Angst-Propaganda! Beine einer angeblich mit Affenpocken infizierten Person in der U-Bahn hat keine ansteckende Krankheit.

Er erklärt, dass er an einer Krankheit namens Neurofibromatose leidet, die Tumore verursacht und nicht ansteckend ist.

Ein Arzt in der U-Bahn warnt einen mit Affenpocken infizierten Mann vor einer Quarantäne

20minutos.es: Die Person, die diese Woche auf einem Foto zu sehen ist und von den Medien als Schlagzeile verkauft wurde, das die Beine einer angeblich mit Affenpocken infizierten Person zeigt und von einer Privatperson, die sich als Arzt ausgab, verbreitet wurde, hat bestritten, dass er die Krankheit hat, und die Darstellung des Arztes über seinen mangelnden Schutz dementiert. „Ich habe weder die Affenpocken, noch habe ich jemals mit ihm gesprochen“, erklärt M.A.R.M., die Initialen dieses Mannes, der erlebt hat, wie ein Bild von ihm populär wurde, ohne seinen Ursprung zu verstehen.

Arturo, der sich als Arzt ausgibt, hat M.A.R.M. nach seinen Angaben in den sozialen Netzwerken darauf aufmerksam gemacht, dass er mit Affenpocken infiziert sein könnte, woraufhin der junge Mann antwortete, dass sein Arzt ihm keine Maßnahmen verordnet habe und er außerdem eine Maske trage. Der Beschwerdeführer soll ihn, wie er auf seinem Twitter-Account schrieb, für sein Verhalten gerügt und erklärt haben, dass Affenpocken kein Atemwegsvirus sind und dass das Protokoll zur Vermeidung einer Ansteckung ein anderes ist als das von Covid.

M.A.R.M. hat jedoch kategorisch bestritten, dass dieses Gespräch stattgefunden hat, und hat mitgeteilt, dass es sich bei der Krankheit, an der er leidet, um Neurofibromatose handelt, eine Krankheit, die er seit seiner Geburt hat und die Wunden an seinen Gliedmaßen verursacht. Wie er gegenüber 20minutos bestätigte, sprechen ihn viele Menschen in der U-Bahn an, um ihn nach seinem Gesundheitszustand zu fragen, und er erklärt seine Diagnose, die dazu führt, dass Tumore an seinen Nerven wachsen und nicht ansteckend sind. „Aus diesem Grund kann ich sagen, dass ich nie mit diesem sogenannten Arzt gesprochen habe“, verteidigt er sich.

Außerdem ist er verärgert darüber, dass sein angeblicher Gesprächspartner in den Erklärungen, die er gegenüber verschiedenen Medien abgegeben hat, sein Treffen auf den Vormittag datiert haben soll. „Das ist unmöglich, denn ich nehme die erste Metro, die in Villaverde Alto abfährt, und ich setze mich immer hin, also kann er mich nicht um 6.20 Uhr im Stehen fotografiert haben“, verteidigt er sich. Auch M.A.R.M. bezeichnet sich selbst als eine sehr vorsichtige Person, die alle notwendigen Schutzausrüstungen benutzt und alle notwendigen Impfungen erhalten hat, um zu vermeiden, dass sie andere Menschen mit dem Coronavirus ansteckt.

Derjenige, der die Anzeige in den sozialen Netzwerken erstattet hat, hat heute Morgen seinen Twitter-Account geschlossen, auf dem er Stunden zuvor das Gespräch geteilt hatte, das er seiner Version nach mit dem jungen Mann in der U-Bahn geführt hatte.