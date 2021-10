Anti-Chinesische Psy-Ops entlarvt – Jesuiten, Tavistock und der Kampf um Chinas Seele

Xi Jinping muss sich nicht nur um die Bereiche Kulturkampf und religiöse Kulte kümmern, sondern auch um die zahlreichen vom Ausland gesteuerten Agenten, die in einer Vielzahl von Bereichen der chinesischen Regierung und Wirtschaft tätig sind.

Die ersten beiden Teile dieser Serie finden Sie hier und hier.

Zwar gab es viele ehrliche und gute Jesuitenmissionare in China mit Namen wie Matteo Ricci (1552-1610), Adam Schall (1591-1666), Ferdinand Verbiest (1623-1688) und Giuseppe Castiglione (1688-1766), doch scheint etwas Dunkleres in der byzantinischen Kontrollstruktur zu lauern, die die von dem spanischen Söldner Ignatius Loyola 1540 gegründete Gesellschaft Jesu verwaltet. Jeder, der die Art der Operationen verstehen möchte, die heutzutage durchgeführt werden, um sowohl China als auch die USA von innen heraus zu zerstören, tut gut daran, sich die Zeit zu nehmen, diese geheimnisvolle Kraft der Weltgeschichte zu betrachten.

Vor unserer Zeit war die subversive Rolle der jesuitischen Operationen bei republikanischen Kräften, die die Realität von Verschwörungen als Teil des Lebens und der Weltgeschichte verstanden, weitaus besser bekannt (1).

Scharfsinnige Köpfe werfen ein Licht auf die Jesuiten

Der bekannte Dichter und Dramatiker Friedrich Schiller nahm sich die Zeit, 1788 „Die Jesuitenregierung von Paraguay“ zu verfassen. Darin dokumentiert er die Rolle der Jesuitenmissionare, bei deren Verhaftung ein verschlüsseltes Handbuch gefunden wurde, in dem die Eingeborenen dazu ausgebildet wurden, europäische Siedler zu töten, „die von Gott verflucht sind“. Die Jesuiten in Schillers Bericht hatten eine hybride Religion geschaffen, die sich christlicher Motive bediente und sich als engelhafter Kau ausgab. Sie beschrieben ihre (in einer Eingeborenensprache verfassten) Lehren als „Engel Gottes, die zu den Menschen herabgestiegen sind, um sie zu lehren, wie man in den Himmel kommt und die Kunst, den Feind Gottes zu vernichten.“

Ein Jahrhundert zuvor schrieb der berühmte Wissenschaftler und Priester Antoine Arnauld:

„Wollt ihr Unruhe stiften, eine Revolution provozieren, den totalen Ruin eures Landes herbeiführen? Rufen Sie die Jesuiten herbei … und bauen Sie prächtige Schulen für diese hitzköpfigen Religiösen; lassen Sie diese verwegenen Priester in ihrem diktatorischen und dogmatischen Ton über Staatsangelegenheiten entscheiden.“

Der Historiker Graham Lowry beschrieb in seinem Buch How the Nation Was Won (1987) die Aktivitäten der Jesuiten in Kanada, die quasi synthetische Kulte schufen, in denen der Glaube der Eingeborenen mit der Bibel vermischt wurde, und die zur Durchführung von Terroroperationen gegen die Kolonisten eingesetzt wurden: „Die von den Jesuiten bekehrten Stämme des Nordens – die Huronen, Algonquins, Penobbscots, Pequawkets und vor allem die Abnakis – wurden wiederholt gegen die nordöstliche und westliche Grenze Neuenglands geschleudert. Angeführt von Jesuitenpriestern und nur gelegentlich von französischen Offizieren griffen die Indianer die Flüsse Kennebec, Connecticut und Merrimack hinunter an und metzelten und brannten sie nieder … Diese Bedrohung für die nordöstlichen Kolonien wurde erst mit der Amerikanischen Revolution beseitigt“.

Die Amerikanische Revolution sorgte nicht nur dafür, dass die von den Jesuiten durchgeführten Überfälle auf die Kolonisten (die oft brutale und ungerechte Vergeltungsmaßnahmen als Teil einer umfassenderen Strategie der Aufteilung und Eroberung nach sich zogen) ein Ende fanden, sondern Papst Clemens XIV. erließ 1773 eine päpstliche Bulle, die die Auflösung dieser aufständischen Gesellschaft erzwang und in der es unheilvoll hieß:

„Die Unterdrückung ist vollzogen, ich bereue sie nicht, ich habe sie nur beschlossen, nachdem ich alles geprüft und abgewogen hatte, und weil ich sie für die Kirche für notwendig hielt. Wenn es nicht geschehen wäre, würde ich es jetzt tun. Aber diese Unterdrückung wird mein Tod sein“.

