwangen Ghebreyesus zu betonen, dass die Untersuchung unvollständig sei und fortgesetzt würde.

Am 1. Juni enthüllten E-Mails, die BuzzFeed im Anschluss an eine FOIA-Klage erhalten hatte, dass Andersen und andere Autoren des „Proximal Origin“-Papiers zunächst zu der Annahme neigten, es handele sich um eine undichte Stelle im Labor, und dass Fauci und Collins an der Konzeption des Papiers mitgewirkt und es wahrscheinlich gesteuert hatten. Andersen bestritt, dass das NIH irgendetwas mit dem Artikel zu tun hatte, und löschte unter dem Eindruck der Gegenreaktion seine Tweets.

Im Juni wurde auch die Frage aufgeworfen, warum die NIH frühe genomische SARS-CoV-2-Daten aus ihrer öffentlichen Datenbank gelöscht hatten. Über die Löschung der Daten berichtete der Evolutionsbiologe Jesse Bloom auf dem Preprint-Server BioRxiv. Bloom zufolge forderten Collins, Fauci, Andersen und Garry ihn auf, die Vorabdrucke zu löschen, was er jedoch ablehnte.12

Zeitleiste der Vertuschung: 2022

Im Jahr 2022 begann sich die Vertuschung zu entwirren. Die FOIA-Dokumente von BuzzFeed „zeigten deutlich die Bedenken der Autoren [des Proximal Origin Papers] über ungewöhnliche Merkmale des Genoms“, schreibt USRTK. Garry tat, wie Andersen vor ihm, was er konnte, um Fauci und Collins zu schützen, indem er darauf bestand, dass sie nichts mit dem Verfassen des Papiers zu tun hatten.

Am 1. Juli 2022 stellte sich plötzlich heraus, dass Lipkin, einer der Mitautoren von „Proximal Origin“, einst Partner der EcoHealth Alliance war, was im Abschnitt über Interessenkonflikte in der Studie nicht erwähnt wurde.

Das Potenzial für eine Verschwörung liegt eigentlich auf der anderen Seite. Die Verschwörung ist Collins, Fauci und die etablierte wissenschaftliche Gemeinschaft, die sich in einer der Wissenschaft entgegengesetzten Weise verhalten hat.“ ~ Der ehemalige CDC-Direktor Robert Redfield

Ende des Monats enthüllten neue Einträge in einer Genomdatenbank des NIH, dass auch Holmes eine fortlaufende Beziehung zur WIV unterhielt, einschließlich der gemeinsamen Arbeit an RaTG13, und dass Holmes, wie Lipkin, dies in seiner Erklärung zu Interessenkonflikten „Proximal Origin“ nicht offengelegt hatte.

Verschlusssache könnte Laborunfall aufdecken

In einem kürzlichen Interview mit dem Enthüllungsjournalisten Paul Thacker13 sprach der ehemalige CDC-Direktor Redfield über „Insider-Kämpfe mit Fauci“ und behauptete, geheime Informationen „werden auf einen Laborunfall in Wuhan hinweisen“. Thacker schreibt:

Tony und ich sind Freunde, aber wir sind in dieser Sache überhaupt nicht einer Meinung“, sagte Redfield. Das Potenzial für eine Verschwörung liegt wirklich auf der anderen Seite. Die Verschwörung ist Collins, Fauci und die etablierte wissenschaftliche Gemeinschaft, die sich in einer der Wissenschaft entgegengesetzten Weise verhalten hat.

Im Gespräch mit mir von seinem Haus in Baltimore aus sagte Redfield, dass sich die Beweise für einen Laborunfall in China weiter häufen und er erwartet, dass weitere geheime Informationen an die Öffentlichkeit gelangen werden.

