Anwalt warnt: Neuer EU-Impfpass soll bald dafür genutzt werden

Die Europäische Union plant die Einführung eines europäischen Impfpasses. Nächsten Monat werden in neun Ländern Tests mit dem Pass durchgeführt.

Kritiker sehen den Impfpass als Schritt in Richtung einer zukünftigen Impfpflicht. Einige argumentieren, der Pass sei mit großen finanziellen Interessen und Plänen zur Einschränkung der persönlichen Freiheit und nationalen Souveränität verbunden.

Die Rechtsanwältin Meike Terhorst sagt, dass der Impfpass nicht getrennt von einem digitalen Ausweis betrachtet werden könne. „Man bekommt einen digitalen Ausweis, in dem alle Impfdaten gespeichert sind. Alle persönlichen Daten sind an einem Ort gespeichert. Es geht um einen digitalen Ausweis und dann um eine Verbindung zwischen Ihrem persönlichen Ausweis und Ihren medizinischen Impfdaten“, sagte sie gegenüber The Defender.

„Der Plan ist, alle zu impfen und die Grundrechte mehr oder weniger außer Kraft zu setzen“, fügte sie hinzu.

Terhorst betonte, dass seit vielen Jahren daran gearbeitet werde. “Alles ist miteinander verbunden, unter anderem die Bankeninfrastruktur, persönliche medizinische Daten und Versicherungen”.

Der europäische Impfpass basiert auf dem Global Digital Health Certification Network der WHO, das die Organisation gemeinsam mit der EU im Juni letzten Jahres ins Leben gerufen hat.

Terhorst wies darauf hin, dass die Pläne für den Impfpass bereits 2018, also vor der COVID-19-Pandemie, auf den Weg gebracht wurden. „Dieser Plan ist nicht neu, er wurde schon vor langer Zeit geschmiedet“.

Sie warnte davor, dass der Pass die persönliche und nationale Souveränität untergraben könnte.

Der Anwalt verwies auch auf Aussagen von Königin Maxima, die beim Weltwirtschaftsforum in Davos Anfang des Jahres sagte, der Vorteil eines digitalen Ausweises sei, dass man wisse, wer geimpft sei und wer nicht.

In Deutschland, einem der Länder, in denen mit dem Impfpass experimentiert wird, wurden kürzlich die ungeschminkten Dokumente des deutschen RKI veröffentlicht. Dies zeige, dass es sich bei der Corona-Krise um einen großen Schwindel handele, so Terhorst. „Der COVID-19-Lockdown, alle Maßnahmen, Schulschließungen etc. hatten keine wissenschaftliche Grundlage. Alle Maßnahmen basierten auf politischen Entscheidungen und nicht auf Wissenschaft“.

Terhorst glaubt, dass die deutsche Gesundheitsministerin Ursula von der Leyen versuchen wird, die Menschen zur Impfung zu zwingen.

Sie sagte, dass beim europäischen Impfpass große finanzielle Interessen im Spiel seien. „Es ist ein großes Konglomerat, das die Welt regiert, und dieses Konglomerat hat das Ziel, das Finanzsystem zu verändern.“

„Es geht nicht um die Gesundheit, sondern um das Geld“, betonte sie. „Sie beabsichtigen, dich zu einem Sklaven zu machen, der keine Rechte hat.“

Der digitale Personalausweis und der digitale Impfpass seien eine unmittelbare Bedrohung für jeden Bürger, sagte Terhorst. Im Falle einer neuen Krise könnte Ihre Bank Ihnen mitteilen, dass Sie nicht mehr auf Ihr Bankkonto zugreifen können, wenn Sie sich nicht impfen lassen.