Es war nur eine Frage von Monaten, bis der Papst an einer Vergiftung sterben sollte.

Obwohl sie sich an dem streitlustigen Papst rächten, erlitt der Orden einen schweren Schlag und verlegte seine Operationsbasis für fast 50 Jahre in ein sichereres Terrain in Russland. Während dieser Zeit hörten ihre Intrigen nie auf, was den französischen Revolutionär Marquis de Lafayette dazu veranlasste, in der Hitze der amerikanischen Revolution zu schreiben, dass:

„Wenn die Freiheiten dieses Landes – der Vereinigten Staaten von Amerika – zerstört werden, so geschieht dies meiner Meinung nach durch die Raffinesse der römisch-katholischen Jesuitenpriester, denn sie sind die listigsten und gefährlichsten Feinde der bürgerlichen und religiösen Freiheit. Sie haben die meisten Kriege in Europa angezettelt.“

Das Verbot des Ordens wurde von Papst Pius VII. im Jahr 1814 inmitten der ersten Tage des Wiener Kongresses aufgehoben. Dies war der Kongress, den Kissinger zu seiner liebsten Periode in der Geschichte erklärte und der eine oligarchische eiserne Faust in ganz Europa wieder einführte, das durch 20 Jahre napoleonischer Kriege verwüstet worden war. Die Jesuiten arbeiteten eng mit dem österreichischen Fürsten Metternich und der neuen Heiligen Allianz zusammen und waren als geheime Söldnertruppe maßgeblich an der Aufrechterhaltung der Kontrolle in ganz Europa beteiligt.

Der amerikanische Erfinder und Künstler Samuel F.B. Morse deckte vieles davon in seinem Buch Foreign Conspiracies Against the Liberties of the United States von 1835 auf:

„Untersuchen wir die Tätigkeit dieser österreichischen Gesellschaft [der St. Leopold-Stiftung], denn sie ist überall um uns herum, ja hier in diesem Lande, am Werk … Mit ihrem Hauptsitz in Wien, unter der unmittelbaren Leitung und Kontrolle Metternichs, … macht sie sich bereits in der [amerikanischen] Republik bemerkbar. Ihre Abgesandten sind hier. Und wer sind diese Abgesandten? Es sind Jesuiten. Diese Gesellschaft von Männern wurde, nachdem sie mehr als zweihundert Jahre lang ihre Tyrannei ausgeübt hatte, schließlich so furchterregend für die Welt und drohte die gesamte soziale Ordnung zu untergraben, dass sogar der Papst [Clemens XIV.] gezwungen war, sie [1773] aufzulösen. Sie waren jedoch noch keine fünfzig Jahre unterdrückt, als der schwindende Einfluss des Papsttums und des Despotismus ihre nützliche Arbeit erforderte, um dem Licht der demokratischen Freiheit zu widerstehen, und der Papst (Pius VII.) gleichzeitig mit der Bildung der Heiligen Allianz den Orden der Jesuiten in seiner ganzen Macht wiederbelebte. Und muss man den Amerikanern sagen, was Jesuiten sind? Wenn jemand unwissend ist, soll er sich unverzüglich über ihre Geschichte informieren; es ist keine Zeit zu verlieren; ihr Wirken ist in jedem Tagesgeschehen zu sehen; sie sind eine Geheimgesellschaft, eine Art Freimaurerorden mit zusätzlichen Merkmalen abscheulicher Abscheulichkeit, und tausendmal gefährlicher. Es sind nicht nur Priester oder Priester eines religiösen Bekenntnisses; es sind Kaufleute, Anwälte, Redakteure und Männer aller Berufe, die (in diesem Land) kein äußeres Abzeichen haben, an dem man sie erkennen könnte; sie sind in eurer ganzen Gesellschaft unterwegs. Sie können jede Gestalt annehmen, die eines Engels des Lichts oder die eines Dieners der Finsternis, um ihr einziges großes Ziel zu erreichen, den Dienst, zu dem sie gesandt sind, was immer dieser Dienst auch sein mag.“

Sogar der russische Schriftsteller Dostojewski bemerkte ihre üblen Machenschaften mit den Worten: „Die Jesuiten … sind einfach die römische Armee für die irdische Weltherrschaft in der Zukunft, mit dem Papst von Rom als Kaiser … das ist ihr Ideal … Es ist die reine Lust an der Macht, am schmutzigen irdischen Gewinn, an der Herrschaft – so etwas wie eine allgemeine Leibeigenschaft mit ihnen als Herren – das ist alles, wofür sie stehen. Sie glauben vielleicht nicht einmal an Gott.“

Cecil Rhodes‘ jesuitische Verfassung

In seinem Testament von 1877 forderte Cecil Rhodes sogar, eine neue Kirche des Britischen Empire nach dem Vorbild der „jesuitischen Verfassung“ zu gestalten, und die Fabian Society orientierte sich direkt an dieser Methode der Durchdringungstheorie, um Einfluss auf alle Hebel der Kultur, des Geschmacks und der Politik zu gewinnen.

Einer der führenden Round-Table-Kontrolleure von Cecil Rhodes, W.T. Stead, schrieb:

„Mr. Rhodes war mehr als der Gründer einer Dynastie. Er strebte danach, der Schöpfer einer jener riesigen halbreligiösen, quasi-politischen Vereinigungen zu sein, die, wie die Gesellschaft Jesu, eine so große Rolle in der Weltgeschichte gespielt haben. Um genau zu sein, wollte er einen Orden als Instrument des Willens der Dynastie gründen, und solange er lebte, träumte er davon, sowohl ihr Cäsar als auch ihr Loyola zu sein.“

Während seiner Zeit, in der er über weite Teile Südafrikas und Simbabwes herrschte, sorgte Rhodes dafür, dass der Orden großzügig Land erhielt, auf dem viele Kirchen gebaut wurden, und wurde bald zum größten Landbesitzer Südafrikas.

Das von Jesuiten geleitete America Magazine prahlte sogar damit, dass „die katholische Kirche, wie viele andere Kirchen zu dieser Zeit, zu Beginn des 20. Cecil Rhodes, einer der Unternehmergiganten der britischen Kolonialzeit, lud Kirchen, darunter auch die katholische Kirche, in seine neu erworbenen Gebiete ein. In der Folgezeit arbeitete die katholische Kirche eng mit den Kolonialregierungen zusammen, insbesondere in Britisch-Afrika.“

Schnee wird schwarz: Der Fall Tavistock

Londoner Tavistock-Sozialingenieure wie William Sargent vertieften sich in Studien über jesuitische Techniken zur Bewusstseinskontrolle in seinem einflussreichen Werk Battle for the Mind (1955), das die kulturelle Kriegsführung für die nächsten 70 Jahre tiefgreifend beeinflusste. Der mit Tavistock verbundene Philosoph Bertrand Russell stellte in seinem Scientific Outlook (1930) fest, dass:

„Die Psychologie, wie sie in der Vergangenheit überall betrieben wurde, war nicht in der Lage, praktische Kontrolle über mentale Prozesse zu geben, und hat dieses Ergebnis nie angestrebt. Von dieser allgemeinen Aussage gibt es jedoch eine wichtige Ausnahme, nämlich die Psychologie, wie sie von der Gesellschaft Jesu studiert wird. Vieles, was die übrige Welt erst in jüngster Zeit verstanden hat, wurde von Ignatius Loyola erkannt und von ihm dem von ihm gegründeten Orden eingeprägt. Die beiden Tendenzen, die die fortschrittlichen Psychologen unserer Tage spalten, nämlich die Psychoanalyse und der Behaviorismus, sind beide gleichermaßen in der jesuitischen Praxis zu finden. Ich denke, man kann im Großen und Ganzen sagen, dass die Jesuiten sich hauptsächlich auf den Behaviorismus für ihre eigene Ausbildung und auf die Psychoanalyse für ihre Macht über die Pönitenten verlassen haben.“

Nur acht Jahre, bevor er dieses Werk schrieb, hatte Russell in Peking gelehrt, wo er seine eigentümliche Interpretation „westlicher Philosophie und Wissenschaft“ in die Köpfe junger Eliten einbrachte, die im bolschewistisch inspirierten Klima des republikanischen China einflussreiche Positionen einnahmen.

So wie Ignatius Loyolas Meditationen ein selbsthypnotisches Mantra enthielten, das den Übenden dazu brachte, zu glauben, dass weiß schwarz ist, wenn Gott es so will (2), so wurde Russells Erweiterung desselben Mantras in seinem 1953 erschienenen Werk Wissenschaft und Gesellschaft weiter ausgeführt, in dem er Teams von Psychiatern aufforderte, herauszufinden, wie viel es kosten würde, junge Menschen davon zu überzeugen, dass Schnee schwarz ist:

„Es ist zu hoffen, dass mit der Zeit jeder jeden von irgendetwas überzeugen kann, wenn er den Patienten jung erwischt und vom Staat mit Geld und Ausrüstung versorgt wird… Dieses Thema wird große Fortschritte machen, wenn es von Wissenschaftlern unter einer wissenschaftlichen Diktatur aufgegriffen wird. Anaxagoras behauptete, dass Schnee schwarz ist, aber niemand glaubte ihm. Die Sozialpsychologen der Zukunft werden eine Reihe von Schulklassen haben, an denen sie verschiedene Methoden ausprobieren werden, um die unerschütterliche Überzeugung zu erzeugen, dass der Schnee schwarz ist. Man wird bald zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Erstens, dass der Einfluss des Elternhauses hinderlich ist. Zweitens, dass nicht viel getan werden kann, wenn die Indoktrination nicht vor dem zehnten Lebensjahr beginnt. Drittens, dass vertonte und wiederholt vorgetragene Verse sehr wirksam sind. Viertens, dass die Meinung, Schnee sei weiß, ein Zeichen für einen krankhaften Hang zur Exzentrik ist. Es ist Aufgabe künftiger Wissenschaftler, diese Maximen zu präzisieren und herauszufinden, wie viel es pro Kopf kostet, Kinder glauben zu lassen, dass Schnee schwarz ist, und wie viel weniger es kosten würde, sie glauben zu lassen, dass er dunkelgrau ist.“

Manche mögen glauben, dass das Londoner Tavistock-Institut, das einen Großteil der Gegenkulturbewegung der 1960er Jahre leitete, ein rein westliches Problem ist, das China nichts angeht.

China ist zwar weit gekommen, um die geistigen Wunden zu heilen, die durch die Kulturrevolution verursacht wurden, die eine Armada von Jugendlichen zu radikalen roten Wächtern machte, die sich im Rahmen eines kulturellen „Great Reset“ gegen alle tieferen konfuzianischen Traditionen wandten, aber es ist wichtig, auch jetzt auf lauernde Gefahren zu achten, da der Geist und die Seele der Jugend immer noch das wichtigste Schlachtfeld sind, auf dem das Schicksal der Menschheit ausgetragen wird.

In dieser Hinsicht ist Xi Jinpings hartes Vorgehen gegen die Online-Spielsucht, die Verweiblichung der Männer und die Vergötterung von Berühmtheiten von entscheidender Bedeutung, um die Massen der Jugend zu schützen, deren Seelen schon seit langem von den Sozialingenieuren des Westens in einer Art modernem Opiumkrieg korrumpiert werden sollen.

Aber was ist mit der jungen Elite, die die Führung der Zukunft übernehmen wird? Reicht es aus, die Videospielsucht und den Prominenten-Kult zu bekämpfen, um sie zu schützen? Welche zusätzlichen Gefahren gibt es auf dieser Ebene?

Die Stiftung für das Ewig-Weibliche

Ohne in die Tiefe zu gehen, lade ich den Leser ein, sich die milliardenschwere Stiftung des Ewigen Weiblichen anzusehen, die 2015 vom Systemanalyse-Guru David Hawk (einem Protegé von Eric Trist von Tavistock) gegründet wurde. Diese merkwürdige Stiftung mit Sitz in Peking und den USA hat sich zum Ziel gesetzt, eine neue Generation chinesischer Jeanne d’Arc unter den milliardenschweren Erbinnen Chinas zu formen, die aufgrund der Ein-China-Politik nach 1979, die von den malthusianischen Anhängern des Club of Rome um Zhao Ziyang betrieben wurde, einen überraschend hohen Anteil der jungen chinesischen Elite ausmachen.

Bei der Beschreibung der Ursprünge der Organisation vor einer Gruppe von Studenten im Jahr 2020 sagte Hawk:

„Im Jahr 2015 befürchtete ich, dass Donald Trump unser nächster Präsident werden würde. Also gründete ich in China eine Stiftung mit dem Namen Foundation for the Eternal Feminine (Stiftung für das Ewig-Weibliche) und bat einige Leute, mir dabei zu helfen. Diese Leute überzeugten einige der reichsten Männer in China, die einige der größten Unternehmen besaßen, die aber auch nur eine Tochter hatten. Keinen Sohn. Sie steuerten 650 Millionen Dollar zu dieser Stiftung bei… sie sollte die Menschen auf den Klimawandel vorbereiten und insbesondere Frauen darauf vorbereiten, während dieser Sache, die wir Klimawandel nennen werden, die Verantwortung zu übernehmen und Organisationen zu leiten. Es ging also um den Klimawandel und darum, wie man in den nächsten 30, 40, 50 Jahren eine Führungsrolle übernehmen kann.“

Junge chinesische Frauen, die für diese Operation rekrutiert werden, erhalten in den verschiedenen Elite-Resorts der Stiftung in den USA eine kräftige Dosis Konditionierung, die die jungen Damen wieder mit der Harmonie der Natur und dem Daoismus in Verbindung bringen und die Welt von der männlichen Giftigkeit des Konfuzianismus und Platonismus heilen soll.

Hawk beschrieb eine Debatte mit führenden Mitgliedern des chinesischen Exekutivkomitees über die Frage, welcher philosophische Weg der beste für China im 21:

„Ich argumentierte, dass China über Konfuzius hinausgehen sollte. Dass Konfuzius ihnen nicht gut diente. Zu viel Ordnungsliebe. Zu viel Stabilität. Zu viel Gehorsam gegenüber den Regeln. Dass China im Grunde genommen zur Weisheit von Lao Tzu zurückkehren und das konfuzianische Denken aufgeben müsse.“

Die Stiftung beschreibt, dass es ihr Ziel ist,

„das Weibliche und den Unterschied, den es für einen Endzustand ermöglicht, zu nutzen. Wir möchten herausfinden, ob wir unsere Beziehungen zu unseren verschiedenen Welten durch eine umfassendere Perspektive auf das, was wir sind und was wir werden sollen, verbessern können. Wir glauben, dass die weibliche Perspektive auf das Leben einen Unterschied bietet, der sehr hilfreich sein kann und einen Unterschied für lebende Systeme bedeutet. Institutionen sind in Zeit und Raum angesiedelt, wobei der Raum der Stiftung in der Tätigkeit an ihren beiden städtischen Schauplätzen, Shanghai und New York, und ihren beiden ländlichen Rückzugsorten zur Reflexion im Osten und im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten zu sehen ist. Diese vermitteln einen Eindruck von der Basis und der Zukunft der Stiftung. Alle Institutionen brauchen ein Symbol, eine Ikone für das, was sie auf ihrem Weg in die Ewigkeit schützen.“

Auf der Website der Stiftung steht Gregory Bateson von MK Ultra neben Bildern von Kindern, chinesischer Poesie, Musik von Leonard Cohen, Schmetterlingen und Domina im Vordergrund.

Jeder, der diesen kulturellen Vorstoß ignoriert, der versucht, in die Seele von Chinas Oberschicht-Prinzessinnen einzudringen, sollte innehalten und bedenken, was geschah, als die Rolle von Tavistocks vielschichtigem Krieg gegen die westliche Babyboomer-Generation in den 1940er und 1950er Jahren übersehen wurde. Wie ich in meinem früheren Artikel Wie Chinas Gorbatschow 1989 aus dem Weg geräumt wurde dargelegt habe, bestand der Hauptnutzen von Zhao Ziyang für die westliche Oligarchie darin, der Verwaltung Chinas geschlossene Systeme statischen Gleichgewichts aufzuzwingen, die auf dem angeblichen universellen Gesetz der Entropie beruhen.

In Anlehnung an diese Denkweise heißt es in der Hawk-Stiftung, dass das ewig Weibliche „mit dem Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik übereinstimmt, einer wissenschaftlichen Regel, die in der Bildung praktisch ignoriert wird.“

Glücklicherweise scheint Xi Jinping die Gefahren zu erkennen, die von Hawks Stiftung ausgehen, denn die chinesische Regierung griff ein, um Hawks Wunsch, die Organisation zu leiten, zu verhindern, und setzte an seiner Stelle eine junge Erbin von Chinas größtem Bierunternehmen als Präsidentin ein, was Hawk zu der Aussage veranlasste, dass die derzeitige Regierung wahrscheinlich seine Verhaftung wünsche.

