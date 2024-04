Estland ist seit Langem kein Freund Russlands und eine der führenden Antimoskau-Stimmen im Baltikum. Deshalb sorgt ein neues Interview des estnischen Verteidigungsministers Hanno Pevkur in den europäischen Medien für Aufsehen, denn er machte einige sehr aufschlussreiche Aussagen.

In dem Interview mit der österreichischen Tageszeitung „Die Presse“ sagte der Verteidigungsminister, dass alle NATO-Staaten bereits NATO-Personal in der Ukraine stationiert hätten, das aber nicht direkt an Kampfhandlungen beteiligt sei, sondern nur beratende Funktion habe. Er reagierte damit auf die jüngsten provokativen Äußerungen des französischen Präsidenten Macron.

„Die Realität ist, dass jedes NATO-Mitgliedsland bereits militärisches Personal in der Ukraine hat, wie Militärattachés oder Leute, die gelegentlich in die Ukraine reisen“, sagte der estnische Verteidigungsminister. „Was [der französische] Präsident [Emmanuel] Macron sagte, bezog sich hauptsächlich auf die Ausbildung von Personal“, fügte er laut einer Übersetzung in russischen Medien hinzu.

Bereits Ende Februar hatte Macron bei einem Treffen hochrangiger Verteidigungsbeamter in Paris gesagt, dass westliche Bodentruppen in der Ukraine eine Option sein sollten, da „wir nichts ausschließen können“, wenn es darum gehe, Russland daran zu hindern, den Krieg zu gewinnen.

Allerdings betonte Pevkur in dem Interview, dass eine direkte Beteiligung von NATO-Truppen an den Kämpfen derzeit nicht ernsthaft zur Debatte stehe und „bereits ausgeschlossen“ sei.

Allerdings gab er einen Ausblick auf einen sehr gefährlichen möglichen Plan, der mit Sicherheit zu einer Eskalation führen würde: „Westliche Verteidigungsbeamte planen derzeit die Errichtung von Trainingslagern in der Ukraine, um Probleme beim Grenzübertritt zu vermeiden und den Vorbereitungsprozess zu beschleunigen“, so Pevkur gegenüber der in Wien erscheinenden Publikation.

Moskau hat Frankreich bereits vorgeworfen, seine Fremdenlegion in großer Zahl an der Front zu haben. Russland hat nach eigenen Angaben, deren Stellungen in Orten wie Charkiw angegriffen.

Einige europäische Staats- und Regierungschefs haben in letzter Zeit Informationen veröffentlicht, die die Worte von Verteidigungsminister Pewkur bestätigen.

So erklärte das Büro des britischen Premierministers Sunak im Februar, Großbritannien plane keine „großangelegte Truppenstationierung“ in der Ukraine… „Abgesehen von einer kleinen Anzahl von Soldaten, die zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte im Land sind, haben wir keine Pläne für eine großangelegte Stationierung“.

Dies zeigt auf gefährliche Weise, dass sich die atomar bewaffneten Supermächte Schritt für Schritt, Zentimeter für Zentimeter auf einen direkten Konflikt in der Ukraine zubewegen.