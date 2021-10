Pfizer’s Macht

Im Februar wurde Pfizer in einem bahnbrechenden Bericht des „Bureau of Investigative Journalism“ beschuldigt, Regierungen bei den COVID Impfstoffverhandlungen „einzuschüchtern“[1]. Ein Regierungsbeamter bemerkte damals: „In fünf Jahren, wenn diese Vertraulichkeitsvereinbarungen abgelaufen sind, wird man erfahren, was bei diesen Verhandlungen wirklich passiert ist.“[2]

„Public Citizen“ hat mehrere nicht geschwärzte Pfizer-Verträge identifiziert, die das Ergebnis dieser Verhandlungen beschreiben. Die Verträge bieten einen seltenen Einblick in die Macht, die ein Pharmakonzern erlangt hat, um Regierungen zum Schweigen zu bringen, das Angebot zu drosseln, Risiken zu verlagern und die Gewinne in der schlimmsten Krise der öffentlichen Gesundheit seit einem Jahrhundert zu maximieren. Im Folgenden beschreiben wir sechs Beispiele aus aller Welt.[3]

Tabelle 1: Ausgewählte geprüfte Pfizer-Verträge [4]

Käufer Datum Typ Dosen Preis pro Dosis Gesamtkosten Albania Draft[5] Draft Definitive Agreement 500,000 $12 $6 million Brazil 03/15/21[6] Definitive Agreement 100 million $10 $1 billion Colombia 02/02/21[7] Definitive Agreement 10 million $12 $120 million Chile 12/01/20[8] Definitive Agreement (Redacted) 10 million geschwärzt geschwärzt Dominican Republic 10/29/20[9] Binding Term Sheet[10] 8 million $12 $96 million European Commission 11/20/20[11] Custom Advance Purchase Agreement 200 million $18.6[12] $3.7 billion Peru 17/9/20[13] Binding Term Sheet 10 million $12 $120 million United States 21/07/20[14] Custom Advance Purchase Agreement (geschwärzt) 100 million $19.5 $1.95 billion United Kingdom 12/10/20[15] Custom Advance Purchase Agreement (geschwärzt) 30 million geschwärzt geschwärzt

Die Forderungen von Pfizer haben weltweit Empörung ausgelöst, Kaufverträge verzögert und sogar den Zeitplan für die Lieferung von Impfstoffen nach hinten verschoben.[16] Wenn ähnliche Bedingungen als Bedingung für den Erhalt von Impfdosen gestellt werden, könnten sie die Zusage von Präsident Biden gefährden, 1 Milliarde Impfdosen zu spenden.[17]

Länder mit hohem Einkommen haben die Macht von Pfizer durch ein günstiges System des internationalen Schutzes geistigen Eigentums ermöglicht.[18] Länder mit hohem Einkommen haben die Pflicht, diese Monopolmacht einzuschränken. Die Regierung Biden kann Pfizer beispielsweise auffordern, bestehende Verpflichtungen neu zu verhandeln und in Zukunft einen faireren Ansatz zu verfolgen. Die Regierung kann das Machtungleichgewicht weiter ausgleichen, indem sie die Impfstoffrezeptur im Rahmen des „Defense Production Act“ gemeinsam nutzt, um mehreren Herstellern die Ausweitung der Impfstofflieferungen zu ermöglichen.[19] Sie kann sich auch dafür einsetzen, dass bei der Welthandelsorganisation rasch eine weitreichende Ausnahmeregelung zu den Regeln des geistigen Eigentums (TRIPS-Ausnahmeregelung) erreicht wird.[20] Nichts Geringeres ist erforderlich, um in Kriegszeiten gegen das Virus vorzugehen.

1. Pfizer behält sich das Recht vor, Regierungen zum Schweigen zu bringen.

Im Januar beschwerte sich die brasilianische Regierung, dass Pfizer bei den Verhandlungen auf Vertragsbedingungen bestehe, die „unfair und missbräuchlich“ seien[21]. Die Regierung wies auf fünf Bedingungen hin, die sie für problematisch hielt, angefangen von einem Verzicht auf staatliche Immunität für öffentliche Vermögenswerte bis hin zu fehlenden Strafen für Pfizer bei verspäteten Lieferungen. Das „Bureau of Investigative Journalism“ veröffentlichte bald darauf einen vernichtenden Bericht über die Impfstoffverhandlungen von Pfizer[22].

