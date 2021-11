Ein Schüler von Bill-Gates in der russischen Regierung?

Veronika Skvortsova hat eine Schlüsselrolle bei der russischen COVID-Reaktion gespielt. Zufälligerweise ist sie neben Anthony Fauci Mitglied eines von Gates gegründeten Ausschusses für Pandemievorsorge.

Es scheint eine direkte Verbindung zwischen Bill Gates und Russlands COVID-Reaktion zu geben. Dies ist leicht besorgniserregend.

Wir waren sehr dankbar für einen pikanten Hinweis auf eine brisante Passage aus dem neuen Buch von Robert F. Kennedy Jr. über den befreundeten Virenjäger Anthony Fauci. Wir haben das Buch auf Amazon vorbestellt, aber vergessen, es zu lesen. Großer Fehler, so viele Schaufeln! Siehe da:

Später, im Mai 2018 – mit dem Imprimatur der WHO und der Weltbankgruppe – schuf Gates eine Art ständiges Komitee mit dem Namen Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), dem einige der einflussreichsten Persönlichkeiten des globalen Gesundheitswesens angehören, um die Lehren aus all diesen Szenario-Planungsübungen zu institutionalisieren. Das globale Komitee würde im wirklichen Leben als das maßgebliche Kollektiv für die Durchsetzung von Regeln während der bevorstehenden Pandemie dienen. Dieses sogenannte „unabhängige“ Überwachungs- und Rechenschaftsgremium sollte die Auferlegung polizeistaatlicher Kontrollen durch globale und lokale politische Führer und Technokraten bestätigen und ihre Bemühungen um die Art von harten Maßnahmen unterstützen, die in Gates‘ Simulation modelliert wurden: Unterdrückung des Widerstands, rücksichtslose Zensur abweichender Meinungen, Isolierung der Gesunden, Zusammenbruch der Volkswirtschaften und Zwang zum Impfen während einer prognostizierten weltweiten Gesundheitskrise.

Dem Vorstand des GPMB gehört ein Pantheon von Technokraten an, deren kumulierte globale Macht, die globale Gesundheitspolitik zu diktieren, praktisch unwiderstehlich ist: Anthony Fauci, Sir Jeremy Farrar vom Wellcome Trust, Christ Elias von der BMGF, der chinesische CDC-Direktor George Gao, die russische Gesundheitsministerin Veronika Skvortsova, der WHO-Gesundheitsdirektor Michael Ryan, die ehemalige WHO-Direktorin Gro Harlem Brundtland, die ehemalige Programmdirektorin Ilona Kickbusch und Henrietta Holsman Fore von UNICEF, die ehemalige Direktorin von USAID, das früher eine zuverlässige CIA-Tarnorganisation war. Im Juni 2019, etwa zwanzig Wochen vor Beginn der COVID-Pandemie, fasste Dr. Michael Ryan, Exekutivdirektor des WHO-Programms für Gesundheitsnotfälle, die Schlussfolgerungen des Pandemieberichts des GPMB zusammen und warnte, dass „wir in eine neue Phase von Epidemien mit großer Wirkung eintreten“, die „eine neue Normalität“ darstellen würden, in der Regierungen weltweit die Kontrolle verstärken und die Mobilität der Bürger einschränken würden.

[Quelle: Der wahre Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health von Robert F. Kennedy Jr. (S. 870-872). Skyhorse. Kindle Edition].

Es stimmt alles.

Minister of Health of Russia @MINZDRAV_RF Veronika #Skvortsova participated in the first meeting of the Global Preparedness Monitoring Board, co-convened by the @WHO and the World Bank to monitor progress towards increased health crises response capacity. pic.twitter.com/1YIe27zTJc — Russian Mission in Geneva (@mission_russian) September 10, 2018

Sie ist immer noch als Vorstandsmitglied dieser angesehenen Gruppe aufgeführt. Das gilt auch für Fauci.

Gates‘ Einfluss auf das GPMB ist unbestreitbar. Zunächst einmal ist die Bill & Melinda Gates Foundation einer der größten Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation. Wenn man bedenkt, dass Gates viele Geber der WHO großzügig unterstützt (z. B. die GAVI-Impfstoffallianz“), könnte der freundliche kriminelle Monopolist, der sich in einen Philanthropen verwandelt hat, tatsächlich der größte Geldgeber der WHO sein.

Vom März 2020:

In einer Erklärung gegenüber USA TODAY führte die Bill & Melinda Gates Foundation mehrere Partnerschaften und Beiträge zur Pandemievorsorge an, die sie seit dem Ebola-Ausbruch 2014-15 verstärkt hat. Unter anderem erklärte die Stiftung, sie habe „Bemühungen um mehr Koordination und Transparenz in der internationalen Zusammenarbeit bei der Pandemievorsorge durch andere Plattformen unterstützt, darunter das Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) und das Johns Hopkins University Center for Health Security“.

Bill Gates finanziert das GPMB sowie Studien, die vom GPMB in Auftrag gegeben werden, um sicherzustellen, dass das GPMB immer der Wissenschaft folgt.

Doch abgesehen von den großzügigen Finanzspritzen sitzt neben Skvortsova und Fauci auch einer von Gates‘ eigenen Mitarbeitern, Dr. Chris Elias, Präsident des Global Development Program von Bill & Melinda Gates, im Vorstand des GPMB.

Wenn Sie eine .pdf-Datei mit Fauci teilen, wissen Sie, dass Sie es geschafft haben!

Aber wer ist diese russische Bill-Gates-Schülerin?

Skvortsova ist vor allem dafür bekannt, dass sie gefälschte Gesundheitsstatistiken verwendet hat, um Herzkrankheiten in Russland zu beseitigen – sie steht wirklich an der Spitze der globalen Gesundheitspolitik.

Sie ging auch mit dem Ebola-Impfstoff des Gamaleya-Zentrums hausieren, der sich als extrem unbewährter Brei herausstellte, den niemand verwenden wollte. Unbeeindruckt davon hat Gamaleya weiterhin Großes geleistet!

Skvortsova trat im Januar 2020 als Leiterin des russischen Gesundheitsministeriums im Rahmen einer massiven Umstrukturierung der Regierung zurück, wurde aber sofort wieder als Leiterin der russischen Bundesagentur für Biomedizin eingesetzt. Sie hat eine herausragende Rolle bei der russischen COVID-Reaktion gespielt und sogar viele ausgefallene Diagramme und Grafiken erstellt, die zeigen, wie Russland plötzlich von dem extrem ansteckenden Delta-Stamm überrollt wurde und eine Zwangsimpfung erforderlich machte.

Es gibt noch so viel mehr. Diese Dame ist eine sehr schlechte Nachricht! Mehr dazu in Kürze.

Fangen die Menschen an zu verstehen, was vor sich geht? Wir hoffen es jedenfalls.