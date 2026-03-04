EXKLUSIV: Das Krebsprotokoll, von dem sie sagen, dass es nicht existiert | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

RFK Jr. gab heute bekannt, dass er „nicht glücklich“ über Trumps Durchführungsverordnung ist, die den Herstellern von Glyphosat (Roundup) einen Haftungsschutz für die von ihnen verursachten Schäden gewährt.

🚨BREAKING: RFK Jr. pushes back on Trump’s glyphosate executive order: “Not something I was particularly happy with — to put it mildly.”



"Pesticides are poison. They're designed to kill all life."



"I've spent 40 years fighting pesticides. We won three cases in a row and then… https://t.co/3B8JYIxhT7 pic.twitter.com/R1wE7BXXyk — Nicolas Hulscher, MPH (@NicHulscher) February 27, 2026

Zwei aktuelle Studien haben ergeben, dass Glyphosat bei „sicheren” Dosierungen bei Ratten mehr als zehn tödliche Krebsarten verursacht.

Wie sieht es beim Menschen aus? RFK Jr. glaubt, dass „Glyphosat Krebs verursacht”.

„Pestizide sind Gift. Sie sind darauf ausgelegt, alles Leben zu vernichten”, sagte er heute zu Rogan.

Glyphosat wird auf fast alles gesprüht, von Weizen und Hafer bis hin zu Mais, Soja, Linsen und Kichererbsen.

Die einzige zuverlässige Möglichkeit, dies zu vermeiden, ist der Verzehr von Bio-Lebensmitteln, die oft zwei- bis dreimal so teuer sind wie ihre nicht-biologischen Pendants.

Das System schützt Sie nicht vor krebserregenden Stoffen. Und wenn Sie an Krebs erkranken, kosten die „Behandlungen“ ein Vermögen.

Das ist ein manipuliertes System.

Eine der am meisten übersehenen „Behandlungen” ist überhaupt nicht teuer – es ist die Prävention. Und das ist der Teil der Krebsdiskussion, von dem man fast nie etwas hört.

RFK Jr. revealed today that he is “not happy” with Trump’s executive order giving producers of glyphosate (Roundup) a liability shield for the injuries they cause.



Two recent studies found that glyphosate causes 10+ fatal cancers in rats at “safe” doses.



What about humans? RFK… https://t.co/nqyUduf2Pi pic.twitter.com/L8s789dF42 — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 28, 2026

Bevor er heute seine Frustration zum Ausdruck brachte, erklärte RFK Jr. widerwillig, warum eine Chemikalie, die seiner Meinung nach Krebs verursacht, immer noch über unsere Lebensmittel versprüht werden muss.

Das erinnert uns daran, dass kein Einzelner ein zutiefst korruptes System über Nacht reformieren kann. Es gibt politische Zwänge, die weit über das öffentliche Bewusstsein hinausgehen. RFK Jr. kann nur begrenzt etwas bewirken. Das bedeutet, dass wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen müssen.

Ryan Richardson ist ein Verfechter einer ernährungsorientierten Gesundheit und Naturheilkundelehrer in zweiter Generation, der sich auf Prävention, Ernährungskompetenz und langfristiges Familienwohlbefinden konzentriert. Er wuchs in einer Familie auf, die von präventionsorientierten Werten und dem Vermächtnis seines Großvaters Dr. John A. Richardson geprägt war – einem wegweisenden Arzt, der Patienten mit einem metabolischen Ansatz behandelte, der Ernährung als Grundlage der Gesundheit betonte.

Dieses Vermächtnis verleiht Ryan eine seltene langfristige Perspektive darauf, wie sich die Ernährungskultur – und die Narrative rund um das Thema Gesundheit – im Laufe der Zeit entwickelt haben. Er ist jetzt bei uns zu Gast.

Before acknowledging his frustration today, RFK Jr. was begrudgingly explaining why a chemical he believes causes cancer still needs to be sprayed all over our food.



It’s a reminder that no single person can overhaul a deeply corrupt system overnight. There are political… pic.twitter.com/qydbCkd5qn — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 28, 2026

Ryan Richardson begann das Interview, indem er seine Mission bis zu ihrem eigentlichen Ursprung zurückverfolgte – nicht in einem Labor oder einer Klinik, sondern am Esstisch seiner Familie.

Er wuchs mit den Worten seines Großvaters, Dr. John Richardson, auf, der immer wieder denselben Satz wiederholte: „Vorbeugen ist besser als heilen.“ Das war nicht nur eine eingängige Redewendung. In ihrer Familie war es ein Grundsatz. Eine Sichtweise, durch die sie Gesundheit, Krankheit und Verantwortung betrachteten.

Sein Großvater behandelte Patienten mit Krankheiten im Stadium drei und vier. Er wusste, wie verheerend es ist, etwas zu bekämpfen, das bereits tief verwurzelt ist. Ryan sagte, wenn sein Großvater heute zu den Menschen sprechen könnte, wäre seine Botschaft einfach: Wartet nicht, bis ihr krank seid. Denn sobald die Krankheit einsetzt, ändert sich alles. Es wird schwieriger. Teurer. Anstrengender. Ein umfassender Kampf, den man niemals führen wollte.

Ryan räumte ein, dass sein Unternehmen jahrelang mit Menschen gearbeitet hat, die bereits mit einer schweren Krankheit konfrontiert waren. Aber mit der Zeit wurde ihm klar, dass etwas fehlte.

Prävention.

Das Ziel, so sagte er, sollte nicht sein, eine Krankheit zu überleben. Es sollte sein, sie von vornherein zu vermeiden. Wie er es ausdrückte: „Verhindern Sie, dass es überhaupt dazu kommt, dann müssen Sie all diese unangenehmen Dinge nicht tun.“

Ryan Richardson opened the interview by tracing his mission back to where it truly began—not in a laboratory or a clinic, but at his family dinner table.



He grew up hearing his grandfather, Dr. John Richardson, repeat one line over and over: “An ounce of prevention is worth a… pic.twitter.com/XhMkSQZXqF — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 28, 2026

Von dort aus führte Ryan das Gespräch 100 Jahre zurück – lange bevor die industrielle Landwirtschaft die Lebensmittelversorgung veränderte und verarbeitete Produkte die Regale der Lebensmittelgeschäfte dominierten.

Er sagte, dass B17 einst natürlich in Früchten, Samen und sogar in Rindfleisch vorkam, weil Rinder auf nährstoffreichen Weiden grasten. In dieser Zeit, so argumentierte er, waren die Raten von Stoffwechselerkrankungen bei weitem nicht so hoch wie heute.

Dann änderte sich das System.

Lebensmittel wurden billiger in der Herstellung. Süßer. Einfacher zu lagern. Auf Haltbarkeit und Massenproduktion ausgelegt.

Und dabei ging etwas Wesentliches verloren. Die Bodenqualität verschlechterte sich. Nährstoffe gingen verloren. Die Landwirtschaft verlagerte sich auf Effizienz statt auf Ernährung.

Ryan zeigte nicht mit dem Finger auf einen einzigen Schuldigen. Aber er brachte es auf den Punkt: „Die andere Seite kümmert sich derzeit nicht darum. Wir müssen uns selbst darum kümmern.“

Wenn das System Ihrer Gesundheit keine Priorität einräumt, müssen Sie es tun.

From there, Ryan took the conversation back 100 years—long before industrial farming reshaped the food supply and processed products dominated grocery shelves.



He said B17 once appeared naturally in fruits, seeds, and even in beef, because cattle grazed on nutrient-rich grasses.… pic.twitter.com/ZFlwAppiki — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 28, 2026

Der Tonfall änderte sich dramatisch, als Ryan begann, über Freunde zu sprechen, die er verloren hatte.

Er erinnerte sich an Menschen, die eine niederschmetternde Diagnose erhielten und dann fast sofort aufgefordert wurden, Entscheidungen zu treffen, die ihr Leben grundlegend verändern würden. Er beschrieb, wie Ärzte sagten: „Sie müssen eine Chemotherapie versuchen, und Sie haben eine Woche Zeit, sich zu entscheiden.“ In einigen Fällen wurde den Patienten gesagt: „Entweder Sie halten sich an unser Protokoll oder gar nichts.“

Die Veränderung war spürbar. Man konnte die Anspannung in seiner Stimme hören. Er gab zu, dass er immer noch damit ringt, ob er mehr hätte tun können – ob er sich stärker hätte einsetzen können, um ihnen andere Optionen aufzuzeigen, bevor die Zeit abgelaufen war.

Er sagte den Menschen nicht, wie sie sich entscheiden sollten. Er warnte sie davor, sich von der Angst den Zeitplan diktieren zu lassen. Zu oft, so sagte er, würden die Amerikaner nicht über alle Möglichkeiten informiert. Sie hören nur von der Dringlichkeit. Sie fühlen sich unter Druck gesetzt. Sie werden unter Zeitdruck gesetzt.

Und er beschrieb diese Realität als „zutiefst, zutiefst düster”.

The tone shifted dramatically when Ryan began talking about friends he had lost to cancer.



He recalled people receiving devastating diagnoses and then being told to make life-altering decisions almost immediately. He described hearing doctors say, “You have to try chemotherapy,… pic.twitter.com/6d9vaEvcGk — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 28, 2026

Ryan wandte sich dann einem Thema zu, das oberflächlich betrachtet weniger dramatisch, aber ebenso folgenreich ist: grundlegende Mangelerscheinungen.

Er verwies auf Vitamin D und sagte, es sei erschreckend häufig, dass Menschen einen Mangel daran hätten, und zitierte Ärzte, die behaupten, dass fast jeder Patient, den sie testen, einen Mangel aufweise. Seiner Ansicht nach ist das moderne Leben Teil des Problems. Wir verbringen die meiste Zeit in Innenräumen. Wir meiden direktes Sonnenlicht. Wir leben unter künstlicher Beleuchtung und Klimatisierung und sind zunehmend von der Umgebung entfremdet, für die unser Körper geschaffen wurde.

Er weitete dieses Argument auf Wasser aus. „Die Zeiten, in denen man Leitungswasser trank, sind vorbei“, sagte er und äußerte Bedenken hinsichtlich der Belastung durch Fluorid und andere Chemikalien. Dann stellte er einen Vergleich an, der nachhallte. Es gibt keine Heilung für Skorbut, weil Skorbut nicht durch eine mysteriöse Krankheit verursacht wird. Es tritt auf, wenn Vitamin C fehlt. Wenn man das Fehlende wieder zuführt, ist das Problem gelöst.

Er forderte die Zuschauer auf, dieselbe Logik auf chronische Krankheiten anzuwenden. Was wäre, wenn das Problem in vielen Fällen kein zufälliges Rätsel, sondern ein langfristiger Mangel wäre? Vitamin D. Sonnenlicht. Sauberes Wasser. Nichts Extremes.

Nur Grundlagen, die das moderne Leben still und leise weggenommen hat.

Ryan then pivoted to something less dramatic on the surface, but just as consequential: basic deficiencies.



He pointed to vitamin D and said it’s shockingly common for people to be low, citing doctors who claim nearly every patient they test comes back deficient. In his view,… pic.twitter.com/8UQuqr6osU — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 28, 2026

Als Nächstes wandte sich Ryan an diejenigen, die derzeit vor einer wichtigen medizinischen Entscheidung stehen.

Sein Ton blieb ruhig und bedächtig – nicht kämpferisch. „Oft hat man mehr Zeit, als man denkt“, sagte er. Er warnte vor angstbasierten Zeitplänen, die Patienten zu irreversiblen Entscheidungen drängen, bevor sie die Möglichkeit hatten, zu recherchieren, nachzudenken oder zusätzliche Perspektiven einzuholen.

Er betonte, dass Menschen das Recht haben, alle ihre Optionen zu kennen – nicht nur ein oder zwei, die ihnen unter Druck präsentiert werden. Gleichzeitig verurteilte er die moderne Medizin nicht pauschal. Wenn jemand die Informationen prüft und sich für einen traditionellen Weg entscheidet, ist das seine Entscheidung.

Die eigentliche Frage ist, ob Patienten vor dieser Entscheidung umfassend informiert sind.

Seiner Ansicht nach erhalten die meisten Amerikaner nie ein vollständiges Bild. Seine Empfehlung war klar: Recherchieren Sie, stellen Sie Fragen und vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl.

Next, Ryan addressed those who are currently facing a major medical decision.



His tone remained calm, measured—not combative. “You oftentimes have more time than you think,” he said. He cautioned against fear-based timelines that push patients into irreversible choices before… pic.twitter.com/FwQkNa4ozJ — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 28, 2026

Als das Gespräch zu Ende ging, trat Maria einen Schritt zurück und erweiterte ihren Blickwinkel.

Prävention, so argumentierte sie, sei nicht mehr etwas, das automatisch geschieht. In der heutigen Welt erfordere sie Absicht, da die Systeme, die uns umgeben, nicht so konzipiert seien, dass Gesundheit an erster Stelle stehe. Sie kam auf Glyphosat zurück – ein Thema, das sie während des gesamten Interviews immer wieder angesprochen hatte. Eine Chemikalie, die einst vielfach kritisiert wurde, wird heute offen verteidigt, während die Haftungsschutzmaßnahmen ausgeweitet werden und die Verbraucher sich in einem Lebensmittelangebot zurechtfinden müssen, das sie nicht selbst gestaltet haben und nicht vollständig kontrollieren können.

Maria nahm kein Blatt vor den Mund: „Wir haben Regierungen, die darauf aus sind, uns zu vergiften.“

Ryan lenkte den Fokus zurück auf die persönliche Handlungsfähigkeit. Prävention, sagte er, sei nicht kompliziert – aber sie sei konsequent. Sauberes Wasser. Bessere Ernährung. Sonnenlicht. Gezielte Nahrungsergänzung. Keine Perfektion. Disziplin.

Maria erinnerte die Zuschauer dann daran, dass diejenigen, die Unterstützung suchen, unter RNCstore.com/pulse, dem Sponsor des Interviews, B17 und verwandte präventionsorientierte Produkte finden können.

Aber die letzte Botschaft war nicht kommerzieller Natur.

Sie war persönlich. „Bitte, bitte, bitte informieren Sie sich selbst über Ernährung und Prävention. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass jemand anderes das für Sie tut, denn das wird niemand tun.“

Diese Überzeugung zog sich wie ein roter Faden durch das gesamte Gespräch.

Wenn das System Ihrer Gesundheit keine Priorität einräumt, müssen Sie es tun.

As the conversation wrapped up, Maria stepped back and widened the lens.



Prevention, she argued, is no longer something that happens by default. In today’s world, it requires intention, because the systems surrounding us are not designed with health as their first priority. She… pic.twitter.com/hsQQ9lOaBj — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 28, 2026

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an: