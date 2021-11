Die WHO ist eine Institution der Korruption

mercola.com

Grundlegende Korruption bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) trug zur Herstellung einer „Testpandemie“ bei

Dr. Wolfgang Wodarg, ehemaliger Gesundheitschef des Europarats, erklärt, dass eine Pandemie früher mit weit verbreiteten schweren Erkrankungen und Todesfällen verbunden war, aber durch die Änderung der Definition und die Abschaffung der Kriterien Schweregrad und hohe Sterblichkeit kann die WHO jetzt eine Pandemie ausrufen, wann immer sie will

COVID-19 war eine „Test“-Pandemie, keine Viruspandemie, denn PCR-Tests können ein positives Ergebnis liefern, wenn sie Fragmente von Coronaviren nachweisen, die schon seit 20 Jahren existieren, oder ein Virusfragment, das zu klein ist, um krank zu machen, oder ein Fragment von COVID-19, das schon vor Wochen vorhanden war.

Die Massenimpfkampagne gegen COVID-19 ist auf einer grundlegenden Ebene mit Interessenkonflikten behaftet, und diese Konflikte gefährden das Leben von Menschen, indem sie die Impfstoffproduktion über die Prävention von Krankheiten stellen.

Wie Wodarg feststellte, braucht man, wenn man mit der Herstellung von Impfstoffen Geld verdienen will, neue Märkte, in denen sie eingesetzt werden, und neue Krankheiten, damit man seinen Impfstoff verkaufen kann.

Dr. Wolfgang Wodarg, Arzt für Innere Medizin und ehemaliger Gesundheitschef des Europarats, sprach mit Planet Lockdown über die grundlegende Korruption bei der Weltgesundheitsorganisation und wie sie zur Herstellung einer „Testpandemie“ beigetragen hat.

Die Saat wurde vor mehr als einem Jahrzehnt während der H1N1-Pandemie (Schweinegrippe) 2009 gesät. Im Jahr 2010 beschuldigte Wodarg Pharmaunternehmen, die Pandemieerklärung der WHO beeinflusst zu haben, und nannte die Schweinegrippe eine „falsche Pandemie“, die von Big Pharma vorangetrieben wurde, die von der Gesundheitsangst profitierte.

Laut Wodarg war die Schweinegrippe-Pandemie „einer der größten Medizinskandale des Jahrhunderts“. Wie Planet Lockdown anmerkt, wusste Wodarg, damals Mitglied des Deutschen Bundestages, „dass etwas nicht stimmte, als 800 Fälle in Mexiko zur Pandemie erklärt wurden“:

Mit einer Definitionsänderung könnte die WHO jederzeit eine Pandemie auslösen

Vor Beginn der H1N1-Pandemie wurden geheime Vereinbarungen zwischen Deutschland, Großbritannien, Italien und Frankreich mit der Pharmaindustrie getroffen, die besagten, dass sie Impfstoffe gegen die H1N1-Grippe kaufen würden – allerdings nur, wenn die WHO die Pandemiestufe 6 ausrufen würde.

Sechs Wochen vor der Ausrufung der Pandemie machte sich niemand bei der WHO Sorgen über das Virus, aber die Medien übertrieben die Gefahren. Im Monat vor der H1N1-Pandemie 2009 änderte die WHO dann die offizielle Definition der Pandemie, indem sie die Kriterien für den Schweregrad und die hohe Sterblichkeitsrate strich und die Definition einer Pandemie als „eine weltweite Epidemie einer Krankheit“ beließ.

Diese Änderung der Definition ermöglichte es der WHO, die Schweinegrippe zu einer Pandemie zu erklären, nachdem weltweit nur 144 Menschen an der Infektion gestorben waren. Während die Angst vor der Schweinegrippe schließlich verflog, war dies bei COVID-19 nicht der Fall, auch wenn es keine wirklichen Anzeichen für eine Pandemie gibt. Wie Wodarg erklärte, wurde eine Pandemie früher mit weit verbreiteten schweren Erkrankungen und Todesfällen in Verbindung gebracht, aber das ist nicht mehr der Fall:

Es gab eine Erklärung dafür, was eine Pandemie ist, und die ging immer mit vielen, vielen Menschen einher, die an Infektionen starben. Viele schwere Krankheiten, überfüllte Krankenhäuser. Es war so eine Katastrophe … und jeder auf der Straße hat gemerkt, dass es eine Pandemie gibt, weil die Nachbarn krank wurden, die Leute auf der Arbeit wurden krank. Im Bus würde man die Leute husten sehen. Bei einer Pandemie … würde das jeder von uns erleben. Dies war eine Pandemie. Und die WHO hat es geändert.

Durch die Abschaffung der Kriterien Schweregrad und hohe Sterblichkeit konnte die WHO eine Pandemie ausrufen, wann immer sie wollte. „Die Pandemie ist nur ein von den Medien verbreitetes Bild, das uns Angst macht. Aber was die Menschen erleben, ist nicht das, was wir früher unter dem Wort Epidemie oder Pandemie verstanden haben“, sagte er. Jetzt hat das Wort Pandemie mit Angst zu tun, nicht mit Krankheiten. „Es ist eine Marke für Angst.

COVID-19 ist eine „Test“-Pandemie

Wenn es sich nicht um eine echte Pandemie im Sinne der alten Definition des Wortes handelt, wie kommen dann die Medien und die Regierung zu all diesen hohen Fallzahlen für COVID-19? Dies ist auf den PCR-Test zurückzuführen.

„Er wurde von der WHO akzeptiert, und sie sagte, wenn der Test positiv ist, haben wir einen Fall von COVID-19. Und so begannen sie mit der Zählung der Fälle“, sagte Wodarg. „Was sie zählten, war die Aktivität der Tests. Und je mehr sie getestet haben, desto mehr Fälle haben sie gefunden.

Positive RT-PCR-Tests (Reverse Transkription Polymerase Chain Reaction) sind nicht als Diagnoseinstrument geeignet, da sie nicht zwischen inaktiven (nicht infektiösen) Viren und „lebenden“ oder reproduktiven Viren unterscheiden können.

Inaktive und reproduktive Viren sind in Bezug auf ihre Infektiosität nicht austauschbar. Wenn Sie ein nicht reproduktives Virus in Ihrem Körper haben, werden Sie nicht krank und können es nicht auf andere übertragen. Außerdem amplifizieren viele, wenn nicht sogar die meisten Labors die entnommene RNA viel zu oft, was dazu führt, dass gesunde Menschen „positiv“ getestet werden.

Je höher die Zyklusschwelle (CT) – d. h. die Anzahl der Amplifikationszyklen, die zum Nachweis von RNA-Partikeln verwendet werden – desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines falsch positiven Ergebnisses. Während jeder CT über 35 als wissenschaftlich nicht zu rechtfertigen gilt, empfehlen die U.S. Food and Drug Administration und die U.S. Centers for Disease Control and Prevention die Durchführung von PCR-Tests bei einem CT von 40.

Ein Test, der als Corman-Drosten-Papier bekannt ist, und Tests, die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen werden, wurden auf 45 Zyklen festgelegt. Wenn Labore diese überhöhten Zyklusschwellenwerte verwenden, kommt es zu einer stark überschätzten Anzahl positiver Tests, sodass wir es in Wirklichkeit mit einer „Kasemie“ zu tun haben – einer Epidemie falsch positiver Ergebnisse.

Wodarg sagt, COVID-19 „war eine ‚Test‘-Pandemie. Es war keine Viruspandemie“, weil PCR-Tests ein positives Ergebnis liefern können, wenn sie Coronaviren nachweisen, die schon seit 20 Jahren existieren. Er erklärte:

Bei den SARS-Viren handelt es sich um sehr lange RNA-Viren. Die genetische Information besteht aus 30.000 Buchstaben. Der PCR-Test nimmt nur einen sehr kleinen Teil davon, oder zwei Teile davon. Also zwei Wörter aus einem ganzen Buch … bevor man mit dem Test beginnt, kann man schon abschätzen, wie oft dieser Test positiv ausfallen wird. Wenn Sie eine Sequenz nehmen, die in vielen Virusarten vorkommt, werden Sie viele positive Tests haben.

Der PCR-Test testet nur auf bestimmte Sequenzen der RNA. Er liefert ein positives Ergebnis, wenn er nur ein kleines Fragment findet; er braucht nicht das ganze Virus. Wenn das Virus schon vor Wochen vorhanden war oder Sie einen Hauch des Virus, aber keine Infektion haben, kann der Test trotzdem positiv ausfallen und einen weiteren COVID-19-„Fall“ hinzufügen, obwohl Sie eigentlich nicht krank sind.

Interessenkonflikte bei der COVID-19-Impfung gefährden Menschenleben

Die Massenkampagne für die COVID-19-Impfung ist von Grund auf mit Interessenkonflikten behaftet, die das Leben von Menschen gefährden, weil sie die Impfstoffproduktion über die Prävention von Krankheiten stellen. Wie Wodarg feststellte, braucht man, wenn man mit der Herstellung von Impfstoffen Geld verdienen will, neue Märkte, in denen man sie einsetzen kann, und neue Krankheiten, damit man seinen Impfstoff verkaufen kann.

„Das ist eine sehr ernste Angelegenheit“, sagte er, die nichts mit Gesundheit oder Hygiene zu tun hat – „es hat mit Kriminologie zu tun“:

Wenn sie ihre Impfstoffe verkaufen wollen, brauchen sie kranke Menschen, damit sie klinische Studien durchführen können. Wenn es also einen Ausbruch gibt und sie klinische Studien mit ihrem Impfstoff machen wollen, um die Menschen vor dieser Krankheit zu schützen, die gerade ausbricht … dann gibt es einen Interessenkonflikt. Wenn man normale Wege hat, die Infektion zu stoppen, mit Hygiene, mit Distanzierung, mit Isolierung, mit Beratung, mit Ratschlägen, wie man sich verhalten soll … wenn man die Krankheit schnell stoppt, ist man nicht in der Lage, genügend Fälle für seine Studie zu bekommen.

Wir haben also eine „Pandemie“, die auf einem Test beruht, der die Infektion nicht nachweisen kann, der aber die Menschen in Angst versetzt hat. Und diese Angst war die Grundlage für die Forderung, dass wir einen Impfstoff brauchen. Die Impfungen sind jedoch nicht wirksam.

Im November 2020 gab Pfizer in einem Joint Venture mit dem deutschen Unternehmen BioNTech bekannt, dass ihre mRNA-basierte Injektion in einer Phase-3-Studie „zu mehr als 90 % wirksam“ war. Das bedeutet jedoch nicht, dass 90 % der Menschen, die sich impfen lassen, vor COVID-19 geschützt sind, da die relative Risikominderung (RRR) zugrunde gelegt wird.

Die absolute Risikoreduktion (ARR) für die Impfung beträgt weniger als 1 %. „Während die RRR nur Teilnehmer berücksichtigt, die von der Impfung profitieren könnten, wird bei der absoluten Risikoreduktion (ARR), die den Unterschied zwischen den Anfallsraten mit und ohne Impfung angibt, die gesamte Bevölkerung berücksichtigt. ARRs werden in der Regel ignoriert, weil sie eine viel weniger beeindruckende Effektgröße ergeben als RRRs“, schrieben die Forscher in The Lancet Microbe im April 2021.

Nichtsdestotrotz wurde die Impfung als Notfallmaßnahme genehmigt, was den Weg für Impfvorschriften und andere Angriffe auf Ihre Freiheit und Gesundheit geebnet hat.

Werden geimpfte Menschen am Ende kränker?

Die mangelnde Wirksamkeit ist einer der Hauptgründe, warum Wodarg glaubt, dass die meisten Menschen keine COVID-19-Impfung benötigen. Zu den anderen Gründen gehören die ernsthaften Risiken von Nebenwirkungen dieser experimentellen Impfungen und die Tatsache, dass laut Wodarg bei den meisten Menschen eine Kreuzimmunität besteht, weil sie bereits mehrfach mit anderen Coronaviren in Kontakt gekommen sind. „Die genetisch hergestellten sogenannten Impfstoffe sind nicht notwendig, weil wir immun sind“.

