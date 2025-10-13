ANTIFA’s Maske fällt: Trump erklärt Antifa zur nationalen Bedrohung, das Schatten-NGO-Netzwerk hinter „Riot Inc.“ in Panik

Von Tyler Durden

Eingereicht von Jason Curtis Anderson von One City Rising,

Präsident Trumps jüngste Diskussionsrunde zum Thema ANTIFA war nicht nur eine politische Stellungnahme – sie war eine längst überfällige Abrechnung mit der zunehmenden politischen Gewalt der extremen Linken. Seit Jahren beobachten Journalisten und Bürger gleichermaßen, wie Amerikas Straßen brennen, unsere Städte verwüstet und unsere Strafverfolgungsbehörden unter dem Banner des „Widerstands” diffamiert werden. Aber wie das Treffen des Präsidenten gezeigt hat, ist ANTIFA nur eine Maske, die von einem viel größeren Monster getragen wird – einem transnationalen Netzwerk aus NGOs, ausländischen Finanziers und ideologischen Aktivisten, die still und leise das befeuern, was Seamus Bruner vom Government Accountability Institute als „Riot Inc.” bezeichnet hat.

Übersetzungen von „X“: Meine vollständige Stellungnahme gegenüber @POTUS und @WhiteHouse beim Rundtischgespräch über Antifa.

Der Anfang vom Ende für Chaos, Inc.? Das Government Accountability Institute hat aufgezeigt, wie sich nichtstaatliche Finanzierungsnetzwerke mit Protest- und Aktivistenbewegungen in den gesamten USA überschneiden. Das Chaos und die Unruhen, die sich in diesem Land ausbreiten, insbesondere die anhaltenden Anti-ICE-Proteste

Bruner, Forschungsdirektor bei GAI, analysierte die Mechanismen dieses weitverzweigten Protestindustriekomplexes. Er verfolgte die Geldflüsse, die Botschaften und die Bewegungen zurück und deckte auf, wie sich der Linksextremismus von dezentralen Netzwerken anarchistischer Kollektive zu einer gut finanzierten Infrastruktur mit globalen Ambitionen entwickelt hat. Unter den verschiedenen Knotenpunkten und Finanziers nannte er Neville Roy Singham – einen Tech-Milliardär, gegen den derzeit mehrere Kongressuntersuchungen laufen, weil er angeblich Geld an in den USA ansässige Protestgruppen weitergeleitet hat, die im Auftrag der Kommunistischen Partei Chinas handeln.

Übersetzung von „X“: @elonmusk hat RECHT! @seamusbruner und unser Team verfolgen weiterhin das Geld, und die Zahlen werden immer größer. SCHLIESST ES! Unbedingt lesen @zerohedge.

Jonathan Choe, Journalist beim Discovery Institute, fügte eine weitere Dimension hinzu, die jedem, der an der Westküste lebt, sehr nahe geht. Er beschrieb, wie die Organisationszentren von ANTIFA zunehmend mit dem, was er als „Obdachlosen-Industriekomplex” bezeichnet, verflochten sind, einem Netzwerk von steuerfinanzierten gemeinnützigen Organisationen, die vom permanenten sozialen Verfall profitieren. Städte wie Portland, Seattle und Los Angeles, die alle unter der doppelten Krise von Obdachlosigkeit und anarchistischer Gewalt leiden, sind still und leise zu Versuchslabors für diese Verschmelzung von Chaos und Geldfluss geworden.

Übersetzung von „X“: Einer der wegen Ausschreitungen festgenommenen Antifa-Anhänger in Portland, Oregon.

Choe enthüllte auch tiefe Verbindungen zwischen den ANTIFA-Netzwerken und den Democratic Socialists of America (DSA) – derselben Gruppe, die jetzt Zohran Mamdani für das Amt des Bürgermeisters von New York City aufstellt. Im Jahr 2019 stimmte der nationale Kongress der DSA dafür, ANTIFA offiziell in seine Organisation aufzunehmen – ein Beschluss, der mit voller Zustimmung verabschiedet wurde. Und laut neuen Berichten finden die Treffen zum neuesten Projekt von ANTIFA, „Stop Cop City“, im Hauptquartier der DSA in New York City statt.

