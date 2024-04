Anstieg der Langzeitkrankheiten im Vereinigten Königreich fällt mit der Einführung der COVID-Spritze zusammen

Von John-Michael Dumais

Die Zahl der Langzeiterkrankten in Großbritannien ist seit dem Frühjahr 2021 um 700 000 gestiegen, zeitgleich mit der Einführung der COVID-19-Impfstoffe, so der Gesundheitsexperte John Campbell, Ph.D. Campbell stellte die Transparenz und den Umgang der Regierung mit den Daten über Arbeitsunfähigkeit und Todesfälle in Frage.

Campbell hob diesen Trend in einem Video vom 21. März hervor, in dem es um einen Austausch im Parlament zwischen dem Abgeordneten Andrew Bridgen, der das Problem ansprach, und Mel Stride ging, der Bridgens Bedenken zurückwies.

Während des Austauschs sagte Bridgen, dass die Zahl der Langzeitkranken im Vereinigten Königreich von 2,1 Millionen vor der Pandemie auf 2,8 Millionen gestiegen sei.

„Dieser enorme Anstieg begann im Frühjahr 2021, zeitgleich mit der Einführung der experimentellen Notimpfstoffe“, sagte Bridgen. „Oder hat der Minister eine andere Erklärung?“

The long term sick has risen by over 700,000 people since the spring of 2021, this coincides with the rollout of the experimental Covid 19 vaccine.



When will the UK Parliament and Government wake up?! My question at DWP Questions in the Chamber today ⬇️ pic.twitter.com/zlCpVOcXBj