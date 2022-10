Die kommende Ernährungskrise… Diese historischen Ereignisse zeigen, was uns erwartet.

Werfen wir einen Blick darauf, denn was heute an der Nahrungsmittelfront geschieht, wurde schon einmal versucht.

Von den 1930er bis 1940er-Jahren hatte Stalins Sowjetunion einen „5-Jahres-Industrialisierungsplan“ – diese zentralen Planer lernen nie dazu. Dieser geniale Plan sah eine „rasche Industrialisierung“ vor, zusammen mit einer „sozialisierten Landwirtschaft“ und natürlich der Abschaffung von Privatunternehmen und Eigentum.

Das Ergebnis? Mürrische Menschen. Eine Menge von ihnen. Was zu so vielen mürrischen Menschen führte, war Folgendes. Die Getreideexporte brachen ein, die Wirtschaftsleistung brach zusammen und mehr als 30 Millionen Menschen verhungerten zwischen 1932 und 1947.

Nächster Punkt: Zentralplaner numero deux.

Der Vorsitzende Mao und der „Große Sprung nach vorn“.

Wie Stalin führte auch Mao von 1958 bis 1962 einen „5-Jahres-Industrialisierungsplan“ durch.

Dieser „Plan“ beinhaltete eine rasche Industrialisierung, eine sozialisierte Landwirtschaft und die Abschaffung der Privatwirtschaft. Dieselben Zutaten.

Und die Ergebnisse?

Dieselben Ergebnisse. Mürrisches Volk. Die Getreideexporte brachen ein, die Wirtschaftsleistung brach zusammen, und dieser spezielle Psychopath sorgte dafür, dass zwischen 1958 und 1962 mehr als 45 Millionen Menschen verhungerten und starben.

Die gleichen Zutaten, das gleiche Rezept, das gleiche Ergebnis.

Wir neigen dazu, diese Ereignisse zu betrachten und uns zu denken: „Dumme Muppets“.

Aber jetzt sind wir hier und machen wieder genau die gleichen dummen Fehler. Ich sage „wir“, meine damit aber natürlich die globalen Eliten, nicht uns an sich.

Sie mögen sich fragen. Wie ist das möglich? Wie kommt es, dass kollektiv Dutzende oder Hunderte von Millionen von Menschen auf diesen Weg des absoluten Grauens geführt werden?

Die Antwort liegt in der intensiven Nutzung von Propaganda, der ungezügelten und aggressiven Zensur und der Auslöschung all derer, die mutig genug sind, vom Narrativ abzuweichen.

Außerdem wird immer ein Feind geschaffen. Jede Bewegung benötigt einen Teufel. Etwas oder jemand, der eine Bedrohung darstellt. So ist es auch in der Politik. Normalerweise stimmen die Wähler nicht so sehr für jemanden, sondern eher gegen jemanden. Hass lässt sich leicht mit Waffengewalt bekämpfen, während sich Liebe nicht mit Waffengewalt bekämpfen lässt. Man benötigt also einen Teufel, entweder ein Volk oder eine Bedrohung irgendeiner Art, die die Rechtfertigung für drastische Maßnahmen hervorruft.

Erkennen Sie die Parallelen?

Heute gibt es mehrere Ansatzpunkte, die verfolgt werden.

Einer davon ist natürlich die Plandemie. Eine Bedrohung für die Menschheit, die so groß ist, dass drastische Maßnahmen ergriffen werden MÜSSEN“, hieß es. Ein Virus – unsichtbar, unentdeckt, aber da draußen. Ein Virus, bei dem nur die zentralen Planer über die „Wissenschaft“ verfügen, um uns Normalbürgern zu diktieren, was das alles bedeutet und, noch besser, was wir dagegen tun sollen.

Gibt es einen besseren Feind als einen unsichtbaren?

Aber wir haben mehr als einen unsichtbaren Feind. Wir haben jetzt zwei, die von den Abfällen unserer „Eliten“ geschaffen wurden. COVID war der erste und der „Klimawandel“ ist jetzt der zweite.

„Wenn du weißt, wer dich kontrolliert, siehst du, wen du nicht kritisieren darfst.“ – Tacitus

Unter dem Deckmantel der Rettung Gaias, der Verringerung der Ungleichheit, der Förderung von „Fairness“ und der Verwirklichung „sozialer Gerechtigkeit“ ist die Marke ESG ein starkes Symbol für die erwachten Götter.

Der obige Text ist Propaganda von Bloomberg, aber Sie werden ihn auch in den herkömmlichen Medien finden.

Langsam aber sicher wird der Marxismus gerechtfertigt.

Sri Lanka ist ein gutes Beispiel dafür.

Auf der Grundlage einer ESG-Agenda, die von den Soziopathen des Weltwirtschaftsforums und der UNO gefördert und vom IWF weiter finanziert wurde, hat sich Sri Lanka kopfüber in die zentrale Planung seiner Landwirtschaft katapultiert. Der Produktivitätseinbruch erfolgte sofort. Die Produktivität ging um 45 % zurück, was zu einem Zusammenbruch der Handelsbilanz führte, sodass dem Land die Dollars fehlten, die für den Import von Energie benötigt werden, die wiederum für die Nahrungsmittelproduktion und die Wirtschaftstätigkeit erforderlich ist. Dies führte zu einer negativen Rückkopplungsschleife, die nun die gesamte Wirtschaft zum Einsturz gebracht hat, was zu Nahrungsmittelknappheit und den unvermeidlichen Unruhen führt, die mit hungernden Menschen einhergehen.

Sri Lanka hat übrigens jetzt einen fast perfekten ESG-Score von 98,1. Die Korrelation zwischen einem hohen ESG-Score und menschlichem Leid ist nahezu perfekt.

Aber Sri Lanka ist nicht allein.

Die Niederlande versuchen die gleichen fehlgeschlagenen Initiativen, indem sie die Stickstoffwerte „deckeln“.

Diese Idioten sagen uns, dass sie den Planeten retten wollen. Das gilt natürlich auch für die Pflanzen. Ich meine, jeder Baumschützer, der etwas auf sich hält, weiß, dass man erstens Dreadlocks braucht und dass man zweitens die Pflanzen rettet. Was seltsam ist, denn Pflanzen lieben Stickstoff.

Und dann ist da noch England, das die Landwirte dafür bezahlt, ihr Ackerland wieder zu verwildern.

Und natürlich das liebe Kanada. Um nicht von den völkermörderischen Aktionen in anderen Ländern übertroffen zu werden, geht das ehemals lebenswerte Land Kanada ähnliche Wege. Die Leute werden sich ihre geschlechtsangleichende Operation definitiv nicht mehr leisten können, nachdem sie versucht haben, sich selbst zu ernähren. Es gibt also auch ein paar positive Aspekte, denke ich.

Die Liste ließe sich natürlich fortsetzen. Neuseeland, Australien – die Jungs vom Weltwirtschaftsforum haben ihre Tentakel überall tief drin.