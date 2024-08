Die Emissionskette: Die Menschen und Patente, die das Finanzüberwachungsnetz aufgebaut haben

Whitney Webb, Mark Goodwin

Die Patente hortenden Entwickler und Investoren, die mit PayPal und Google verbunden sind und die erste Iteration des elektronischen Handels und der digitalen Werbung aufgebaut haben, haben sich der Blockchain zugewandt, um ihre Vision der totalen finanziellen Überwachung und der Umgehung von staatlich ausgegebenem Geld zu verwirklichen.

Daten sind der liquideste Warenmarkt der Welt. Im modernen Computer- und Smartphone-Zeitalter ist alles, was Sie tun, alles, was Sie sagen, und alles, was Sie konsumieren, im nahezu unendlichen Spektrum des digitalen Informationsmarktes quantifizierbar. Das Internet dient heute zusammen mit anderen digitalen Berechnungs- und Kommunikationstechnologien als umfassende E-Commerce-Infrastruktur, die den gesamten Lebenszyklus der Entwicklung, Produktion, Verteilung und des Konsums einer breiten Palette von Daten ermöglicht. Aufgrund des expansiven Wachstums sowohl im Hardware- als auch im Softwaresektor ist der nahtlose Übergang bestehender Daten oder Informationsgüter von traditionellen analogen Formaten zu digitalen Formaten leicht möglich, ganz zu schweigen von der Erfassung, Speicherung, Abfrage und Verteilung von Datenformaten in einer Art und Weise, die in der analogen Welt nicht möglich ist.

Eine erste Betrachtung digitaler Daten zeigt, dass sie zwar alle als reine Bits und Bytes existieren, ihre jeweiligen Märkte jedoch mit jeder technologischen Weiterentwicklung deutliche wirtschaftliche Veränderungen erfahren. So war beispielsweise eine Massenüberwachung in großem Maßstab nie praktikabel, als die Erstellung auch nur eines einzigen Fotos stundenlange Arbeit in einem speziellen Fotoentwicklungsraum mit spezifischen chemischen Stoffen und Lichtverhältnissen bedeutete. Nun, da die Verbreitung intelligenter Stromnetze zu einer Kamera an jeder Straßenecke geführt hat, die massenhafte Verbreitung von Smartphones ein Mikrofon in jede Tasche gesteckt hat und das Aufkommen eines wirklich globalen Internets die Mittel hervorgebracht hat, die besagten Daten zum Nulltarif über den ganzen Planeten zu übertragen, haben die Marktbedingungen für die Massenüberwachung wenig überraschend zu einer Massenüberwachung als privatwirtschaftliche Dienstleistung geführt. Dieser neue Markt hat sich vor allem in Form beliebter, kostenloser, aber gewinnorientierter sozialer Netzwerke, E-Mail-Anbieter und Suchmaschinen herausgebildet.

Mit dem Einzug des Computerzeitalters in das globale Finanzsystem ist die Analyse der Bank- und Finanzdaten eines Nutzers zu einem der wertvollsten und effizientesten Mittel für öffentliche und private Organisationen geworden, um Informationen über eine Person zu sammeln und anzuhäufen. Diese technologische Reifung wurde mit der Integration des Internets weiter vorangetrieben, als die Infrastrukturanbieter des DotCom-Booms um die Jahrtausendwende schnell den Markt für Bankinformationen monopolisierten. Dies gelang ihnen durch die Erfindung des elektronischen Geschäftsverkehrs mittels Fortschritten in der Verschlüsselungs- und Telekommunikationstechnologie. Nur ein Jahrzehnt später, Anfang 2009, führte das Internet als Handelsplattform zu einer ansonsten unmöglichen Verbreitung einer neuartigen Datenbankstruktur, die als Blockchain bekannt ist – ein unveränderliches und öffentliches Hauptbuch, in dem für jede Finanztransaktion ein Eintrag erstellt wird. Speziell im Fall von Bitcoin ist die Information selbst zu einer Ware geworden, und es hat sich ein Markt von fast einer Billion Dollar entwickelt, der sich um die Aufrechterhaltung der verteilten Datenbank über Zehntausende von Knotenpunkten auf der ganzen Welt dreht.

Während Bitcoin und die damit verbundene Blockchain-Industrie oft als eine Bastion der Freiheit und ein Mittel zur Umgehung zentralisierter Machtstrukturen dargestellt werden, ist es in Wirklichkeit so, dass – selbst wenn die Wirtschaftspolitik und die Fähigkeit zum Schuldenerlass den nationalstaatlichen Zentralbanken entzogen wird – die Mittel zur Aufrechterhaltung der vertrauenslosen Abrechnung von Informationen als Ware nun allein bei den Infrastrukturanbietern selbst liegen. Zu diesen Infrastrukturdienstleistern gehören die Energieunternehmen, die die Serverfarmen mit Strom versorgen, die Telekommunikationsunternehmen, die die Glasfaserkabel oder Satelliten des globalen Breitband-Internetsystems bauen und warten, und die Softwareunternehmen, die Suchergebnisse und Inhalte über ihre verschiedenen Iterationen von Netzwerktypen verarbeiten, erstellen und verteilen.