Papst Franziskus versucht, sich bei China einzuschmeicheln

Auf einer direkteren Ebene des jesuitischen Einflusses, der derzeit auf Chinas Zukunft drängt, haben die Bemühungen des jesuitischen Papstes Franziskus, den Vatikan wieder in die Kontrollposition der chinesischen katholischen Kirche zu bringen (deren Verbindungen 1951 von Mao gekappt wurden), zu einem vorläufigen Abkommen zwischen China und dem Vatikan aus dem Jahr 2018 geführt. Dieses Abkommen verlangt, dass Peking alle potenziellen Kirchenvertreter dem Papst zur Genehmigung vorlegen muss, bevor sie eine Rolle in Chinas katholischer Gemeinschaft spielen können. In Anbetracht der Bemühungen des Papstes, das Christentum grüner zu machen, indem er den Glauben mit der Dekonstruktion der Zivilisation, den Pariser Verträgen und dem Green New Deal verbindet, ist dies eine Alarmglocke, die nicht ignoriert werden sollte.

Wenn man diese Tatsachen in Betracht zieht, sollte selbst der treueste Leser der Epoch Times verstehen, warum China den Einsatz von Sozialkreditsystemen, CCTV-Überwachung und die Regulierung religiöser Bewegungen für sehr wichtig hält.

Säuberung der Verräter

Xi Jinping muss sich nicht nur um Kulturkämpfe und religiöse Kulte kümmern, sondern auch um die vielen vom Ausland gesteuerten Agenten, die in einer Vielzahl von Bereichen der chinesischen Regierung und Wirtschaft tätig sind.

Viele dieser unheimlichen Gestalten wurden 1989 mit dem Sturz der Soros-Marionette Zhao Ziyang und der Niederschlagung der Bemühungen um einen Regimewechsel auf dem Platz des Himmlischen Friedens beseitigt. Andere Verräter verließen das Land überstürzt in den Monaten vor der Rückgabe Hongkongs an Peking im Jahr 1997, als viele Oligarchen, die der Londoner City treu ergeben waren, beschlossen, im britischen Kanada und in den USA Zuflucht zu suchen, da sie nicht wussten, welches Schicksal ihnen von Pekings Gerichten drohte.

Andere wurden im Zuge des umfassenden Anti-Korruptionsprogramms, das Präsident Xi seit 2012 eingeleitet hat, aus dem Weg geräumt, darunter der ehemalige Sicherheitsminister Sun Lijun und seine konspirative Entourage, die mit den Netzwerken des ehemaligen Präsidenten Zhang Zemin verbunden ist.

Bei seinem Ausschluss schrieb der Disziplinarausschuss der Partei, der Ex-Minister habe

„politische Gerüchte in die Welt gesetzt und verbreitet, Maßnahmen gegen andere ergriffen, ein Netz der Täuschung gewoben, um politisches Kapital zu erlangen, und … skrupellose Mittel eingesetzt, … um Banden, Cliquen und Interessengruppen innerhalb der Partei zu bilden und seine persönliche Macht auszubauen.“

Dieser Kampf zwischen gegensätzlichen Paradigmen innerhalb Chinas gibt einen klaren Einblick in die Art von Gefahr, die von dem Treuhänder des Weltwirtschaftsforums, Jack Ma (Mitglied von Jiang Zemins Shanghaier Fraktion der KPC), ausging, als er in arroganter Weise das Wirtschaftsparadigma der KPC kritisierte, bis er in seine Villa in Hangzhou verbannt wurde und gezwungen war, einige große Portionen Demutskuchen zu essen.

Ähnlich wie in den USA im Jahr 1776 entschieden sich viele Loyalisten des „vereinigten Reiches“ dafür, zurückzubleiben, während andere Loyalisten sich auf sichereren Boden im britischen Kanada begaben. Diejenigen, die zurückblieben, bildeten eine neue lokale Oligarchie, die sich einen patriotischen Anstrich gab, während sie im Verborgenen auf ihre Chance warteten, die abtrünnige Kolonie zurück in den kaiserlichen Schoß zu holen, wie es Cecil Rhodes geplant hatte.