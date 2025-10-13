Maduro bot den USA heimlich riesige Ressourcen an, um einen Krieg zu vermeiden, aber Nobelpreisträgerin Maria Machado schwört, noch weiter zu gehen.

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat Washington dafür verurteilt, dass es Caracas im Rahmen eines neu belebten „Krieges gegen die Drogen“ ins Visier genommen hat – ein Vorgehen, das laut Maduro in Wirklichkeit auf einen Regimewechsel abzielt.

In einem Moment, in dem das Pentagon die größte Truppenansammlung aller Zeiten vor der Küste Venezuelas durchführt, fordert Maduro eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats, um diese „zunehmenden Drohungen“ der Vereinigten Staaten zu verurteilen. Diplomaten zufolge soll die Sitzung am Freitagnachmittag in New York stattfinden.

Das venezolanische Außenministerium erklärte, der militärische Aufmarsch der USA und die jüngsten Angriffe auf mindestens vier mutmaßliche Drogenschmuggelboote gefährdeten „Frieden, Sicherheit sowie die internationale und regionale Stabilität“.

Maduro möchte, dass der Sicherheitsrat eine formelle Debatte über die Krise abhält und „Empfehlungen ausspricht, um jegliche Angriffspläne Washingtons zu unterbinden“.

Bisher wurden mindestens 21 Todesfälle infolge der US-Militärintervention in der südlichen Karibik gemeldet. Kolumbien erklärte zudem, dass mindestens eines der Boote von seinen eigenen Schmugglern betrieben worden sei.

Der UN-Sicherheitsrat dürfte besondere Aufmerksamkeit auf die Tatsache richten, dass Präsident Trump dem Kongress letzte Woche in einem Brief mitteilte, dass sich die USA derzeit in einem „bewaffneten Konflikt“ mit den Drogenkartellen befinden.

Die Trump-Regierung erklärte, Maduro sei in Wahrheit der faktische Anführer dieser Kartelle und daher nicht der legitime Führer des rohstoffreichen Venezuelas. In diesem Zusammenhang veröffentlichte die New York Times am Freitag folgenden Knüller:

Venezolanische Beamte, die darauf hofften, den Konflikt ihres Landes mit den Vereinigten Staaten zu beenden, boten der Trump-Regierung in monatelangen Gesprächen einen dominanten Anteil an Venezuelas Öl- und anderen Bodenschätzen an, wie mehrere Personen aus dem Umfeld der Gespräche berichten.

Das weitreichende Angebot blieb auf dem Tisch, während die Trump-Regierung die Regierung von Präsident Nicolás Maduro von Venezuela als „narkoterroristisches Kartell“ bezeichnete, Kriegsschiffe in der Karibik stationierte und begann, Boote in die Luft zu jagen, die laut amerikanischen Beamten Drogen aus Venezuela transportierten.

In einer Vereinbarung, die zwischen einem hochrangigen US-Beamten und Maduros engsten Beratern diskutiert wurde, bot der venezolanische Machthaber an, alle bestehenden und künftigen Öl- und Goldprojekte für amerikanische Unternehmen zu öffnen, US-Firmen bevorzugte Verträge zu gewähren, den Export venezolanischen Öls von China in die USA umzuleiten und die Energie- und Bergbauverträge seines Landes mit chinesischen, iranischen und russischen Firmen drastisch zu kürzen.

Laut dem Bericht lehnte Präsident Trump dieses Angebot dennoch ab. Es herrscht Einigkeit darüber, dass Außenminister Marco Rubios harte Anti-Maduro-Linie sich durchgesetzt hat – auch zugunsten der Oppositionsaktivistin und Führungsfigur María Corina Machado, die am Freitag mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Der Nobelpreis wurde ihr angeblich verliehen, weil sie „die Flamme der Demokratie am Leben erhalten“ habe.

Why give the Nobel Peace Prize to an opposition leader who applauds US pressure against her country when the US Navy is preparing for an attack on Venezuela?

— Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) October 10, 2025

„Hinter den Kulissen jedoch“, so die New York Times weiter, „haben Venezuelas ranghohe Beamte mit Maduros Billigung Washington weitreichende Zugeständnisse angeboten, die im Wesentlichen die letzten Überreste des Ressourcen-Nationalismus beseitigen würden, der im Kern von Chávez’ Bewegung stand.“

Offenbar zeigt sich die US-Regierung derzeit stärker von Machados eigenem wirtschaftlichen Konzept angezogen. Sie argumentierte, dass nur Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Offenheit gegenüber der internationalen Gemeinschaft den wahren Zugang zu Venezuelas Ressourcen ermöglichen könnten – etwas, das Maduro niemals liefern werde:

„Sie argumentierte, dass noch größerer wirtschaftlicher Reichtum – 1,7 Billionen US-Dollar in 15 Jahren – auf US-Unternehmen in Venezuela warte, wenn ihre Bewegung eine politische Übergangsphase einleite.“ (Frau Machado wurde am Freitag mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, wie das norwegische Nobelkomitee erklärte, für „ihre unermüdliche Arbeit zur Förderung demokratischer Rechte für das venezolanische Volk“.)

Es ist in der Tat bemerkenswert, dass das Nobelkomitee, das Trump ablehnte, nun einer Person den Preis verliehen hat, die potenziell im Zentrum der US-Regimewechselpolitik in Venezuela steht.

Feiert das norwegische Nobelkomitee also „Frieden“ durch Regimewechsel?

They're setting up the world stage against Venezuela so everyone just accepts an invasion! Don't fall for it

Machados Wirtschaftsberaterin Sary Levy argumentierte gegenüber dem Weißen Haus der Trump-Regierung:

„Was Maduro Investoren bietet, ist keine Stabilität, sondern Kontrolle – Kontrolle, die durch Terror aufrechterhalten wird.“ Sie sagte der New York Times:

„Die Trump-Regierung hat eine klare Absicht gezeigt, nicht auf diese Angebote einfacher Lösungen hereinzufallen.“