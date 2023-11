Anhörung in Nürnberg: Costa Rica kann die Injektion verbieten!

Am 9. November findet in Costa Rica eine Anhörung statt, die zu einem Verbot der Impfung führen könnte. Geklagt hat die Gruppe Interest of Justice. Bei dieser Anhörung könnte ein Richter tatsächlich die Verteilung von C19-Injektionen als biologische Waffe verbieten. Das ist aus mehreren Gründen wichtig. Erstens kann es unzählige Leben in Costa Rica retten. Zweitens könnte es einen Dominoeffekt haben, indem es andere Gerichtsbarkeiten dazu anregt, den Vertrieb dieser biologischen und technologischen Waffen zu verbieten. Wenn die Ermittlungen zu einer Anklage führen, können die Angeklagten aus anderen Ländern ausgeliefert werden.

Zu den Sachverständigen im Prozess gehört Dr. Michael Yeadon, ein pensionierter Pharmakologe und ehemaliger Vizepräsident und Chefwissenschaftler von Pfizer. Dr. Yeadon hat öffentlich erklärt, dass es sich bei den C19-Injektionen um biologische Waffen handelt. Dr. Yeadon behauptete, dass dies Teil einer globalen Entvölkerungskampagne sei. Dr. Yeadon warnt davor, dass Milliarden von Menschen durch die C19-Injektionen als biologische Waffe sterben könnten. Dr. Yeadon spricht sich gegen die supranationale Koordination aus, die zu den Abriegelungen geführt hat und erklärt auch, dass die C19-Injektionen absichtlich zur Verstümmelung und Tötung eingesetzt wurden. Dr. Yeadon spricht ausführlich über diese Themen sowie über die Bedeutung des aktiven Widerstands gegen digitale IDs, digitale Zentralbankwährungen und mRNA-Massenvernichtungswaffen.

Dr. Ana Mihalcea, M.D., Ph.D., wird ebenfalls als Sachverständige für die Kommission aussagen. Dr. Mihalcea ist auch Vorstandsmitglied von National ARM. Dr. Mihalcea hat mit Hilfe der Dunkelfeldmikroskopie das Vorhandensein von Nanotechnologie in den Injektionen dokumentiert, die sich anscheinend selbst zusammensetzen. Dr. Mihalcea legte ihre Ansicht dar, dass die KI sich die Energie der Zellen aneignet und biosynthetische Zellen repliziert. Sie dokumentierte, dass die KI Hydrogelstrukturen aufbaut, die blaue Fasern bilden, die sich zu gummiartigen biosynthetischen Blutgerinnseln zu entwickeln scheinen. Erstaunlicherweise hat Dr. Mihalcea die Selbstorganisation im Blut einer acht Monate alten Leiche dokumentiert. Dies könnte darauf hindeuten, dass sowohl die Vermehrung der biosynthetischen Zellen als auch die Freisetzung dieser Technologie kontinuierlich erfolgt.

Die Illegalität und die schädlichen Auswirkungen der C19-Injektionen werden am 9. November erörtert. Nach dieser mündlichen Verhandlung hat Interest of Justice 15 Tage Zeit, um die Hauptklage einzureichen. Die Gruppe erklärt:

Wir hoffen, die negativen Auswirkungen der sogenannten Impfstoffe auf die Bevölkerung zu stoppen und auch die Umweltgefahren aufzudecken, die sie verursacht haben, einschließlich der Tatsache, dass sie die DNA oder die genomische Sequenzierung der Menschheit beeinflussen! Die negativen Auswirkungen können nur gestoppt werden, wenn sie vom Markt genommen werden.

Am 13. September 2023 hat das Berufungsgericht die Berufung zur mündlichen Verhandlung am 9. November zugelassen. In der mündlichen Verhandlung wird es um folgende Fragen gehen:

Der Impfstoff stellt in der Form, in der er ohne informierte Zustimmung angewendet wird, ein schweres unzulässiges Experiment dar und verstößt damit gegen die Artikel 1, 3, 5, 7, 8 des Nürnberger Kodex, Artikel 10 des ärztlichen Standesrechts und die Artikel 78 und 79 des Gesetzes über biomedizinische Forschung. Die WHO-Definition des Begriffs „Impfstoff“ wird rechtswidrig angewandt, um die Einfuhr eines in der EUListe der WHO aufgeführten Produkts zu ermöglichen, das die experimentelle biologische Substanz Covid-19, die kein Impfstoff ist, zulässt, unter Missachtung der Absicht und der Definition des Gesetzgebers, um die Zulassung und die Einfuhr der toxischen biologischen Substanz Covid-19, die kein Impfstoff ist, aber bekanntermaßen Schäden verursacht und durch ein angebliches „Impfstoff“-Verabreichungssystem verabreicht wird, rechtswidrig zu ermöglichen.

