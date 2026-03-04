Von Jon Fleetwood

H.R. 7653 ermächtigt die NATO zur „Erforschung, Entwicklung und zum Einsatz von Biotechnologie“, legt internationale Kontrollen für Dual-Use-Systeme fest, die laut Gesetzentwurf den Einsatz von Biowaffen ermöglichen könnten, und erlaubt Geheimhaltung.

Der Kongress hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der Gentechnik und synthetische Biotechnologie in die geheime militärische Planungsstruktur der NATO einbeziehen und dem Bündnis die „Erforschung, Entwicklung und den Einsatz von Biotechnologie“ im Rahmen eines neuen internationalen Biowaffenabwehrsystems gestatten würde, das laut Gesetzentwurf die Entwicklung von Biowaffen ermöglichen könnte.

Der Gesetzentwurf H.R. 7653 mit dem Titel „Biodefense Diplomacy Enhancement Act” (Gesetz zur Verbesserung der Biodefense-Diplomatie) wurde letzte Woche vom US-Abgeordneten Keith Self (R-TX) eingebracht und an den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses verwiesen.

Die größten Wahlkampfspender von Rep. Self finden Sie hier. Dazu gehören große US-amerikanische Rüstungsunternehmen wie Lockheed Martin, RTX (Raytheon), L3Harris Technologies und Boeing – Unternehmen, die in großem Umfang in den Bereichen militärische Biodefense, Biosurveillance und Programme zur Erkennung biologischer Bedrohungen tätig sind.

Wenn das Gesetz in Kraft tritt, würden die Technologien zur genetischen Veränderung biologischer Organismen offiziell in die koordinierte Verteidigungsinfrastruktur der NATO integriert, wo ihre Entwicklung, ihr Einsatz und ihre Kontrolle über militärische und diplomatische Kanäle geregelt würden.

Dieser Gesetzentwurf kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Kongress, das Weiße Haus, das Energieministerium, das FBI, die CIA und der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) bestätigt haben, dass die COVID-19-Pandemie wahrscheinlich das Ergebnis einer im Labor durchgeführten Manipulation von Krankheitserregern war, wodurch die in dem Gesetzentwurf behandelten Gentechnologien einer verstärkten Kontrolle unterzogen werden.

NATO erhält Genehmigung zur „Forschung, Entwicklung und zum Einsatz von Biotechnologie“, einschließlich Gentechnik und synthetischer Biologie

Im Mittelpunkt der Gesetzgebung steht eine Richtlinie, die US-Beamten vorschreibt, Folgendes zu verfolgen:

„Bewertung der Möglichkeiten für erweiterte NATO-Kapazitäten zur Erforschung, Entwicklung und zum Einsatz von Biotechnologie für internationale Sicherheitszwecke.“

Der Gesetzentwurf definiert Biotechnologie ausdrücklich wie folgt:

„Gentechnik, synthetische Biologie und Bioinformatik.“

Diese Technologien ermöglichen es Wissenschaftlern, Organismen auf genetischer Ebene zu verändern, einschließlich der Veränderung bestehender biologischer Systeme oder der Konstruktion neuer Systeme.

Durch die Ermächtigung der NATO, diese Fähigkeiten zu entwickeln und einzusetzen, integriert das Gesetz biologische Ingenieurstechnologien in die operative Planungsstruktur des Bündnisses unter der im Gesetzentwurf genannten Begründung, biologischen Bedrohungen zu begegnen.

Gesetzentwurf sieht internationales Kontrollsystem für Technologien vor, die laut Gesetzentwurf zur Herstellung von Biowaffen genutzt werden könnten

Der Gesetzentwurf verbindet seine Bestimmungen zur Biotechnologie direkt mit Technologien, die zur Herstellung biologischer Waffen genutzt werden können.

Er schreibt die Koordinierung mit den verbündeten Staaten bei der Ausfuhrkontrolle vor, die Folgendes regelt:

„Güter, die als Güter mit doppeltem Verwendungszweck identifiziert werden können und bei militärischer Endverwendung ein erhebliches Risiko für die nationale Sicherheit darstellen würden, wie beispielsweise Güter, die die Entwicklung von Biowaffen ermöglichen könnten.“

Die Dual-Use-Biotechnologie umfasst Plattformen für Gentechnik, synthetische Biologiesysteme und biologische Designtechnologien, die sowohl für zivile als auch für militärische Anwendungen genutzt werden können.

Durch die Einrichtung koordinierter internationaler Exportkontrollsysteme für diese Instrumente schafft die Gesetzgebung einen NATO-konformen Rahmen, der den Zugang zu denselben Kategorien von Gentechnologien regelt, die laut Gesetzentwurf die Entwicklung von Biowaffen ermöglichen könnten.

Diese Technologien wirken auf molekularer Ebene und bilden die technische Grundlage für die moderne Biotechnologie.

Die NATO-Strategie zur biologischen Verteidigung würde Gentechnik, biologische Überwachung und biologische Gegenmaßnahmen integrieren

Der Gesetzentwurf verpflichtet den Außenminister zur Erstellung einer formellen „NATO-Strategie zur biologischen Verteidigung”, die die biotechnologischen Fähigkeiten aller verbündeten Nationen integriert.

Die Strategie muss Folgendes umfassen:

„Eine Bewertung der aktuellen Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und den NATO-Mitgliedstaaten in den Bereichen Biotechnologie, biologische Überwachung, Maßnahmen gegen biologische Bedrohungen und andere Fähigkeiten zur biologischen Verteidigung.“

Dadurch würden Gentechnologie, biologische Überwachungssysteme und Gegenmaßnahmenprogramme offiziell in das Sicherheitsrahmenwerk der NATO auf Bündnisebene integriert werden.

Die biologische Überwachung umfasst gemäß der Definition im Gesetzentwurf die Erfassung und Analyse von Informationen über biologische Bedrohungen und Krankheitsaktivitäten, um biologische Vorfälle zu erkennen und darauf zu reagieren.

Geheime Anhangsbestimmung ermöglicht Geheimhaltung der NATO-Pläne für Gentechnik und Biotechnologie

Der Gesetzentwurf sieht ausdrücklich vor, dass Teile dieser Biotechnologiestrategien geheim gehalten werden dürfen, was Bedenken hinsichtlich der Transparenz aufwirft.

Er enthält die erforderliche Meldung an den Kongress:

„soll in nicht klassifizierter Form vorgelegt werden, kann jedoch einen klassifizierten Anhang enthalten, wenn dieser separat vorgelegt wird.“

Das bedeutet, dass die Biotechnologieplanung, Bedrohungsanalysen und Einsatzstrategien der NATO, die Gentechnik und biologische Gegenmaßnahmen betreffen, der Öffentlichkeit vorenthalten werden könnten.

Da geheime Anhänge nicht veröffentlicht werden, könnten Entscheidungen über die Entwicklung, den Einsatz und die Koordinierung dieser Technologien vollständig außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung getroffen werden.

Gesetzentwurf würde Gentechnik und synthetische Biologie als formelle militärische Fähigkeiten der NATO etablieren

Der Gesetzentwurf weist den Außenminister an:

„die außenpolitischen Ziele der Vereinigten Staaten voranzutreiben, um die Zusammenarbeit mit den Verbündeten und Partnern der Vereinigten Staaten in den Bereichen internationale biologische Verteidigung, Biosicherheit und Biotechnologie zu verbessern.“

Damit werden Gentechnik, synthetische Biologie und biologische Ingenieurstechnologien offiziell als Sicherheitsfähigkeiten auf Bündnisebene etabliert, die durch die NATO koordiniert werden.

Wenn der Gesetzentwurf verabschiedet wird, würden diese Technologien neben anderen strategischen Sicherheitsfähigkeiten, die auf Ebene des Militärbündnisses verwaltet werden, in den Verteidigungsplanungsrahmen der NATO aufgenommen.

Gesetzentwurf bleibt im Ausschuss

H.R. 7653 wurde am 23. Februar 2026 eingebracht und an den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses verwiesen.

Es wurde noch nicht darüber abgestimmt.

Wenn der Gesetzentwurf verabschiedet wird, würde er die NATO ermächtigen, Technologien der Gentechnik und synthetischen Biologie im Rahmen einer geheimen Strategie zur biologischen Verteidigung zu entwickeln, einzusetzen und zu regeln und gleichzeitig internationale Kontrollsysteme für Technologien einzurichten, die laut Gesetzentwurf die Entwicklung von Biowaffen ermöglichen könnten.

Fazit

Zum ersten Mal hat der Kongress einen Gesetzentwurf vorgelegt, der gentechnische und synthetisch-biologische Technologien in das geheime militärische Planungssystem der NATO einbeziehen würde, sodass ihre Entwicklung, ihr Einsatz und ihre Kontrolle auf Bündnisebene im Rahmen von Strategien geregelt werden könnten, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden müssen – und zwar für dieselben Technologiekategorien, von denen der Gesetzentwurf selbst anerkennt, dass sie die Herstellung von Biowaffen ermöglichen könnten.