Am 15. September 2022 veröffentlichte die Lancet-Kommission ihren lang erwarteten Bericht über den Ursprung von SARS-CoV-2, der nicht das ist, was sich Fauci und seine Kumpane erhofft hatten. Im Gegenteil, der Bericht beschreibt „die Möglichkeit, dass die COVID-19-Pandemie durch einen aus einem Labor ausgetretenen Erreger ausgelöst worden sein könnte …“. berichtet der Independent.14

In dem Bericht wird betont, dass die Pandemie zwar durch ein natürliches Übergreifen entstanden sein könnte, aber ebenso gut das Ergebnis eines Lecks in einem Labor sein könnte. Der Vorsitzende der Kommission, Jeffrey Sachs, hat seinen Verdacht, dass das Virus aus einem von den USA unterstützten Forschungsprogramm in China stammt, deutlich geäußert. Gleichzeitig wird eine weitere gründliche Untersuchung durch eine unangebrachte Loyalität gegenüber der KPCh behindert. Wie Matt Ridley in The Telegraph berichtet:15

Die Lancet-Kommission … ist zu dem Schluss gekommen, dass „der Ursprung des Virus nach wie vor unbekannt ist“ und dass „sowohl natürliche als auch Laborspillover im Spiel sind und weiter untersucht werden müssen“. Diese Schlussfolgerung ist wichtig, weil versucht wurde, jegliche Neugier auf den Ursprung der Pandemie zu unterbinden …

Die Sachs-Kommission weist darauf hin, dass viele verwandte Viren von Fledermäusen gesammelt und von einem Labor am Wuhan Institute of Virology in Zusammenarbeit mit US-Partnern in den Jahren vor dem Ausbruch der Pandemie manipuliert wurden. Diese einfache Tatsache macht das Labor in Wuhan verdächtig.

Außerdem enthält SARS-CoV-2 in seinem Spike-Gen eine gefährliche Eigenschaft, die Furin-Spaltstelle, die in keinem anderen Virus dieser Art (den Sarbecoviren) zu finden ist. Viele Wissenschaftler gaben zu Beginn der Pandemie zu, dass sie sich nicht erklären konnten, wie das Virus diese Eigenschaft auf natürliche Weise erwerben konnte, ohne dass andere Mutationen in seinem Spike-Gen auftraten.

Letztes Jahr tauchte ein Dokument auf, aus dem hervorging, dass Wissenschaftler in Wuhan und anderswo 2018 in Erwägung zogen, genau eine solche Furin-Spaltstelle in neu entdeckte Sarbecoviren einzufügen, um deren Virulenz in menschlichen Zellen zu testen …

Sachs‘ Team weist darauf hin, dass die Technologie, die in Wuhan zur Schaffung „chimärer“ (hybrider) Sarbecoviren und zum Einfügen von Material in deren Genom verwendet wird, ihren Ursprung an der Universität von North Carolina mit anderen Coronaviren hat, und es wäre schön … wenn US-Forscher, die mit Wuhan zusammengearbeitet haben, mehr über ihr Wissen preisgeben würden.

Die Sachs-Kommission weist darauf hin, dass „keine unabhängige, transparente und wissenschaftlich fundierte Untersuchung über das Bio-Engineering von Sars-ähnlichen Viren durchgeführt wurde, das vor dem Ausbruch von Covid-19 im Gange war“ …

Halten Sie inne, um festzustellen, wie schockierend dies ist. Etwa 20 Millionen Menschen sind an einem Virus gestorben, das für die menschliche Spezies neu ist. Es ist möglich, dass es seinen Ursprung in der Laborforschung hat, die in der Stadt durchgeführt wurde, in der es ausgebrochen ist.

Doch die Notizbücher und Datenbanken dieses Labors wurden nie zur Verfügung gestellt, und viele Wissenschaftler und Politiker sind nicht einmal bereit, die chinesische Regierung wegen dieser mangelnden Kooperation zu kritisieren.

Der Grund, den prominente westliche Wissenschaftler in privaten E-Mails im Jahr 2020 angaben, um nicht über einen möglichen Laborursprung des Virus zu diskutieren, war, dass dies der „internationalen Harmonie“ schaden könnte. Was ist aus der Suche nach der Wahrheit geworden?

1USRTK September 14, 2022

2Vanity Fair March 31, 2022

3USRTK September 14, 2022

4USRTK September 14, 2022

5Nature Medicine 2015; 21: 1508-1513

6Science February 8, 2019

7Spectator World May 26, 2022 (Archived)

8Nature Medicine 2020; 26: 450-452

9Twitter Marty Makary September 16, 2022

10Nature Medicine 2020; 26: 450-452

11Cell April 16, 2020; 181(2): 223-227

12Vanity Fair March 31, 2022

13The Disinformation Chronicle September 15, 2022

14The Independent September 15, 2022 (Archived)

15The Telegraph September 18, 2022 (Archived)