Fünfte COVID-Spritze ohne Sicherheits- und Daten für eine Wirksamkeit empfohlen

Das ist wahr. Laut einer kürzlich durchgeführten Nutzen-Risiko-Analyse verursacht es 18–98 schwerwiegende unerwünschte Nebenwirkungen für jeden Krankenhausaufenthalt, den es verhindert, und doch hat Biden gerade 171 Millionen Dosen auf der Grundlage einer Studie mit acht Mäusen angeordnet

Die Notfallzulassungen für die bivalenten COVID-Booster von Pfizer und Moderna basieren auf vorläufigen Testergebnissen von insgesamt acht Mäusen, und diese Daten wurden noch nicht einmal veröffentlicht

Auf der Grundlage der Antikörperreaktion bei acht Mäusen hat die Regierung Biden (nicht nur diese Regierung) 171 Millionen Dosen der beiden Booster bestellt

Eine erneute Analyse der Daten aus den COVID-Impfstoffstudien von Pfizer und Moderna ergab, dass die Impfungen zusammen mit einer Risikoerhöhung für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse verbunden waren, und zwar mit einer Rate von 12,5 pro 10.000 Geimpfte. Die Risikoreduzierung für COVID-19-Krankenhausaufenthalte betrug bei Pfizer nur 2,3 pro 10.000 Teilnehmer und bei Moderna 6,4 pro 10.000.

Laut einer kürzlich durchgeführten Risiko-Nutzen-Analyse einer dritten Auffrischungsimpfung für Universitätsstudenten verursacht die Auffrischungsimpfung für jede verhinderte COVID-Krankenhauseinweisung 18 bis 98 ernste unerwünschte Ereignisse.

Eine Reihe hochrangiger Beamter der FDA, der CDC und der NIH haben Berichten zufolge ernsthafte Bedenken über die Richtung, in die wir uns bewegen, trauen sich aber nicht, ihre Meinung zu äußern oder sich zu wehren.

Am 31. August 2022 genehmigte die US-Arzneimittelbehörde FDA die neu formulierten bivalenten COVID-Auffrischungsimpfungen von Moderna und Pfizer1 – und zwar ohne die vorgeschriebene Einberufung des Beratungsausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, VRBPAC), der normalerweise über die Genehmigung oder Zulassung eines neuen Impfstoffs berät oder abstimmt.

Stattdessen hat die FDA die Angelegenheit vor das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) der Centers for Disease Control and Prevention geschoben. Das ACIP tagte am 1. September 2022 acht Stunden lang und genehmigte die noch nicht getesteten Booster mit 13 zu 1 Stimmen.2 3 CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky bestätigte die Empfehlung später am Abend.

Bei der neuen Auffrischungsimpfung von Pfizer, die für Personen ab 12 Jahren zugelassen ist, handelt es sich um eine bivalente Injektion, die auf die Omicron-Untervarianten BA.4 und BA.5 abzielt, die derzeit im Umlauf sind.

Die Spritze von Moderna, die nur für Erwachsene ab 18 Jahren zugelassen ist, zielt auf den bereits ausgestorbenen Wuhan-Stamm und die Omikron-Subvariante BA.1.4 Die beiden bivalenten Booster sind nur für Personen erhältlich, die die primäre Zwei-Dosis-Serie und/oder einen monovalenten Booster vor mindestens zwei Monaten erhalten haben.5

Angenommene Sicherheit und Wirksamkeit auf der Grundlage von Mausdaten

Wie in „What They’re Not Telling You About the New mRNA Boosters“ (Was man Ihnen über die neuen mRNA-Booster nicht sagt) erläutert, basiert die Notfallzulassung dieser neu formulierten Booster auf nichts weiter als auf vorläufigen Testergebnissen von insgesamt acht Mäusen,6 und diese Daten wurden noch nicht einmal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

In einem Artikel vom 30. August 2022 erläuterte Science die Zusammensetzung der reformulierten Booster:7

Sowohl die Pfizer-BioNTech-Kooperation als auch Moderna stellen ihre Impfstoffe aus Boten-RNA (mRNA) her, die für das Spike-Protein von SARS-CoV-2 kodiert. Die neuen Impfstoffe sind bivalent.

Die Hälfte der mRNA kodiert für das Spike-Protein des Stammvirus, das Ende 2019 in Wuhan, China, auftauchte und das auch in den Originalimpfstoffen enthalten ist; die andere Hälfte kodiert für das Spike-Protein in BA.1 oder das in BA.4 und BA.5, die identische Spikes haben …

Für die BA.4/BA.5-Booster haben die Unternehmen Tierdaten vorgelegt. Sie haben diese Daten nicht veröffentlicht, obwohl Pfizer auf der FDA-Sitzung im Juni vorläufige Ergebnisse von acht Mäusen vorstellte, die BA.4/BA.5-Impfstoffe als dritte Dosis erhielten.

Im Vergleich zu den Mäusen, die den ursprünglichen Impfstoff als Auffrischungsimpfung erhielten, zeigten die Tiere eine verstärkte Reaktion auf alle getesteten Omikron-Varianten: BA.1, BA.2, BA.2.12.1, BA.4 und BA.5.

Die Unternehmen geben an, dass die klinischen Versuche für die Impfstoffe BA.4/BA.5 im nächsten Monat [d. h. im September 2022] beginnen werden; sie benötigen klinische Daten sowohl für die vollständige Zulassung der Impfstoffe – ihre jüngsten Anträge beziehen sich nur auf die Zulassung für den Notfall – als auch für die Entwicklung künftiger Aktualisierungen.

Vermutlich werden sie die Antikörperspiegel der Empfänger messen, nicht aber die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Infektionen oder schwere Krankheiten. Solche Versuche sind kostspielig und wurden auch für die BA.1-Impfung nicht durchgeführt.“

FDA und CDC stützen sich auf Annahmen, nicht auf tatsächliche Daten

Eine wichtige Erkenntnis ist, dass die Wirksamkeit gegen Infektionen und schwere Krankheiten noch NIE nachgewiesen wurde. Diese Studien wurden für die ursprüngliche Impfung nicht durchgeführt und werden auch für die neu formulierten Auffrischungsimpfungen nicht durchgeführt. Dennoch wird die Wirksamkeit dieser Auffrischungsimpfungen angenommen und auf der Grundlage der ursprünglichen Studien als „erwiesen“ erklärt.

Was für ein Zirkelschluss! Es sind nur Annahmen, die auf Annahmen aufgetürmt werden. Doch allein aufgrund der Antikörperreaktion bei acht Mäusen hat die Regierung Biden nun 171 Millionen Dosen der beiden Booster bestellt.

Wir dürfen nicht vergessen, dass die Mäuse tatsächlich mit Omikron infiziert wurden,8 obwohl wir nicht wissen, in welchem Ausmaß, da die Daten nicht veröffentlicht wurden. Nach allem, was wir wissen, könnten die Mäuse eine gute Antikörperreaktion gehabt haben, krank geworden und dann tot umgefallen sein.

Hinzu kommt, dass die monovalente Auffrischungsimpfung von Pfizer, die im Mai 2022 für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren zugelassen wurde, auf den Antikörperspiegeln von nur 67 Kindern basierte.9 Wenn die FDA also behauptet, die ursprünglichen Studien am Menschen seien erschöpfend gewesen und hätten schlüssig bewiesen, dass die Impfungen sowohl sicher als auch wirksam sind, lügt sie schlichtweg.

Zusätzlich zu dem offensichtlichen Betrug, der begangen wurde, und der Tatsache, dass die Placebogruppen auf halbem Wege eliminiert wurden, werden diese Studien am Menschen erst in etwa zwei Jahren abgeschlossen sein, da alle klinischen Studien eine Nachuntersuchung erfordern.

Alles, was wir haben, sind vorläufige Analysen, und die vom FOIA freigegebenen Dokumente zeigen deutlich, dass Pfizer in Bezug auf unerwünschte Wirkungen alles andere als transparent war, da sie fast alle falsch gekennzeichnet und abgetan haben.

Eine Neuanalyse10 der Daten aus den COVID-Impfstoffstudien von Pfizer und Moderna ergab, dass die mRNA-COVID-19-Impfungen von Pfizer und Moderna zusammengenommen tatsächlich mit einem Anstieg des Risikos schwerwiegender unerwünschter Ereignisse von besonderem Interesse von 12,5 pro 10.000 Geimpfte verbunden waren. Die Risikoreduzierung für COVID-19-Krankenhausaufenthalte betrug dagegen nur 2,3 pro 10.000 Teilnehmer bei Pfizer und 6,4 pro 10.000 bei Moderna. Auch hier ist das Risiko-Nutzen-Verhältnis also extrem einseitig GEGEN die Impfung.

Wiederholte Auffrischungsimpfungen können Ihre Immunfunktion zerstören

Neben dem Risiko unmittelbarer Nebenwirkungen dieser experimentellen Gentransfer-Injektionen besteht auch die Gefahr einer Zerstörung des Immunsystems bei wiederholter Anwendung. Eine Reihe von Wissenschaftlern hat davor gewarnt, dass wiederholte Injektionen das Immunsystem der Menschen zu zerstören scheinen. Wie der unabhängige Journalist Rav Avora feststellt:11

Die Europäische Arzneimittelagentur hat vor den möglichen negativen immunologischen Auswirkungen einer wiederholten Auffrischung alle vier Monate gewarnt12.

Wie Dr. Marty Makary von Johns Hopkins feststellte13 , zeigen neuere Untersuchungen eine „geringere Immunreaktion gegen den Omikron-Stamm bei zuvor infizierten Personen, die dann drei COVID-Impfdosen erhielten, im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die zuvor COVID hatte und nicht mehrfach geimpft wurde.

Die Entscheidung der FDA und der CDC ist an Absurdität kaum zu überbieten. Nicht nur, dass die Auffrischungsimpfung der Öffentlichkeit zur Verfügung steht … sie wird auch vom Staat für alle empfohlen, auch für Kinder und Jugendliche – für diejenigen, die am wenigsten zu gewinnen und am meisten zu verlieren haben.

Nach einer kürzlich durchgeführten Risiko-Nutzen-Analyse14 , in der die Auswirkungen von Auffrischungsimpfungen für Universitätsstudenten bewertet wurden, müssten zwischen 22 000 und 30 000 zuvor nicht infizierte Studenten (im Alter von 18 bis 29 Jahren) aufgefrischt werden, um eine einzige COVID-19-Krankenhauseinweisung zu verhindern.

Für jede vermiedene COVID-bedingte Krankenhauseinweisung verursacht eine dritte Auffrischungsimpfung 18 bis 98 schwerwiegende unerwünschte Ereignisse.

Und für jede vermiedene COVID-bedingte Krankenhauseinweisung wird die Auffrischungsimpfung 18 bis 98 schwerwiegende unerwünschte Ereignisse verursachen, darunter 1,7 bis 3 „durch die Auffrischungsimpfung bedingte Herzmuskelentzündungen bei Männern“ sowie weitere 1.373 bis 3.234 Fälle von „Reaktogenität des Grades ≥3, die die täglichen Aktivitäten beeinträchtigt“.

Kurz gesagt, die Vorschrift einer dritten COVID-Impfung für Universitätsstudenten führt zu einem zu erwartenden Netto-Schaden von massivem Ausmaß, was völlig unethisch ist. Wer nicht ausrechnen kann, dass 18 bis 98 schwere Verletzungen plus weitere 3.000+ Verletzungen, die so schlimm sind, dass sie das tägliche Leben beeinträchtigen, SCHÄDLICHER sind als eine COVID-Krankenhauseinweisung, sollte wirklich nicht im öffentlichen Gesundheitswesen tätig sein. Sie gehören in einen Mathe-Nachhilfekurs für Erstklässler.

Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens machen mit obwohl sie eigentlich nicht wollen

Traurigerweise haben einige Spitzenbeamte der FDA, der CDC und der National Institutes of Health ernsthafte Bedenken über die Richtung, in die wir uns bewegen, sind aber zu ängstlich, um sich zu äußern oder dagegen vorzugehen, sodass die Zahl der Todesopfer weiter steigt. In einem Substack-Artikel vom 15. Juli 2022 teilen Makary und Dr. Tracy Beth Hoeg Folgendes mit:15

Die Anrufe und Textnachrichten sind unerbittlich. Am anderen Ende sitzen Ärzte und Wissenschaftler auf den höchsten Ebenen der NIH, FDA und CDC. Sie sind frustriert, verärgert und beunruhigt über die Ausrichtung der Behörden, denen sie ihre Karriere gewidmet haben.

Es ist wie ein Horrorfilm, den ich mir ansehen muss und bei dem ich die Augen nicht schließen kann“, klagte ein hoher FDA-Beamter. Die Menschen werden schlecht beraten, und wir können nichts sagen“.

Dieser FDA-Arzt bezog sich dabei auf zwei aktuelle Entwicklungen innerhalb der Behörde. Erstens, wie die Behörde ohne solide klinische Daten COVID-Impfstoffe für Säuglinge und Kleinkinder zugelassen hat, auch für solche, die bereits COVID hatten. Und zweitens die Tatsache, dass die FDA nur wenige Monate zuvor ihre externen Experten umgangen hat, um Auffrischungsimpfungen für Kleinkinder zu genehmigen …

Bei den NIH beklagen sich Ärzte und Wissenschaftler bei uns über eine schlechte Arbeitsmoral und eine geringere Personalausstattung: Das Impfstoff-Forschungszentrum der NIH hat im letzten Jahr viele seiner leitenden Wissenschaftler entlassen, darunter den Direktor, den stellvertretenden Direktor und den leitenden medizinischen Direktor. Sie haben im Moment keine Führung …‘, sagte uns ein NIH-Wissenschaftler …

Ein anderer CDC-Wissenschaftler sagte uns: ‚Früher war ich stolz darauf, anderen zu sagen, dass ich bei der CDC arbeite. Jetzt ist es mir peinlich.‘ Warum ist es ihnen peinlich? Kurz gesagt, schlechte Wissenschaft. Die längere Antwort: dass die Leiter ihrer Behörden schwache oder fehlerhafte Daten verwenden, um wichtige Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu treffen … Und dass sie sich kurzsichtig auf ein einziges Virus konzentrieren anstatt auf die allgemeine Gesundheit …

Ein Beamter der FDA drückte es so aus: ‚Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Leute bei der FDA zu mir gesagt haben: ‚Ich mag das alles nicht, aber ich muss es einfach bis zu meiner Pensionierung schaffen.'“

Sogar Dr. Paul Offit, einer der prominentesten Impfbefürworter in der Geschichte der USA und Mitglied des VRBPAC der FDA, hat den gesunden Menschenverstand, um die Vernunft der Einführung von ungeprüften Impfungen für Millionen von Menschen infrage zu stellen. Ende August 2022, nur zwei Tage bevor die FDA die beiden bivalenten Auffrischungsimpfungen genehmigte, sagte er dem Wall Street Journal:16

Es ist mir unangenehm, dass wir auf der Grundlage von Mausdaten Millionen oder Dutzende Millionen von Dosen an Menschen verabreichen würden.

Warum stellt die FDA unbegründete Behauptungen in Anzeigen auf?

Auch die FDA wirbt für die COVID-Impfungen – und stellt in diesen Anzeigen bizarre, unwissenschaftliche Behauptungen auf. Hier sind zwei aktuelle Botschaften der COVID-Auffrischungskampagne, die von der FDA getwittert wurden:

Es ist Zeit, das Update zu installieren! #UpdateYourAntibodies with a new #COVID19 booster. „17 „Don’t be shocked! Sie können jetzt #RechargeYourImmunity mit einem aktualisierten #COVID19 Booster. „18

Laut Gesetz darf sich die FDA nicht an der Werbung für Arzneimittel beteiligen – in der Vergangenheit hat sie noch nicht einmal mit Arzneimittelherstellern zusammengearbeitet, um Anzeigen zu erstellen19 – und die Behörde darf sicherlich keine falschen und irreführenden Behauptungen über Arzneimittel aufstellen, da dies illegal ist. Warum tun sie also beides? Wie die Zeitschrift Tablet berichtet:20

Die Fortsetzung unkontrollierter Interessenkonflikte und mehrere kürzlich erteilte Genehmigungen für die Verwendung neuer medizinischer Produkte, die in vielerlei Hinsicht unbewiesen sind, zeigen, dass die FDA im Wesentlichen nicht auf die öffentliche Empörung reagiert, was in dem bizarren Spektakel gipfelt, dass … bivalente Booster in den sozialen Medien mit unbegründeten Behauptungen beworben werden … Sie tritt nicht als neutrale Regulierungsbehörde auf, sondern wirbt aktiv im Namen von Pharmaunternehmen, die von der Regierung gekauft wurden. Die Missachtung des Mandats des Kongresses durch die FDA ist kein Einzelfall – sie ist ein Symptom ihrer jahrzehntelangen Umwandlung in eine Behörde, die von den Konzernen, die sie regulieren soll, vereinnahmt wird.

Warum ignoriert die FDA die Warnzeichen?

Das Tablet-Magazin hebt auch hervor, dass die FDA Sicherheitsprobleme inzwischen konsequent ignoriert, selbst wenn die Daten eindeutig auf Probleme hinweisen. Dazu gehören Daten, die zeigen, dass häufige Auffrischungen die Immunfunktion schwächen können, und die Tatsache, dass Pfizer in seiner pädiatrischen Studie tatsächlich eine höhere Rate schwerer COVID in der Impfstoffgruppe als in der Placebogruppe beobachtete.

Die FDA gestattete Pfizer außerdem, 365 symptomatische Fälle in der pädiatrischen Studie zu streichen und nur 10 Fälle zu zählen, die nach der dritten Dosis auftraten. Auf diese Weise kam man auf eine Wirksamkeit von 80 %. In Wirklichkeit war die Wirksamkeit jedoch nach den Dosen 1 und 2 negativ. Wie die Zeitschrift Tablet festgestellt hat:21

Bei einem Impfstoff, der Krankheiten in einer Altersgruppe vorbeugen soll, die ohnehin ein extrem geringes Risiko aufweist, hätten diese Daten für die FDA ein Warnsignal sein müssen. Warum also war die Behörde, die die Amerikaner vor unzureichend getesteten Produkten schützen soll, so eifrig dabei, diese Produkte nicht nur für den Notfalleinsatz zuzulassen, sondern sie sogar enthusiastisch zu empfehlen?

Die Tatsache, dass die FDA zu 75 % von der Arzneimittelindustrie finanziert wird, ist zweifellos ein Faktor, der zu dieser Korruption beiträgt. Ein weiterer Faktor ist die Drehtür zwischen der Behörde und der Industrie, bei der Beamte zwischen den beiden hin- und herwechseln.

Ein dritter Faktor sind die finanziellen Interessenkonflikte der einzelnen Beamten. Das Tablet-Magazin berichtet über mehrere Beispiele von VRBPAC-Mitgliedern, die Hunderttausende und sogar Millionen von Dollar von Pharmaunternehmen erhalten, sei es in Form von Forschungszuschüssen, Referentenhonoraren oder Beratungsgebühren.

Jüngste Studien belegen den Irrsinn der Fortführung von Boostern

Abschließend sei gesagt, dass mindestens drei neue Studien zeigen, wie unsinnig es ist, den Weg der Aufputschmittel fortzusetzen:

Japanische Forscher haben in vitro Beweise für ein antikörperabhängiges Enhancement (ADE) nach der mRNA-Injektion von Moderna gefunden.22 23

Eine Preprint-Studie24 , die Mitte September 2022 auf bioRxiv veröffentlicht wurde, ergab, dass die Omicron-Unterlinie BA.2.75.2 außergewöhnlich gut darin ist, neutralisierenden Antikörpern zu entgehen.

Im Durchschnitt wurde diese Sublineage fünfmal weniger stark neutralisiert als BA.5, was sie zur bisher resistentesten Variante macht. Diese Daten geben Anlass zur Sorge, dass BA.2.75.2 die humorale Immunität in der Bevölkerung wirksam umgehen könnte“, so die Autoren.

In einer weiteren Vorabveröffentlichung25 26 27 chinesischer Forscher vom September wird detailliert beschrieben, wie und warum die SARS-CoV-2-Varianten den Impfbemühungen zuvorkommen und welche Rolle die ursprüngliche antigene Sünde spielt.

Neben BA.2.75.2 gibt es weitere Varianten mit beeindruckenden Fähigkeiten, dem Immunsystem zu entgehen, wie BR.1, BJ.1 und BQ.1.1. Den Autoren zufolge28 weisen viele der jetzt auftauchenden Varianten Mutationen auf, die an bestimmten „Hotspots“ der Rezeptorbindungsdomäne (RBD) konvergieren.

Sie vermuten, dass diese konvergente Entwicklung mit der humoralen Immunprägung zusammenhängt, mit anderen Worten mit dem Phänomen der antigenen Erbsünde29 , die letztlich zu einer verminderten Immunität und einem erhöhten Risiko einer symptomatischen Infektion führt.

Wenn Sie bereit sind, sich mit dem bisweilen komplexen wissenschaftlichen Jargon auseinanderzusetzen, sollten Sie sich den Twitter-Beitrag von Mitautor Yunlong Richard Cao ansehen, in dem er sein Bestes tut, um die Ergebnisse zu erläutern. Cao erklärt die konvergente RBD-Evolution wie folgt:

Aufgrund der immunologischen Prägung führte die BA.5-Durchbruchinfektion zu einer signifikanten Verringerung der nAb [neutralisierende Antikörper]-Epitopvielfalt und zu einem erhöhten Anteil an nicht-neutralisierenden mAbs [monoklonale Antikörper], was wiederum den Immundruck konzentrierte und die konvergente RBD-Evolution förderte.

Die Botschaft, die man hier mitnehmen kann, ist, dass diese konvergente RBD-Evolution – durch die neue Varianten zunehmend in der Lage sind, neutralisierenden Antikörpern zu entgehen – das Ergebnis einer begrenzten Antikörperreaktion ist.

Sie ist ein Nebenprodukt der „Impfung“ der Welt während eines aktiven Ausbruchs. Das Endergebnis ist, dass sowohl die natürliche Immunität als auch die COVID-Impfungen ungefähr null und nichtig sind. Wenn das nicht Grund genug ist, mit diesem Impfwahnsinn aufzuhören, dann weiß ich auch nicht.

Quellen:

1New York Times August 31, 2022 (Archived)

2Rumble, Friday Roundtable September 2, 2022

3Pharmacy Practice News September 1, 2022

4Sky News August 15, 2022

5FDA August 31, 2022

6Tablet September 18, 2022

7Science August 30, 2022

8Rav Arora Substack September 12, 2022

9Forbes May 17, 2022

10SSRN June 23, 2022, Revised September 9, 2022

11Rav Arora Substack September 12, 2022

12Bloomberg January 11, 2022

13Sensible Medicine August 23, 2022

14SSRN September 12, 2022

15CommonSense July 15, 2022

16WSJ August 28, 2022

17Twitter FDA September 7, 2022

18Twitter FDA September 9, 2022

19FDA.gov Drug Advertising Q&A

20Tablet September 18, 2022

21Tablet September 18, 2022

22Scientific Reports 2022; 12 Article number 15612

23Eugyppius September 19, 2022

24BioRxiv September 16, 2022 DOI: 10.1101/2022.09.16.508299

25BioRxiv September 16, 2022 DOI: 10.1101/2022.09.15.507787

26Twitter Ulrich Elling September 17, 2022

27Twitter Yunlong Richard Cao September 16, 2022

28Twitter Yunlong Richard Cao September 16, 2022

29Journal of Immunology January 15, 2019; 202(2): 335-340