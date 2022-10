Antiglobalismus wird zum Mainstream – was bedeutet, dass eine Katastrophe bevorsteht

Ich habe in der Vergangenheit festgestellt, dass Kriminelle dazu neigen, mit ihrer Kriminalität zu prahlen, wenn sie glauben, dass niemand etwas dagegen tun kann. Offen gesagt, können viele von ihnen in ihrem Narzissmus gar nicht anders, als in diesem Moment zu schwelgen und jeden wissen zu lassen, wie „überlegen“ sie dem Rest von uns sind. Wir haben in den letzten Jahren, auf dem Höhepunkt der Pandemie, viele solcher Momente von Eliten innerhalb der globalistischen Institutionen erlebt.

Da gab es Leute wie die globalistischen Akademiker am MIT, die verkündeten, dass wir „nie wieder zur Normalität zurückkehren“ und dass wir den Verlust vieler unserer Freiheiten für den Rest unseres Lebens in Kauf nehmen müssten, um die Ausbreitung von Covid zu bekämpfen. Es gab Leute wie Klaus Schwab, die den Beginn des „Great Reset“ und den Start dessen, was die Leute in Davos die „4. industrielle Revolution“ nennen, verkündeten. Es gab auch VIELE politische Führer wie Joe Biden, die auf der Medienbühne herumstolzierten und ideologische Gegner (meist Konservative) als „Feinde der Demokratie“ beschuldigten.

Wenn ihre Vision von „Demokratie“ medizinische Tyrannei und die erzwungene Ausbreitung des kulturellen Marxismus ist, oder wenn ihre Vorstellung von Demokratie die Zusammenarbeit der Regierung mit dem Unternehmensmonopol und die Auslöschung der Gründungsprinzipien unseres Landes ist, dann ja, dann bin ich wohl tatsächlich ein Feind der „Demokratie“.

Die Globalisten haben sich wirklich im Glanz ihres vermeintlichen Sieges gesonnt. Sie dachten, sie hätten uns Bauern am Kragen und ihre Agenda sei praktisch sicher. Aber wie ich schon seit letztem Jahr behaupte, haben die Geldeliten vielleicht ein wenig zu früh gefeiert.

Die Covid-Agenda ist völlig gescheitert, wenn es darum geht, seit Langem bestehende Mandate und Beschränkungen in ganz Nordamerika und Europa durchzusetzen. Wenn Sie wissen wollen, wie ein Erfolg für die Globalisten ausgesehen hätte, dann schauen Sie sich nur China mit seinen endlosen Schließungszyklen und digitalen Impfpässen an. Die Eliten wollten dieses Ergebnis für den Westen, aber sie haben es nicht erreicht. Sie waren nahe dran, aber Millionen von Amerikanern, Kanadiern und Europäern haben sich gewehrt, und die Kosten, uns zum Einlenken zu zwingen, wären zu hoch gewesen.

Selbst Joe Biden hat offen zugegeben, dass die Pandemie vorbei ist. Sie ließen die Mandate fallen, weil sie wussten, dass sie verlieren würden, wenn es zum Krieg käme.

Wenn das Ziel der Pandemie-Angstfabrik einfach darin bestand, die Bevölkerung mit den mRNA-Impfstoffen zu impfen, dann ist sie auch hier gescheitert. Da in vielen US-Bundesstaaten 40 % der Bevölkerung nicht geimpft sind (nach offiziellen Angaben) und es in vielen Teilen der Welt große, nicht geimpfte Bevölkerungsgruppen gibt, gibt es eine große Kontrollgruppe für die Covidimpfstoffe. Wenn sich ständig Gesundheitsprobleme im Kontext der mRNA-Impfstoffe entwickeln (z. B. Myokarditis), dann weiß die Öffentlichkeit aufgrund dieser Kontrollgruppe, was sie verursacht hat. Die Globalisten brauchten eine nahezu 100-prozentige Durchimpfung, und die haben sie nicht erreicht. Nicht einmal annähernd.

Es gibt kein Entkommen für sie – sie haben die Apathie der Öffentlichkeit gegenüber dem Autoritarismus stark überschätzt. Die Rebellion ist zu groß und sie werden letztendlich für ihre Verfehlungen zur Rechenschaft gezogen werden.

Ein typisches Beispiel: Die jüngsten Wahlen in Italien haben zu einem erdrutschartigen Sieg der konservativen Koalition geführt, und die neue Ministerpräsidentin (und erste weibliche Ministerpräsidentin), Georgia Meloni, hat diese Woche eine mitreißende Siegesrede gehalten, in der sie die linksradikale Invasion der westlichen Nationen, den Globalismus und die giftigen Absprachen mit den wachhabenden Konzernen zur Unterdrückung abweichender Meinungen anprangerte. Sie rief zu einer Rückkehr zur Freiheit auf, und wie reagierten die Mainstream-Medien? Sie nannten sie eine „Faschistin“.

Die Wahlen in Italien sind nur ein kleiner Teil eines anhaltenden Trends, eines Erwachens der Menschen angesichts der drohenden Gefahren, die von den Globalisten ausgehen, und die Globalisten können es nicht aufhalten.

