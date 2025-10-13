China hat genug… Xi kontert Trumps Säbelrasseln

Larry C. Johnson

Donald Trump und die US-Bürger stehen vor sehr harten, kostspieligen Lektionen. Wenn man einen Handelskrieg mit einem anderen Land anzettelt, sollte man sicherstellen, dass man alle kritischen Mineralien und Ressourcen kontrolliert oder Zugang dazu hat, die zur Herstellung essentieller Güter wie Waffen, Drohnen oder verschreibungspflichtiger Medikamente nötig sind. Trump und sein Team haben dieses zentrale Problem nicht verstanden und haben nun China in einen Handelskrieg getrieben, den die USA nicht gewinnen können.

Wir haben es einfach satt, dass die USA alles, was mit China zu tun hat, ununterbrochen dämonisieren. Dieses Exportverbot für Seltene Erden ist nur der Anfang. Wenn die USA ihren Kurs nicht korrigieren und aufhören, unsere legitimen Entwicklungsrechte zu beeinträchtigen, werden wir einen globalen wirtschaftlichen Zusammenbruch herbeiführen. Glauben Sie wirklich, dass Sie China besiegen können, ohne dass wir auch Sie besiegen? Danach lassen wir unsere Waffen sprechen.

We are simply sick and tired of the nonstop demonization of anything related to China by the US.



Trump provoziert China bereits seit mehreren Jahren. So wurde Huawei in den USA durch eine Exekutivanordnung von Präsident Donald Trump am 15. Mai 2019 verboten; das führte dazu, dass das Handelsministerium Huawei auf die Entity List setzte und US-Firmen untersagte, mit Huawei Geschäfte zu machen – aus Gründen der nationalen Sicherheit. Die Federal Communications Commission (FCC) stimmte später einstimmig dafür, den Verkauf neuer Huawei-Geräte und -Ausrüstung in den USA zu verbieten, um die Kommunikationsnetze weiter zu sichern.

Kürzlich stoppte China als Reaktion auf Trumps Zölle den Kauf von Sojabohnen bei US-Bauern und kauft nun nahezu ausschließlich in Brasilien. Das hat US-Bauern erheblichen Schaden zugefügt, und Trump kündigte kürzlich an, dies sei eines der Themen, die er mit Xi beim bevorstehenden APEC-Gipfel besprechen wolle. Es sieht so aus, als würde das Treffen nicht stattfinden.

China schlägt jetzt energisch zurück. Arnaud Bertrand legt auf seinem X-Account die Details dar:

Das wird völlig unterschätzt. China hat heute in großem Stil bei Exportkontrollen alles auf eine Karte gesetzt. Nicht nur die beispiellosen Beschränkungen für Seltene Erden (die, wie ich früher schrieb, gezielt unter anderem den Sektor der fortgeschrittenen Halbleiter treffen), sondern sie veröffentlichten insgesamt vier aufeinanderfolgende Ankündigungen mit weiteren Exportkontrollen zu: Die Maschinen und das Fachwissen zur Verarbeitung seltener Erden – nicht nur die seltenen Erden selbst, sondern die gesamte Spezialausrüstung und das technische Know-how, um Seltene Erden in nutzbare Materialien zu verwandeln (was es offenkundig deutlich erschwert, die Verarbeitung von Seltenen Erden aus China zu verlagern).

Hochleistungsbatterien – speziell solche über 300 Wh/kg, die für Langstrecken-E-Fahrzeuge und moderne Drohnen benötigt werden. Und wieder Exportkontrollen für die gesamte Fabrikausrüstung zu deren Herstellung.

Die Materialien innerhalb der Batterien – sowohl Graphitanoden als auch Kathodenmaterialien (die beiden Elektroden, die für das Funktionieren von Batterien unerlässlich sind). Exportkontrollen decken auch die spezialisierte Ausrüstung zur Herstellung all dieser Komponenten ab.

Industrielle Diamanten und Schneidwerkzeuge – die ultraharten Materialien, die in der Präzisionsfertigung weit verbreitet sind, beispielsweise zum Schneiden von Siliziumwafern für Computerchips. Das ist absolut beispiellos. Damit erhält China de facto ein Vetorecht über drei kritische Lieferketten gleichzeitig: fortgeschrittene Halbleiter (über Seltene Erden und zugehörige Ausrüstung), batteriebetriebene Fahrzeuge und Drohnen sowie Präzisionsfertigung in vielen Industrien (über superharte Materialien). All dies tritt offiziell am 8. November in Kraft. Die offizielle Begründung lautet, „Dual Use“ zu verhindern und die nationale Sicherheit zu schützen – zufälligerweise dieselbe offizielle Begründung, die die USA für ihre eigenen Chip-Exportkontrollen gegenüber China nutzten. Wie Mao einst sagte: „Unsere Methode ist, Krieg durch Krieg zu lernen“ … Oder man könnte sagen: Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus … Hier findet ihr alle Ankündigungen gesammelt in einem Guancha-Artikel (auf Chinesisch). Es ist sehr, sehr umfangreich: https://guancha.cn/politics/2025_10_09_792641_2.shtml … — Arnaud Bertrand @RnaudBertrand

Das ist tatsächlich groß — potenziell enorm — insbesondere weil Chinas neue Exportkontrollen für Seltene Erden eine Bestimmung enthalten (Punkt 4 hier: https://mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_7fc9bff0fb4546ecb02f66ee77d0e5f6.html …), wonach jeder, der Seltene Erden zur Entwicklung fortgeschrittener Halbleiter (definiert als 14 nm und darunter) einsetzt, eine Einzelfallgenehmigung benötigt. Das gibt China effektiv ein Vetorecht über die gesamte Lieferkette für fortgeschrittene Halbleiter, da Seltene Erden in kritischen Schritten verwendet werden – von ASML (die Seltene Erden für Magnete in ihren Lithographie-Maschinen nutzen: https://asml.com/en/news/stories/2023/6-ingredients-robust-supply-chain …) bis zu TSMC.

Die Exportkontrollen sind zudem extraterritorial: Ausländische Stellen müssen chinesische Exportlizenzen einholen, bevor sie Produkte, die im Ausland hergestellt wurden, weiterexportieren, falls diese chinesische Seltene Erden im Wert von 0,1 % oder mehr des Produkts enthalten. China spiegelt damit effektiv die US-Halbleiter-Exportkontrollen wider, die gegen sie angewendet wurden, allerdings mit einem eigenen umfassenden, extraterritorialen Kontrollregime — nur eben bezogen auf Seltene Erden.

Das macht Trump wütend. Es ist faszinierend, dass er nicht zu verstehen scheint, dass seine eigenen früheren Maßnahmen China zu dieser Reaktion provoziert haben. Trump schrieb dazu heute:

Donald Trump lebt in der Illusion, der US-Markt sei für Chinas wirtschaftlichen Erfolg essentiell. Offenbar sehen die Chinesen das anders.

Ich habe oben ein Bild gepostet … Es ist ein X-Post von Zhao DaShuai 东北进修. Auch wenn er nicht die Regierung von XI JinPing repräsentiert, vermute ich, dass seine Stimmung die Haltung vieler chinesischer Bürger widerspiegelt. Er schreibt:

Okay Amerika, ihr wurdet gewarnt.