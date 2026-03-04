Der Kampf der Zivilisationen startet die Geschichte neu

Westliche Globalisten werden nicht lange bestehen.

Vor fünfunddreißig Jahren machte sich der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama einen Namen mit der These, dass das Ende des Kalten Krieges und der Zerfall der Sowjetunion den Aufstieg und die Universalisierung der sogenannten westlichen liberalen Demokratie versprechen würden. Als Marxist-Hegelianer, der den Verlauf der Geschichte als evolutionären Prozess mit einem natürlichen und vorbestimmten Endpunkt betrachtete, sah Fukuyama im westlich geprägten Liberalismus sowohl „den Endpunkt der ideologischen Entwicklung der Menschheit“ als auch „die endgültige Form menschlicher Regierung“. In der Erwartung, dass alle menschlichen Konflikte auf einen Zustand des Gleichgewichts und künftigen Friedens zusteuern würden, sprach Fukuyama aus, was viele Denker des späten 20. Jahrhunderts ebenfalls glaubten: Die Menschheit habe das Ende der Geschichte erreicht.

Nach den islamistischen Terroranschlägen vom 11. September in den Vereinigten Staaten, zwei Jahrzehnten „Globalem Krieg gegen den Terror“, der expansiven chinesischen „Belt and Road Initiative“, durch Einwanderung befeuerten gesellschaftlichen Spannungen, dem Zusammenbruch des öffentlichen Vertrauens in staatliche Institutionen, vorbürgerkriegsähnlichen Zuständen in Teilen Europas, dem Aufstieg Indiens zur Wirtschaftsmacht, dem Erstarken von Donald Trumps Nationalismus als Gegenpol zum Globalismus des Weltwirtschaftsforums, der Rückkehr der Russischen Föderation als Quelle europäischer Unruhe, dem Wachstum des „Multikulturalismus“ und der damit einhergehenden Zersplitterung nationaler Einheit, dem Wettbewerb der „Großmächte“ um fossile Energien und andere Ressourcen, dem neuen geopolitischen Wettlauf um Einfluss in der Arktis sowie der allgegenwärtigen Debatte über einen möglichen Dritten Weltkrieg – um nur einige der zahlreichen globalen Konflikte des ersten Viertels dieses Jahrhunderts zu nennen – hat Fukuyamas These vom „Ende der Geschichte“ vermutlich das Ende ihrer Nützlichkeit erreicht.

Bevor der Fluch des kurzen menschlichen Gedächtnisses Fukuyamas These im Schrank verstaut, um sie im nächsten Jahrhundert wieder hervorzuholen, abzustauben und erneut zu verwenden – so wie Fukuyama es mit Hegel und Marx getan hatte –, lohnt es sich festzuhalten, wie sehr die akademische Welt dieses Argument übernahm. Ich erinnere mich, wie ich nach den Anschlägen vom 11. September zwei junge Politikwissenschaftler über Fukuyamas Werk sprechen hörte, und selbst damals – mitten in einer so offensichtlichen Widerlegung der Vorstellung, dass ein globalisierter westlicher Liberalismus vorbestimmt sei – waren beide überzeugte Anhänger des „Endes der Geschichte“ und stritten lediglich darüber, ob Professor Fukuyama zu viel Lob dafür erhalte, etwas ausgesprochen zu haben, das ohnehin offensichtlich sei.

Zur selben Zeit kannte ich auch Samuel P. Huntington, der einen Essay und ein Buch verfasst hatte, das Fukuyamas These kritisch hinterfragte. In „The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order“ argumentierte Huntington, dass unüberbrückbare kulturelle Konflikte die Welt weiterhin neu formen würden. Obwohl Kritiker ihn als „rassistisch“, „islamophob“, „ignorant“ und sogar „hitlerisch“ bezeichneten, weil er die einigende Wirkung von „Diversität“ und „Multikulturalismus“ infrage stellte, waren Huntingtons Prognosen für ein turbulentes 21. Jahrhundert deutlich zutreffender als jene des „Ende der Geschichte“-Lagers. Dennoch wird er auch nach seinem Tod weiterhin als „voreingenommen“, „white supremacist“, „fanatisch“ und „imperialistisch“ diffamiert.

