Anti-TikTok-Gesetzgebung als Trojanisches Pferd: US-Regierung möchte mehr Macht über ALLE Formen der Kommunikation.

Das RESTRICT-Gesetz zielt darauf ab, TikTok zu bekämpfen. Aber es ist zu weit gefasst und hat erhebliche Auswirkungen auf die Privatsphäre und die freie Meinungsäußerung.

Es gibt der Regierung mehr Macht über ALLE Formen der Kommunikation.

Der Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology („RESTRICT“) Act von Senator Mark Warner befindet sich derzeit im Senatsverfahren, und es wird allgemein angenommen, dass er sich insbesondere gegen das chinesische Unternehmen TikTok richtet.

Diejenigen, die sich die Mühe gemacht haben, den Text des vorgeschlagenen Gesetzes zu lesen, das als nächstes vom Ausschuss für Handel, Wissenschaft und Verkehr geprüft wird, warnen jedoch davor, dass es nicht nur um TikTok geht, sondern dass der Regierung weitreichende Befugnisse über alle Formen der in- und ausländischen Kommunikation eingeräumt werden sollen – wie z. B. die Erzwingung „jeglicher“ abschwächender Maßnahmen, um mit Risiken für die nationale Sicherheit umzugehen.

Wir haben hier eine Kopie des Gesetzentwurfs für Sie.

Beobachter, die diese Gesetzgebungsaktivitäten kritisieren, weisen darauf hin, dass es bei der Ergreifung dieser Maßnahmen kein ordnungsgemäßes Verfahren und kaum Sicherheitsvorkehrungen gäbe.

Der Mises Caucus der Libertarian Party merkt an, dass der Entwurfstext das Ziel verfolgt, den US-Handelsminister zu ermächtigen, „bestimmte Transaktionen zwischen Personen in den Vereinigten Staaten und ausländischen Gegnern zu überprüfen und zu verbieten, sowie auch für andere Zwecke“.

Beobachter stellen fest, dass die Regierung nach dem vorgeschlagenen Gesetz vollen Zugang zu den betreffenden Einrichtungen erhält, wenn diese als Bedrohung der nationalen Sicherheit eingestuft werden.

Der Gesetzestext nennt mehrere übliche Verdächtige als ausländische Gegner, wie Russland, China, Iran usw., aber der Direktor des nationalen Nachrichtendienstes und der Handelsminister können neue „ausländische Gegner“ in die Liste aufnehmen, ohne dass sie verpflichtet sind, den Kongress darüber zu informieren.

Außerdem hätten sie 15 Tage Zeit, bevor sie den Präsidenten davon in Kenntnis setzen müssten.

Kritiker weisen darauf hin, dass US-Bürger, die als Bedrohung für die nationale Sicherheit eingestuft werden, auch als „ausländische Personen“ betrachtet und behandelt werden können, wie es in diesem Vorschlag vorgesehen ist.

Und wenn diese Einstufung erfolgt ist, dann drohen „alle Maßnahmen, die für notwendig erachtet werden“, um sie abzumildern, was dazu führen könnte, dass Personen zu einer Geldstrafe von einer Million Dollar verurteilt werden, 20 Jahre im Gefängnis verbringen oder ihr gesamtes Vermögen verlieren (und diese Formen der Bestrafung würden ohne ein ordnungsgemäßes Verfahren erfolgen).

Für die Finanzierung und Einstellung von Mitarbeitern zur Durchsetzung des Gesetzes werden keine Grenzen gesetzt, und das Gesetz über die Informationsfreiheit (FOIA) würde nicht gelten.

All das nur, um TikTok zu „verbieten“?

In jedem Fall, das Weiße Haus befürwortet die Verabschiedung des RESTRICT Act.