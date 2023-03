Biden-Regime deklassiert Filmmaterial von B-52s, die einen Nuklearschlag ausführen, was eine neue russische Bedrohung zu sein scheint

Großer Gott! Diese Idioten sind dabei, einen Atomkrieg zu beginnen!

Was ist denn da los? Wer hätte das vorausgesehen?

Während sich das kommunistische China um ein Friedensabkommen im Ukraine-Russland-Krieg bemüht, verschärft das Biden-Regime die Drohungen mit einem Atomkrieg gegen Russland.

Das Nationalarchiv hat kürzlich Material über den Abwurf von Atombomben durch B52s freigegeben. Dies geschah zur gleichen Zeit, als Russland ankündigte, Atomwaffen in Weißrussland zu stationieren.

Die Daily Mail berichtet:

Die B52, ein schwerer Langstreckenbomber, ist in der Lage, mit hoher Unterschallgeschwindigkeit in Höhen von bis zu 50.000 Fuß (ca. 15 km) zu fliegen. Er kann nukleare oder konventionelle Munition tragen und verfügt über eine weltweite Präzisionsnavigationsfähigkeit.

