Anti-ICE-Proteste haben gerade eine gefährliche Wendung genommen | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Das Land steuert auf eine Kollision zu – und niemand scheint bereit zu sein, es abzubremsen.

GESCHICHTE Nr. 1 – Das Weiße Haus hat gerade Behauptungen verstärkt, dass US-Streitkräfte Technologien einsetzen, von denen die meisten Menschen nicht einmal wussten, dass es sie gibt.

Das ist keine Filmhandlung.

Ein venezolanischer Sicherheitsbeamter beschrieb, wie Radarsysteme ohne Vorwarnung ausfielen, der Himmel voller Drohnen war und eine kleine Einheit amerikanischer Soldaten mit so fortschrittlichen Waffen Hunderte von Menschen ohne Widerstand neutralisierte. Der Bericht wurde als glaubwürdig genug angesehen, dass das Weiße Haus ihn verbreitete.

Einige tun dies als psychologische Kriegsführung ab. Andere sagen, dass diese Art von Technologie schon seit Jahren existiert – und dass das, was die Öffentlichkeit sieht, immer um Generationen hinterherhinkt.

So oder so, das Zeitalter der unsichtbaren Kriegsführung ist bereits angebrochen.

GESCHICHTE Nr. 2 – Die Gewalt bei Protesten gegen die Einwanderungsbehörde ICE eskaliert – und die Grenzen verschwimmen zunehmend.

Es geht nicht mehr nur um illegale Einwanderung.

Die ICE hat Kinderschänder und Mörder von den Straßen geholt, was die meisten Amerikaner unterstützen. Aber mit der Ausweitung dieser Maßnahmen werden die Proteste immer aggressiver, Beamte werden angegriffen und Straßen blockiert.

Gleichzeitig geraten US-Bürger zwischen die Fronten. Einige wurden von ICE-Beamten geschlagen, festgenommen und bedroht – selbst nachdem sie sich kooperativ gezeigt und ihre Staatsbürgerschaft nachgewiesen hatten.

Anstatt Verantwortung zu übernehmen, ziehen sich beide Seiten in Extreme zurück: „ICE abschaffen“ auf der einen Seite und „alles ignorieren“ auf der anderen.

Das Land steuert auf eine Kollision zu – und niemand scheint bereit zu sein, das Tempo zu drosseln.

GESCHICHTE Nr. 3 – Trump wird derzeit über mögliche Militärschläge gegen den Iran informiert.

Das allein sollte Ihre Aufmerksamkeit erregen.

Der oberste Führer des Iran verspottet Trump offen, die Proteste eskalieren inmitten einer Internet-Sperre, und Teheran erklärt, es sei vollständig auf einen Krieg vorbereitet. Gleichzeitig bestätigen Berichte, dass das Weiße Haus mögliche Angriffsszenarien prüft.

Da beide Seiten mit Propaganda überschwemmt werden und die Fakten schwer zu überprüfen sind, steigt das Risiko von Fehleinschätzungen von Stunde zu Stunde. So beginnen Kriege.

Maria geht durch, was wir wissen – und warum dieser Moment gefährlicher ist, als es scheint.

Sehen Sie sich die gesamte Folge unten an: