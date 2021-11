Offizielle Daten vom Office for National Statistics, belegen, dass die Zahl der Todesfälle bei Kindern seit der Einführung des mRNA-Impfstoffs von Pfizer im Vergleich zum Fünf-Jahres-Durchschnitt deutlich gestiegen ist.

dailyexpose.uk: Offizielle Daten, die vom Office for National Statistics veröffentlicht wurden, belegen, dass die Zahl der Todesfälle bei Kindern seit der Einführung des mRNA-Impfstoffs Covid-19 von Pfizer im Vergleich zum Fünf-Jahres-Durchschnitt deutlich gestiegen ist.

Am 13. September 2021 schrieb Professor Chris Whitty, der Chief Medical Officer für England, an die britische Regierung und riet ihr, allen Kindern über 12 Jahren mindestens eine Dosis des Pfizer Covid-19-Impfstoffs anzubieten.

Dies geschah, obwohl der Gemeinsame Ausschuss für Impfungen und Immunisierung (JCVI) dies ablehnte, weil er zu dem Schluss kam, dass der Nutzen nicht unbedingt die Risiken überwiegt. Der Grund dafür ist, dass die Zahl der Kinder, die aufgrund von Covid-19 ernsthaft erkranken, geschweige denn sterben, verschwindend gering ist, und dass die Möglichkeit besteht, dass Kinder als Nebenwirkung eine Myokarditis (Herzmuskelentzündung) erleiden.

Zum ersten Mal in der Geschichte hat sich die britische Regierung entschieden, den Rat des JCVI zu ignorieren und stattdessen die Covid-19-Injektion mit sofortiger Wirkung für alle Kinder über 12 Jahre einzuführen.

Die folgende Analyse von Daten des Office for National Statistics (ONS) zeigt, welche Folgen diese Entscheidung bisher hatte…

Das ONS veröffentlicht wöchentliche Zahlen zu den Sterbefällen im Jahr 2021, die hier abgerufen werden können, und es hat bereits einen Datensatz zu den Sterbefällen im Fünfjahresdurchschnitt 2015-2019 veröffentlicht, der hier abgerufen werden kann.

Wir haben die Zahlen aus beiden Datensätzen für unsere Analyse verwendet. Beide können heruntergeladen werden, damit Sie die Richtigkeit unserer Zahlen überprüfen können.

Der 13. September, der Tag, an dem Chris Whitty der britischen Regierung empfohlen hatte, Kindern den Covid-Impfstoff anzubieten, fiel in die Woche 37 des Jahres 2021. Dank der Pläne, die auf Anweisung des Gesundheitsministers Sajid Javid bereits umgesetzt worden waren, konnte der NHS ab sofort mit der Impfung von Kindern beginnen. Wir haben daher alle Todesfälle ab Woche 38 analysiert.

Die folgende Grafik zeigt die Anzahl der Todesfälle pro Woche zwischen Woche 38 und Woche 45 bei allen Kindern im Alter von 10-14 Jahren in England und Wales im Jahr 2021 und im 5-Jahres-Durchschnitt 2015-2019.

Die Zahl der Todesfälle bei Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren war in jeder einzelnen Woche, seit ihnen eine Covid-19-Injektion angeboten wurde, höher als im Fünfjahresdurchschnitt, mit Ausnahme der Woche 42. Die höchste Zahl von Todesfällen wurde in Woche 40 registriert, mit 11 Todesfällen im Vergleich zu den 4 Todesfällen im 5-Jahres-Durchschnittsdatensatz. Dies entspricht einem Anstieg der Todesfälle um 175 % allein in Woche 40.

Das folgende Diagramm zeigt die kumulative Zahl der Todesfälle pro Woche zwischen Woche 38 und Woche 45 bei allen Kindern im Alter von 10-14 Jahren in England und Wales im Jahr 2021 und im 5-Jahres-Durchschnittsdatensatz 2015-2019.

Zwischen der 38. und 45. Woche des Fünfjahres-Durchschnittsdatensatzes gab es insgesamt 41 Todesfälle bei Kindern im Alter von 10-14 Jahren. Im gleichen Zeitraum dieses Jahres sind jedoch insgesamt 59 Todesfälle bei Kindern zu verzeichnen. Dies entspricht einem Anstieg von 44 % gegenüber dem Fünfjahresdurchschnitt, seit ihnen eine Covid-19-Injektion angeboten wird.

Das folgende Diagramm zeigt die Anzahl der Todesfälle pro Woche zwischen Woche 38 und Woche 45 unter allen männlichen Kindern im Alter von 10-14 Jahren in England und Wales im Jahr 2021 und im 5-Jahres-Durchschnitt 2015-2019.

Die Zahl der Todesfälle bei männlichen Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren lag in jeder einzelnen Woche, in der ihnen eine Covid-19-Injektion angeboten wurde, über dem Fünfjahresdurchschnitt, außer in den Wochen 42 und 43, wo sie niedriger war, und in Woche 44, wo sie gleich blieb. Die höchste Zahl von Todesfällen wurde in Woche 40 registriert, mit 7 Todesfällen im Vergleich zu 2 Todesfällen im 5-Jahres-Durchschnitt. Dies entspricht einem Anstieg der Sterbefälle um 250 % allein in Woche 40.

Das folgende Diagramm zeigt die kumulative Zahl der Todesfälle pro Woche zwischen Woche 38 und Woche 45 bei allen männlichen Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren in England und Wales im Jahr 2021 und im 5-Jahres-Durchschnittsdatensatz 2015-2019.

Zwischen der 38. und 45. Woche des Fünfjahres-Durchschnittsdatensatzes gab es insgesamt 24 Todesfälle bei männlichen Kindern im Alter von 10-14 Jahren. Im gleichen Zeitraum dieses Jahres sind jedoch insgesamt 34 Todesfälle bei männlichen Kindern zu verzeichnen. Dies entspricht einem Anstieg von 42 % gegenüber dem Fünfjahresdurchschnitt, seit ihnen eine Covid-19-Injektion angeboten wird.

Das folgende Diagramm zeigt die Anzahl der Todesfälle pro Woche zwischen Woche 38 und Woche 45 bei allen weiblichen Kindern im Alter von 10-14 Jahren in England und Wales im Jahr 2021 und im 5-Jahres-Durchschnitt 2015-2019.

Die Zahl der Todesfälle bei weiblichen Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren lag in jeder einzelnen Woche, in der ihnen eine Covid-19-Injektion angeboten wurde, über dem Fünfjahresdurchschnitt, mit Ausnahme der Woche 41, in der sie niedriger war, sowie der Wochen 42 und 45, in denen sie gleich hoch war. Die höchste Zahl von Todesfällen wurde in Woche 40 registriert, mit 4 Todesfällen im Vergleich zu den 2 Todesfällen im 5-Jahres-Durchschnittsdatensatz. Dies entspricht einem Anstieg der Sterbefälle um 100 % allein in Woche 40.

Das folgende Diagramm zeigt die kumulative Zahl der Todesfälle pro Woche zwischen Woche 38 und Woche 45 bei allen weiblichen Kindern im Alter von 10-14 Jahren in England und Wales im Jahr 2021 und im 5-Jahres-Durchschnittsdatensatz 2015-2019.

Zwischen der 38. und 45. Woche des Fünfjahres-Durchschnittsdatensatzes gab es insgesamt 17 Todesfälle bei weiblichen Kindern im Alter von 10-14 Jahren. Im gleichen Zeitraum dieses Jahres sind jedoch insgesamt 25 Todesfälle bei weiblichen Kindern zu verzeichnen. Dies entspricht einem Anstieg von 47 % gegenüber dem Fünfjahresdurchschnitt, seit ihnen eine Covid-19-Injektion angeboten wird.

Diese Zahlen sind natürlich nicht astronomisch hoch, aber es gibt einen guten Grund dafür, denn Kinder sterben im Allgemeinen nicht. Umso besorgniserregender ist die Tatsache, dass die Zahl der Todesfälle bei Kindern, denen eine Covid-19-Injektion angeboten wurde, deutlich zugenommen hat.

Korrelation ist natürlich nicht gleichbedeutend mit Kausalität, aber im Zusammenhang mit den Covid-19-Impfstoffen scheint es einen Berg von Zufällen zu geben. Ist dies nur ein weiterer Zufall, oder sind diese Injektionen schuld daran?

Sicher ist nur, dass die britischen Behörden dringend untersuchen sollten, warum die Todesfälle bei Kindern, männlichen Kindern und weiblichen Kindern um 44 %, 42 % und 47 % über dem Fünfjahresdurchschnitt liegen, seit ihnen eine Covid-19-Spritze verabreicht wurde.