Wie er sagte, ist Ihr Immunsystem gut gerüstet, um Sie zu schützen, und neue Virenexpositionen jedes Jahr tragen dazu bei, dieses komplexe System auf dem neuesten Stand zu halten. Das Risiko erhöht sich, wenn Sie regelmäßige Virusbelastungen vermeiden, um Ihr Immunsystem bereit zu halten:

Die neuen Viren, die auftauchen, bedeuten für das Immunsystem eine gewisse Arbeit, um sich auf den neuesten Stand zu bringen, aber sie machen die meisten Menschen nicht sehr krank, nur in einigen wenigen, seltenen Fällen. Wenn wir nicht trainiert sind oder sehr lange keinen Kontakt mit Viren hatten, weil wir irgendwo alleine isoliert waren, unsere Enkel nicht auf den Knien hatten, kein Training erlebt haben – es ist dasselbe, wenn man aus dem Training kommt und plötzlich einen hohen Berg besteigen muss. Vielleicht versagt dein Herz und du stirbst – vielleicht stirbst du, wenn du mit etwas in Kontakt kommst, das dein Immunsystem vergessen hat.

Das Spike-Protein, zu dessen Produktion die Zellen durch die Impfung angeregt werden, ist ebenfalls höchst bedenklich, da es giftig ist:

Wir wissen nicht, welche Zellen oder wohin die Injektion geht, aber die Zellen, die mit dem Impfstoff in Kontakt kommen, produzieren Spike-Proteine, die sehr giftig sind. Normalerweise gelangen diese Spike-Proteine nicht ins Blut, deshalb werden wir von Coronaviren nicht ernsthaft krank. Wenn man sie injiziert, umgeht man die natürliche Immunität

Dies ist ein wahrscheinlicher Grund für die vielen Nebenwirkungen der Impfungen, denn die Injektion dieser Spike-Proteine ist unnatürlich und sehr gefährlich. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass das Spike-Protein allein ausreicht, um Entzündungen und Schäden am Gefäßsystem zu verursachen, auch unabhängig von einem Virus.

Außerdem, so Wodarg, kann der Körper nach der Injektion des Spike-Proteins beim nächsten Kontakt mit einem typischen Coronavirus überreagieren, was zu einem gefährlichen Zytokinsturm führen kann.

Bei der Zählung der COVID-19-Fälle in diesem Winter ist es nach Ansicht von Wodarg wichtig zu fragen, ob die Person eine COVID-19-Impfung erhalten hat oder nicht. „Ich bin mir ziemlich sicher“, so Wodarg, „dass die geimpften Personen die schweren Fälle sein werden und dass diejenigen, die nicht geimpft sind, nur eine normale Grippe erleben werden.

Hinzu kommt, dass nach der Impfung alle Daten gespeichert werden – die Charge der Impfung, das Datum und die Uhrzeit. Man nimmt also im Grunde an einer klinischen Studie teil, der man nie zugestimmt hat, und es gibt keine Transparenz über die damit verbundenen Risiken. Wodarg ist der Ansicht, dass der Pandemie-„Notfall“ von Monat zu Monat verlängert wird, weil dies den Injektionsstudien zugute kommt, auch wenn es dabei zu massiven Interessenkonflikten kommt.

Wenn Sie auf die Medien hören, wird Ihnen eine Gehirnwäsche verpasst, dass die Impfung notwendig ist, aber fallen Sie nicht auf den Hype herein, auch nicht auf die Behauptung, dass Sie mit der Impfung Ihre Freiheit zurückgewinnen. Wodarg sagte:

Sie werden nicht frei sein, zu reisen. Sie werden trotzdem kontrolliert, denn der nächste Virus kommt schon, die nächste Impfung wartet schon. Sie wollen dieses Spiel mit uns fortsetzen, mit Impfstoffen und mit Impfpässen. Das ist einfach die perfekte Kontrolle durch diesen Markt und hat nichts mit Gesundheit zu tun. Also müssen wir es stoppen.