Gibt es heute einen Konflikt auf der Welt, der sich nicht in Begriffen konkurrierender kultureller Werte beschreiben lässt? Israel und seine islamischen Nachbarn befinden sich seit achtzig Jahren in einem Zustand dauerhafter Feindseligkeit. Indische Hindus und pakistanische Muslime stehen sich weiterhin unversöhnlich gegenüber. Christentum und Islam verschärfen Stammeskonflikte in Afrika. Armenische Christen und aserbaidschanische Muslime ringen um fragile Stabilität. Der Balkan bleibt ein Mosaik rivalisierender Kulturen und Ethnien, deren Spannungen jederzeit eskalieren können. In Burma, Indien, Bangladesch, Thailand, China, Kambodscha, Vietnam und Laos verwandeln alte Loyalitäten historische Ressentiments immer wieder in Gewalt. Der Krieg in der Ukraine dreht sich um den umkämpften Donbass, dessen Bevölkerung sich sprachlich, religiös und kulturell stärker an Russland orientiert als an der westukrainischen Identität.

Überall verlaufen Konfliktlinien entlang zivilisatorischer Identitäten. Religiöse Spannungen, historische Kränkungen und kulturelle Gegensätze treiben Gewalt weltweit an.

Doch westliche Globalisten in Europa und Nordamerika ignorieren dies. Auf Konferenzen des Weltwirtschaftsforums, des Council on Foreign Relations oder des Royal Institute of International Affairs diskutieren sie über „Multikulturalismus“, „offene Grenzen“, „etablierte Normen“ und eine „regelbasierte internationale Ordnung“. „Nationalismus“ und „Patriotismus“ behandeln sie wie ansteckende Krankheiten. Sie zeigen Sympathie für islamische Positionen, während sie Christen und Juden angeblich vernachlässigen. Sie bekennen sich zu „grüner Energie“, während sie Industrien durch subventionierte Exporte aus China ersetzen. Sie verkennen islamistischen Extremismus und chinesischen Totalitarismus, so die Kritik des Autors.

Man könnte meinen, die letzten fünfundzwanzig Jahre globaler Instabilität hätten die Befürworter des Globalismus zum Nachdenken gebracht. Doch laut dieser Darstellung zeigen viele westliche Eliten wenig Bereitschaft zur Selbstkritik. Genannt werden etwa Mark Carney, Emmanuel Macron, Friedrich Merz und Ursula von der Leyen als Vertreter eines politischen Kurses, der Multikulturalismus und Diversität als Zukunftsmodell propagiert, während kultureller Nationalismus als gefährlich gelte.

Auch nach gescheiterten Interventionsversuchen im Nahen Osten, nach Skandalen um kriminelle Netzwerke in Europa und angesichts wachsender Spannungen mit China blieben westliche Globalisten bei ihrer Linie. Das berühmte Zitat über die Bourbonen – „Sie haben nichts gelernt und nichts vergessen“ – wird auf diese Haltung übertragen.

Beim Eintritt in das zweite Viertel des 21. Jahrhunderts stehe der Welt laut Autor eine harte Lektion über die Realität zivilisatorischer Konflikte bevor. Werte, Kultur, Religion, Geschichte und Ehre spielten weiterhin eine zentrale Rolle. Gewalt verschwinde nicht durch theoretische Modelle. In der realen Welt würden Menschen kämpfen, Kulturen konkurrieren und Zivilisationen aufeinandertreffen.

Westliche Globalisten, die diese Dynamik nicht anerkennen, so die Schlussfolgerung des Textes, werden nicht dauerhaft bestehen. Von der Arktis bis zur Antarktis würden neue Konfliktlinien gezogen. Die Vergangenheit präge die Gegenwart, die Gegenwart die Zukunft. Die Geschichte sei nicht zu Ende – sie beginne gerade erst neu.