Antarktis hat den kältesten Winter aller Zeiten

Die Antarktis hat mit Durchschnittstemperaturen von -61,1 °C den kältesten Winter seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1957 verzeichnet.

Der bisherige Rekord lag bei -60,6°C im Jahr 1976.

Das berichtet die schockierte Washington Post:

Die Kälte war außergewöhnlich, selbst für den kältesten Ort der Erde.

Die durchschnittliche Temperatur an der Amundsen-Scott-Südpolstation zwischen April und September war mit minus 78 Grad (minus 61 Grad Celsius) die kälteste in den Aufzeichnungen, die bis ins Jahr 1957 zurückreichen. Das waren 4,5 Grad weniger als der jüngste 30-jährige Durchschnitt.

Der Grund, warum die WaPo schockiert ist, liegt auf der Hand: Nach dem alarmistischen Narrativ sollen die Polkappen wärmer werden, nicht kälter.

Dies mag der Grund sein, warum die Autoren des Berichts versuchten, die schlechte Nachricht zu verschleiern, indem sie den Bericht so begannen:

Inmitten eines rekordverdächtig heißen Sommers in weiten Teilen der nördlichen Hemisphäre, der von verheerenden Bränden, Überschwemmungen und Wirbelstürmen heimgesucht wurde, befand sich die Antarktis in einem tiefen, tiefen Frost. Das ist normalerweise in den Wintermonaten auf dem südlichsten Kontinent der Fall, aber 2021 war es anders.

Mit anderen Worten: Die WaPo lässt es zu, dass ihre Leser erst dann erfahren, dass die Antarktis ihren kältesten Winter seit Beginn der Aufzeichnungen verzeichnet hat, wenn ihnen zuvor versichert wurde, dass die Welt immer heißer (und im Allgemeinen wetterkatastrophaler) wird.

Später heißt es in dem Artikel: „Der Planet und die Antarktis erwärmen sich weiter“.

Diese Behauptung wird jedoch von mindestens drei wissenschaftlichen Studien widerlegt, die darauf hindeuten, dass die Antarktis einen Abkühlungstrend aufweist.

