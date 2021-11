Annabelle (20) hat nach der Pfizer-Spritze bleibende Hirnschäden und kann kaum laufen

Die 20-jährige australische Studentin Annabelle erhielt am 19. September ihre erste Pfizer-Spritze. Sie fühlte, dass sie keine andere Wahl hatte. Am 23. September erkrankte sie. Sie lag tagelang im Bett, litt unter Kopfschmerzen, Übelkeit, Halsschmerzen, Muskelschmerzen und war sehr müde.

Am 28. September begann ihr Körper zu zittern und zu beben. Annabelle hatte große Schwierigkeiten, ihre Gliedmaßen zu kontrollieren. Als sie versuchte zu gehen, begann ihr Herz schneller zu schlagen.

Die Bilder wurden von Senator Gerard Rennick auf Facebook veröffentlicht:

20-year-old Sydney student suffers permanent brain damage & can no longer walk properly post her Pfizer jab in September. Her distraught parents tell her story:

