WEF Young Global Leaders Highlights: Große Pharmaunternehmen

Von Inger Nordangård

Zufälligerweise befand sich eine beträchtliche Anzahl von Young Global Leaders genau zum richtigen Zeitpunkt in Machtpositionen.

Wie Jacob in seinen Büchern und Artikeln dokumentiert hat, ist Gesundheit seit über einem Jahrhundert ein besonderes Interesse einiger der reichsten Menschen der Welt. Pharmazeutika sind ein hochprofitables Geschäftsfeld für Investitionen, eine zentralisierte Gesundheitsversorgung ein mächtiges Instrument zur Kontrolle und Pandemien (ob real, vorgetäuscht oder übertrieben) eine wirksame Methode, um Menschen dazu zu bringen, sich drakonischen Vorschriften und ungetesteten medizinischen Eingriffen zu fügen.

Als im März 2020 die „COVID-19-Pandemie” ausgerufen wurde, waren wir nicht so überrascht wie die Gesellschaft insgesamt. Da das Jahr 2020 von den Vereinten Nationen bereits zum Startpunkt der „Agenda 2030 Decade of Action” erklärt worden war, war Jacobs erste Reaktion: „Ah, so wollen sie es also machen!”

Dies spiegelt sich auch in der aktualisierten Liste der Young Global Leaders wider. Die erstaunliche globale Synchronisation zwischen den Ländern in ihren COVID-Reaktionen und Narrativen lässt sich teilweise dadurch erklären, dass genau die richtige Person zur genau richtigen Zeit an der genau richtigen Stelle war. Viele der YGLs und GLTs (Global Leader of Tomorrow) des WEF wurden Jahre oder sogar Jahrzehnte im Voraus ausgewählt und erhielten zufällig eine Schlüsselposition in diesem „historischen Moment“ (wie Klaus Schwab es im Juni 2020 nannte).

COVID-bezogene Positionen

Bill Gates (1993 GLT). Seine Gates Foundation war Gründungspartner von GAVI, der Impfallianz. Im September 2020 war GAVI eine der Organisationen, die den COVAX-Impfstoffverteilungsplan leiteten. In The Global Coup d’Etat (geschrieben 2020) beschreibt Jacob, wie sehr Gates damit beschäftigt war, sich sowohl auf eine Pandemie als auch auf eine neuartige Behandlung vorzubereiten:

Im März 2018 (!) traf sich Bill Gates mit Präsident Trump im Weißen Haus. Gates äußerte seine Besorgnis über eine mögliche Pandemie mit hohen Sterblichkeitsraten und darüber, wie neue Technologien eingesetzt werden könnten, um einer solchen Bedrohung zu begegnen. Als Gates einen universellen Grippeimpfstoff erwähnte, war der Präsident „ganz begeistert”. Während des Treffens bot er Gates sogar die Position des wissenschaftlichen Beraters an (die seit dem Ausscheiden von John Holdren in der Obama-Regierung vakant war). Gates lehnte jedoch ab und sagte, „das ist keine gute Nutzung meiner Zeit”. Die Bill & Melinda Gates Foundation beabsichtigte, einen experimentellen Impfstoff zu finanzieren, der bis 2021 für Versuche am Menschen bereitstehen sollte. Dieses ehrgeizige Ziel wurde zwei Jahre später Teil des Projekts „Warp Speed” der Trump-Regierung.

In einem Interview zu Beginn der COVID-19-Lockdowns im April 2020 erklärte Gates selbstbewusst (mit kaum verhüllter Freude):

Interview mit Bill Gates in der Financial Times, 9. April 2020

Siehe auch Sayer Jis jüngste Erkenntnisse aus den Epstein-Akten, die alle bisherigen Vermutungen über Bill Gates und seine Komplizen bestätigen.

Boris Nikolic (2009 YGL), Mitbegründer und Geschäftsführer von Biomatics Capital (Biotech-Investor). Ehemaliger wissenschaftlicher Berater von Bill Gates als Senior Program Officer bei der Bill & Melinda Gates Foundation. Mitbegründer von drei Biotechnologieunternehmen. Stark involviert in den Epstein-Akten(über 7.000 Mal erwähnt) undin Jeffrey Epsteins Testament als Ersatzvollstrecker seines Nachlassesgenannt (was er nach eigenen Angaben abgelehnt hat). Laut Sayer Jis detaillierter Enthüllung war Nikolic zusammen mit Epstein und JPMorgan stark an Bill Gates‘ Pandemieplanung beteiligt.

Bill Gates, Terje Rød-Larsen (norwegischer ehemaliger Diplomat und Minister), Jeffrey Epstein, Boris Nikolic (Berater von Gates) und Thorbjørn Jagland (ehemaliger Ministerpräsident von Norwegen). Foto aus den Epstein-Akten

(Zufälligerweise wurde das WEF-Profil von Boris Nikolic am 11. Februar 2026 entfernt und ist nun nur noch über die Wayback Machine verfügbar.)

Jacinda Ardern (2014 YGL), Premierministerin von Neuseeland (2017–2023). Leitete Neuseelands strenge COVID-19-Maßnahmen.

(2014 YGL), (2017–2023). Stéphane Bancel (2009 YGL), CEO von Moderna. Wie von Jacob in The Global Coup d’Etat beschrieben [Links hinzugefügt]:

Am selben Tag, an dem China die Ausgangssperre verhängte [23. Januar 2020], hielt die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) auf dem Weltwirtschaftsforum eine Pressekonferenz über die Entwicklungen in China ab. Zu den Teilnehmern gehörten Stéphane Bancel (CEO des Biotech-Unternehmens Moderna und Young Global Leader 2009), Jeremy Farrar (vom Wellcome Trust, der WHO und dem Global Preparedness Monitoring Board) sowie Richard Hatchett als Vertreter der CEPI. Auf der Pressekonferenz gab die CEPI bekannt, dass sie gerade eine Partnerschaft mit Moderna und dem US-amerikanischen National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) geschlossen habe, um einen Impfstoff gegen COVID-19 zu entwickeln – einen experimentellen Impfstoff, der Messenger-RNA verwendet, um „Anweisungen in den Menschen zu injizieren, damit dieser seine eigene Medizin herstellen kann”.

Im April 2020, als der Aktienkurs von Moderna nach der Ankündigung der bevorstehenden Phase-2-Studien am Menschen für seinen COVID-19-„Impfstoff“ stieg, war Bancels Anteil über 1 Milliarde Dollar wert.

José Manuel Barroso (1993 GLT), Premierminister von Portugal (2002–2004), Präsident der Europäischen Kommission (2004–2014), danach tätig bei Goldman Sachs International. Mitglied des Lenkungsausschusses der Bilderberg-Treffen (seit 2014) und einer der Seniorberater bei Chatham House. Ab 2020 wurde er zum Vorsitzenden von GAVI, der Impfallianz, ernannt und trat damit die Nachfolge von Ngozi Okonjo-Iweala an.

Ana Botín (1996 GLT), spanische Bankerin, Vorstandsvorsitzende der Santander-Gruppe. Anfang 2021 wurde sie von den G20 in das High Level Independent Panel (HLIP) zur Finanzierung globaler Gemeingüter für Pandemievorsorge und -bekämpfung berufen, dessen Vorsitz Ngozi Okonjo-Iweala, Tharman Shanmugaratnam undLarry Summers gemeinsam innehaben (mehr dazu in The Digital World Brain).

Gordon Brown (1993 GLT), Premierminister des Vereinigten Königreichs (2007–2010). Im Juni 2020 veröffentlichte er als UN-Sonderbeauftragter für globale Bildung (seit 2012) seine Unterstützung für die Impfbemühungen von GAVI . Im Jahr 2021 wurde er zum WHO-Botschafter für globale Gesundheitsfinanzierung ernannt.

