Anwalt beschuldigt CIA und Verteidigungsministerium der tiefen Verwicklung in COVID-19

„Wenn jemand diese Spritze [COVID] bekommen hat. Sie bekamen sie nicht von Pfizer oder Moderna. Sie haben sie vom DoD bekommen. Das DoD hat es verteilt“, sagte Rechtsanwalt RenzTom während der Anhörung „Verletzungen durch COVID-19 Impfstoffe“. „Der Vertrag mit unserer Bundesregierung verlangt, dass sie es verteilen; das Verteidigungsministerium musste sicherstellen, dass es absolute Immunität gibt. Wenn Sie jetzt jemanden verklagen wollen, müssen Sie das Verteidigungsministerium verklagen. Viel Glück!“

Als Nächstes warf Rechtsanwalt Renz Fragen über die Rolle der EcoHealth Alliance bei der Entstehung von SARS-CoV-2 auf:

„In diesem Fall wird behauptet, dass die EcoHealth Alliance mit dem CCP und dem Labor in Wuhan zusammengearbeitet und diesen Alptraum, den wir erlebt haben, verursacht hat. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Glaubt irgendjemand in diesem Raum, dass wir die Technologie, die für diese Art von Gentechnik und für die Entwicklung von Biowaffen notwendig ist, ohne die Zustimmung des Verteidigungsministeriums oder der CIA weitergeben könnten? Ich habe eine Nachricht für Sie. Sie wussten genau, was vor sich ging. Wir haben jede Menge Beweise dafür“.

Rechtsanwalt Renz präsentierte dann Beweise dafür, dass SARS-CoV-2 Mitte der 2010er Jahre entwickelt wurde und nicht 2020, wie allgemein angenommen:

„Es gab eine Studie. Dr. Malone kann wahrscheinlich besser darüber sprechen als ich. Aber diese Studie zeigte, dass es eine 12-Nukleotid-Sequenz gab, die in einem Moderna-Patent gefunden wurde und die eine perfekte umgekehrte Übereinstimmung (die Chance ist eins zu einer Milliarde) mit unserem SARS-CoV-2 war. Dieses Patent wurde 2016 angemeldet. Vielen Dank an David Martin für seine Patentrecherche. Aber was ich Ihnen sagen möchte, ist, dass wir aufgrund unseres Falls und der Daten und Beweise, die wir vorgelegt haben, glauben, dass diese Krankheit tatsächlich Mitte der 2010er-Jahre entwickelt wurde.

Besonders alarmierend ist, dass ein Whistleblower dem Anwalt Renz Militärakten zur Verfügung gestellt hat, die zeigen, dass ein Soldat im Jahr 2014 mit COVID-19 geimpft wurde:

„Diese geschwärzte Seite, die wir schwärzen mussten, weil es persönliche medizinische Informationen waren und die Person auch gefährdet hätte … und auf dieser Seite sehen Sie fünf verschiedene Fälle, in denen die Krankenakte dieser Person, wie Sie ganz oben sehen, im Jahr 2014 im Irwin ACH (Army Community Hospital), Fort Riley, Kansas. COVID-19-Impfung mit Moderna. Ich schlage vor, dass wir uns vielleicht fragen sollten, warum dieser Soldat im Jahr 2014 offenbar fünfmal wegen einer COVID-19-Impfung behandelt wurde. Ich werde Ihnen nicht sagen, dass dies beweist, dass die Impfung vor 5 [bis] 10 Jahren durchgeführt wurde oder der Zeitplan ein reiner Betrug war. Ich werde Ihnen sagen, dass wir dem nachgehen sollten“.

„Unser Verteidigungsministerium und die CIA waren daran beteiligt“, schloss Rechtsanwalt Renz.

„Dieses Virus wurde in einem Labor unseres größten geopolitischen Rivalen entwickelt. Ich überlasse es Ihnen, die rechtlichen Konsequenzen zu interpretieren. Leider führt eine direkte Befragung des Verteidigungsministeriums zu keiner Klärung. Interessanterweise stammen gerade aus diesem Ministerium die Aufzeichnungen, die darauf hindeuten, dass es tief in diese Angelegenheit verstrickt zu sein scheint – einschließlich der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und entsprechende Verträge zu unterzeichnen. Es scheint, dass genau dieses Ministerium die Technologietransfers genehmigt hat, die für die Zusammenarbeit mit China notwendig waren. Daher stelle ich die Frage: Was ist die wahre Geschichte hinter COVID?“

Attorney Accuses the CIA and DoD of Being Deeply Involved With COVID-19



“When someone got this [COVID] shot. They didn’t get it from Pfizer or Moderna. They got it from the DoD. The DoD distributed this," testified Attorney @RenzTom during the “Injuries Caused by COVID-19… pic.twitter.com/B1zj8JxbET