Weniger als zwei Monate später akzeptierte die brasilianische Regierung einen Vertrag mit Pfizer, der die meisten der Bedingungen enthielt, die die Regierung einst als unfair erachtete:[23] Brasilien verzichtete auf die Immunität des Staates, verhängte keine Strafen gegen Pfizer für verspätete Lieferungen, stimmte der Beilegung von Streitigkeiten im Rahmen eines geheimen privaten Schiedsverfahrens nach New Yorker Recht zu und stellte Pfizer weitgehend von zivilrechtlichen Ansprüchen frei.[24]

Der Vertrag enthält auch eine zusätzliche Klausel, die in anderen lateinamerikanischen Vereinbarungen[25], die von „Public Citizen“ überprüft wurden, nicht enthalten ist: Der brasilianischen Regierung ist es untersagt, „irgendeine öffentliche Bekanntmachung über die Existenz, den Gegenstand oder die Bedingungen [der] Vereinbarung“ zu machen oder die Beziehung zu Pfizer ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Unternehmens zu kommentieren.[26] Pfizer erhielt die Macht, Brasilien zum Schweigen zu bringen.

Brasilien ist nicht allein. Eine ähnliche Geheimhaltungsklausel ist in den Verträgen von Pfizer mit der Europäischen Kommission und der US-Regierung enthalten.[27] In diesen Fällen gilt die Verpflichtung jedoch für beide Parteien.

So dürfen beispielsweise weder Pfizer noch die US-Regierung „ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der jeweils anderen Partei öffentliche Bekanntmachungen über das Bestehen, den Gegenstand oder die Bedingungen dieser Vereinbarung, die darin vorgesehenen Transaktionen oder die Beziehungen zwischen Pfizer und der Regierung im Rahmen dieser Vereinbarung“[28] machen. Aus den öffentlich zugänglichen Unterlagen geht nicht hervor, ob Pfizer den USA bisher irgendwelche Erklärungen untersagt hat. Die Europäische Kommission darf ohne die Zustimmung von Pfizer weder den Preis pro Dosis noch die Mengen für das vierte Quartal 2020 oder andere Informationen, die für Pfizer wesentlich wären, bekannt geben oder offenlegen[29].

2. Pfizer kontrolliert Spenden.

Pfizer kontrolliert das Angebot streng.[30] Der brasilianischen Regierung ist es zum Beispiel untersagt, Impfstoffspenden von Pfizer aus anderen Ländern anzunehmen oder Pfizer-Impfstoffe von anderen zu kaufen, ohne die Erlaubnis von Pfizer zu haben.[31] Der brasilianischen Regierung ist es außerdem untersagt, den Impfstoff ohne die Erlaubnis von Pfizer zu spenden, zu verteilen, zu exportieren oder anderweitig außerhalb Brasiliens zu transportieren.[32]

Die Folgen einer Nichteinhaltung der Vorschriften können schwerwiegend sein. Würde Brasilien gespendete Dosen ohne die Genehmigung von Pfizer annehmen, würde dies als „unheilbarer materieller Verstoß“ gegen die Vereinbarung betrachtet, der es Pfizer ermöglicht, die Vereinbarung sofort zu kündigen.[33] Nach der Kündigung müsste Brasilien den vollen Preis für alle verbleibenden vertraglich vereinbarten Dosen zahlen.[34]

3. Pfizer sicherte sich einen „IP-Verzicht“.

Der Vorstandsvorsitzende von Pfizer, Albert Bourla, hat sich als vehementer Verfechter des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit der Pandemie erwiesen. Er bezeichnete die freiwilligen Bemühungen der Weltgesundheitsorganisation, geistiges Eigentum gemeinsam zu nutzen, um die Impfstoffproduktion zu unterstützen, als „Unsinn“ und „gefährlich“[35]. Er sagte, die Entscheidung von Präsident Biden, die TRIPS-Ausnahmeregelung für geistiges Eigentum zu unterstützen, sei „so falsch“[36]: „Geistiges Eigentum, das Blut des Privatsektors, hat eine Lösung für diese Pandemie gebracht, und es ist im Moment kein Hindernis“, so Bourla.[37]

In mehreren Verträgen scheint Pfizer jedoch das Risiko anzuerkennen, das das geistige Eigentum für die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von Impfstoffen darstellt. In den Verträgen wird die Verantwortung für etwaige Verletzungen des geistigen Eigentums, die Pfizer begehen könnte, auf die staatlichen Abnehmer übertragen. Infolgedessen kann Pfizer gemäß dem Vertrag das geistige Eigentum von jedem nutzen, der ihm gefällt – weitgehend ohne Konsequenzen.

Mindestens vier Länder sind verpflichtet, Pfizer von allen Klagen, Ansprüchen, Klagen, Forderungen, Schadensersatzansprüchen, Kosten und Ausgaben im Zusammenhang mit dem geistigen Eigentum an Impfstoffen freizustellen, zu verteidigen und schadlos zu halten.[38] Würde beispielsweise ein anderer Impfstoffhersteller Pfizer wegen Patentverletzung in Kolumbien verklagen, müsste laut Vertrag die kolumbianische Regierung die Rechnung bezahlen. Auf Ersuchen von Pfizer muss Kolumbien das Unternehmen verteidigen (d. h. die Kontrolle über die Gerichtsverfahren übernehmen).[39] Pfizer sagt auch ausdrücklich, dass es nicht garantiert, dass sein Produkt nicht gegen das geistige Eigentum Dritter verstößt, oder dass es zusätzliche Lizenzen benötigt.

Pfizer übernimmt in diesen Verträgen keine Verantwortung für die mögliche Verletzung von geistigem Eigentum. In gewissem Sinne hat Pfizer für sich selbst einen Verzicht auf geistiges Eigentum erwirkt. Auf internationaler Ebene kämpft Pfizer jedoch gegen ähnliche Bestrebungen, die darauf abzielen, IP-Schranken für alle Hersteller aufzuheben[40].

4. Private Schiedsrichter, nicht öffentliche Gerichte, entscheiden Streitigkeiten im Geheimen.

Was passiert, wenn das Vereinigte Königreich einen Vertragsstreit mit Pfizer nicht beilegen kann? Ein geheimes Gremium aus drei privaten Schiedsrichtern – nicht ein britisches Gericht – ist laut Vertrag befugt, die endgültige Entscheidung zu treffen.[41] Das Schiedsverfahren wird nach der Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer (ICC) durchgeführt. Beide Parteien sind verpflichtet, alles geheim zu halten:

Die Parteien verpflichten sich, über das Bestehen des Schiedsverfahrens, das schiedsrichterliche Verfahren, das Vorbringen der Parteien und die Entscheidungen des Schiedsgerichts, einschließlich der Schiedssprüche, Stillschweigen zu bewahren, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit sie nicht bereits öffentlich bekannt sind.[42]

Der Vertragsentwurf für Albanien sowie die Abkommen mit Brasilien, Chile, Kolumbien, der Dominikanischen Republik und Peru sehen vor, dass die Regierungen noch weiter gehen und vertragliche Streitigkeiten einem ICC-Schiedsverfahren nach New Yorker Recht unterworfen werden[43].

Während ICC-Schiedsverfahren, an denen Staaten beteiligt sind, nicht ungewöhnlich sind, scheinen Streitigkeiten, an denen Länder mit hohem Einkommen und/oder Pharmaunternehmen beteiligt sind, relativ selten zu sein.[44] Im Jahr 2012 stammten 80 % der staatlichen Streitfälle aus Afrika südlich der Sahara, Zentral- und Westasien sowie Mittel- und Osteuropa. [45] Die häufigsten staatlichen Fälle betrafen den Bau und den Betrieb von Anlagen. [46] Im Jahr 2020 waren 34 Staaten an ICC-Schiedsverfahren beteiligt. [47] Die Art der staatlichen Streitigkeiten ist nicht klar, aber nur zwischen 5 und 7 % aller neuen ICC-Fälle, einschließlich derjenigen, die ausschließlich zwischen privaten Parteien ausgetragen wurden, betrafen den Gesundheits- und Arzneimittelbereich. [48]

Die private Schiedsgerichtsbarkeit ist Ausdruck eines Machtungleichgewichts. Sie ermöglichen es Pharmakonzernen wie Pfizer, die innerstaatlichen Rechtsverfahren zu umgehen. Dies festigt die Macht der Unternehmen und untergräbt die Rechtsstaatlichkeit.

5. Pfizer kann auf Staatsvermögen zugreifen.

Die Entscheidungen der oben beschriebenen geheimen Schiedsgerichte können vor nationalen Gerichten vollstreckt werden.[49] Die Doktrin der souveränen Immunität kann jedoch manchmal Staaten vor Unternehmen schützen, die versuchen, Schiedssprüche zu vollstrecken und zu vollstrecken.

Pfizer verlangte von Brasilien, Chile, Kolumbien, der Dominikanischen Republik und Peru den Verzicht auf die souveräne Immunität.[50] Im Falle Brasiliens, Chiles und Kolumbiens verzichtet die Regierung beispielsweise „ausdrücklich und unwiderruflich auf jegliches Recht auf Immunität, das sie oder ihre Vermögenswerte haben oder in Zukunft erwerben könnten“, um einen Schiedsspruch durchzusetzen (Hervorhebung hinzugefügt).[51] Für Brasilien, Chile, Kolumbien und die Dominikanische Republik schließt dies „Immunität gegen die vorsorgliche Beschlagnahme ihrer Vermögenswerte“ ein.[52]

Die Vollstreckung von Schiedssprüchen wirft komplexe Rechtsfragen auf, die vom physischen Standort und der Art des staatlichen Vermögens abhängen.[53] Der Vertrag ermöglicht es Pfizer jedoch, von den Gerichten zu verlangen, dass staatliche Vermögenswerte als Garantie dafür verwendet werden, dass Pfizer einen Schiedsspruch erhält, und/oder die Vermögenswerte zu verwenden, um Pfizer zu entschädigen, wenn die Regierung nicht zahlt.[54] Vor US-Gerichten könnten diese Vermögenswerte beispielsweise ausländische Bankkonten, ausländische Investitionen und ausländisches Gewerbeeigentum umfassen, einschließlich der Vermögenswerte staatlicher Unternehmen wie Fluggesellschaften und Ölgesellschaften.[55]

6. Pfizer hat das Sagen bei Schlüsselentscheidungen.

Was passiert, wenn es zu Engpässen bei der Impfstoffversorgung kommt? Im Vertragsentwurf für Albanien und in den Vereinbarungen für Brasilien und Kolumbien entscheidet Pfizer über Anpassungen des Lieferplans auf der Grundlage von Prinzipien, die das Unternehmen selbst festlegt. Bei Albanien, Brasilien und Kolumbien wird davon ausgegangen, dass sie mit jeder Änderung einverstanden sind.[56].

Einige Regierungen haben sich gegen die einseitige Befugnis von Pfizer bei anderen Entscheidungen gewehrt. In Südafrika wollte Pfizer „nach eigenem Ermessen zusätzliche Bedingungen und Garantien für die Erfüllung der Entschädigungsverpflichtungen festlegen“[57], was Südafrika als „zu riskant“ und als „potenzielles Risiko für das Vermögen und den Fiskus“[58] ansah. Nach Verzögerungen hat Pfizer Berichten zufolge eingeräumt, diese „problematische Klausel“[59] zu streichen.

Andere Unternehmen waren jedoch nicht so erfolgreich. Als Bedingung für den Abschluss der Vereinbarung muss die kolumbianische Regierung „in einer für die Lieferanten zufriedenstellenden Weise nachweisen, dass die Lieferanten und ihre verbundenen Unternehmen nach eigenem Ermessen angemessen vor Haftungsansprüchen geschützt sind“.[60] Kolumbien muss Pfizer den Wert der Eventualverpflichtungen (d. h. der potenziellen künftigen Haftung) bescheinigen und mit der Bereitstellung von Mitteln zur Deckung der Eventualverpflichtungen gemäß einem Beitragsprogramm beginnen.[61]

Die Fähigkeit von Pfizer, wichtige Entscheidungen zu kontrollieren, spiegelt das Machtungleichgewicht bei Impfstoffverhandlungen wider. Bei der großen Mehrheit der Verträge stehen die Interessen von Pfizer an erster Stelle.

Ein besserer Weg

Die Dominanz von Pfizer über souveräne Länder stellt die Pandemiebekämpfung vor grundlegende Herausforderungen. Regierungen können sich wehren. Insbesondere die US-Regierung kann den Einfluss, den sie auf Pfizer ausübt, nutzen, um ein besseres Vorgehen zu fordern. Durch Technologietransfer und eine TRIPS-Ausnahmeregelung kann die Macht von Pfizer eingeschränkt werden, indem mehrere Hersteller zur Produktion des Impfstoffs ermächtigt werden. Die öffentliche Gesundheit sollte an erster Stelle stehen.