„Angst und Panik“: Die dreisten Lügen der Klima-Alarmisten! (VIDEO)

Die neue Ampel-Koalition in der Bundesrepublik Deutschland hat sich selbst zu einer Klima-Regierung erklärt. Und unter dem Vorwand das Klima retten zu müssen, ist natürlich alles erlaubt, vor allem was die sinnlose Verschwendung von Steuergeldern anbelangt. So präsentierte der neue Finanzminister Christian Lindner vorgestern einen Nachtragshaushalt, wo er lässig 60 Milliarden Euro für den angeblich notwendigen Klimaschutz umschichtete, die eigentlich für Corona-Hilfen gedacht waren. Wer darauf hofft, dass eines Tages, wenn der Corona-Wahn um ist, dann Frieden einkehren wird, der dürfte bitter enttäuscht werden.

Denn anscheinend ist schon im Anschluss die Klima-Diktatur geplant. Umso wichtiger erscheint es, nicht nur die Corona-Plandemie sondern auch die Klima-Ideologie der Globalisten zu hinterfragen.