Dieser Beitrag konzentriert sich auf das Netzwerk von Entwicklern, Investoren und Aushängeschildern hinter den ersten Iterationen des Online-Handels, die kurz vor der Jahrtausendwende entstanden. Es dürfte kaum überraschen, dass viele der gleichen Risikofirmen und Patentbarone, die hinter dem DotCom-Boom, der durch Internet-Informationsbroker wie Google ermöglicht wurde, und der anschließenden E-Commerce-Revolution, die durch den Aufstieg von „PayPal“ dominiert wurde, stehen, erneut großen Einfluss auf die Schaffung, die Lobby und die Infrastruktur der Emission selbst haben, da die nächste geführte Evolution des globalen Finanzsystems durch die Digitalisierung des Dollars auf der Blockchain Gestalt annimmt.

Unser letzter Artikel, The Chain of Custody, endete damit, dass Wences Casares von „Xapo“ und Charles Cascarilla von „Paxos“ gemeinsam mit dem „iShares“-Team von BlackRock die Nasdaq-Eröffnungsglocke für die Einführung der 11 Bitcoin-Spot-ETFs am 11. Januar läuteten. Dies war ein entscheidender Moment in der Entwicklung des zuvor beschriebenen Bitcoin-Dollar-Systems, und während Casares‘ Einladung vermutlich auf seine Entwicklung der berüchtigten Bitcoin-Verwahrungslösungen von „Xapo“ zurückzuführen war (die später im Jahr 2019 an BlackRocks Verwahrer „Coinbase“ verkauft wurden), ist Cascarillas Auftritt auf den ersten Blick vielleicht weniger offensichtlich. Cascarilla, ein langjähriger Freund von Casares, gründete „Paxos“ mit dem Ziel, die hochgradig regulierten Infrastrukturanforderungen einer Blockchain-Wirtschaft zu erfüllen, mit einem besonderen Fokus auf die Ausgabe von stabilen US-Dollars – eine Aufgabe, die er während einer Aussage vor dem House Financial Services Committee im Dezember 2021 als „strategische nationale Sicherheit“ für die Vereinigten Staaten bezeichnete.

„Nun, ich denke, man kann das Thema auch so sehen, dass man Geld als Produkt betrachtet. Und vielleicht tun wir das nicht immer, weil es so allgegenwärtig ist und wir alle es jeden Tag benutzen. Aber es ist wirklich ein Produkt. Und wenn man es als Produkt betrachtet, erfüllt es dann die Bedürfnisse der Nutzer? Entspricht es den Bedürfnissen der Wirtschaft, die sich immer weiter verlagert und immer digitaler wird? Und ich denke, die Antwort ist nein. Und genau das ist es, was Stablecoins bieten: eine Möglichkeit, Geld mit anderen Eigenschaften auszustatten, ein anderes Produkt zu schaffen, sich an neue Technologien anzupassen. Und das ist eine wichtige Veränderung, die gerade stattfindet. Und wenn der Dollar nicht in der Lage ist, auf diese neue Technologie, auf die neuen Bedürfnisse der Nutzer zu reagieren, dann wird es jemand anderes tun, etwas anderes wird es tun … es ist entscheidend, dass der US-Dollar in der Lage ist, diese sich verändernden Bedürfnisse zu erfüllen. Und wenn er das tut, wird seine Allgegenwärtigkeit wahrscheinlich sogar noch zunehmen. Denn die Realität ist, dass die Menschen Dollar wollen, nicht nur digital in den USA, sondern überall auf der Welt.

Überall, wo man hinkommt, wollen die Menschen einen US-Dollar verwenden. Sie verwenden physische Währungen. Sie können keine Bankkonten bekommen. Oder sie müssen auf Kryptowährungen zurückgreifen, weil sie keine Dollar bekommen können. Und wenn man sie bekommen kann und sie allgegenwärtig und sehr einfach verwenden kann, wie es bei der Tokenisierung der Fall ist, dann wird das die Position des US-Dollars wirklich zum Positiven verändern. Aber die Beibehaltung dieser Reservewährungsposition hängt auch von der Regulierung ab. Wenn wir es also richtig anpacken, denke ich, dass dies eine riesige Chance für die USA und für den Dollar ist. Wenn wir es nicht richtig machen, könnte es ein wirklich großes Problem werden. Das Dilemma des Innovators besteht nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Währungen. Und wir müssen uns dieser Herausforderung stellen.“