Die Angst unter ihnen ist greifbar. Der Antiglobalismus wird jetzt zum Mainstream, und die Menschen werden anfangen, nach Antworten zu suchen. Warum haben sich unsere wirtschaftlichen Bedingungen so verschlechtert? Warum stehen wir vor einer stagflationären Krise? Warum steigen die Preise für alles weiter an? Warum haben wir fast alle unsere bürgerlichen Freiheiten im Namen der Bekämpfung eines Virus mit einer winzigen offiziellen mittleren Sterblichkeitsrate von 0,23 % verloren? Warum werden mitten in einer Lieferkettenkrise sinnlose Kohlenstoffkontrollen eingeführt? Warum machen Politiker und Banken alles so viel schlimmer?

Der öffentliche Aufschrei nach einer Abrechnung wächst, und es sind die Köpfe der Globalisten, die auf dem Hackklotz landen werden. Alle Wege ins Verderben führen zurück zu ihnen und der Politik, die sie der Bevölkerung aufgezwungen haben.

Wenn Kriminelle das Gefühl haben, in die Enge getrieben zu werden, legen sie manchmal Brände und nehmen Geiseln, um in letzter Sekunde am Leben zu bleiben und durch das Netz zu schlüpfen. Ich glaube, wir nähern uns diesem Stadium dieses schrecklichen Dramas. Es ist wichtig, die Bedingungen auf dem Schlachtfeld so zu akzeptieren, wie sie sind, und den Feind nicht zu unterschätzen. Die Wahrheit ist, dass die Globalisten über weitreichende Mittel verfügen, um Verwüstung anzurichten, und sie haben bereits einige dieser Katastrophen in Gang gesetzt.

Wie ich schon vor vielen Jahren gewarnt habe (bereits 2017 in meinem Artikel „The Economic End Game Continues“), werden die Spannungen mit den östlichen Nationen genutzt, um die Rolle des US-Dollars als Weltreservewährung und Petrowährung zu schwächen. Der Konflikt führt auch zu Ressourcenknappheit und einer Schwäche der Versorgungskette, ganz zu schweigen von einer Energiekrise in Europa, die mit der Sabotage der Nord-Pipelines nun unumkehrbar ist.

Ich habe 2017 auch vorausgesagt, dass die US-Notenbank das Muster wiederholen würde, die Zinssätze zu erhöhen, wenn die Wirtschaft stark geschwächt ist, was zu größeren wirtschaftlichen Turbulenzen führt. Eine fast identische Taktik wurde zu Beginn der Großen Depression angewandt, was der ehemalige Vorsitzende der Federal Reserve, Ben Bernanke, offen zugab, die Ursache für den langfristigen deflationären Zusammenbruch zu sein.

Aus meinem Artikel von 2017:

„Der Wechsel des Fed-Vorsitzenden ist absolut bedeutungslos, was die Politik betrifft. Jerome Powell wird genau die gleichen Initiativen wie Yellen fortsetzen; die Stimulierung wird zurückgenommen, die Zinsen werden angehoben und die Bilanz wird reduziert, wodurch die massive Marktblase, die die Fed ursprünglich geschaffen hat, implodieren könnte.

Einem aufmerksamen Beobachter … könnte aufgefallen sein, dass die Zentralbanken auf der ganzen Welt koordiniert zu handeln scheinen, um den Märkten die Stimulierungshilfen zu entziehen und die Zinssätze zu erhöhen, wodurch die Versorgungslinien des leichten Geldes abgeschnitten werden, die lange eine Krücke für unsere verkrüppelte Wirtschaft waren.“

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, die Zentralbank der Zentralbanken und die Institution, die globale politische Initiativen für alle anderen Mitgliedsbanken schreibt, hat letzte Woche MEHR Zinserhöhungen gefordert. Abgesehen von einer geringfügigen Intervention der Bank of England zeigen die Beweise, dass die Globalisten einen Crash WOLLEN und Bedingungen der Instabilität schaffen. Sie haben die Dominosteine im Voraus aufgestellt und nun beschlossen, sie umzustoßen. Ich denke, dies ist eine Sicherheitsmaßnahme, ein Panikauslöser für den Fall, dass sie nicht die Kontrolle über die Covid-Pandemie bekommen, die sie sich gewünscht haben.

Sie werden Russland beschuldigen, sie werden China beschuldigen, sie werden die Konservativen beschuldigen, sie werden alles und jeden beschuldigen, nur nicht sich selbst, um die öffentliche Aufmerksamkeit von den internationalen Bankaktionen abzulenken, die die Crash-Bedingungen überhaupt erst geschaffen haben. Das können wir nicht zulassen. Was auch immer als Nächstes geschieht, es ist wichtig, dass die Menschen sich daran erinnern, wer uns das wirklich angetan hat und wer bestraft werden muss.

Im Laufe der nächsten Jahre werden die etablierten Machtmakler versuchen, ein Chaos zu inszenieren, um Angst in der Bevölkerung zu säen. Sie werden versuchen, diese Angst auszunutzen, um eine noch zentralisiertere Regierungsführung zu erreichen und die Grundlagen unserer Gesellschaft zu verändern, während sie das, was von unseren Freiheiten übrig ist, ersticken. Das ist der einzige Spielzug, den sie noch haben, aber zumindest wissen wir jetzt mit Sicherheit, dass es Millionen von uns da draußen gibt – Millionen von Menschen, die sich nicht fügen und die sich wehren werden. Und wir wissen, dass die Globalisten Angst haben; wären sie es nicht, würden sie nicht zu solch drastischen Maßnahmen greifen.