Nur wenige Stunden, nachdem er bei Trumps Rundtischgespräch genannt worden war, kündigte Mark Bray, der selbsternannte ANTIFA-Historiker und Rutgers-Professor, an, dass er das Land verlassen werde. Brays Panik war aufschlussreich – denn kurz nachdem sein Name genannt worden war, veröffentlichte Stop Cop City eine offizielle Stellungnahme auf einer bekannten anarchistischen Website, in der die Unterstützer dazu aufgerufen wurden, sich den neuen „No Kings”-Protesten im ganzen Land anzuschließen.

Übersetzung von „X“: Rutgers-Professor ruft zu „militantem Widerstand“ auf und flieht dann nach Europa

Seit Jahren verteidigt Rutgers-Professor Mark Bray, Autor von „Antifa: The Anti-Fascist Handbook“, offen politische Gewalt als Teil des „antifaschistischen Widerstands“. In einem kürzlich geführten Interview gab er sogar zu…

Diese Proteste, die als friedlicher Widerstand vermarktet wurden, haben sich zu einem vorhersehbaren Cocktail aus Gewalt und politischem Theater entwickelt. In Los Angeles artete der „No Kings Day“ in Chaos aus, als Demonstranten Steine, Ziegelsteine und Feuerwerkskörper auf die Polizei warfen. Bundesgebäude wurden verwüstet, Hunderte von Menschen verhaftet und mindestens ein Polizist ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem ein Motorradfahrer Tränengas gegen die Ordnungskräfte eingesetzt hatte. In Salt Lake City wurde ein Demonstrant angeschossen und schwer verletzt. In Portland wurde eine ICE-Einrichtung zum Schauplatz mehrstündiger Ausschreitungen. Und in Minnesota forderte ein gezielter Angriff auf staatliche Gesetzgeber, die mit der „No Kings”-Propaganda in Verbindung stehen, zwei Tote und zwei Schwerverletzte.

All dies war, wie sich herausstellte, nicht spontan. Wie ZeroHedge bereits berichtete, wurden die „No Kings”-Proteste von Arabella Advisors finanziert, dem gleichen Dark-Money-Netzwerk, das hinter einigen der mächtigsten progressiven Operationen in Washington steht. Arabellas Fingerabdrücke bestätigen Bruners zentrale These: dass „Riot Inc.” kein Produkt der Leidenschaft der Basis ist, sondern das Ergebnis elitärer Manipulation – gesteuert, finanziert und geschützt von einem gemeinnützigen Industriekomplex, der keiner Wählerschaft Rechenschaft schuldig ist und keine Prüfungen zu befürchten hat.

Das Ausmaß der Koordination sollte jeden Amerikaner beunruhigen. ANTIFA ist nicht einfach nur eine Gruppe maskierter Randalierer, die Starbucks-Fenster einschlagen – sie ist ein sichtbarer Knotenpunkt der wachsenden Revolution gegen den Westen. Und während sie dezentralisiert und locker strukturiert sein mag, ist der Rest der Revolution dies nicht. Die permanente Protestindustrie verfügt über Tausende von gemeinnützigen Einrichtungen, Briefkastenfirmen, steuerlichen Sponsoren, alternativen Medienarmeen, eine Armee von Anwälten, Kautionfonds, ausländische Einflüsse und ein milliardenschweres Netzwerk von Unterstützern.

Bruner sagte Trump Anfang dieser Woche: „Wir haben Dutzende radikaler Organisationen identifiziert, nicht nur die dezentralisierten Antifa-Organisationen, sondern Dutzende radikaler Organisationen, die mehr als 100 Millionen Dollar von den Investoren von Riot Inc. erhalten haben.“

Sie hat sogar politische Verbündete, die sich in den größten Städten Amerikas um wichtige Ämter bewerben.

Präsident Trump verdient Anerkennung dafür, dass er diese Debatte öffentlich gemacht hat. Aber wie Bruner warnte, wird die Zerschlagung der Straßenaktionen von ANTIFA nur die Symptome bekämpfen. Um die Blutung wirklich zu stoppen, muss Amerika den Blutkreislauf ins Visier nehmen – die NGO-Netzwerke und Offshore-Stiftungen, die die Destabilisierung im Inland finanzieren.

Eine „Bottom-up”-Offensive zielt auf die Fußsoldaten ab, eine „Top-down”-Strategie zielt auf die Finanziers, die Akademiker und die Führungskräfte von Non-Profit-Organisationen ab, die den Aktivismus zu einer Industrie machen.

Riot Inc. ist real. Es ist organisiert. Und es wird endlich aufgedeckt.