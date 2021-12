Erstaunliche Covid-Daten aus Dänemark

Aber nicht aus dem Grund, den man Ihnen gesagt hat; die Geschichte ist ein Impfversagen, nicht Omikron

Die Dänen veröffentlichen jetzt täglich äußerst detaillierte Daten über Covid-Fälle und Krankenhausaufenthalte – nicht nur über Omikron, sondern über alle Covid-Varianten.

Und diese Daten, die niemanden überraschen werden, der in den letzten zwei Jahren gelebt hat, zeichnen ein völlig anderes Bild als das, was die Medien behaupten.

Omikron – das nach wie vor deutlich weniger gefährlich, aber übertragbarer zu sein scheint als frühere Covid-Varianten – wurde als Deckmantel für das Versagen des Impfstoffs benutzt.

Die meisten neuen Covid-Fälle in Dänemark treten bei Personen auf, die geimpft oder geboostet sind – und das gilt sowohl für Omikron als auch für frühere Varianten. Mehr als 76 Prozent der Covid-Infektionen in Dänemark, die nicht auf Omikron zurückzuführen sind, betreffen geimpfte Personen, ebenso wie etwa 90 Prozent der Omikron-Infektionen.

Außerdem haben nur 25 der 561 Personen, die derzeit in Dänemark wegen Covid im Krankenhaus behandelt werden, die Omikron-Variante. Die Dänen geben keine genaue Zahl der Patienten auf der Intensivstation mit Omikron an, sondern nur, dass es weniger als fünf sind.

Die vielleicht verblüffendste Tatsache über Omikron und Dänemark ist, dass sein Anstieg parallel zu einer deutlichen Verlangsamung des Anstiegs der dänischen Krankenhausaufenthalte und Intensivpatienten verläuft. Zwischen Mitte Oktober und Ende November, als die Dänen das Tal der glücklichen Impfungen verließen, verfünffachten sich diese Zahlen. Seitdem haben sie sich kaum noch bewegt und sind um etwa 20 Prozent gestiegen.

Dänische Covid-Krankenhausaufenthalte in den letzten drei Monaten: Beachten Sie, dass der Anstieg noch vor Omikron erfolgte.

Die dänischen Daten zeigen auch, dass Menschen mit Omikron seltener ins Krankenhaus eingeliefert werden als Menschen mit anderen Varianten und viel schneller wieder entlassen werden können – im Einklang mit den Berichten der südafrikanischen Gesundheitsbehörden.

So meldeten die Dänen am Freitag, dass die Gesamtzahl der Krankenhauspatienten mit Omikron seit Beginn der Epidemie auf 77 gestiegen ist, 20 Patienten mehr als am Donnerstag.

Die Zahl der Omikron-Patienten, die sich derzeit in Krankenhäusern befinden, stieg jedoch zwischen Donnerstag und Freitag nur um acht Patienten von 17 auf 25. Somit scheinen 12 der 17 Omikron-Patienten vom Donnerstag über Nacht entlassen worden zu sein.

Im Vergleich zum Bericht vom Montag ist der Trend noch deutlicher. Die Zahl der Omikron-Fälle hat sich in etwa verdreifacht, die Zahl der stationär behandelten Personen hat sich jedoch kaum verändert, von 14 auf 25.