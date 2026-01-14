Seit Anfang Dezember strömen US-Transportflugzeuge in den Persischen Golf

Larry C. Johnson

Im Dezember 2025 und Januar 2026 (bis Anfang/Mitte Januar) weisen Open-Source-Informationen (OSINT) und Flugverfolgungsdaten auf einen deutlichen Anstieg von US-Militärtransportflugzeugen (vor allem Schwerlastflugzeuge wie C-17 Globemaster III und C-5M Galaxy) hin, die zu oder in Richtung US-Stützpunkte am Persischen Golf fliegen, wie beispielsweise die Al-Udeid-Luftwaffenbasis in Katar, wobei Berichte durchweg von „Dutzenden” solcher Bewegungen sprechen.

Die Al Udeid Air Base (auch bekannt als Abu Nakhlah Airport) ist die größte US-Militäranlage im Nahen Osten und liegt in der Wüste etwa 20 bis 35 km südwestlich von Doha, Katar. Sie dient als wichtiger strategischer Knotenpunkt für Operationen der USA und ihrer Verbündeten in der Region. Al Udeid ist das Hauptquartier für die Vorhut des US-Zentralkommandos (CENTCOM), des US-Luftwaffenzentralkommandos (AFCENT) und des Combined Air Operations Center (CAOC), das die Luftstreitkräfte in einem Gebiet von 21 Nationen von Nordostafrika bis Zentralasien befehligt und kontrolliert. Es beherbergt auch Teile des US Special Operations Command Central und Verbündete wie die No. 83 Expeditionary Air Group der Royal Air Force (RAF).

Al Udeid ist nur die Spitze des Eisbergs, was die Präsenz der USA im Persischen Golf angeht. Hier sind die anderen Stützpunkte:

Naval Support Activity Bahrain (Bahrain, in Manama):

Hauptquartier der Fünften Flotte der US-Marine (NAVCENT), verantwortlich für maritime Operationen im Persischen Golf, im Roten Meer, im Arabischen Meer und in Teilen des Indischen Ozeans. Beherbergt ~9.000 Mitarbeiter (Militär und Zivilisten). Von zentraler Bedeutung für die Präsenz der Marine, einschließlich Schiffen, Patrouillenbooten und Unterstützung für die regionale Sicherheit.

Camp Arifjan (Kuwait, in der Nähe von Kuwait-Stadt)

Vorwärtshauptquartier der US Army Central (ARCENT). Wichtiger Logistik-, Versorgungs- und Kommandoknotenpunkt für Bodentruppen und vorab stationierte Ausrüstung.

Ali Al Salem Air Base (Kuwait, ~40 km von der irakischen Grenze entfernt)

Bekannt als „The Rock“; unterstützt Lufttransporte, Betankung, Transport und expeditionäre Luftoperationen (Heimat der 386th Air Expeditionary Wing).

Camp Buehring (Kuwait, nahe der irakischen Grenze)

Stützpunkt für Armeeeinheiten, die im Irak/in Syrien eingesetzt werden, sowie für Ausbildungs- und Einsatzunterstützung.

Al Dhafra Air Base (Vereinigte Arabische Emirate, südlich von Abu Dhabi)

Wird gemeinsam mit der Luftwaffe der Vereinigten Arabischen Emirate genutzt; wichtiger Knotenpunkt der US-Luftwaffe für Aufklärung, Nachrichtendienst, Kampfeinsätze (z. B. F-22 Raptors) und Missionen gegen Bedrohungen wie den IS.

Prince Sultan Air Base (Saudi-Arabien) – Beherbergt US-Kampfflugzeuge und Luftabwehr; wurde für regionale Abschreckungsmaßnahmen reaktiviert.

Mehrere Berichte aus OSINT-Quellen, Flugverfolgungssystemen (z. B. FlightRadar24) und Medien (einschließlich israelischer, europäischer und internationaler Quellen) beschreiben Dutzende von schweren Transportflugzeugen (C-17 und C-5), die von US-Stützpunkten, Großbritannien (z. B. RAF Mildenhall) und Deutschland aus in Richtung Osten zu Drehkreuzen am Persischen Golf fliegen. Diese Aktivitäten nahmen Anfang Januar 2026 deutlich zu, wobei weiterhin Berichte über C-17, C-5 und zugehörige Unterstützungsflugzeuge (einschließlich Tankflugzeuge wie KC-135 und KC-46) auf dem Weg vorliegen.

Die Bewegungen sind höchstwahrscheinlich Vorbereitungen für einen Angriff auf den Iran (z. B. Proteste, Verstärkung der Luftabwehr), und Analysten stellen Ähnlichkeiten zu früheren Aufrüstungen fest. Das Pentagon hat keine genauen täglichen oder Gesamtzahlen öffentlich bestätigt, aber das Ausmaß wird als „große Umgruppierung” oder „massiver Lufttransport” beschrieben, oft im Bereich von Dutzenden (20–50+ einzelne Flugbewegungen, wobei es sich bei einigen um Hin- und Rückflüge oder Rotationen handeln kann).

In meinem letzten Artikel habe ich den Einsatz einer US-Flugzeugträger-Taskforce als möglichen Indikator für einen bevorstehenden Militärschlag der USA gegen den Iran aufgeführt. Ich könnte mich irren. Der Anstieg der Zahl der US-Militärtransportflugzeuge in den letzten 40 Tagen deutet darauf hin, dass die USA sich möglicherweise für eine Luftkampagne entscheiden und zur Vorbereitung eines solchen Angriffs Luftabwehrsysteme an allen oben genannten Stützpunkten stationieren. Ich glaube, dass die US-Strategen davon ausgehen, dass sie die iranischen Raketenstellungen ausschalten und mit einer Vielzahl von Patriot- und THAAD-Luftabwehrsystemen jede iranische Vergeltungsmaßnahme abwehren können.

Alle oben genannten Informationen stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen (OSINT). Wenn ich sie lesen kann, können das auch die Iraner, Russen und Chinesen. Wären Sie schockiert, wenn Sie erfahren würden, dass die Russen und Chinesen über Satellitensysteme verfügen, die ebenfalls Informationen über diese Stützpunkte sammeln und diese Informationen an den Iran weitergeben? Der Iran wird die Standorte der US-Luftabwehrsysteme kennen.

Aufgrund der iranischen Reaktion auf den Überraschungsangriff vom 13. Juni gehe ich davon aus, dass der Iran die US-Stützpunkte zunächst mit Drohnen und älteren Raketen überschwemmen wird, um die US-Raketenabwehrsysteme zu schwächen… Die USA verfügen nicht über einen unbegrenzten Vorrat an Patriot-Raketen. Wenn der Iran seinen Stolz überwunden und eine robuste Lieferung russischer und chinesischer Luftabwehrsysteme akzeptiert hat, dann hat er bessere Chancen, einen US-Angriff zu überstehen, der darauf abzielt, die Fähigkeit des Iran zum Abschuss ballistischer Raketen, die in einer Reihe von unterirdischen Bunkern im ganzen Iran gelagert sind, zu neutralisieren.

Ich gehe weiterhin davon aus, dass der erste Schritt der USA ein Cyberangriff auf das militärische Kommando- und Kontrollsystem des Iran sein wird. Der Iran verfügt jedoch ebenfalls über robuste Cyberfähigkeiten und würde wahrscheinlich mit einem entsprechenden Angriff reagieren. Trump wird heute (Dienstag) von Pete Hegseths Kriegsministerium umfassend informiert werden, woraufhin wahrscheinlich eine Entscheidung über das weitere Vorgehen der USA folgen wird.

Ich habe diese Themen heute mit Richter Napolitano und Danny Davis diskutiert. Wir haben auch den Krieg in der Ukraine analysiert.