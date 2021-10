Die UN, Covid und der Klimawandel – Teil 1

DIE hysterische globale Reaktion auf Covid-19 hat im Westen zu einer sozialistischen und faschistischen Politik geführt, die noch vor zwei Jahren undenkbar war. Aber dieser Zusammenbruch der westlichen Werte ist nicht über Nacht geschehen. Der Westen wurde über Jahrzehnte hinweg für eine solche Zerstörung weichgekocht.

Auf der Grundlage dessen haben gerade einmal anderthalb Jahre „Projekt Covid Fear“ die Bevölkerungen zum Schweigen gebracht und gefügig gemacht und, was noch schlimmer ist, einen Kader von staatlich unterstützten nützlichen Idioten geschaffen, die jeden dämonisieren, der mit der neuen Darstellung und Ansicht des Establishments nicht übereinstimmt.

Lange bevor Regierungspropagandisten wie Sage und Independent Sage begannen, ihre dunklen Künste der Gehirnwäsche zu praktizieren, hatten die Vereinten Nationen damit begonnen, die Menschen im Westen durch eine Reihe von anhaltenden ideologischen und finanziellen Offensiven in die Unterwerfung zu prügeln.

Sie haben Prinzipien und Ideale wie Freiheit, Kapitalismus der freien Marktwirtschaft, Nationalstaat, Patriotismus, Ehe und jüdisch-christliche moralische Werte unerbittlich untergraben. Ihre kriminellen Partner, die Kommunistische Partei Chinas (KPCh), die Bill & Melinda Gates Foundation (GF) und das Weltwirtschaftsforum (WEF), haben sich aktiv an diesem Prozess beteiligt.

Sie beschleunigte die Destabilisierung von Nationalstaaten wie Großbritannien mit ihrem Strafpakt für Migranten, der es illegal macht, die schädlichen Auswirkungen der unkontrollierten Einwanderung in den Westen zu kritisieren. Jeder Versuch, den Zustrom von Migranten nach Europa einzudämmen, wurde von den Vereinten Nationen aufgegriffen, die die Regierungen dazu zwangen, ihren eigenen Bürgern zugunsten der illegalen Einwanderer Mittel vorzuenthalten. So unvorstellbar es auch scheint, Länder wie Großbritannien haben sich bereitwillig dem angeschlossen, was ich seinerzeit als „konzentrierte Anstrengung zur Verarmung des Westens“ bezeichnet habe.

Großbritannien ist sehr gehorsam und führt in einzigartiger Weise die Anweisung der UNO aus, 0,7 Prozent des BIP für Auslandshilfe auszugeben und die Despoten der Dritten Welt und reiche NRO auf Kosten seiner eigenen Bürger zu bereichern.

Wenn man jedoch eines dieser Protokolle kritisiert, riskiert man, einer Vielzahl von Sünden beschuldigt, beschämt, gejagt und zum Schweigen gebracht zu werden. Der größte Teil des Westens ist mit einer politischen Führung belastet, die jetzt aktiv gegen ihre eigenen Völker arbeitet. Mit willigen politischen und kulturellen Kollaborateuren an der Spitze hat der Westen zugelassen, dass die UNO ihn auf ein schwaches, nabelschauendes, korruptes Kollektiv reduziert. Dies kann die Machtbasis derjenigen, die den Untergang des Westens anstreben, nur stärken und konsolidieren. Eine gespaltene, verlorene Gesellschaft ist eine, die von ihren Feinden leicht erobert werden kann.

Wenn man sich ansieht, wer die UNO dominiert, ist dies nicht überraschend. Despotische Regime haben jetzt einen Sitz am Tisch und Stimmrecht. Das antidemokratische und menschenrechtsverletzende China ist ihr aufsteigender Stern und formt die UNO sogar nach seinem eigenen Bild. Im derzeitigen UN-Menschenrechtsrat sitzen Bastionen der Nicht-Demokratie wie China, Bangladesch, Mauretanien, die Philippinen, Sudan und Venezuela. Diese Länder diktieren die globale Politik in den Bereichen Gesundheit, Klimawandel, Menschenrechte und Einwanderung, obwohl sie selbst schwere Menschenrechtsverletzungen begehen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO), eine UN-Tochter, ist eine weitere politisierte Einrichtung, die den Westen angreift und sich bei islamischen Staaten und afrikanischen Diktatoren einschmeichelt, während sie als Marionette Chinas fungiert. Im Jahr 2020 wurde China zum zweitgrößten Geldgeber der WHO, indem es ihr 57,4 Millionen Dollar zukommen ließ. Damit lässt sich eine Menge Einfluss kaufen, was sich am deutlichsten in der Unterstützung der wissenschaftsfeindlichen Abschottungspropaganda der KPCh durch die WHO zeigt.

Die globalen Ambitionen der KPCh sind unerbittlich, ihre Macht und Kontrolle durch eine wirtschaftliche Kolonisierung der Welt auszuweiten. Ihre Gürtel- und Straßeninitiative (BRI) ist dabei von zentraler Bedeutung. Wenn ein Land seine BRI-Schulden nicht begleichen kann, übernimmt China alle Infrastrukturen wie Häfen und Bergwerke, die mit BRI-Mitteln gebaut wurden. Daher kommt es China sehr gelegen, wenn Länder, auch im Westen, ihre Wirtschaft durch die Einführung von Abschottungsmaßnahmen gestört haben.

Die KPCh übt ihren finanziellen Einfluss in der UNO wie ein Schwert aus. Im Jahr 2019 hat China beispielsweise die Regierung Kameruns bestochen, ihren Kandidaten für einen prestigeträchtigen UN-Posten zurückzuziehen, indem es 78 Millionen Dollar von einer durch BRI-Investitionen geschuldeten Schuld gestrichen hat.

Natürlich ist die KPCh nicht der einzige Schuldige, der die Fäden bei der WHO zieht. Die GF und Bill Gates‘ Impfstoffvermittler Gavi sind die dritt- und viertgrößten Geldgeber der WHO, wobei die GF der einzige Nicht-Mitgliedsstaat mit einem Sitz am WHO-Tisch ist.

Es kommt ihnen gelegen, dass sich die WHO für die „Gleichheit“ der Covid-19-Impfstoffe einsetzt und behauptet, es sei „rassistisch“, die Wirksamkeit dieser Impfstoffe in Frage zu stellen. Ungleichheit bei Impfstoffen“ ist das neue Schlagwort, mit dem der Westen dämonisiert werden soll. Die Besessenheit von GF und Gavi von der weltweiten Impfung wird durch die WHO nicht behindert, die sie jetzt zusammen mit China dominieren.

Die Hauptfunktion der WHO besteht wohl darin, die KPCh und die GF zu bereichern und zu ermächtigen, wobei feige westliche Regierungen einen Kotau vor dem Diktat der KPCh auf Covid-19 machen. Großbritannien zahlte der WHO 2018/19 eine beträchtliche Summe von 464 Millionen Dollar, um diese Sache zu fördern. In einer weiteren Demonstration seiner Stumpfsinnigkeit beschloss Boris Johnson letztes Jahr, diese Zahlung um 30 Prozent zu erhöhen, wodurch Großbritannien zum größten staatlichen Geldgeber der WHO wurde.

Großbritannien zahlt eine Menge Geld, um von der UNO schikaniert und drangsaliert zu werden. Zusammen mit ihrer Agenda zum Klimawandel hat Covid-19 der UNO eine weitere Waffe in ihrem Krieg gegen den Westen gegeben.