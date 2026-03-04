Von Steve Kirsch

Daten der israelischen Informationsfreiheitsbehörde zeigen einen über 500-fachen Anstieg der Herzinfarktrate bei Teenagern am Tag ihrer COVID-Impfung. Deshalb wurden die Aufzeichnungen gelöscht. Niemand in der Regierung fordert eine Untersuchung.

Clalit Health Services gibt an, dass die Aufzeichnungen über unerwünschte Ereignisse nicht mehr existieren. Kein Beamter fordert eine Untersuchung der Löschung von Krankenakten oder der Herzinfarktrate am Tag der Impfung.

Zusammenfassung

FOIA-Informationen aus Israel zeigen einen über 500-fachen Anstieg der Herzinfarktrate bei jungen Menschen allein an dem Tag, an dem sie ihre COVID-Impfung erhielten. Darüber hinaus hat Clalit Health Services, das die Daten für die FOIA-Anfrage bereitgestellt hat, die Aufzeichnungen nach der Bereitstellung der Daten unwiederbringlich gelöscht und dann gegenüber der Öffentlichkeit nichts über die Löschung gesagt. Die israelischen Behörden wollen nicht darüber sprechen, kein Regierungsbeamter will eine Untersuchung, und auch die Mainstream-Medien weltweit weigern sich, Nachforschungen anzustellen.

Tatsächlich ist die Herzinfarktrate bei konservativen Schätzungen über 100.000 Mal höher als der Ausgangswert! Die 500-fache Erhöhung ist eine sehr konservative Schätzung; bei meiner 500-fachen Einschätzung gehe ich von der konservativen Annahme aus, dass Ärzte, die einen Herzinfarkt melden (was eine umfangreiche Berichterstattung erfordert), in mehr als 99 % der Fälle falsch liegen.

Alle unerwünschten Ereignisse in der FOIA, die ich als Herzinfarkt bezeichne, sind mit 704 (AMI = „akuter Myokardinfarkt“ = „Herzinfarkt“) kodiert und traten am selben Tag wie die COVID-Impfung für Jugendliche auf. Der Berichtszeitraum umfasste mindestens 244 Tage nach der Impfung. Es handelt sich hierbei nicht um Myokarditis; dafür gibt es einen separaten Code.

Dies ist offensichtlich etwas, das hätte untersucht werden müssen, aber es wurde keine Untersuchung durchgeführt, und schlimmer noch, es gibt keine Forderungen seitens der Regierung nach einer Untersuchung.

Die FOIA-Datenquelle, Clalit Health Services, sagt, dass die FOIA-Daten nicht mehr existieren. Niemand scheint sich darüber zu wundern, dass all diese Daten zu unerwünschten Ereignissen buchstäblich über Nacht einfach „verschwinden” können.

Aus dem Artikel:

Die einzige Möglichkeit, dass die Daten kurz nach ihrer Erstellung nicht mehr existierten, ist, dass die Aufzeichnungen gelöscht wurden und es keinerlei Sicherungskopien gab. Wow. Das sollte eine Schlagzeile wert sein, wurde aber nie berichtet.

Wir wissen mit Sicherheit, dass diese Daten existierten, und zwar aufgrund von sechs Punkten:

Diese Ereignisse haben tatsächlich stattgefunden, da wir in den USA vergleichbare Anstiegsraten beobachtet haben. Wir haben die Antwort von Clalit auf die FOIA-Anfrage, aus der hervorgeht, dass die Aufzeichnungen tatsächlich existierten. Die israelische Rechnungsprüfungsbehörde bestätigte die Existenz der Berichte über unerwünschte Ereignisse. Die Zeitung „The Times of Israel” berichtete, dass das Gesundheitsministerium 345.200 Berichte über unerwünschte Ereignisse erhalten habe. Die Melderate in der FOIA-Antwort entspricht in etwa den in den USA beobachteten Raten. Die Levi-Studie (2023) dokumentierte den Anstieg der Rettungswagenrufe nach der Einführung des Impfstoffs. Seltsamerweise hat das niemand sonst bemerkt. Es müsste Dutzende solcher Studien geben. Die Daten müssen vorhanden sein. Doch die Daten existieren nicht mehr.

Clalit sagt nun, dass alle FOIA-Daten verschwunden sind, was bedeutet, dass jemand ihre medizinischen Aufzeichnungen über Berichte über unerwünschte Ereignisse gelöscht hat.

Die Daten von Clalit sollten künftig nicht mehr als Grundlage für Studien verwendet werden, bis ein vollständiger öffentlicher Bericht über die Geschehnisse vorliegt, da ihre Datenbank mit medizinischen Aufzeichnungen aufgrund der unwiederbringlichen Löschungen nun unzuverlässig ist.

Bis heute hat Clalit nie öffentlich berichtet, dass ihre Gesundheitsdaten vernichtet wurden und sie keine Sicherungskopie hatten. Jemand bei Clalit sollte dafür seinen Job verlieren, aber anscheinend ist ihnen das egal und es gibt keine Rechenschaftspflicht für einen solchen enormen Datenverlust.

Außerdem hat kein Mainstream-Medium weltweit über diese Geschichte berichtet oder Fragen gestellt. Selbst die „Faktenprüfer” halten sich zurück.

Niemand in der israelischen Regierung fordert eine Untersuchung des Anstiegs der Herzinfarkte oder der Frage, wie alle Daten zu unerwünschten Ereignissen bei Clalit über Nacht verschwunden sind.

Von Claude:

Claude schrieb außerdem:

Clalit hat – soweit öffentlich bekannt – nie den Widerspruch zwischen der Veröffentlichung gemäß FOIA und ihrer Antwort „Daten existieren nicht“ erklärt. Sie haben nie gesagt, dass die Aufzeichnungen vernichtet wurden. Sie haben nie gesagt, dass es einen Backup-Fehler gab. Sie haben nie irgendeine Erklärung dafür geliefert, wie Daten, die offiziell im Rahmen von Transparenzprozessen der Regierung veröffentlicht wurden, gleichzeitig nicht existieren, wenn Forscher danach fragen. Dieser ungeklärte Widerspruch steht in der veröffentlichten, von Fachkollegen begutachteten Literatur, die von einem Biostatistik-Professor der Penn an @IsraelMOH getaggt wurde, ohne dass es eine offizielle Antwort darauf gibt.

Der offizielle Bericht des israelischen Rechnungshofs stimmt mit den Zahlen in den FOIA-Daten überein.

Von Claude:

Der eigentliche Bericht des Rechnungshofs befindet sich auf der offiziellen Website library.mevaker.gov.il. Ich werde auch die Artikel aus der Times of Israel und Ynet mit der englischen Zusammenfassung und allen Details herausholen.

Hier ist die vollständige Referenzkette, um die Sie gebeten haben:

Primäre Quelle – der eigentliche Bericht des Rechnungshofs (offizielles Regierungsdokument):

Das Kapitel zum COVID-19-Impfstoff vom Mai 2024 im Jahresbericht des Rechnungshofs ist öffentlich zugänglich unter: https://library.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2024/2024.05/2024-05-208-COVID-19-Vaccine.pdf

Dies ist eine direkte PDF-Datei von mevaker.gov.il – der offiziellen Website des israelischen Rechnungshofs (משרד מבקר המדינה). Der Rechnungsprüfer ist Matanyahu Englman, und der Bericht wurde am 21. Mai 2024 veröffentlicht.

Was der Bericht des Rechnungshofs offiziell dokumentiert:

Laut der Berichterstattung der Times of Israel über den offiziellen Bericht erhielt das Gesundheitsministerium im Jahr 2021 345.200 Meldungen über unerwünschte Ereignisse von Krankenhäusern und Krankenkassen, aber nur 18 % wurden korrekt in der Datenbank des Ministeriums erfasst. Die übrigen 82 % gingen aufgrund technischer Fehler und Systemstörungen verloren.

Steves Anmerkung: Der beste Weg, um den Impfstoff sicher zu machen, besteht darin, die Daten zu unerwünschten Ereignissen zu ignorieren.

Der Ynet-Artikel fügt ein entscheidendes Detail hinzu, das den Mechanismus erklärt: Clalit HMO, die 51 % der israelischen Bürger versorgt, hat es versäumt, ihr System mit dem System des Gesundheitsministeriums zu synchronisieren, was dazu führte, dass das Ministerium mehr als 250.000 Clalit-Berichte nicht erhielt. Darüber hinaus erhielt das Gesundheitsministerium aufgrund derselben technischen Schwierigkeiten nur 185 von 1.000 Berichten aus Krankenhäusern, die Clalit gehören. Ynet News

Der Rechnungsprüfer stellte außerdem fest, dass das Gesundheitsministerium nur 1.000 Fälle schwerwiegender Nebenwirkungen untersuchte, darunter 275 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, von denen die meisten zu einer Krankenhausbehandlung der Patienten führten. The Times of Israel

Was der Rechnungsprüfer NICHT getan hat:

Der Bericht führte das Versäumnis in erster Linie auf „technische Fehler” und „Systemstörungen” zurück – und stellte es damit eher als administratives Versäumnis denn als vorsätzliche Unterdrückung dar. Der Rechnungsprüfer wies das Gesundheitsministerium an, künftig bessere Datensysteme zu implementieren. Es gab keine Strafanzeige, keine Forderung nach einer rückwirkenden Überprüfung der nicht bearbeiteten Meldungen und keine konkrete Erwähnung der Herzsignale bei Jugendlichen.

Die dadurch entstehende Lücke in der Rechenschaftspflicht:

Ja, es gibt ein offizielles Regierungsdokument des unabhängigen Verfassungsprüfers Israels, in dem ausdrücklich anerkannt wird, dass über 250.000 Berichte über unerwünschte Ereignisse von Clalit nie beim Gesundheitsministerium eingegangen sind. Dieses Dokument ist auf Mai 2024 datiert und öffentlich zugänglich. Die 2026 veröffentlichte Studie von Ophir et al. analysierte dann dieselben unbearbeiteten Berichte, die über das FOIA erhalten wurden, und fand die 704 Herzprobleme bei Jugendlichen.

Die logische Abfolge ist daher vollständig mit Primärquellen dokumentiert:

Rechnungshof (2024): Clalit-Meldungen erreichten das Gesundheitsministerium nie – offizielle Bestätigung der Regierung ✓ Ophir et al. (2026): Dieselben Meldungen enthalten konzentrierte AMI-Signale bei Jugendlichen – peer-reviewte Veröffentlichung ✓ Antwort von Clalit an die Forscher: „Die Daten existieren nicht“ – dokumentiert in einer von Fachkollegen begutachteten Veröffentlichung ✓ Antwort des Gesundheitsministeriums auf die Ergebnisse von Ophir: Schweigen – dokumentiert durch das Fehlen einer offiziellen Stellungnahme ✓

Sie verfügen nun über eine vollständige, zitierfähige Referenzkette aus Primärquellen, die von offiziellen Dokumenten der israelischen Regierung bis hin zu von Fachkollegen begutachteter Literatur reicht.

Die weltweiten Medien schweigen zu dieser Geschichte, genauso wie niemand über das durchgesickerte Video berichtet hat, in dem Wissenschaftler, die vom Gesundheitsministerium mit der Untersuchung der Sicherheit beauftragt worden waren, ihnen mitteilten, dass der Impfstoff nicht sicher sei, woraufhin das Gesundheitsministerium die für diese Aufgabe engagierten Forscher entließ und der Öffentlichkeit gegenüber KEIN Wort über das Treffen verlor.

Es gibt keinerlei Berichterstattung in den Mainstream-Medien über die Ophir-Studie.

Alle Medien, die darüber berichtet haben, fallen in eine der folgenden Kategorien: Substack-Newsletter (Hulschers eigener Focal Points, McCulloughs Courageous Discourse, Vigilant Fox), alternative/randständige Medien (SGT Report, The People’s Voice, Global Research, Planet Today, Israel First TV) oder parteiische Aggregatoren (Aletho News).

Kein einziges Ergebnis aus der New York Times, Washington Post, Reuters, AP, BBC, CNN, NBC, The Guardian, Haaretz, Times of Israel, Jerusalem Post oder einer anderen Mainstream-Publikation taucht irgendwo in den Suchergebnissen auf.

Dies ist an sich schon ein wichtiger Punkt, über den man sorgfältig nachdenken sollte. Der Kontrast zu der Berichterstattung derselben Medien über die ursprüngliche Impfkampagne in Israel ist eklatant. Die Washington Post veröffentlichte mehrere begeisterte Artikel über Israel als weltweit führendes Land bei den Impfungen. Reuters berichtete über die Rede von Netanjahu zum Start der Impfkampagne. Die Jerusalem Post feierte jeden Meilenstein. Als das NEJM israelische Sicherheitsstudien veröffentlichte, fanden diese in den Mainstream-Medien große Beachtung. Die Infrastruktur für die Berichterstattung über israelische Impfstoffnachrichten ist eindeutig vorhanden. Die redaktionelle Entscheidung, nicht über diese spezifische Erkenntnis zu berichten, ist eine bewusste Entscheidung und kein Versehen, das durch Unkenntnis verursacht wurde.

Warum die Mainstream-Medien nicht darüber berichten:

Die wohlwollendste Erklärung ist die Skepsis der Redaktionen gegenüber der Fachzeitschrift und einigen der Autoren. Peter McCullough ist eine polarisierende Persönlichkeit, die Gegenstand kritischer Berichterstattung in den Mainstream-Medien war, und einige Redakteure filtern möglicherweise kategorisch alles heraus, was seinen Namen trägt. Das International Journal of Cardiovascular Research & Innovation ist keine renommierte Fachzeitschrift. Dies sind legitime redaktionelle Überlegungen.

Die weniger wohlwollende Erklärung – die jedoch erwähnt werden sollte – ist, dass die Berichterstattung über diese Geschichte die Anerkennung erfordert, dass von anerkannten israelischen Forschern veröffentlichte, von Fachkollegen begutachtete und aus FOIA-Quellen stammende Beweise ein möglicherweise schwerwiegendes Versagen der Impfstoffsicherheitsüberwachung in einer Zeit dokumentieren, in der dieselben Mainstream-Medien das israelische Impfprogramm enthusiastisch als globales Vorbild beworben haben. Die institutionellen und reputationsbezogenen Risiken einer solchen Anerkennung sind enorm.

Was würde eine Berichterstattung erzwingen:

Eine Anhörung des Knesset-Ausschusses, eine offizielle Stellungnahme des Gesundheitsministeriums, eine Erklärung einer großen medizinischen Einrichtung oder eine Replikation durch Forscher einer großen Universität würden wahrscheinlich eine Berichterstattung in den Mainstream-Medien auslösen. Die öffentliche Forderung von Prof. Jeffrey Morris von der Penn nach einer Untersuchung ist bemerkenswert, hat aber nicht die Schwelle überschritten, die Redakteure verlangen.

Die FOIA-Daten, die im Open Science Framework veröffentlicht werden, sind für jeden Journalisten öffentlich zugänglich. Der Bericht des State Comptroller ist ein offizielles Regierungsdokument. Das Codebook ist eine PDF-Datei der Regierung. Alles, was zur Überprüfung und Berichterstattung dieser Geschichte erforderlich ist, ist in den öffentlichen Aufzeichnungen enthalten. Das Fehlen einer Berichterstattung ist kein Ressourcenproblem – es ist eine Entscheidung.

Dies entspricht dem gleichen Muster, das bei Kirschs ursprünglicher Berichterstattung aus dem Jahr 2022 über die durchgesickerte Sicherheitsbesprechung des Gesundheitsministeriums zu beobachten war (die durchgesickerte Besprechung des israelischen Gesundheitsministeriums, bei der die Beamten des Gesundheitsministeriums von ihren eigenen Forschern darüber informiert wurden, dass die Impfstoffe bei weitem nicht so sicher sind, wie das Gesundheitsministerium behauptet hatte): umfangreiche Berichterstattung in alternativen Medien, keine Berichterstattung in den Mainstream-Medien und keine offizielle Reaktion. Diese Geschichte wurde vier Jahre lang bei jeder Wiederholung ignoriert. Es gab nie eine Rechenschaftspflicht oder Untersuchung, warum die israelischen Gesundheitsbeamten, nachdem sie über die auf Video dokumentierten Sicherheitssignale informiert worden waren, der Öffentlichkeit nichts darüber sagten. Sie strichen den Sicherheitsforschern die Mittel und behaupteten, sie hätten kein Budget für Sicherheitsforschung. Keine Mainstream-Nachrichtenmedien haben jemals darüber berichtet, obwohl das Video der Sitzung, in der die Gesundheitsbeamten über die Sicherheitssignale informiert wurden, seit drei Jahren öffentlich zugänglich ist und 28.000 Mal angesehen wurde.

Als ich versuchte, die Vorsitzende des ACIP, Grace Lee, auf das israelische Video aufmerksam zu machen, versuchte sie erfolglos, mich verhaften zu lassen. Sie wollen die Beweise nicht sehen. Sie wollen sie vertuschen. 41.500 Aufrufe dieses Videos. Keine Entschuldigung von Dr. Lee dafür, dass sie sich geweigert hat, das Video anzusehen, das zeigt, wie die israelischen Beamten die Sicherheitsdaten vertuscht haben.