Quelle: Charles Cascarilla auf Yahoo Finance 9. Dezember 202

Das Setup: Paxos setzt PayPal auf die Blockchain

Das Unternehmen, aus dem später „Paxos“ werden sollte, wurde 2010 von Charles Cascarilla als Bitcoin-Mining-Farm gegründet. Die Proto-Paxos-Mining-Farm wurde in der ehemaligen Manhattan-Filiale der gescheiterten französischen Bank „Dexia“ errichtet, die dafür berüchtigt war, dass sie während der großen Finanzkrise der größte internationale Kreditnehmer beim Diskontfenster der Federal Reserve war und in den Jahren 2008 und 2009 über die New Yorker Filiale mehr als 33 Mrd. USD aufgenommen hatte. Aufgrund einer Klausel in ihrem Mietvertrag, die Energie zum Nulltarif am Standort 57th and Park bereitstellt, hat Cascarilla „den Boden mit Servern, ASICs und GPUs vollgestopft“ und kontrollierte schließlich „bis zu 25% der Netzwerkkapazität von Bitcoin.“

Cascarilla, der aus Ohio stammt und fast zwei Jahre bei Goldman Sachs gearbeitet hat, war Mitbegründer eines Hedgefonds namens „Cedar Hill Capital Partners“, den er bis zu seinem Ausscheiden leitete, um Vollzeit an „Paxos“ zu arbeiten, das 2012 offiziell unter dem Namen „itBit“ eingeführt wurde. Cascarilla hatte 2010 zum ersten Mal von Bitcoin gehört und gründete die erwähnte Mining-Farm nur ein Jahr nach dem Start von Bitcoin. „Wir waren von Anfang an dabei“, erklärt Cascarilla. „Ich weiß, dass ich definitiv nicht Patient Null war, aber ich muss so etwas wie Patient 100 oder so für das gesamte Netzwerk sein.“ Er behauptet, dass er durch seine Erfahrungen mit dem traditionellen Finanzsystem während der Finanzkrise 2008 zu Bitcoin hingezogen wurde. „Die Technologie machte für uns Sinn, weil wir gesehen hatten, wie die Leitungen des Finanzsystems versagt und die Krise verschärft hatten.“

Cascarilla gründete „itBit“ zusammen mit Rich Teo 2013 in Singapur, während sie gleichzeitig daran arbeiteten, in New York Citys berüchtigt schwierigem regulatorischen Umfeld in Bezug auf Kryptowährungen Fuß zu fassen. Insbesondere bemühten sie sich darum, in den Vereinigten Staaten eine Treuhandgesellschaft für „Paxos“ zu gründen. Sie zogen zurück nach New York und begannen, sich auf das zu konzentrieren, was ihr Brot und Butter werden würde – ein aufsichtsrechtlich konformer, weißer Handschuh-Service für die Ausgabe von tokenisierten Dollars, bekannt als „Stablecoins“. Im September 2018 veröffentlichte Cascarilla das PAX-Standard-Whitepaper, in dem ein neuer Tokenisierungsstandard für kurzfristige US-Schatzbriefe, bekannt als T-Bills, beschrieben wurde, und der Stablecoin selbst (PAX) wurde kurz darauf als ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain veröffentlicht. In diesem Papier beschrieb Cascarilla auch Bitcoin als „von erheblichen Problemen geplagt, die seinen Nutzen einschränken“, während er gleichzeitig darauf hinwies, dass PAX „einen bedeutenden Fortschritt bei digitalen Vermögenswerten“ darstellt, indem er „die Infrastruktur, Aufsicht und Stabilität des traditionellen Finanzsystems“ mit „der Geschwindigkeit des Internets“ verbindet.

Zwei große Börsen aus Asien, Huobi und Binance, stürzten sich schnell auf den neuen regulatorischen und infrastrukturellen Standard, den PAX gesetzt hatte, und brachten 2019 ihre eigenen Stablecoins auf den Markt, die den Service von „Paxos“ nutzen. Schließlich hatte „Paxos“ den regulatorischen Berg bezwungen und nicht nur die Genehmigung der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde für die „Abwicklung von Aktien auf einer Blockchain“ erhalten, sondern auch als erster und einziger Kryptodienstleister Zugang zu einem vollständigen Konto bei der „Depository Trust & Clearing Corporation“ (DTCC), dem größten Abwickler von Wertpapieren im gesamten globalen Finanzsystem. Möglicherweise ist das Mitglied des Lenkungsausschusses der DTCC, Steven Wager, maßgeblich daran beteiligt, dieses Konto zu erhalten. Er arbeitete von 2015 bis 2017 bei „Paxos“, nachdem er fast sieben Jahre bei „Citi“ tätig war, bevor er in den Digital-Assets-Teams von „Fidelity“, „J.P. Morgan“ und „BNY Mellon“ arbeitete. Jetzt arbeitet er bei „Fireblocks“, das von israelischen Geheimdienstveteranen gegründet wurde und enge Beziehungen zum israelischen Staat unterhält.

Der Leiter der Strategieabteilung von „Paxos“, Walter Hessert, beschrieb Paxos als „einen der am stärksten regulierten Akteure und Plattformen in diesem Bereich“, die „eher um Erlaubnis als um Vergebung bitten“. Hessert erklärt, dass „wir nur die Infrastruktur sind“ und Firmen wie „PayPal, Venmo und MercadoLibre nutzen, um den Zugang zu Kryptowährungen zu ermöglichen“, indem sie „über APIs auf unserer Plattform aufbauen“, „um B2B2B- oder B2B2C-Lösungen mit digitalen Vermögenswerten zu ermöglichen.“ Er behauptet, dass Paxos über seine „Krypto-Brokerage-Infrastruktur“ direkt „etwa eine halbe Milliarde an Benutzer-Wallets“ betreibt und gleichzeitig „der größte Emittent von regulierten Stablecoins“ ist. Cascarilla geht noch einen Schritt weiter, indem er behauptet, dass „wir hier sind, um eine Infrastrukturebene zu sein, damit jeder diesem Ökosystem beitreten kann.“

Lesley Chavkin, Paxos‘ Global Head of Public Policy, fasst ihre Rolle so zusammen, dass sie „mit politischen Entscheidungsträgern in den Vereinigten Staaten und wichtigen Märkten in Übersee zusammenarbeitet“, um „die Entwicklung einer soliden Politik für digitale Vermögenswerte zu unterstützen.“ Chavkin behauptet, wir befänden uns „an einem Wendepunkt, was die Blockchain-Technologie angeht“, mit „so viel Potenzial, einen Rahmen zu schaffen, der verantwortungsvolle Innovation unterstützt und die dringend benötigte Modernisierung des Finanzsystems vorantreibt.“ Er betont, dass „ein Dialog zwischen politischen Entscheidungsträgern und der Industrie erforderlich sein wird, um das Richtige zu tun“ und dass „wir keine weitere Chance haben werden.“ Chavkin kam im Februar 2024 zu „Paxos“, nachdem er zwei Jahre lang als Senior Fellow am „Geoeconomics Center“ des „Atlantic Council“ gearbeitet hatte, 2023 eine kurze Zeit als Head of Policy bei „Stellar“, ein Jahr als Vice President of Global Engagement bei „J.P. Morgan Chase“, fast sechs Jahre beim US-Finanzministerium und für fast fünf Jahre als Wirtschaftsanalystin bei der Central Intelligence Agency.

In einem Gespräch mit „Blockworks“ sprach Cascarilla über die Bedeutung der Definition von Stablecoins. „Für mich ist ein Stablecoin ein tokenisierter Vermögenswert. Der Vermögenswert befand sich früher in einer zentralen Datenbank und jetzt in einer dezentralen Datenbank. Es ist immer noch der Vermögenswert.“ Cascarilla merkte an, dass in Bezug auf „Tether“, den größten Stablecoin auf dem Markt, „sie nicht T-Bills summieren und die T-Bills tokenisieren“, sondern „sie haben eine Verbindlichkeit von Tether tokenisiert und sie halten ein Bündel von Vermögenswerten, die im Wert schwanken und sagen, dass es immer einen Dollar wert ist.“ Er verweist darauf, dass dieser Dienst einer Bank und nicht einem Emittenten von Tokenized Assets ähnelt, und stellt fest, dass „Paxos nur T-Bills mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 30 Tagen tokenisiert.“

Paxos unterhält FDIC-versicherte Einlagen für seine Stablecoins bei der „BMO Bank National Association“, „Customers Bank“, „State Street Bank and Trust Company“ und „Western Alliance Bank“. Die erstgenannte Bank, BMO, oder „Bank of Montreal“, wurde in den 1980er Jahren von Charles Bronfman – dem Onkel des mit Endeavor verbundenen Edgar Bronfman Jr. – gegründet und hat zwei interessante Verbindungen zum Stablecoin-Emittenten „Tether“: 2017 wurden 61 Millionen Dollar der Gelder, die angeblich den Token unterstützen, auf das Konto des General Counsel Stuart Hoegner bei der BMO eingezahlt, und ein Jahr später stellte das Unternehmen den ehemaligen BMO AML Quality Control Manager Leonardo Real als neuen Chief Compliance Officer (CCO) ein. Während die BMO 1984 die „Harris Bank“ in Chicago kaufte und damit die erste kanadische Bank war, die eine amerikanische Niederlassung erwarb, bleibt der Hauptsitz der „Bank of Montreal“ in Kanada und ist derzeit die älteste Bank des Landes. In der oben erwähnten Aussage vor dem Senat erklärte Cascarilla, dass es ohne seriöse, durch den US-Dollar gedeckte Stablecoins oder eine digitale Zentralbankwährung und die entsprechende Infrastruktur für andere Länder und multinationale Unternehmen immer unrentabler wird, den US-Dollar weiterhin als globale Reservewährung zu verwenden“.

Er fügte hinzu: „Paxos hat einen digitalen Dollar geschaffen, nicht eine digitale Darstellung eines Dollars. Was noch wichtiger ist: Wir haben eine primäre Aufsichtsbehörde – das NYDFS [New York State Department of Financial Services] – und sie beaufsichtigen unseren Token und die Treuhandgesellschaft, um sicherzustellen, dass alle Reserven bankrottgeschützt und vollständig getrennt gehalten werden. Wenn Paxos ausfällt, haben Sie immer noch einen Dollar. Es geht nicht darum, ein sexy Geschäft zu machen, sondern um finanzielle Innovation.“ (Hervorhebung hinzugefügt)

Cascarilla erklärte auch, dass die Absicht von „Paxos“ darin bestünde, „alle Vermögenswerte im Finanzsystem neu zu formatieren“ und dass „es wichtig ist, tokenisierte Dollars zu haben, weil sie das Lebenselixier des Systems sind“. „Wir haben dies getan, weil wir dachten, dass wir die eigentliche Grundlage der Finanzdienstleistungen verändern könnten, sowohl die Leitungen als auch die Art und Weise, wie die Menschen sie konsumieren“, sagte Cascarilla. In ihrem Bestreben, diese Ziele zu erreichen, hat „Paxos“ Blockchain-Unternehmenslösungen für „Institutionen wie PayPal, Interactive Brokers, Mastercard, MercadoLibre, Nubank, Bank of America, Credit Suisse und Societe Generale“ sowie „StoneX und Revolut“ entwickelt. „Paxos“ hatte 2016 unter dem Namen „Castor Pollux Holdings SARL“ ein Patent mit dem Titel „Device, system, and method for transfer of commodities“ (Gerät, System und Verfahren zur Übertragung von Waren) angemeldet, das später unter anderem von J.P. Morgan, Bank of America, IBM, Accenture, der Chicago Mercantile Exchange, eBay und Microsoft zitiert wurde.

Die Seed-Runde von „Paxos“ im November 2013 brachte 3,3 Millionen Dollar ein und wurde von Ben Davenport von Blockchain Capital, Canaan Partners, RRE Ventures, Liberty City Ventures, Jay W. Jordan II und Barry Silberts Digital Currency Group finanziert. Weitere namhafte Investoren sind Patricia Kemps Oak HC/FT, David Rubensteins Declaration Partners, Peter Thiels Founders Fund, Peter Thiels Mithril Capital, PayPal Ventures, Blockchain Capital, Ken Moelis von Drexel Burnham Lambert, das mit FTX und Tether verbundene Unternehmen Alameda Research und das von Marcos Galperin gegründete, mit Endeavor verbundene Unternehmen MercadoLibre.

Eine der größten institutionellen Integrationen von „Paxos“ war die Partnerschaft mit Facebook im Jahr 2021, als „Paxos“ mit dem „Diem“-Projekt zusammenarbeitete, um seinen PAX-Stablecoin den fast 2 Milliarden WhatsApp-Nutzern zugänglich zu machen. Die Wallet-Integration für das Stablecoin-Projekt, das früher unter dem Namen „Libra“ bekannt war, wurde Novi genannt, wobei die Website damit prahlte, dass „Transaktionen sofort und kostenlos sein werden und die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von WhatsApp nicht beeinträchtigen“. Novi und WhatsApp würden von den Nutzern verlangen, „einen von der Regierung ausgestellten Lichtbildausweis vorzulegen“ und in einigen Fällen sogar „Video-Selfies“ zu machen, „um sicherzustellen, dass die Transaktion den internationalen Anti-Geldwäsche-Gesetzen (AML) entspricht.“ Die „Novi/Paxos-Transaktionen von WhatsApp“ bieten „etwas in der Kryptowelt weitgehend Unerhörtes“ mit der Möglichkeit, eine „vollständige Rückerstattung für nicht autorisierte Transaktionen“ zu verarbeiten. Diese Zusammenarbeit wurde vom ehemaligen PayPal-Präsidenten und Leiter des „Diem“-Projekts David Marcus als „das beste Abschiedsgeschenk vom besten Team aller Zeiten“ bezeichnet, als er „Meta“, die Muttergesellschaft von WhatsApp, verließ, um sich mit seinem Start-up „LightSpark“ auf institutionelle Lightning-Zahlungen zu konzentrieren.

