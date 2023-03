Die Worldcoin des OpenAI-Gründers behauptet, dass die Technologie zur Iriserkennung in der Lage ist, Personen im Maßstab von einer Milliarde Menschen zu unterscheiden.

Der Tech-Unternehmer Sam Altman hat Worldcoin im Jahr 2020 mitbegründet, mit dem erklärten Ziel, diese neue Form des digitalen Geldes allen Menschen auf der Welt zur Verfügung zu stellen – „kostenlos“.

Allerdings gibt es einen Preis zu zahlen, der von vielen als ziemlich hoch angesehen wird: Worldcoin-Nutzer würden dafür mit der Preisgabe ihrer biometrischen Daten „bezahlen“. Diese sind in der Iris ihrer Augen enthalten.

Unter Wahrung der Privatsphäre, so Altman, soll die Iriserkennung sicherstellen, dass die Nutzer „ihren kostenlosen Anteil nicht mehr als einmal in Anspruch nehmen.“

Eine faszinierende Art, die Identität zu authentifizieren. Und jetzt hören wir mehr von Altman, der versucht, all dies in einigen ziemlich technischen Details zu erklären.

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die Technologie zur Iriserkennung derzeit in der Lage ist, Personen in einer Größenordnung von einer Milliarde Menschen zu unterscheiden.

Der Artikel widmet sich einer Reihe von Betriebsmodi und den zu erwartenden Ausfallraten der so genannten Worldcoin-Biometrie-Engine in Anbetracht des Wachstums der Nutzerbasis.

Der Blog-Beitrag befasst sich mit der Bewertung der Ergebnisse eines biometrischen Modells, das nicht aktualisiert wird, mit Leistungswerten auf demselben Niveau, und sagt, dass die biometrische Identifizierung auf zwei Arten fehlschlagen kann.

Zum einen kann es zu einer falschen Identifizierung kommen – oder „es gelingt nicht, eine Person erneut zu identifizieren, obwohl diese bereits in der biometrischen Datenbank registriert ist, was als falsche Nichtübereinstimmung bezeichnet wird“, heißt es in dem Beitrag.

Anschließend werden die Ergebnisse der Analyse verschiedener Systeme zur Leistung dargestellt – eines davon in einem von John Daugman verfassten Papier, ein anderes von NEC, einem Unternehmen, das als führender Hersteller von Iriserkennungsalgorithmen gilt.

Abgesehen davon, dass das Szenario bevorzugt wird, bei dem nicht nur ein Auge, sondern beide Augen gescannt werden, um eine Person eindeutig zu identifizieren, geht der Beitrag auf die verschiedenen Regeln ein, die verwendet werden können (UND- und ODER-), sowie auf die Gefahren, die sich ergeben, wenn ein neuer Benutzer bei der Registrierung abgelehnt wird, weil ein hohes Maß an falscher Identifizierung durch falsche Übereinstimmungen vorliegt – was, wie es heißt, mit der Anzahl der Benutzer wächst.

Letztendlich glaubt das Worldcoin-System, wissenschaftlich beweisen zu können, dass es jetzt Möglichkeiten gibt, Menschen „auf globaler Ebene“ mit Hilfe der Iriserkennung zu identifizieren. Aber um sicherzustellen, dass das Onboarding von Milliarden praktikabel ist, „muss der Algorithmus mit der UND-Regel arbeiten.“

Und das wäre diejenige, „bei der ein Nutzer nur dann als übereinstimmend gilt, wenn seine Iris auf beiden Augen übereinstimmt.“