Das Verteidigungsministerium hält Berichte über den „experimentellen biologischen Wirkstoff Covid-19-Impfstoff“ zurück und bittet das IOJ um mehr Zeit, um Informationen zu verzögern und zu verweigern. Ein biologischer Erreger ist erklärtermaßen eine biologische Waffe, und die Definition eines biologischen Erregers, der Schaden anrichten soll, ist unvereinbar mit der Absicht des Gesetzgebers, einen Impfstoff zu entwickeln, der eine Krankheit verhindern soll, indem er ihre Übertragung stoppt, und nicht, indem er schwere Krankheit und Tod durch die Krankheit verhindert, nachdem sie übertragen wurde. Dies ist rechtswidrig.

Neue Tatsachen können bis kurz vor der öffentlichen Verhandlung vorgebracht werden.

Sollte das Gericht in Costa Rica die Impfung verbieten und Anklage erheben, könnten die Angeklagten aus anderen Ländern ausgeliefert werden. Der prominente Anwalt für Menschenrechte und medizinische Freiheit, Todd Callender, sagte dazu:

Dies ist die erste von den Vereinten Nationen anerkannte Gerichtsbarkeit, die ein solches Verfahren durchführt, was wichtig ist, da das geltende internationale Strafrecht unter anderem auf UN-Konventionen und den Haager Konventionen beruht. Costa Rica ist in jeder Hinsicht Vertragspartei dieser multilateralen Konventionen, was bedeutet, dass alle anderen Vertragsparteien dieses Verfahren anerkennen und akzeptieren müssen. Dies bedeutet, dass ein Urteil des Tribunals dazu führen kann, dass Auslieferungsanträge für Angeklagte außerhalb des Landes gestellt und verfolgt werden. ….. Befinden sich diese Angeklagten in einem MLAT-Partnerland, unterliegen sie zumindest teilweise der Gerichtsbarkeit der costaricanischen Gerichte.

Obwohl es möglich ist, dass das Gericht am 9. oder kurz danach die Verteilung von Injektionen mit der biologischen Waffe C19 verbietet, wird sich dieser Prozess wahrscheinlich in die Länge ziehen. Sollte das Gericht jedoch Recht sprechen, könnte dies eine weltweite Schockwelle auslösen. Zum Teil, weil die internationalen Verbrecher, die diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, in Panik geraten, aber auch, weil andere Jurisdiktionen zum Handeln veranlasst werden.

Der sogenannte Roger-Bannister-Effekt ist ein Klischee. Nachdem Roger Bannister die Meile in vier Minuten gelaufen war und damit eine psychologische Barriere durchbrochen hatte, folgten andere seinem Beispiel. Es gibt viele andere Erklärungen für dieses Phänomen, aber der Effekt ist real. Ein ähnlicher Effekt wurde in Ashs Studien zur Konformität nachgewiesen. Sobald die Wahrheit aufgedeckt wurde, sahen andere sie auch. Ein entschlossenes Vorgehen dieses Gerichts könnte Richter, Staatsanwälte und Politiker aus ihrer erlernten Hilflosigkeit aufrütteln. Es könnte auch den Ruf der Öffentlichkeit nach Maßnahmen verstärken.

Wir haben dies in gewissem Maße bei den „Ban the Jab“-Resolutionen gesehen, die in lokalen republikanischen Parteien kursierten und die C19-Injektionen zu biologischen und technologischen Waffen erklärten. Auch die Petitionen der Grand Jury der National ARM haben eine psychologische Wirkung, auch wenn diese bisher nicht greifbar ist. Jede Aktion baut auf einer anderen auf. Der kürzlich von der Vires Law Group an die Generalstaatsanwältin von Florida, Ashley Moody, übergebene Schriftsatz erhöht den Druck auf die Generalstaatsanwältin, ihre Arbeit zu tun.

Es ist unklar, was das Ergebnis dieser Anhörung sein wird, aber es sieht so aus, als ob es sich um die bisher konkretesten rechtlichen Schritte handelt.

Die Anhörung wird live übertragen. Registrieren Sie sich für die Übertragung.