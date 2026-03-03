Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Neue Videos am Dienstag

Zeitnah, unabhängig und direkt: Die aktuellsten Videos warten auf euch!

Verschafft euch einen fundierten Überblick zum Start in den Tag. Ob internationale Ereignisse, kultureller Wandel oder politische Analysen – wir fassen zusammen, was wirklich zählt. Keine Nebengeräusche, keine Schönfärberei – nur Inhalte mit Wirkung. Klickt euch rein, bleibt kritisch und diskutiert mit, denn Wissen wächst im Dialog.

Iran startet massive Vergeltung nach US-israelischer Aggression

Scott Ritter erklärt Irans neue Kriegsstrategie | Mario Nawfal (Deutsch)

Es wird schon seit JAHRZEHNTEN vorbereitet! (Weltkrieg-Gefahr REAL)

Merz rutscht Wahrheit raus: Bürger wie Zitronen ausgequetscht! | #KrallErklärt

Gibts mehr Krieg durch Trump? | Daniele Ganser

„Wirtschaftlicher Selbstmord, nur schon an EU-Beitritt zu denken“

Markus Krall über Epstein, Great Reset & die geheime Agenda

EU-Sanktionen: Kriegsrecht gegen Menschen – Punkt.PRERADOVIC mit Hannes Hofbauer

Warum braucht es jetzt dringend ein modRNA-Moratorium? Dr. Philipp Gut erklärt

Seyed M. Marandi: Abnutzungskrieg – Irans Vergeltungsschläge

Dr. Jonas Tögel: Warum haben Israel und die USA den Iran angegriffen?

Wie Epstein Bitcoin kaperte (The Corbett Report – Deutsch)

ETH-Forscher: „Lösch deine CLAUDE.md!” Neue Claude Code Funktionen, Nano Banana 2 & weitere KI-News

Die Entschlüsselung der Realität der Antiken (Chase Hughes – Deutsch)

Das Fernsehen fälscht Bilder, die Polizei verfolgt Bagatellen – was steckt dahinter?

Ölpreise schießen nach oben! Putins Kasse klingelt. Und das ist erst der Anfang

Sicherheit in DUBAI – Insider bei Langemann