(1993 GLT), (2007–2010). Im Juni 2020 veröffentlichte er als (seit 2012) seine Unterstützung für die Impfbemühungen von . Im Jahr 2021 wurde er zum ernannt. Hugh Evans(2015 YGL), Mitbegründer und CEO von Global Citizen, ursprünglich ein Projekt zur Bekämpfung der weltweiten Armut. Mitorganisator des weltweit im Fernsehen und im Internet übertragenen Benefizkonzerts One World: Together at Homemit Prominenten, die von zu Hause aus sangen. Dabei kamen 129,7 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke zusammen, darunter der COVID-19 Solidarity Response Fund der WHO. Es folgte ein weiteres Online-Konzert, Global Goal: Unite for Our Future, im Juni 2020, an dem Shakira (2008 YGL), Miley Cyrus, Justin Bieber, Coldplay und andere Musiker sowie hochkarätige Schauspieler, Models, Wissenschaftler, Aktivisten, Philanthropen und Politiker teilnahmen, darunter Angela Merkel, Boris Johnson, Ursula von der Leyen und Melinda Gates.

Global Citizen-Poster für die virtuellen Veranstaltungen 2020

Chrystia Freeland (2000 GLT), ukrainisch-kanadischer Herkunft. Wurde zur Sonderbeauftragten für den Wiederaufbau der Ukraine ernannt (2025–).Vorstandsmitglied des WEF (2019–). Zuvor Journalistin und Global Editor-at-Large bei Thomson Reuters . Als stellvertretende Premierministerin und Finanzministerin unter Trudeau (2019–2024) leitete Freeland Kanadas gemeinsame COVID-19-Maßnahmen. Im Februar 2022 drohte sie den Truckers for Freedom mit Strafen und fror die Bankkonten der Demonstranten ein.

(2000 GLT), ukrainisch-kanadischer Herkunft. Wurde zur ernannt (2025–).Vorstandsmitglied des (2019–). Zuvor Journalistin und Global Editor-at-Large bei . Als und unter Trudeau (2019–2024) Im Februar 2022 drohte sie den Truckers for Freedom mit Strafen und fror die Bankkonten der Demonstranten ein. Ashutosh Garg (1995 GLT), Gründer und Vorsitzender von Guardian Pharmacy ( zweitgrößte Apothekenkette Indiens), die er 2016 verließ. Acht Jahre lang Direktor von GAVI, der Impfallianz .

(1995 GLT), Gründer und Vorsitzender von zweitgrößte Apothekenkette Indiens), die er 2016 verließ. Acht Jahre lang Direktor von . Jeremy Howard (2013 YGL), Australien, Präsident und Chefwissenschaftler bei Kaggle (Datenwissenschafts-Community). Mitwirkender an der WEF-Agenda. Produzent des Films „Thank You for Smoking“ aus dem Jahr 2005 (eine Propagandakomödie, die Klimaskeptiker mit Waffen- und Tabaklobbyisten in Verbindung bringt). 2014 gründete Howard ein Unternehmen zur Digitalisierung des Gesundheitswesens. Zu Beginn der COVID-19-Pandemie war er Mitbegründer von #Masks4All und organisierte eine weltweite Kampagne für die Maskenpflicht .

(2013 YGL), Australien, Präsident und Chefwissenschaftler bei (Datenwissenschafts-Community). Produzent des Films „Thank You for Smoking“ aus dem Jahr 2005 (eine Propagandakomödie, die Klimaskeptiker mit Waffen- und Tabaklobbyisten in Verbindung bringt). 2014 gründete Howard ein Unternehmen zur Digitalisierung des Gesundheitswesens. Zu Beginn der COVID-19-Pandemie war er . Greg Hunt (2003 GLT), australischer Gesundheitsminister (seit 2017). Beaufsichtigte seit März 2020 die australischen Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 .

