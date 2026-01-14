Wie die USA heimlich Gesundheit zur geopolitischen Waffe machen

„America First“ – Milliarden nach außen, Verantwortung nach nirgendwo

Wie die US-Gesundheitsstrategie Geld verteilt, aber Haftung verweigert**

Die „America First Global Health Strategy“ wird offiziell als sicherheitspolitische Vorsorge und humanitäres Engagement verkauft. Tatsächlich offenbart ein Blick auf die Zahlen eine andere Realität: Milliardenbeträge fließen ins Ausland, während im Inland hunderttausende Amerikaner mit gemeldeten Impfschäden ohne Anerkennung, Aufarbeitung oder Entschädigung bleiben.

James Roguski hat in seinem Artikel die zentrale Schieflage benannt. Doch erst die konkrete Auflistung der Geldflüsse macht deutlich, wie weit Anspruch und Wirklichkeit auseinanderliegen.

Die Geldströme: Wer wie viel von den USA erhält

Im Rahmen der „America First Global Health Strategy“ hat die US-Regierung bilaterale Gesundheitsabkommen mit zahlreichen afrikanischen Staaten abgeschlossen. Die Beträge stammen aus offiziellen Veröffentlichungen des US-Außenministeriums und umfassen mehrjährige Zusagen für Programme zu HIV/AIDS, Malaria, Tuberkulose, Impfungen, Krankheitsüberwachung und „Gesundheitssystem-Resilienz“.

Auswahl der größten Empfängerländer

Nigeria

Bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar

Mosambik

Bis zu 1,8 Milliarden US-Dollar

Uganda

Bis zu 1,7 Milliarden US-Dollar

Kenia

Bis zu 1,6 Milliarden US-Dollar

Äthiopien

Mehrjährige Zusagen im hohen dreistelligen Millionenbereich

Tansania

Mehrjährige Zusagen im hohen dreistelligen Millionenbereich

Ruanda

Mehrjährige Zusagen im mittleren bis hohen dreistelligen Millionenbereich

Sambia

Mehrjährige Zusagen im dreistelligen Millionenbereich

Malawi

Mehrjährige Zusagen im dreistelligen Millionenbereich

Botswana

Mehrjährige Zusagen im zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbereich

Lesotho

Mehrjährige Zusagen im zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbereich

Eswatini

Mehrjährige Zusagen im zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbereich

Liberia

Mehrjährige Zusagen im zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbereich

Madagaskar

Mehrjährige Zusagen im zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbereich

Sierra Leone

Mehrjährige Zusagen im zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbereich

Elfenbeinküste

Mehrjährige Zusagen im dreistelligen Millionenbereich

Kamerun

Mehrjährige Zusagen im dreistelligen Millionenbereich

In Summe belaufen sich diese bilateralen Zusagen auf über zehn Milliarden US-Dollar – ohne Einrechnung zusätzlicher Mittel über multilaterale Kanäle oder internationale Organisationen.

Der Kontrast: Großzügigkeit nach außen, Kälte nach innen

Während diese Milliarden fließen, sieht die Lage im Inland grundlegend anders aus:

Millionen Meldungen zu unerwünschten Ereignissen nach COVID-19-Impfungen liegen in staatlichen Meldesystemen vor

Entschädigungsprogramme erkennen nur einen verschwindend geringen Bruchteil der Anträge an

Es gibt keine systematische, unabhängige Langzeitaufarbeitung der gemeldeten Schäden

Betroffene tragen medizinische, finanzielle und soziale Folgen weitgehend allein

Der Staat hat die Impfkampagnen aktiv beworben, teils indirekt erzwungen und als „sicher und wirksam“ deklariert. Doch im Moment möglicher Schäden zieht er sich aus der Verantwortung zurück.

Globale Gesundheit als Machtinstrument

Die Auslandsgelder sind nicht neutral. Sie dienen:

dem Aufbau von Überwachungs- und Meldesystemen

der Standardisierung medizinischer Maßnahmen

der politischen Einflussnahme über Finanzierungsabhängigkeiten

der langfristigen Markterschließung für Pharma- und Technologiekonzerne

Gesundheit wird so zu einem geopolitischen Steuerungsinstrument, während demokratische Kontrolle und nationale Haftung ausgehöhlt werden.

Das strukturelle Problem

Die neue Ordnung folgt einem klaren Muster:

Entscheidungen werden international vorbereitet

Standards werden global gesetzt

nationale Regierungen setzen sie um

Bürger tragen Risiken

Haftung existiert praktisch nicht

Die „America First Global Health Strategy“ steht damit exemplarisch für eine Politik, die Macht globalisiert, aber Verantwortung entkoppelt.

Fazit

James Roguski hat recht: Diese Strategie ist kein „America First“.

Sie ist eine Umverteilung von Geld, Risiko und Verantwortung, bei der amerikanische Steuerzahler zahlen, internationale Programme profitieren – und Betroffene im eigenen Land ignoriert werden.

Solange Milliarden ins Ausland fließen, während im Inland weder Aufklärung noch Entschädigung gewährleistet sind, bleibt jede moralische Rechtfertigung hohl.

Ein Staat, der globale Gesundheitsverantwortung beansprucht,

aber seine eigenen Bürger im Stich lässt,

hat das Prinzip öffentlicher Verantwortung verlasse