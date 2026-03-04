Krieg im Iran und der Great Reset

Kit Knightly

Der Krieg im Iran treibt bereits die Agenda des Great Reset voran, so wie es scheinbar jede große Erzählung tut.

Der Iran droht, die Straße von Hormus zu schließen, oder hat sie bereits geschlossen, oder kann es nicht, weil seine Marine zerstört wurde, oder schließt sie für alle außer China.

Alles ist ziemlich unklar.

Was klar IST: Riesige Mengen an Schifffahrt, die täglich Millionen Barrel Öl und Gas transportieren, passieren diese Wasserstraße, und ihre Schließung – oder auch nur die Androhung einer Schließung – hat ernste Auswirkungen auf den Preis von Energie, Dünger, Lebensmitteln … eigentlich auf alles.

Darüber hinaus hat Katars staatliches LNG-Unternehmen QatarEnergy – der größte LNG-Produzent der Welt – die Produktion gestoppt. Der Irak stoppt Öllieferungen über eine wichtige Pipeline in die Türkei, und der Iran hat die saudische Ölraffinerie Tanura bombardiert und sie auf unbestimmte Zeit stillgelegt.

All das wird offensichtlich die Preise für Öl und Gas massiv erhöhen, einige Menschen (vor allem diejenigen mit Aktien, die schon vor Beginn des Krieges davon wussten) unglaublich reich machen und die Energiekosten für normale Menschen durch die Decke gehen lassen.

Wir sind erst drei Tage im Krieg, und Sky News berichtet bereits, dass „britische Rechnungen den Kräften des Iran-Krieges nicht entkommen können“.

Und da LNG zur Herstellung von synthetischem Stickstoffdünger verwendet wird, könnte sich die Energiekrise laut Forbes leicht zu einer Lebensmittelkrise ausweiten …

Jenseits von Öl: Die Straße von Hormus und das globale Lebensmittelrisiko

Das ist das Problem – wir befinden uns noch in dieser Phase. Bald werden die Menschen anfangen zu reagieren, und dann werden die Lösungen auftauchen.

„Wenn wir von erneuerbaren Energien abhängig wären, wären wir nicht in diesem Schlamassel.“

„Niemand führt Krieg um Solarpaneele oder Windparks.“

„Es ist ohnehin höchste Zeit, dass wir unser gesamtes Ernährungssystem überdenken.“

„Im Labor gezüchtete Lebensmittel brauchen keinen Dünger.“

Wir sehen bereits die ersten Anzeichen dieser Diskussionen …

Von da an wird alles nur noch vorhersehbarer.

Oh, aber es gibt auch gute Nachrichten. Große Durchbrüche bei der Technologie für im Labor gezüchtetes Fleisch bedeuten, dass „klimafreundliche“ Würfel aus Hefeschleim einfacher und billiger herzustellen sein werden.

Ist das nicht perfekt getimt?

Kurz gesagt: Der Krieg im Iran ist kein neuer Krieg – er ist eine neue Bühne eines alten Krieges. Und Bühne ist wahrscheinlich ein sehr treffendes Wort.