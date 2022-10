Nordstream-Sabotage – Ein tieferer Tauchgang

Kit Knightly

In der jüngsten Ausgabe von New World Next Week zitiert James Corbett meinen jüngsten Artikel über die Nordstream-Sabotage, widerspricht aber höflich der Irrelevanz der Schuldzuweisung.

Er argumentiert, dass diese Art von Ereignis eindeutige geopolitische Auswirkungen haben wird und die Identität des Täters daher eine wichtige Information darstellt. (Ich werde das vollständige Video unten einbetten, da die beiden Jameses immer sehenswert sind).

Ich schätze die Arbeit von James aufrichtig, und in der Welt der alternativen Medien gibt es wahrscheinlich niemanden, dem ich in der Regel eher zustimme, aber hier muss ich diese höfliche Meinungsverschiedenheit in gleicher Weise erwidern.

Nun, ich bezweifle nicht, dass es „geopolitische Auswirkungen“ geben wird, aber in einer Post-Covid-Welt müssen wir uns fragen, was das in der Realität bedeutet.

Ja, das wird wahrscheinlich „härtere Sanktionen“ bedeuten oder dass Russland zu einem „terroristischen Staat“ erklärt wird. Vielleicht wird der Krieg „verschärft“. Vielleicht werden auch Russlands Verbündete in China oder Indien oder Iran mit Sanktionen belegt.

Aber haben wir nicht bereits festgestellt, dass die Sanktionen nicht wirklich Russland schaden sollen, sondern der Wirtschaft des Westens selbst?

Dass der Krieg dazu benutzt wird, den durch die „Pandemie“ bereits absichtlich herbeigeführten wirtschaftlichen Abschwung zu entschuldigen und zu verschärfen?

Und bedeutet das nicht im Umkehrschluss, dass alle geopolitischen Verästelungen letztlich in weitere Vorwände umgemünzt werden, um die wirtschaftlichen Grundlagen unserer Gesellschaft zu zermürben?

Ich würde behaupten, dass eine solche Reaktion eher als ein Schattenspiel des Konflikts beschrieben werden könnte, ein Puppenspiel für unseren Konsum.

Dies ist keine nihilistische oder pauschale Ablehnung, die aus kindischem Querulantentum geboren ist.

Ich sage nicht, „beide Seiten des Konflikts sind gleich, also ist es egal, wer gewinnt oder welche Verbrechen von welcher Seite begangen werden“.

Ich sage, dass es, abgesehen von den persönlichen oder kleinlichen Streitigkeiten in der Hierarchie, letztlich keinen Konflikt gibt, und dass beide „Seiten“ durch ihre kooperative Komplizenschaft gleichermaßen für jede Tat im Rahmen der Erzählung vom Großen Reset verantwortlich sind.

Um es mit den Worten von Iain Davis in einem kürzlich erschienenen Kommentar zu sagen: Die Global Governance verfügt über eine Managementstruktur, die mit der eines großen Unternehmens vergleichbar ist, und obwohl einzelne Manager oder Vizepräsidenten nach persönlichem Aufstieg streben oder private Rivalitäten verfolgen mögen, sind sie letztlich alle dem Eigentümer des Unternehmens verantwortlich und arbeiten alle auf dasselbe übergeordnete Ziel hin.

Wir können über das Ausmaß oder die Komplexität der Rivalitäten debattieren, aber wir können es uns nicht leisten, die Tatsache aus den Augen zu verlieren, dass sie nur bis zu einem bestimmten Punkt gehen und darüber hinaus ein gemeinsames Ziel verfolgen. Sie erzählen die gleichen Lügen, sie fördern die gleichen verdeckten Tyranneien. Keiner von ihnen ist unser Freund.

An anderer Stelle gab es viele Kommentare, in denen meine Ansichten mit denen von Noam Chomsky verglichen wurden, der behauptete, dass die Ermordung von JFK oder die 9/11-Wahrheitsbewegungen keine Rolle spielen, aber ich behaupte, dass dies ein falscher Vergleich ist.

Chomsky hat so getan, als ob es keine Rolle spielen würde, um eine Stellungnahme zu vermeiden, und in seiner kalkulierten Passivität hat er de facto die offizielle Darstellung unterstützt.

Ich vertrete keine Position, die den Mainstream unterstützt, oder befürworte ein offizielles Narrativ. In diesem Fall gibt es zufällig zwei offizielle Narrative, und ich stelle einfach beide infrage.

Chomsky hat es vermieden, tiefer zu blicken. Ich sage, dass wir tiefer blicken müssen und uns nicht von oberflächlichen Fragen ablenken lassen dürfen, auf die wir letztlich keine Antwort wissen.

Wir wissen, dass die CIA JFK töten ließ, die Beweise sind eindeutig. Die Tatsache, dass wir nie genau wissen werden, wer den Abzug betätigt hat, ändert daran nichts.

Wir wissen, dass 9/11 ein Insider-Job war, jede andere Erklärung ist eine physikalische Unmöglichkeit. Dass wir wahrscheinlich nie genau wissen werden, wer wo welchen Sprengstoff platziert hat, ändert nichts daran.

In beiden Fällen sind diese Fragen nicht nur unmöglich zu beantworten, sondern lenken sogar von den wichtigen Punkten ab: Die Identität der letztlich Verantwortlichen und die politische Agenda, der die Ereignisse dienten.

In beiden Fällen verfügen wir bereits über die wichtigsten Informationen, und ich behaupte, dass wir auch bei der Nordstream-Sabotage schon über die wichtigsten Informationen verfügen:

Wir wissen, dass die globale Elite darauf aus ist, die Welt zu zerstören und neu zu gestalten.

Wir wissen, dass fast jede globale Regierung mit diesem Plan kooperiert.

Wir wissen, dass sie zumindest in den letzten zwei Jahren weltweit zusammengearbeitet haben, um die Wirtschaft und insbesondere die Energiekosten zu sabotieren.

Und wir wissen, dass die (angebliche) Sprengung von Nordstream genau in diese Agenda passt.

Würde die Kenntnis der genauen Namen und Nationalitäten der direkt für die Sabotage verantwortlichen Personen etwas daran ändern?

Wenn ein Russe die Bombe platziert hat, bedeutet das, dass die NATO die Guten sind? Wenn es ein Amerikaner war, sind dann wieder die Russen die Helden?

Sicherlich werden sie verschiedene Versionen propagieren und sie benutzen, um uns in verschiedene Angst- oder Abscheu-Szenarien zu verwickeln – in der Hoffnung, uns von der eigentlichen Frage abzulenken.

Das Wie und das Wer ist nur Kulisse für die Öffentlichkeit. Oswald, Ruby, Kuba, die Mafia, sie halten sie im Dunkeln wie eine Art Gesellschaftsspiel und halten sie davon ab, die wichtigste Frage zu stellen: Warum?

JFK (1991)

Alles dreht sich um die falsche Binarität, die Illusion des Unterschieds und die Täuschung der Wahl.

Die „offizielle Geschichte“ wird nie beweisen, wer die Pipeline bombardiert hat, und das ist auch nicht beabsichtigt. Eine Auflösung ist nicht erwünscht. Stattdessen wird Team A uns ermutigen, Team B zu beschuldigen, und umgekehrt. Die Medien werden über Beweise berichten, die Russland belasten, während andere Beweise „durchsickern“, die darauf hindeuten, dass die NATO verantwortlich. Beide Narrative werden gerade so viel Nahrung erhalten, dass die Diskussion so lange wie nötig und in jede beliebige Richtung weitergeht.

Das ist das Wesen der falschen Zweigleisigkeit, ihr eigentlicher Zweck, nämlich zu spalten und abzulenken und neben der gesteuerten Kontroverse kontrollierten Dissens zu erzeugen.

Vielleicht war es Russland, vielleicht waren es die USA, aber da man davon ausgehen kann, dass sie gemeinsam auf dasselbe Ziel hinarbeiten, sage ich noch einmal: Welchen Unterschied macht das letztlich?

Darüber zu streiten, könnte leicht zu einer Diskussion darüber werden, ob OJ Simpson seine Frau (angeblich) mit der linken oder der rechten Hand erstochen hat.

Meiner Meinung nach müssen wir den Krieg in der Ukraine in diesem Kontext betrachten – nicht einfach als einen echten Krieg unter eigenen Bedingungen, sondern als eine neue Front in dem umfassenderen Krieg gegen uns alle, der mit Covid begann.

In diesem Kontext wird die Ukraine zu einem weiteren grausamen, gefühllosen Theaterstück. Ein zynisches Opfer, das – wie Covid – Verknappungen und Preiserhöhungen und, seien wir ehrlich, alles andere auf ihrer menschenfeindlichen Agenda „rechtfertigt“.

Im Laufe der Monate wird das Ablenkungsmanöver immer mehr Gesprächsthemen hervorbringen, sie werden den Einsatz immer weiter erhöhen, um die Menschen dazu zu bringen, sich weiter zu engagieren.

Sie werden vielleicht sogar die Karte des Dritten Weltkriegs ausspielen und die Menschen mit dem Schatten eines Atompilzes erschrecken, sodass die Menschen Monate später, wenn wir immer noch hier sind, erleichtert sein werden, den Schrecken unbeschadet überstanden zu haben.

Sie werden arm, kalt und hungrig sein, aber so glücklich, am Leben zu sein, dass sie es nicht einmal bemerken werden.