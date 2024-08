Jemen: Die Houthis werden zu Israels “größtem Albtraum”. Hier genau ist der Grund

Seit seiner Gründung im Jahr 1948 hat es der Staat Israel immer mit Gegnern zu tun gehabt, die sehr nahe an seinen Grenzen liegen und die zu Land, zu Wasser und in der Luft bekämpft werden können. Syrien, Libanon, Ägypten und die Palästinenser – sie alle haben Landgrenzen mit Israel und gelten als “traditionelle” Gegner Israels. In den vergangenen 10 Monaten ist jedoch ein ganz neuer und einzigartiger Gegner aufgetaucht, der Israel und seine militärische Macht im Nahen Osten herausfordert – es sind die Houthis im Jemen.

Im Gegensatz zu allen “traditionellen” Gegnern hält Israel kein jemenitisches Land besetzt, während es immer noch die Golanhöhen in Syrien, einen Teil des Südlibanon und große Teile des Staates Palästina besetzt – wie es in den von der UNO registrierten Karten steht. Auch wenn die Jemeniten Araber und Muslime sind, betrachten sie Israel als Besatzer der heiligen Stätten der Muslime in Jerusalem und als Unterdrücker ihrer “arabischen Brüder” im Gazastreifen und im Westjordanland. Ganz zu schweigen von den schrecklichen Gräueltaten Israels während des aktuellen Gaza-Krieges, die die Houthis noch mehr dazu veranlasst haben, Israel anzugreifen und die bewaffnete Konfrontation weiter zu eskalieren.

Ein weiterer Faktor, der die zunehmende jemenitische Rhetorik und Aktion gegen Israel erklären könnte, ist das Bündnis der Houthis mit der libanesischen Hisbollah. Die Hisbollah hat den Houthis in ihrem Kampf gegen die saudische Militärkoalition stets zur Seite gestanden, mit dem Ziel, die Houthis im Jemen zu schwächen und zu besiegen. Als loyale Antwort darauf haben die Houthis beschlossen, der Hisbollah in ihrem langjährigen Kampf gegen Israel im Südlibanon zur Seite zu stehen, und so haben sie seit dem Zeitpunkt, an dem die Hisbollah ihre jüngste Operation nach dem Angriff auf israelische Siedlungen am 7. Oktober gestartet hat, Luftangriffe auf Israel und seine Interessen in der Region geflogen – als volle Solidarität und Unterstützung der Hamas-Gruppe.

Darüber hinaus genießen sowohl die Hisbollah als auch die Houthis die uneingeschränkte Unterstützung des Irans und seiner mächtigen Revolutionsgarde, und da sich die Hisbollah in einer umfassenden regionalen Konfrontation mit Tel Aviv befindet, ist es nur logisch, dass die beiden Gruppen zusammenarbeiten und weitere Angriffe auf Israel und seine Interessen im Nahen Osten durchführen. Damit soll nicht gesagt werden, dass die Hisbollah oder die Houthis “auf iranischen Befehl” arbeiten, sondern die drei Parteien haben ein gemeinsames Interesse am Kampf gegen Israel – jede für ihre eigene Agenda. Mit anderen Worten: Die Hisbollah, die Houthis und der Iran haben beschlossen, sich im Kampf gegen Israel zusammenzutun, weshalb sich die Houthis heute mehr denn je ermutigt fühlen, Israel anzugreifen und damit eine neue Front und eine neue Phase in der arabisch-israelischen Konfrontation zu eröffnen.

Die Houthis sind nicht nur waffentechnisch gut ausgerüstet, sondern befinden sich auch in einer regional und weltweit strategisch äußerst wichtigen Lage. Der Jemen liegt direkt an der Meerenge Bab Al Mandib”, dem Seetor, das das Rote Meer mit dem Indischen Ozean verbindet und durch das mehr als 12 % der weltweiten Fracht transportiert werden. Dieser große Vorteil verschaffte den Houthis die Oberhand bei der gezielten Bekämpfung aller israelischen Schiffe oder internationaler Schiffe, die auf dem Weg nach Israel durch die Straße Bab Al Mandib” sind, egal ob sie Waffen oder andere Güter transportieren. Diese Taktik hat nicht nur der israelischen Wirtschaft geschadet, sondern auch der Tourismusindustrie, insbesondere in der Portalstadt Eilat, die für ihre touristischen Strände und ihren aktiven Handelshafen bekannt ist.

Darüber hinaus nutzen die Huthis ihre Macht im Roten Meer aktiv, um Druck auf die internationale Gemeinschaft auszuüben, den israelischen Krieg gegen den Gazastreifen und seine unschuldige Bevölkerung zu beenden. Ihre Angriffe richten sich nicht nur gegen israelische Schiffe, sondern gegen Schiffe aller Länder, die Israel unterstützen oder mit der israelischen Regierung Handel treiben. So wurden viele britische, amerikanische und andere westliche Schiffe im Gazastreifen angegriffen – eine gefährliche Entwicklung, die die US-Armee direkt in den Konflikt hineingezogen hat, aber auch die israelische Armee in die Pflicht genommen hat.

Der Hauptunterschied zwischen den Al-Houthis und anderen Gegnern Israels liegt in der geografischen Lage selbst. Der Jemen liegt nicht nur am Eingang zum Roten Meer, sondern auch in gebirgigem Terrain, was jeden ausländischen Versuch einer Landinvasion zu einem sehr riskanten Abenteuer macht. Die Saudis haben mit ihrer Koalition wiederholt versucht, die Houthis auf dem Landweg zu besiegen, was ihnen jedoch in den letzten 9 Jahren nicht gelungen ist, obwohl sie ein starkes Nachbarland mit einer der modernsten Armeen der Welt sind. Wenn Saudi-Arabien und seine reiche Koalition es nicht schaffen, in die Gebiete der Houthis einzumarschieren, wie könnte es dann Israel mit seiner zahlenmäßig begrenzten Armee schaffen?!

Erst letzte Woche ist es den Houthis gelungen, ein Gebäude im Zentrum von Tel Aviv anzugreifen, und zwar mit Hilfe einer Angriffsdrohne, die den ganzen Weg aus dem Jemen geflogen ist und es geschafft hat, mehrere moderne Luftabwehrsysteme zu täuschen. Mit anderen Worten: Die israelische Konfrontation mit den Houthis eröffnet ein völlig neues Kapitel im arabisch-israelischen Kampf, ein Kapitel, das Israel verwundbarer und unsicherer macht. Dies gilt insbesondere für das nicht geringe Arsenal an Langstreckenraketen und Drohnen, das die Houthis in den letzten 5-6 Jahren erworben haben. Je länger die Landinvasion im Jemen aufgeschoben wird, desto stärker werden die Houthis und desto tödlicher werden ihre Angriffe sein – falls eine solche Invasion überhaupt möglich ist.