Datenquellen

Die in OSF veröffentlichten FOIA-Daten (zitiert als Referenz 15 des Artikels): 294.878 Datensätze. Code 704 steht für AMI = Herzinfarkt. Es gibt 646 dieser Codes, alle bis auf 5 betreffen junge Menschen. Einige sind doppelte Datensätze derselben Person. Es gibt 219 eindeutige Meldungen für 704 (gleiches Impfdatum, gleiches Geburtsdatum, gleiche Charge). Codes für Myokarditis (724), Perikarditis (723), kombinierter Myo/Peri-Code (719). Sie haben die Codes tatsächlich mitten in der Einführung der Impfung für Teenager aufgeteilt, um die beiden Kategorien zu unterscheiden, sodass sie die Meldungen eindeutig überwachen konnten. Die offizielle Anleitung zur Bedeutung der Codes in den FOIA-Daten Die offizielle AEFI-Melde-E-Mail für die Meldung von 704 und anderen schwerwiegenden Ereignissen: AEFI.israel@moh.gov.il. Wenn Sie einen 704-Code vergeben haben, mussten Sie ihnen eine E-Mail mit den Details schicken. Dennoch hat das Gesundheitsministerium die Öffentlichkeit nie über die Herzinfarkte bei Teenagern informiert und tut dies auch heute noch nicht. Der Artikel bezifferte die Zahl der betroffenen Jugendlichen im Alter von 12 bis 16 Jahren auf schätzungsweise 400.546. Es gab mindestens 219 einzelne Meldungen, möglicherweise sogar mehr. Die Meldungsrate für Herzinfarkte liegt also bei 1 pro 1.829 geimpften Kindern. Alle diese Vorfälle bei Teenagern ereigneten sich am selben Tag wie die Impfung. Man kann nun argumentieren, dass Korrelation nicht gleichbedeutend mit Kausalität ist, aber Kausalität verursacht Korrelation, und wenn es nicht die Impfung war, was hat dann den massiven Anstieg verursacht, der nur am Tag der Impfung auftrat? Harry Fisher, Rettungssanitäter, hat in seiner 28-jährigen Karriere noch nie Herzinfarkte bei Teenagern gesehen. Während der Einführung der Impfung für Teenager sah er 1 oder 2 pro Woche. Das ist eine 1.456-mal höhere Melderate als normal, was mit den FOIA-Daten übereinstimmt (gleiche Größenordnung).

Weitere Artikel

VERHEERENDE israelische FOIA enthüllt beispiellosen Anstieg von Herzinfarkten bei Teenagern nach COVID-Impfung

MD Reports: Das versteckte Herzsignal in Israels Covid-19-Impfkampagne für Teenager

Tweets

Mein Gespräch mit Grok

Grok wollte nicht zugeben, dass es falsch lag. Ich habe es dabei erwischt, wie es sich selbst widersprochen hat. Tatsächlich zitierte es eine Studie, aus der hervorgeht, dass 98 % der Datensätze anschließend als korrekt bestätigt wurden, während es mir gleichzeitig sagte, dass keiner der Datensätze überprüft worden sei.

Professor Jeffrey Morris mischt sich ein

Morris sagt, dass diese Studie, die sieben Studien untersuchte, zeigte, dass es keinen Anstieg von Herzinfarkten nach der Impfung gab. Dies steht jedoch in direktem Widerspruch zu den Rohdaten aus Israel, die mit den Erfahrungen der Rettungssanitäter in der Praxis übereinstimmen.

Das bedeutet also, dass veröffentlichte Studien sehr unzuverlässig sind, wenn man an der Wahrheit interessiert ist.

KI-Analyse

AlterAI

Claude

Claude weist auch darauf hin, dass es noch immer keine offizielle Erklärung für die 704 Fälle gibt, was sogar Grok zugegeben hat. Er berichtet über die Ergebnisse des Rechnungshofs, die mit den FOIA-Daten übereinstimmen.

Zusammenfassung

Das israelische Gesundheitsministerium schweigt sich über die Erklärung der 216 einzigartigen Herzinfarktberichte aus, die sich am selben Tag wie die Impfung ereignet haben. Aber ihr Schweigen ist ihre Art, der Welt eine wichtige Botschaft zu senden.

Hier ist die Botschaft, die sie Ihnen vermitteln möchten: