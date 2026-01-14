Skynet: Pete Hegseth kündigt Pläne an, alles im Pentagon mit KI zu integrieren

– will „sämtliche verfügbaren Daten einschließlich Missionssystemen über jeden Dienstzweig und jede Komponente hinweg“ nutzen

Am 12. Januar kündigte der Kriegsminister (Department of War) Pete Hegseth eine Reihe neuer Integrationen im Pentagon und bei den US-Streitkräften an und pries dabei an, dass alle militärischen Systeme durch KI automatisiert werden sollen. Hegseths Ankündigung ist Teil der „Arsenal of Freedom“-Tour, die laut DoW dazu dient, „Amerikas industrielle Schlagkraft zu revitalisieren und die Arbeitskräfte der Nation neu zu beleben. Die Tour betont, dass nationale Sicherheit und der Frieden der Welt sich mit der Geschwindigkeit unserer Verteidigungsindustriebasis (Defense Industrial Base, DIB) bewegen und auf der harten Arbeit unserer amerikanischen Arbeitskräfte beruhen.“

Das DoW veröffentlichte außerdem mehrere Memoranden, in denen die neuen Direktiven des Pentagons dargelegt werden, um KI-dominant zu werden.

In einer Pressemitteilung zu seinen Memoranden erklärte Hegseth:

„Wir werden Experimente entfesseln, bürokratische Hürden beseitigen, unsere Investitionen fokussieren und den notwendigen Umsetzungsansatz demonstrieren, um sicherzustellen, dass wir bei militärischer KI führend sind. Wir werden eine ‚KI-zuerst‘-Kriegsführungsstreitmacht über alle Domänen hinweg.“

Die Pressemitteilung erläutert weiter:

Der Auslöser für diese Beschleunigung werden sieben richtungsweisende Projekte (Pace-Setting Projects, PSPs) sein, jedes mit einer einzigen verantwortlichen Führungsperson und aggressiven Zeitplänen. Diese PSPs werden einen neuen KI-Umsetzungsstandard für das gesamte Ministerium etablieren:

Kriegsführung

Swarm Forge: Wettbewerbsmechanismus zur iterativen Entdeckung, Erprobung und Skalierung neuer Arten des Kämpfens mit und gegen KI-fähige Fähigkeiten – durch die Kombination von Amerikas Elite-Kampfeinheiten mit Elite-Technologieinnovatoren.

Wettbewerbsmechanismus zur iterativen Entdeckung, Erprobung und Skalierung neuer Arten des Kämpfens mit und gegen KI-fähige Fähigkeiten – durch die Kombination von Amerikas Elite-Kampfeinheiten mit Elite-Technologieinnovatoren. Agent Network: Freisetzung der Entwicklung und Erprobung von KI-Agenten für KI-gestütztes Gefechtsmanagement und Entscheidungsunterstützung – von der Kampagnenplanung bis zur Ausführung der Kill Chain.

Freisetzung der Entwicklung und Erprobung von KI-Agenten für KI-gestütztes Gefechtsmanagement und Entscheidungsunterstützung – von der Kampagnenplanung bis zur Ausführung der Kill Chain. Ender’s Foundry: Beschleunigung KI-gestützter Simulationsfähigkeiten – sowie sim-dev- und sim-ops-Feedback-Schleifen – um sicherzustellen, dass wir KI-gestützten Gegnern voraus bleiben.

Nachrichtendienst

Open Arsenal: Beschleunigung der TechINT-zu-Fähigkeiten-Entwicklungspipeline, indem Geheimdienstinformationen innerhalb von Stunden und nicht Jahren in Waffen verwandelt werden.

Beschleunigung der TechINT-zu-Fähigkeiten-Entwicklungspipeline, indem Geheimdienstinformationen innerhalb von Stunden und nicht Jahren in Waffen verwandelt werden. Project Grant: Ermöglicht die Transformation der Abschreckung von statischen Haltungen und Spekulationen hin zu dynamischem Druck mit interpretierbaren Ergebnissen.

Unternehmen

GenAI.mil: Bereitstellung eines behördenweiten Zugangs zu hochentwickelten generativen KI-Modellen wie Googles Gemini und xAI’s Grok für sämtliches DoW-Personal ab Informationsstufe (IL-5) und höheren Klassifizierungsstufen.

Bereitstellung eines behördenweiten Zugangs zu hochentwickelten generativen KI-Modellen wie Googles Gemini und xAI’s Grok für sämtliches DoW-Personal ab Informationsstufe (IL-5) und höheren Klassifizierungsstufen. Enterprise Agents: Aufbau eines Handbuchs für die schnelle und sichere Entwicklung und den Einsatz von KI-Agenten zur Transformation unternehmensweiter Arbeitsabläufe.

Im vergangenen Monat kündigte Hegseth den Start von GenAI.mil an und bezeichnete es als „Amerikas nächste Manifest Destiny, und wir stellen sicher, dass wir diese neue Grenze dominieren“.

In einer separaten Veröffentlichung fügte das DoW hinzu:

„Diese Überholung ersetzt ein historisch fragmentiertes System durch ein stärker vereinheitlichtes und schnelleres Innovationsunternehmen, das darauf ausgelegt ist, Technologie mit größerer Dringlichkeit zum Kämpfer zu bringen. Kommerzielle Innovation verlangt Klarheit und Geschwindigkeit, keine langen Verzögerungen oder Unsicherheit. Diese Neuausrichtung soll Technologie durch schnellere Entscheidungen und ein fokussierteres Innovationsunternehmen zum Kämpfer bringen.“

Darüber hinaus priorisiert das dritte Memorandum das Advana-Programm – eine massive unternehmensweite Datenumgebung, die den Streitkräften, Beamten und Partnern Analysen und datengetriebene Werkzeuge aus über 400 Geschäfts­systemen des Ministeriums bereitstellt – als formelles Programm of Record, das von KI verwaltet wird.

Hegseth schrieb in seinem Memorandum:

Mit sofortiger Wirkung werden der Unterstaatssekretär für Forschung und Entwicklung sowie der Chief Digital and Artificial Intelligence Officer (CDAO) das Advana-Programm in drei klar fokussierte Programmkomponenten umstrukturieren:

War Data Platform (WDP)-Programmteam, mit Fokus auf der Erweiterung der zentralen Datenintegrationsschicht von Advana, um standardisierten Datenzugang bereitzustellen, der die sichere, schnelle Entwicklung und Integration agentischer KI und anderer Anwendungen ministeriumsweit rationalisiert; Advana für Finanzmanagement-Programmteam, mit Fokus auf die Unterstützung der Audit-Sanierungsteams des Unterstaatssekretärs für Krieg (Controller) (USW(C)) bei unserer kritischen Mission, ein sauberes Prüfungsurteil für die Finanzabschlüsse des Defense Working Capital Fund (DWCF) für das Haushaltsjahr (FY) 27 sowie für die behördenweiten Abschlüsse des Haushaltsjahres 28 zu erreichen, unter Nutzung eines erweiterten und dedizierten technischen Teams zur Optimierung der bestehenden Advana-Anwendungsumgebung für das Finanzmanagement und zur Nutzung der WDP; und WDP Application Services-Programmteam, mit Fokus auf der Rationalisierung aller übrigen bestehenden (nicht prüfungsbezogenen) Advana-Anwendungsumgebungen, der Unterstützung von Migrationen zur neuen WDP-Architektur sowie der Unterstützung von Self-Service-Integrationen neuer agentischer KI- und anderer Anwendungen durch Organisationen des Department of War (DoW).

Hegseth legte diese Ambitionen auch in einer Rede auf der Star Base in Texas an der Seite von Elon Musk und dem SpaceX-Team dar.

Hegseth sagte:

„Wir sind fertig damit, eine Wissenschaftsmesse in Friedenszeiten zu veranstalten, während unsere potenziellen Gegner ein Waffenrennen im Kriegszustand führen.“

Hegseth enthüllte außerdem eine Partnerschaft zur Integration von Musks LLM Grok in die Systeme des DoW.