Epstein hatte weitere weibliche Komplizinnen: Einige gaben sich als Opfer aus

Von Steve Watson

Abgeordneten Anna Paulina enthüllt, dass die Geheimdienstoperation HONEYPOT auf Eliten abzielte, um sie zu erpressen.

Neue Enthüllungen der Abgeordneten Anna Paulina Luna decken auf, dass Jeffrey Epsteins Netzwerk eine ausgeklügelte Honeypot-Operation war, die wahrscheinlich mit ausländischen Geheimdiensten in Verbindung stand und darauf abzielte, mächtige Persönlichkeiten durch Sexhandel und Erpressung zu kompromittieren.

Luna, die die Untersuchung des Kongresses leitet, behauptet, dass der Skandal tiefer geht als bisher bekannt, wobei Unstimmigkeiten in den Plädoyervereinbarungen für wichtige weibliche Komplizinnen den Verdacht einer Vertuschung zum Schutz der Elite nähren.

Auf der Grundlage der in der Untersuchung geprüften Beweise erklärte Luna, dass Jeffrey Epstein eine Operation zur Informationsbeschaffung leitete, und erklärte: „Nach meiner professionellen Meinung glaube ich, dass es sich um eine Honeypot-Operation handelte.“

Based on our congressional investigation it is my professional opinion that Jeffrey Epstein was running a honey pot operation. I am calling on Oversight to bring these 4 women in for questioning as co-conspirators to child sex trafficking. pic.twitter.com/KmxEovN9hC — Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) February 27, 2026

Übersetzung von „X“: Aufgrund unserer Untersuchungen im Kongress bin ich zu der fachlichen Einschätzung gelangt, dass Jeffrey Epstein eine Honeypot-Operation betrieben hat. Ich fordere die Aufsichtsbehörde auf, diese vier Frauen als Mitverschwörerinnen im Bereich des Kinderhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung zur Befragung vorzuladen.

„Es ist ganz offensichtlich geworden, dass Jeffrey Epstein eine Operation zur Informationsbeschaffung durchgeführt hat“, fuhr Luna fort und merkte an: „Wir könnten vielleicht Gerechtigkeit erlangen.“

Sie führte weiter aus: „Ich glaube, dass Jeffrey Epstein viele Politiker und einflussreiche Personen ins Visier genommen hat, insbesondere im Hinblick auf die Wirtschaftspolitik. Ich glaube, dass nicht nur (Bill Clinton), sondern auch Außenministerin Clinton und eine Reihe anderer Personen ins Visier genommen wurden.“

Luna forderte die Vorladung von vier Frauen, die als Mitverschwörerinnen identifiziert wurden: Sarah Kellen, Nadia Marcinkova, Adriana Ross und Lesley Groff.

🚨Congresswoman Anna Paulina Luna drops BOMBSHELL, reveals she believes Jeffrey Epstein was running an Intelligence gathering Honey Pot Operation based on evidence and testimony.



She is also calling on on four co-conspirators involved in trafficking who she says are being… pic.twitter.com/WUgdiv2G34 — Benny Johnson (@bennyjohnson) February 27, 2026

Übersetzung von „X“: Die Kongressabgeordnete Anna Paulina Luna lässt eine BOMBE platzen und enthüllt, dass sie aufgrund von Beweisen und Zeugenaussagen glaubt, dass Jeffrey Epstein eine Geheimdienstoperation namens „Honey Pot“ leitete.

Sie fordert außerdem, dass vier Mitverschwörer, die an Menschenhandel beteiligt waren und ihrer Meinung nach fälschlicherweise als „Opfer“ bezeichnet werden, vorgeladen werden:

-Lesley Groth

-Sarah Kellen

-Nadia Marcinkova

-Adriana Ross

Diese Personen erhielten im Rahmen der Nichtverfolgungsvereinbarung von Epstein aus dem Jahr 2008 Immunität, obwohl ihnen Missbrauch, Anwerbung von Opfern und Beteiligung an Straftaten vorgeworfen wurde.

Luna wies auch auf andere Unstimmigkeiten hin, wie beispielsweise die Tatsache, dass Susan Hamblin eine E-Mail an Epstein schickte, in der sie ihm mitteilte, dass seine „jüngste Tochter unartig gewesen sei“, dennoch aber den Status als Opfer erhielt und einen Strafrabatt aushandelte.

🚨 Rep Anna Luna just revealed that Epstein “victim” Susan Hamblin sent the “your littlest girl was naughty email”



“Susan Hamblin sent this email. She took a plea deal and was given “victim” status under previous DOJ. DOJ should look into charges.



Possible human rights… pic.twitter.com/NMIxgv1sLk — Red Panda Koala (@RedPandaKoala) February 18, 2026

Übersetzung von „X“: Die Abgeordnete Anna Luna hat gerade enthüllt, dass Susan Hamblin, ein „Opfer“ von Epstein, die E-Mail „Deine jüngste Tochter war unartig“ verschickt hat. „Susan Hamblin hat diese E-Mail verschickt. Sie hat einen Strafrabatt ausgehandelt und erhielt unter der vorherigen Justizbehörde den Status eines „Opfers“. Die Justizbehörde sollte die Anklagen untersuchen. Möglicherweise hat Susan Menschenrechtsverletzungen begangen. Ich sage das aufgrund anderer Akten, in denen ihr Name vorkommt. Diese Frauen dürfen sich nicht hinter Schwärzungen verstecken. Es gab so viele Opfer, von denen KEINES das getan hat, was SUSAN getan hat. Dieser Fall muss wieder aufgenommen werden.“

Die Kongressabgeordnete verwies auch auf Nadia Marcinkova, die als erwachsene Mitverschwörerin explizite E-Mails verschickt hatte, aber dennoch den Opferstatus erhielt.

This email was sent by a woman named Nadia. The same Nadia that was listed as co-conspirator in the NY case. She was then given a plea deal and “victim” status.



There’s a big difference between minors that were victimized versus ones that became adults and then chose to do… pic.twitter.com/NOXGDdgg6m — Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) February 18, 2026

Übersetzung von „X“: Diese E-Mail wurde von einer Frau namens Nadia verschickt. Dieselbe Nadia, die im Fall in New York als Mitverschwörerin aufgeführt war. Ihr wurde dann ein Plädoyer-Deal angeboten und sie erhielt den Status einer „Opferin”. Es besteht ein großer Unterschied zwischen Minderjährigen, die Opfer wurden, und solchen, die erwachsen wurden und sich dann entschieden haben, schreckliche Dinge zu tun. Das Justizministerium MUSS diese Fälle wieder aufnehmen. Das vorherige Justizministerium hat sie laufen lassen.

Luna forderte: „Das Justizministerium MUSS diese Fälle wieder aufnehmen“, und fügte hinzu: „Das vorherige Justizministerium hat sie laufen lassen.“

Sie fügte hinzu: „Warum wurden einer Reihe von Epsteins Mitverschwörern Strafmilderungen für den Handel mit Minderjährigen gewährt? Kinderhändler verdienen keine Strafmilderungen oder Immunität. NIEMALS.“

Why were a number of Epstein’s co-conspirators given plea deals for trafficking minors? Child sex traffickers do not deserve plea deals or immunity. EVER. pic.twitter.com/wT4CEQz1Gd — Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) February 27, 2026

Übersetzung von „X“: Warum erhielten einige von Epsteins Komplizen Strafmilderung wegen Menschenhandels mit Minderjährigen? Kinderhändler verdienen keine Strafmilderung oder Immunität. NIEMALS.

Barry Levine, Autor von „The Spider“, bekräftigte in der Show von Jesse Watters, dass weibliche Mitverschwörerinnen wegen Menschenhandels Strafmilderung erhielten.

Levine wies darauf hin, dass Models aus aller Welt beteiligt waren, was Lunas Bedenken hinsichtlich ausländischer Verbindungen bestätigte.

Barry Levine knocked it out of the park on Watters right now. FEMALE Co-conspirators were given plea deals! There is a lot here. Trafficking etc. everyone needs to see this segment. pic.twitter.com/B2dfYbBLDG — Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) February 27, 2026

Übersetzung von „X“: Barry Levine hat Watters gerade umgehauen. Weibliche Komplizen erhielten Strafmilderung! Hier gibt es viel zu sehen. Menschenhandel usw. Jeder sollte sich diesen Beitrag ansehen.

Jesse Watters betonte: „Hillary schien für diese Idee empfänglich zu sein.“

BREAKING: Rep Anna Paulina Luna says Hillary was PRESSED on Jeffrey Epstein’s FOREIGN INTELLIGENCE TIES 🚨@RepLuna: “It’s safe to say, Epstein was TIED to Foreign Intelligence… RUSSIA, IRAN, ISRAEL” 💣



“Hillary did seem perceptive to the idea” 💣🔥 pic.twitter.com/1GkJJG8Ynh — Jesse Watters (@JesseBWatters) February 27, 2026

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: Die Abgeordnete Anna Paulina Luna sagt, Hillary sei wegen Jeffrey Epsteins VERBINDUNGEN ZU AUSLÄNDISCHEN NACHRICHTENDIENSTEN UNTER DRUCK GESETZT worden @RepLuna : „Man kann mit Sicherheit sagen, dass Epstein VERBINDUNGEN ZU ausländischen Nachrichtendiensten hatte … RUSSLAND, IRAN, ISRAEL.“ „Hillary schien für diese Idee empfänglich zu sein.“

In einer weiteren wichtigen Entwicklung in diesem Fall sagte der ehemalige Präsident Bill Clinton unter Eid aus, dass Präsident Trump seines Wissens nach in keiner Weise mit Epstein in Verbindung stand.

🔥🚨 BREAKING: Democrats are DONE. President Bill Clinton testifies UNDER OATH that President Donald Trump WAS NOT involved with Jeffrey Epstein



"Trump has never said anything to me to make me think he was involved [with Epstein]."pic.twitter.com/seQ15pfTrI — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) February 27, 2026

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: Die Demokraten sind AM ENDE. Präsident Bill Clinton sagt UNTER EID aus, dass Präsident Donald Trump NICHT mit Jeffrey Epstein zu tun hatte. „Trump hat mir gegenüber nie etwas gesagt, was mich glauben lassen würde, dass er [mit Epstein] zu tun hatte.“

Clinton erklärte: „Trump hat mir gegenüber nie etwas gesagt, was mich zu der Annahme veranlasst hätte, dass er [mit Epstein] zu tun hatte.“

Luna bestätigte: „Präsident Trump wurde freigesprochen. Er gilt nicht als Person von Interesse in unserer Untersuchung durch den Kongress.“

President Trump has been exonerated. He is not considered a person of interest in our Congressional investigation. Democrats continue to insist otherwise to smear him and sabotage his presidency. It’s a political game to them. pic.twitter.com/QlwlWE3YFd — Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) February 27, 2026

Übersetzung von „X“: Präsident Trump wurde freigesprochen. Er gilt nicht als Person von Interesse in unserer Untersuchung durch den Kongress. Die Demokraten beharren weiterhin auf dem Gegenteil, um ihn zu diffamieren und seine Präsidentschaft zu sabotieren. Für sie ist das ein politisches Spiel.

Sie warf den Demokraten vor, Trump zu diffamieren, und sagte: „Die Demokraten beharren weiterhin darauf, ihn zu diffamieren und seine Präsidentschaft zu sabotieren. Für sie ist das ein politisches Spiel.“

„Wir haben zusammengearbeitet, wir haben die Opfer direkt befragt, und er wurde freigesprochen“, sagte Luna.

Neue Dokumente aus der massiven Freigabe von Akten haben auch einen schockierenden Einbruch in das New Yorker Büro des FBI am Super-Bowl-Sonntag 2023 offenbart, bei dem etwa 100 TB an Beweismaterial verloren gingen.

FBI-Spezialagent Aaron Spivack beschrieb den Einbruch in einer Erklärung detailliert und erklärte: „Durch den Einbruch gingen 500 Terabyte an Daten verloren. Ich konnte jedoch etwa 400 Terabyte dieser Daten wiederherstellen. Mir wurde gesagt, ich solle bei Google nachschauen, wie man die Daten wiederherstellt. Niemand sonst hat versucht, uns zu helfen.“

Spivack beschrieb, wie er ungewöhnliche Aktivitäten entdeckt hatte: „Gegen 15:30 Uhr fanden wir die Log-Dateien und begannen, sie zu durchsuchen. Dabei fiel uns eine seltsame IP-Aktivität auf, die gestern von zwei IP-Adressen aus stattgefunden hatte. Die Aktivität umfasste das Durchsuchen bestimmter Dateien, die mit den Ermittlungen gegen Epstein zu tun hatten.“

Er fuhr fort: „Ich habe mich an einen der Ermittlungsbeamten gewandt, um zu erfahren, ob sie gestern im Büro waren, da ich dachte, dass sie vielleicht versehentlich eine Einstellung am NAS geändert hatten oder ihnen etwas Ungewöhnliches aufgefallen war.“

Weitere Untersuchungen ergaben: „Gegen 16:00/16:30 Uhr haben wir uns mit den IPs befasst und alle unsere Computer überprüft, um festzustellen, welche die fraglichen IPs hatten. Ein Computer, unser Discovery-Computer, stimmte mit einer davon überein und befindet sich in einem Raum neben dem Labor. Die andere IP ist uns nicht bekannt, aber es handelt sich um dieselbe Adresse wie die IP in unserem Netzwerk, was uns zu der Annahme veranlasst, dass es sich um einen Computer handelt, der irgendwie auf unser Netzwerk zugegriffen hat.“

Spivack schlussfolgerte: „Wir konnten den Computer nicht identifizieren, aber er musste entweder über eine Netzwerkverbindung oder möglicherweise über eine virtuelle Telnet-Verbindung auf unser Netzwerk zugegriffen haben.“

Dieser Verstoß wirft ernsthafte Fragen hinsichtlich Sicherheitslücken und möglicher Bemühungen zur Unterdrückung von Beweisen im Fall Epstein auf.

Diese Enthüllungen bauen auf Unregelmäßigkeiten auf, die in unseren früheren Berichten detailliert beschrieben wurden, in denen Dokumente des Justizministeriums Epsteins Tod als „MORD” bezeichneten und auf Warnsignale wie widersprüchliche Autopsiedetails und fehlendes Filmmaterial hinwiesen.

Die Unstimmigkeiten deuten auf einen Schutz der Operation durch die Elite hin.

Theorien, dass sowohl Epstein als auch Ghislaine Maxwell Geheimdienstmitarbeiter waren, die mit dem Mossad, anderen ausländischen Stellen und einer „überstaatlichen Regierung“ in Verbindung standen, die Eliten schützt, haben sich im Internet wie ein Lauffeuer verbreitet.

Da die Forderungen nach einer vollständigen Kundenliste immer lauter werden, decken diese Enthüllungen ein Netz der Straffreiheit für die Elite auf. Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf die ungeschminkte Wahrheit, um alle noch bestehenden Schutzmechanismen des Deep State zu beseitigen.