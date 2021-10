Der Bombenanschlag beim Boston-Marathon 8,5 Jahre später

Paul Craig Roberts ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Vor achteinhalb Jahren, am 15. April 2013, ereignete sich beim Boston-Marathon ein Bombenanschlag mit drei Opfern, der Elemente eines Ereignisses unter falscher Flagge aufwies, wie etwa Krisendarsteller mit vorgetäuschten Verletzungen. Zwei Brüder, Tamerlan und Dzhokhar Tsarnaev, wurden für den Bombenanschlag verantwortlich gemacht. Tamerlan starb offenbar in Polizeigewahrsam. Dzhokhar, der von der Polizei angeschossen wurde, konnte irgendwie entkommen und wurde später unter einem umgestürzten Boot in einem Hinterhof gefunden, wo er angeblich im Dunkeln ein Geständnis auf die Seite des Bootes geschrieben hatte, unter dem er sich versteckt hatte.

Es gab viele Ungereimtheiten im Zusammenhang mit dem Bombenanschlag, den Fluchtverbrechen, die angeblich mit den Brüdern in Verbindung gebracht wurden, und der Festnahme von Tamerlan. Die gesamte Stadt Boston, einschließlich des Flughafens, wurde abgeriegelt, während die Polizei von Haus zu Haus ging und nach dem verwundeten 19-jährigen Dzhokhar suchte. Truppen mit Panzern besetzten die Stadt. Die US-Staatsanwälte intervenierten auf unethische Weise bei der Familie Zarnaev. Die Medien recherchierten nicht und wiederholten einfach die vorbereitete Geschichte.

Viele Experten warfen Fragen auf. Die Krisenakteure wurden entlarvt. Die beispiellose Abriegelung einer ganzen Stadt und die polizeiliche Anordnung, Familien aus ihren Häusern zu vertreiben und ihre Wohnungen zu durchsuchen, erwiesen sich als extreme Maßnahmen, nur um einen verwundeten Teenager festzunehmen.

Mit anderen Worten: Es wurde eine Thriller-Terrorismus-Geschichte inszeniert, um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit die Brüder als gefährliche Terroristen ansieht.

Ich habe auf meiner Website ausführlich über diese Geschichte berichtet (siehe z. B. 17. August 2015). John Remington Graham sah, dass die Brüder in den Medien schnell verurteilt wurden, was die Frage aufwarf, ob die Verurteilung durch die Medien den Mangel an Beweisen ersetzte.

Nach 8,5 Jahren hat der Fall nun den Obersten Gerichtshof der USA erreicht. John Remington Graham, ein erfahrener Staatsanwalt und Verteidiger, reichte vor dem Obersten Gerichtshof der USA ein Argument für die Freunde des Gerichts ein, in dem er darauf hinwies, dass der Prozess gegen Dzhokhar Tsarnaev die entlastenden Beweise ignorierte, die nie gehört wurden und seine Unschuld bewiesen. Hier ist ein Auszug aus Grahams Argumentation:

„Zusammenfassend kann man sagen, dass während des Prozesses gegen Dzhokhar Tsarnaev in Boston entscheidende entlastende Beweise, die aktenkundig sind oder der richterlichen Kenntnisnahme unterliegen und die die tatsächliche Unschuld von Herrn Tsarnaev belegen, den Geschworenen während des Prozesses nie zur Kenntnis gebracht wurden, von den Anwälten beider Seiten unerwähnt blieben und vom vorsitzenden Richter bei der Verhängung des Todesurteils ignoriert wurden. Dieselben entscheidenden entlastenden Beweise wurden dem Bezirksgericht von diesen Freunden des Gerichts auf Antrag zur Kenntnis gebracht und dann erneut ignoriert.“

Im November 2017 intervenierte Anwalt Graham beim US-Berufungsgericht für den ersten Bezirk und wies darauf hin, dass entlastende Beweise in Dzhokhars Prozess ignoriert worden waren. Das Berufungsgericht hob die Todesstrafe auf, jedoch nicht aufgrund der ignorierten entlastenden Beweise, sondern aufgrund der Tatsache, dass Dzhokhar unter dem Einfluss seines älteren Bruders Tamerlan stand, der die Hauptverantwortung trug, und aufgrund des Versäumnisses des Richters, die Geschworenen zu befragen, ob sie durch die umfangreiche Berichterstattung im Vorfeld des Verfahrens beeinflusst wurden.

Trotz Bidens Ablehnung der Todesstrafe hat das Justizministerium von Biden den Obersten Gerichtshof der USA gebeten, das Berufungsgericht zu überstimmen und die Todesstrafe wieder einzuführen. Da das Narrativ des Boston-Marathon-Bombenanschlags in Stein gemeißelt ist, ist die tatsächliche Unschuld der Angeklagten irrelevant geworden. Das inszenierte Narrativ wird wahrscheinlich mit einem Justizmord enden.