(2003 GLT), (seit 2017). . Khairy Jamaluddin (2006 YGL), im Februar 2021 zum malaysischen Koordinierungsminister für das nationale Impfprogramm ernannt, leitete er die Sonderarbeitsgruppe zur Verwaltung der Umsetzung des Impfprozesses.

(2006 YGL), im Februar 2021 zum malaysischen ernannt, leitete er die Leif Johansson (1993 GLT), schwedischer Geschäftsmann, Vorsitzender von AstraZeneca (seit 2017). Teilnahme am Bilderberg-Treffen 2010.

(1993 GLT), schwedischer Geschäftsmann, Vorsitzender von (seit 2017). Teilnahme am 2010. Neema Kaseje (2017 YGL), US-kenianischer Kinderchirurg für Ärzte ohne Grenzen. Er wurde zum Leiter einer „integrierten, auf der Gemeinschaft und dem Gesundheitssystem basierenden COVID-19-Gesundheitsintervention ” in Siaya, Kenia, ernannt, die vom Wellcome Trust (gegründet 1936 mit Vermächtnissen des Pharmamagnaten Henry Wellcome , Gründer von Burroughs Wellcome , einem der Vorgänger von GSK plc ) finanziert wird.

(2017 YGL), US-kenianischer Kinderchirurg für Ärzte ohne Grenzen. Er wurde zum Leiter einer „integrierten, auf der Gemeinschaft und dem Gesundheitssystem basierenden ” in Siaya, Kenia, ernannt, die vom (gegründet 1936 mit Vermächtnissen des Pharmamagnaten , Gründer von , einem der Vorgänger von ) finanziert wird. Sebastian Kurz (2009 YGL), Bundeskanzler von Österreich (2017–2019 & 2020–2021). Seine COVID-19-Maßnahmen umfassten Lockdowns und Ausgangssperren , aber er zögerte, obligatorische Impfungen einzuführen. Im Oktober 2021 musste er aufgrund einer Korruptionsuntersuchung zurücktreten.6 Er wurde durch Brigitte Bierlein ersetzt. Kurz nach seinem Rücktritt begann er als globaler Stratege für Peter Thiel (YGL 2007) zu arbeiten.

(2009 YGL), (2017–2019 & 2020–2021). Seine , aber er zögerte, obligatorische Impfungen einzuführen. Im Oktober 2021 musste er aufgrund einer Korruptionsuntersuchung zurücktreten.6 Er wurde durch Brigitte Bierlein ersetzt. Kurz nach seinem Rücktritt begann er als globaler Stratege für Peter Thiel (YGL 2007) zu arbeiten. Cina Lawson (YGL 2012), Ministerin für digitale Wirtschaft und Transformation von Togo (seit 2020). Zu den COVID-19-Maßnahmen Togos gehörte die Digitalisierung von Impfungen und Tests , wodurch sich die Bürger Togos online oder über USSD-Nachrichten für Impfungen registrieren konnten. Außerdem startete sie das digitale Notfall-Geldtransferprogramm (NOVISI), bei dem mobile Technologie, KI, Satellitenbilder, Metadaten von Mobiltelefonen und maschinelles Lernen eingesetzt werden, „um die am stärksten gefährdeten Bürger zu identifizieren und zu registrieren”.

(YGL 2012), Ministerin für digitale Wirtschaft und Transformation von Togo (seit 2020). Zu den Togos gehörte die , wodurch sich die Bürger Togos online oder über USSD-Nachrichten für Impfungen registrieren konnten. Außerdem startete sie das digitale Notfall-Geldtransferprogramm (NOVISI), bei dem mobile Technologie, KI, Satellitenbilder, Metadaten von Mobiltelefonen und maschinelles Lernen eingesetzt werden, „um die am stärksten gefährdeten Bürger zu identifizieren und zu registrieren”. Gavin Newsom (2005 YGL), Gouverneur von Kalifornien (seit 2019), ehemaliger Bürgermeister von San Francisco. Am 4. März 2020 erklärte Newsom den Notstand. Am 19. März wurde seine landesweite Anordnung, zu Hause zu bleiben, verbindlich (mit Ausnahmen für notwendige und kritische Dienstleistungen). Am 18. Juni führte er die Maskenpflicht ein. In einer Pressekonferenz am 13. Juli, als er erneute Beschränkungen für das Nachtleben in Kalifornien anordnete, erklärte er (in sehr ernstem Ton): „Wir beobachten eine Zunahme der Ausbreitung des Virus, daher ist es unsere Pflicht, nüchtern anzuerkennen, dass COVID-19nicht so schnell verschwinden wird, bis es einen Impfstoff oder eine wirksame Therapie gibt“ (der letzte Teil wurde mit einem ironischen Lächeln, einem Augenzwinkern und einer plötzlichen Belebung der Körpersprache vorgetragen).

Jared Polis (2013 YGL), Gouverneur von Colorado (seit 2019). Libertär. Skeptisch gegenüber der Durchsetzung der staatlichen Maskenpflicht und Befürworter der Wahlfreiheit bei Impfungen. 2014 war er der erste US-Abgeordnete, der Wahlkampfspenden über Bitcoin annahm. 2022 kündigte er an, dass Colorado der erste Bundesstaat sein werde, der die Zahlung von staatlichen Steuern mit Bitcoin zulässt.

(2013 YGL), (seit 2019). Libertär. Skeptisch gegenüber der Durchsetzung der staatlichen Maskenpflicht und Befürworter der Wahlfreiheit bei Impfungen. 2014 war er der erste US-Abgeordnete, der Wahlkampfspenden über Bitcoin annahm. 2022 kündigte er an, dass Colorado der erste Bundesstaat sein werde, der die Zahlung von staatlichen Steuern mit Bitcoin zulässt. Kaitlyn Sadtler (2022 YGL), Leiterin der Abteilung für Immunoengineering, National Institutes of Health ( NIH ). Initiierte die erste bevölkerungsweite Seroumfrage zu COVID-19 in den Vereinigten Staaten, um „ein Verständnis für die Übertragungsraten bei asymptomatischen Infizierten zu entwickeln”. Behauptete, durch Fernblutentnahme und Antikörpertests 16,8 Millionen nicht diagnostizierte SARS-CoV-2-Infektionen in den USA entdeckt zu haben.

(2022 YGL), Leiterin der ( ). Initiierte die erste in den Vereinigten Staaten, um „ein Verständnis für die Übertragungsraten bei asymptomatischen Infizierten zu entwickeln”. Behauptete, durch Fernblutentnahme und Antikörpertests 16,8 Millionen nicht diagnostizierte SARS-CoV-2-Infektionen in den USA entdeckt zu haben. Izkia Siches (2021 YGL), Ärztin und Präsidentin des Medizinischen Kollegiums von Chile . Zu Beginn der COVID-19-Pandemie in Chile spielte sie eine wichtige Rolle bei der Ausarbeitung von Empfehlungen zur besseren Eindämmung des Virus .Sie stellte die Krisenbewältigung der Regierung in Frage, was zu Meinungsverschiedenheiten mit Beamten führte, aber ihre Popularität in der Bevölkerung steigerte.

(2021 YGL), Ärztin und Präsidentin des . Zu Beginn der COVID-19-Pandemie in Chile spielte sie eine wichtige Rolle bei der .Sie stellte die Krisenbewältigung der Regierung in Frage, was zu Meinungsverschiedenheiten mit Beamten führte, aber ihre Popularität in der Bevölkerung steigerte. Jens Spahn (2016 YGL), deutscher Gesundheitsminister (2018–2021), forderte die Deutschen auf, „ bei Impfstoffen nicht wählerisch zu sein ”.

(2016 YGL), (2018–2021), forderte die Deutschen auf, „ ”. Severin Schwan (2008 YGL), Vorsitzender des Pharmaunternehmens Roche (gegründet von der reichsten Familie der Schweiz, Hoffman-La Roche). 1992 erwarb Roche die Patente für die PCR-Technik .

(2008 YGL), Vorsitzender des Pharmaunternehmens (gegründet von der reichsten Familie der Schweiz, Hoffman-La Roche). 1992 . Justin Trudeau (2005 YGL), Premierminister von Kanada (2015–2025). Sohn des ehemaligen Premierministers Pierre Trudeau. Wende im Februar 2022 das Notstandsgesetz gegen die Demonstranten der Truckers for Freedom an. Tritt im März 2025 zurück.

Freedom Convoy 2022, Ottawa, Kanada, 12. Februar 2022, Foto von Maksim Sokolov (Maxergon), Wikimedia Commons

David Walcott (2021 YGL), Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Novamed . WEF-Agenda-Mitwirkender, Mitglied der WEF Global Future Councils und ehemaliger Co-Vorsitzender des WEF Global Shapers COVID-19 Steering Committee .

(2021 YGL), Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von . Mitglied der und ehemaliger Co-Vorsitzender des . Rebecca Weintraub (2014 YGL), Direktorin von Better Evidence bei Ariadne Labs . Als praktizierende Internistin und Impfärztin leitete sie den Arbeitsbereich COVID-19-Impfstoffversorgung bei Ariadne Labs und entwickelte Instrumente, die Gesundheitssystemen bei der Verwaltung der Impfstoffverteilung, -versorgung und -nachfrage helfen.

(2014 YGL), Direktorin von bei . Als praktizierende Internistin und Impfärztin bei und entwickelte Instrumente, die Gesundheitssystemen bei der Verwaltung der Impfstoffverteilung, -versorgung und -nachfrage helfen. Leana Wen (2018 YGL), Forschungsprofessorin für Gesundheitspolitik und -management an der George Washington University , CEO von Planned Parenthood (2018–2019). Kolumnistin für die Washington Post. Kommunikationsbeauftragte für öffentliche Gesundheit bei CNN während des COVID-19-Ausbruchs 2020 und des Mpox-Ausbruchs 2022. Befürwortete COVID-19-Impfstoffe , unterstützte jedoch 2025 Trumps NIH-Kandidaten, den kritischen Jay Bhattacharya , und den halbkritischen Marty Makary -Kandidaten für die FDA.

(2018 YGL), Forschungsprofessorin für Gesundheitspolitik und -management an der , CEO von (2018–2019). Kolumnistin für die Washington Post. Kommunikationsbeauftragte für öffentliche Gesundheit bei CNN während des COVID-19-Ausbruchs 2020 und des Mpox-Ausbruchs 2022. , unterstützte jedoch 2025 Trumps NIH-Kandidaten, den kritischen , und den halbkritischen -Kandidaten für die FDA. Jeffrey Zients (2003 GLT), Stabschef des Weißen Hauses (2023–2025), war Koordinator für die Coronavirus-Bekämpfung im Weißen Haus (2021–2022).

Weitere Positionen im Gesundheitswesen

David Bray (2016 YGL), Distinguished Fellow und Vorsitzender des Accelerator beim Alfred Lee Loomis Innovation Council am Stimson Center (ein überparteilicher Think Tank, der am Pakt für die Zukunft der Vereinten Nationen 2024 beteiligt ist). Bray begann im Alter von 15 Jahren (!) für die US-Regierung zu arbeiten und hatte mit 17 Jahren bereits drei verschiedene Regierungspositionen inne, darunter die des Leiters des Bioterrorism Preparedness and Response Program. Zufälligerweise

…am 11. September [2001], einen Tag bevor er sein Masterstudium beginnen sollte, hatte Bray einen Termin bei der CIA und dem FBI, um den Einsatz von IT im Falle eines Bioterrorismus zu besprechen. Nach den Terroranschlägen am selben Tag stieg die Arbeitsbelastung für Bray und sein Team dramatisch an, und sie arbeiteten 20 Stunden am Tag in ihrem Van. Stattdessen musste er sich in seiner Funktion bei den CDC mit den Folgen des 11. September, Anthrax-Bedrohungen und einem tödlichen Ausbruch des West-Nil-Virus auseinandersetzen.

Lisa Conte (1994 GLT), NIH National Advisory Environmental Health Sciences Council. Hat über One Health, öffentliche Gesundheit, HIV/AIDS-Überwachung, vektorübertragene und zoonotische Krankheiten geschrieben.

(1994 GLT), Hat über One Health, öffentliche Gesundheit, HIV/AIDS-Überwachung, vektorübertragene und zoonotische Krankheiten geschrieben. Abasi Ene-Obong (2021 YGL), CEO und Gründer von 54gene. Arbeitete mit führenden Gesundheitsorganisationen zusammen, darunter Pharmaunternehmen, akademische und Forschungseinrichtungen sowie Regierungen, ehemals Managementberater bei PwC und IQVIA.

(2021 YGL), CEO und Gründer von Arbeitete mit zusammen, darunter Pharmaunternehmen, akademische und Forschungseinrichtungen sowie Regierungen, ehemals Managementberater bei PwC und IQVIA. Richard Ettl (2023 YGL), Mitbegründer und CEO von SkyCel l, das „ein systemkritisches Dienstleistungsangebot zur Sicherung der Verteilung von Medikamenten und Impfstoffen weltweit bereitstellt”.

(2023 YGL), Mitbegründer und CEO von l, das „ein systemkritisches Dienstleistungsangebot zur Sicherung der weltweit bereitstellt”. Tollulah Oni (2019 YGL), Professorin und Stadt-Epidemiologin, Medical Research Council, Epidemiology Unit, University of Cambridge , wo sie Mitglied der Global Diet and Activity Research Group and Network ist und sich für die Prävention nicht übertragbarer Krankheiten in Ländern mit niedrigem Einkommen einsetzt. Außerdem ist sie Vorstandsmitglied von Future Earth und Mitglied der Redaktion des Journal of Urban Health und The Lancet’s Planetary Health (eine gemeinsame Initiative der Rockefeller Foundation und The Lancet aus dem Jahr 2015).

(2019 YGL), Professorin und Stadt-Epidemiologin, , wo sie Mitglied der ist und sich für die Prävention nicht übertragbarer Krankheiten in Ländern mit niedrigem Einkommen einsetzt. Außerdem ist sie Vorstandsmitglied von und Mitglied der Redaktion des Journal of Urban Health und The Lancet’s (eine gemeinsame Initiative der und The Lancet aus dem Jahr 2015). Mehmet C. Oz (2000 GLT), Chirurg, bekannt als Moderator der „The Dr Oz Show”. Von Präsident Trump zum Administrator der Centers for Medicare and Medicaid Services ernannt (2025–). Zuvor von Präsident Biden zum Co-Vorsitzenden des President’s Council on Sports, Fitness, and Nutrition ernannt (2018–2022).

Dr. Mehmet Oz moderiert die Dr. Oz Show.

Jia Ping (2009 YGL), chinesischer Anwalt, Gründer und CEO der Health Governance Initiative (ehemals China Global Fund Watch), einem Think Tank, der sich auf Gesundheitspolitik, Transparenz, Bürgerbeteiligung und öffentliche Politik konzentriert. War stellvertretender Vorsitzender der China Bioethics Association. Außerdem Fellow des Asia 21 Young Leader Programme der Asia Society (gegründet von John D. Rockefeller III ).

(2009 YGL), chinesischer Anwalt, Gründer und CEO der (ehemals China Global Fund Watch), einem Think Tank, der sich auf Gesundheitspolitik, Transparenz, Bürgerbeteiligung und öffentliche Politik konzentriert. War stellvertretender Vorsitzender der China Bioethics Association. Außerdem Fellow des Asia 21 Young Leader Programme der (gegründet von ). Vasu Vats (2021 YGL), Vizepräsident, Global Head of Marketing, Inflammation and Immunology bei Pfizer .

(2021 YGL), Vizepräsident, Global Head of Marketing, Inflammation and Immunology bei . Anne Wojcicki (2013 YGL), Mitbegründerin von 23andMe Inc., um „mehr Informationen, insbesondere personalisierte Informationen, zu generieren, damit kommerzielle und akademische Forscher neue Medikamente und Diagnostika besser verstehen und entwickeln können.“ Von 2007 bis 2015 war sie mit Sergey Brin (Mitbegründer von Google), einem YGL von 2005, verheiratet. In einer E-Mail von Epstein vom 29. Dezember 2006, als das Paar einen Urlaub in der Karibik plante, ermutigte Ghislaine MaxwellJeffrey Epstein, sie auf seiner Insel zu beherbergen. Sie schrieb: „Sei nett zu ihr, sei nicht dumm – sie interessiert sich für DNA-Kartierung usw. … sie ist der Schlüssel :)” und bestätigte damit das tiefe Interesse von Epstein und seinen Kollegen in der globalen Elite an Eugenik und Transhumanismus.

Nathan Wolfe (2010 YGL), Virologe, Gründer und CEO von Metabiota, einem 2008 gegründeten Start-up-Unternehmen, das Gesundheitsdaten sammelt, um den Ausbruch von Krankheiten vorherzusagen . Zu den Partnern gehörten das US-Verteidigungsministerium, die CDC, die NIH, Google, die Skoll Foundation, die Bill & Melinda Gates Foundation, die National Geographic Society, die Columbia University, die UCLA und andere.

(2010 YGL), Virologe, Gründer und CEO von 2008 gegründeten Start-up-Unternehmen, das . Zu den Partnern gehörten das US-Verteidigungsministerium, die CDC, die NIH, Google, die Skoll Foundation, die Bill & Melinda Gates Foundation, die National Geographic Society, die Columbia University, die UCLA und andere. Julie Yoo (2016 YGL), Mitbegründerin und Chief Product Officer von Kyruus . Leitete als Produktmanagerin bei Knome die Entwicklung und Einführung der weltweit ersten privaten Plattform zur Analyse der gesamten Genomsequenz .

(2016 YGL), Mitbegründerin und Chief Product Officer von . Leitete als Produktmanagerin bei die Entwicklung und Einführung der . Andrey Zarur (2006 YGL), Mitbegründer, Präsident und CEO von Greenlight Biosciences , „um durch die konsequente Anwendung der Wissenschaft Lösungen für die großen Herausforderungen der Menschheit zu schaffen”.

(2006 YGL), Mitbegründer, Präsident und CEO von , „um durch die konsequente Anwendung der Wissenschaft Lösungen für die großen Herausforderungen der Menschheit zu schaffen”. Mitbegründer und ehemaliger Vorsitzender von Solid Biosciences , um „die Entwicklung von genetischen Medikamenten für neuromuskuläre und Herzerkrankungen voranzutreiben”.

, um „die Entwicklung von genetischen Medikamenten für neuromuskuläre und Herzerkrankungen voranzutreiben”. Feng Zhang (2017 YGL), Professor für Neurowissenschaften am MIT. Entwickelte die CRISPR-Technologie für die Genomtechnik.

Das war’s fürs Erste. Weitere YGLs aus dem Gesundheitsbereich finden Sie in der vollständigen Liste. Weitere Highlights folgen.

Referenzen