Die Integration wurde einen Tag, nachdem die Abgeordnete Maxine Waters (D-Cal.), die Vorsitzende des House Financial Services Committee, Cascarilla in einer Anhörung zum Thema „Digital Assets and the Future of Finance“ befragt hatte, angekündigt. Waters richtete die erste Frage der vierstündigen Sitzung an den CEO von Paxos: „Ich bin etwas besorgt über die Partnerschaft Ihres Unternehmens Paxos mit Facebook, das sich jetzt Meta nennt. Wie Sie wissen, hat Facebook mehrmals versucht, ab 2019 in den Kryptowährungsmarkt einzusteigen.“ Waters fügte hinzu: „Was hält Facebook davon ab, seinen fast 3 Milliarden monatlich aktiven Nutzern in Zukunft zu erlauben, Zahlungen zu tätigen und Gelder mit einem PAX-Dollar oder anderen zuvor ausgegebenen Stablecoins über eine Novi-Wallet zu speichern?“

Am 7. August 2023 kündigte PayPal die Einführung seines US-Dollar-Stablecoins PYUSD an, der von Cascarillas „Paxos Trust Company“ ausgegeben wird. „PayPal USD“ würde „Verbrauchern, Händlern und Entwicklern zur Verfügung stehen, um Fiat- und Digitalwährungen nahtlos miteinander zu verbinden“, und es würde „der einzige Stablecoin sein, der innerhalb des PayPal-Netzwerks unterstützt wird.“ Als ERC-20-Token auf Ethereum eingeführt, wird PYUSD „einer bereits großen und wachsenden Gemeinschaft zur Verfügung stehen“ und „leicht von Börsen übernommen werden können“, während er „zur Unterstützung von Erfahrungen innerhalb des PayPal-Ökosystems eingesetzt wird.“ PayPal hatte im Juni 2022 erfolgreich eine BitLicense bei der NYDFS beantragt, nachdem es zuvor eine bedingte BitLicense erhalten hatte. Zusätzlich zur Ausgabe von PYUSD konzentrieren sich PayPal und „Paxos“ darauf, das Verständnis von Verbrauchern und Händlern für Kryptowährungen, Stablecoins und digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) zu verbessern“, während sie eng mit den Regulierungsbehörden zusammenarbeiten“, während die Kryptowährungsbranche reift. „Der Wandel hin zu digitalen Währungen erfordert ein stabiles Instrument, das sowohl digital nativ ist als auch leicht mit Fiat-Währungen wie dem US-Dollar verbunden werden kann“, sagte Dan Schulman, CEO von PayPal, in einer Erklärung. „Unser Engagement für verantwortungsvolle Innovation und Compliance sowie unsere Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung neuer Erfahrungen für unsere Kunden bilden die Grundlage, um zum Wachstum digitaler Zahlungen durch PayPal USD beizutragen.“

PYUSD war zunächst über PayPal selbst zugänglich, bevor im September 2023 Kompatibilität mit „Venmo“ von PayPal und später im April 2024 mit dem von Visa übernommenen Xoom hergestellt wurde, wodurch etwa 160 Länder Zugang zu PYUSD erhielten. Der erste CFO von PayPal, Roelof Botha, verließ das Unternehmen nach dem Börsengang, um zu „Sequoia Capital“ zu wechseln. Dort trat er dem Vorstand von Xoom bei und half dabei, die Übernahme durch PayPal im November 2015 zu steuern. PayPal erwarb Xoom schließlich für 890 Millionen US-Dollar. Brian Nowak von Morgan Stanley kommentierte, dass die Übernahme PayPal den Eintritt in den 580 Milliarden US-Dollar schweren internationalen Überweisungsmarkt ermöglicht, der „reif für eine technologische Disruption“ ist. Andrew Jeffrey von „SunTrust Robinson Humphrey“ schlug vor, dass die Übernahme PayPal vor einem möglichen Ausschluss aus den Android Pay- und Apple Pay-Geldbörsen „schützen“ könnte. Nur wenige Monate zuvor hatte die „Bank of Montreal“ PayPal bereits als „das reinste Pure-Play-Unternehmen“ auf dem Markt für mobile Zahlungen bezeichnet, bevor die Partnerschaft die Nutzerbasis des Unternehmens massiv vergrößerte.

„Paxos“ war Ende 2020 eine Partnerschaft mit PayPal eingegangen, die es den Nutzern ermöglicht, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash und Litecoin „direkt in der digitalen Geldbörse von PayPal zu kaufen, zu halten und zu verkaufen“. Damals kommentierte CEO Schulman, dass „der Wechsel zu digitalen Formen von Währungen unvermeidlich ist und klare Vorteile in Bezug auf finanzielle Inklusion und Zugang mit sich bringt“, wobei er auf die „Effizienz, Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit“ eines digitalen Zahlungssystems hinwies, das „den Regierungen die Möglichkeit gibt, Gelder schnell an die Bürger auszuzahlen.“ Der PayPal-CEO betonte, dass die „globale Reichweite, die Erfahrung im digitalen Zahlungsverkehr, das zweiseitige Netzwerk und die strengen Sicherheits- und Compliance-Kontrollen“ PayPal „die Möglichkeit und die Verantwortung bieten, das Verständnis, die Einlösung und die Interoperabilität dieser neuen Tauschmittel zu erleichtern.“ Er erklärte, PayPal sei „begierig darauf, mit Zentralbanken und Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten“, um „einen sinnvollen Beitrag zur Gestaltung der Rolle zu leisten, die digitale Währungen in der Zukunft des globalen Finanzwesens und Handels spielen werden.“

Der Abgeordnete Patrick McHenry (R-NC), Vorsitzender des House Financial Services Committee, bekräftigte diese Haltung in einer Erklärung zum Zeitpunkt der Einführung von PYUSD: „Diese Ankündigung ist ein klares Signal, dass Stablecoins – wenn sie in einem klaren regulatorischen Rahmen ausgegeben werden – eine vielversprechende Säule unseres Zahlungssystems des 21. Jahrhunderts sind.“

„Es ist sehr passend, dass jemand wie er PayPal dabei hilft, dies Millionen von Menschen zugänglich zu machen, die es notwendigerweise zunächst über Depotdienste tun müssen“, sagte Wences Casares im Jahr 2020 gegenüber CoinDesk. „Chad [Cascarilla] steht ziemlich hoch und ziemlich allein als jemand, der ein Gespräch mit einem Bitcoin-Core-Entwickler führen kann oder er kann sich umdrehen und ein Gespräch mit Jamie Dimon oder Steven Mnuchin führen. Das ist sehr einzigartig und wir sind alle in Bitcoin besser dran, weil er das tut.“

Zu den früheren Mitgliedern des Paxos-Vorstands gehören Sheila Bair, die 19. Vorsitzende der „US Federal Deposit Insurance Corporation“ unter Präsident George W. Bush und Vorsitzende der CFTC unter Präsident Bill Clinton; Robert Herz, Partner bei „PricewaterhouseCoopers“ und Vorstandsmitglied bei Fannie Mae, Morgan Stanley und der „Sustainability Accounting Standards Board Foundation“; und Duncan Niederauer, Partner bei Goldman Sachs und Vorstandsmitglied bei der „First Republic Bank“, der DTCC und der NYSE.

Der derzeitige Vorstand von „Paxos“ ist zahlenmäßig relativ klein, verfügt aber über eine beachtliche Anzahl von Persönlichkeiten des öffentlichen und privaten Sektors, darunter Scott Malpass, ehemaliger Vizepräsident und Chief Investment Office der Universität von Notre Dame, der auch im Vorstand der „Vanguard Group“ und des Instituts für die Werke der Religion in Vatikanstadt, allgemein als Vatikanbank bezeichnet, sitzt; Brian Stern, ehemaliger Manager bei „McKinsey & Co“ und Direktor bei „Merrill Lynch“, ist derzeit Partner bei David Rubensteins „Declaration Partners“, nachdem er als Leiter der strategischen Investitionen bei „Stone Ridge Asset Management“ und acht Jahre lang als Geschäftsführer und Leiter von „BlackRock Private Markets“ tätig war, nachdem er im US-Finanzministerium als Mitglied der „Presidential Task Force on the Auto Industry“ gearbeitet hatte; Patricia Kemp, Mitbegründerin und geschäftsführende Partnerin bei „Oak HC/FT“, nachdem sie zuvor Positionen bei „Hewlett Packard“ und „Merrill Lynch“ innehatte; J. Christoper Giancarlo, 13. Vorsitzender der CFTC, ehemaliges Mitglied des „US Financial Stability Oversight Committee“, Mitbegründer und geschäftsführender Vorsitzender des Digital Dollar Project, Senior Counsel der Anwaltskanzlei „Willkie Farr & Gallagher“, Vorstandsvorsitzender von „Common Securitization Solutions LLC“, einem Venture zwischen „Fannie Mae“ und „Freddie Mac“, Senior Advisor bei „eToro“, ehemaliger Direktor bei „BlockFi“, Mitglied des Beirats der Chamber of Digital Commerce und Direktor der von der Citi gegründeten „American Financial Exchange“ (AFX), die von Richard Sandor, einem ehemaligen Mitarbeiter von „Drexel Burnham Lambert“, gegründet wurde; Jim Manzi, ehemaliger Vorsitzender, Präsident und CEO der „Lotus Development Corporation“, die später von IBM übernommen wurde, und Vorsitzender von „Thermo Fisher Scientific“, der seine Karriere als wissenschaftlicher Mitarbeiter von William F. Buckley begann, bevor er zu McKinsey ging; und schließlich Bill Bradley, ehemaliger Senator von New Jersey, Geschäftsführer von „Allen & Company“, leitender externer Berater von „McKinsey & Co“, Vorstandsmitglied bei „Starbucks“ und Mitglied der „Naismith Memorial Basketball Hall of Fame“.

Als der scheidende Senator Bradley im Jahr 2000 seine erfolglose Präsidentschaftskampagne für die Nominierung der Demokraten startete, war Manzi einer der führenden Spender, da er nach seiner Übernahme der Geschäftsführung von „Lotus“ zu den bestbezahlten Führungskräften des Landes gehörte. Abgesehen vom Vorstand von „Paxos“ sollte dies nicht das letzte Mal sein, dass sich die Wege der beiden kreuzen, denn beide waren Geldgeber und Berater des Schiffsanalyseunternehmens „CargoMetrics“, das von Ghislaine Maxwells Ehemann Scott Borgerson gegründet wurde.

CargoMetrics: Das Proto-„Satellogic“

Scott Borgerson, der 2016 „heimlich“ die berüchtigte, mit dem Geheimdienst verbundene Ghislaine Maxwell geheiratet hat, trat kurz nach Maxwells Verhaftung von dem von ihm gegründeten Unternehmen „CargoMetrics“ zurück, um „sicherzustellen, dass seine Anwesenheit nicht von der Arbeit ablenkt, an die er so sehr glaubt“, heißt es in einer Erklärung des Unternehmens. Es wird vermutet, dass Borgerson und Maxwell sich zwischen 2012 und 2013 bei „Vorträgen zum Thema Meeresschutz“ kennengelernt haben. Maxwells Meeresschutzprojekt „TerraMar“, bei dem Borgerson im Vorstand saß, und Borgersons eigenes Unternehmen „CargoMetrics“ lassen jedoch seit langem auf andere Interessen am Meer schließen, die weit über dessen Schutz hinausgehen.

Borgerson wuchs in Missouri auf und besuchte die gleiche Kirche wie der ehemalige US-Senator Bill Bradley, der bereits als Mitglied des „Paxos“-Vorstands erwähnt wurde. Berichten zufolge benutzte Borgerson in seiner Jugend Bradleys Rückwand „für Basketballübungen“. Später trat Borgerson in die Küstenwache ein und besuchte die Tufts University. Kurz darauf bewarb sich Borgerson um ein Stipendium beim Council on Foreign Relations (CFR), wo er Ed Morse kennenlernte. Morse war zu dieser Zeit globaler Leiter der Rohstoffabteilung der „Citi“ und hatte zuvor bei „Lehman Brothers“ bis zu deren Konkurs als leitender Energieökonom sowie in der Carter- und Reagan-Administration gearbeitet. Morse empfahl Borgerson als CFR-Stipendiat und führte ihn anschließend in den Rohstoffhandel ein.

Borgersons CFR-Stipendium führte auch zu einer erneuten Begegnung mit Bill Bradley. „The Institutional Investor“ berichtet: „Bill Bradleys Tante rief den ehemaligen Senator an und sagte: ‚Der Sohn einer Familie, die in unsere Kirche in Crystal City ging, ist in New York. Würden Sie ihn willkommen heißen?‘ Bradley tat es – und spielte später eine Rolle in Borgersons beruflicher Entwicklung.“ Zu dieser Zeit war Bradley kein Senator mehr, sondern geschäftsführender Direktor von „Allen & Company“, einem Unternehmen, das sowohl mit dem organisierten Verbrechen als auch mit dem Silicon Valley eng verbunden ist und zu dessen Top-„Dealmakers“ ein weiteres ehemaliges Kongressmitglied, der ehemalige CIA-Analyst William Hurd, sowie George Tenet gehören, der während der Anschläge vom 11. September 2001 und der Milzbrandattacken 2001 als CIA-Direktor fungierte. Bradley hat seinen Posten bei „Allen & Company“ noch immer inne.

Im Jahr 2008, noch beim CFR, begann Borgerson mit einem ehemaligen Klassenkameraden, Rockford Weitz, und ihrem ehemaligen Doktorvater, John Curtis Perry, mit dem Aufbau eines „Datenanalyseunternehmens, das die Satellitenverfolgung von Schiffen nutzt“. Das Trio hatte Mühe, seine Idee zu finanzieren und in ein Unternehmen umzuwandeln, bis Borgerson sich an Randy Beardsworth wandte, den er 2007 bei einem Abendessen der „Coast Guard Academy“ kennengelernt hatte. Laut Beardsworth sind die beiden „seither befreundet“. Borgerson bat Beardsworth um Hilfe bei der Finanzierung ihres neuen Unternehmens GlobalFlows, das später, im Jahre 2009, zu „CargoMetrics wurde“.

Beardsworth, ein ehemaliger stellvertretender Sekretär des Ministeriums für Innere Sicherheit, war ein Jahr zuvor zu „Catalyst Partners“, einer der einflussreichsten Beratungsfirmen für Innere Sicherheit, gewechselt. Beardsworth unterhielt jedoch immer noch Verbindungen zur Bundesregierung und beriet auch das Obama-Übergangsteam zu Aspekten der DHS-Politik, als Borgerson an ihn herantrat. Vor 2008, als er zu „Catalyst Partners“ kam, war Beardsworth stellvertretender Vorsitzender von „ANSER“, einem Auftragnehmer des Pentagon und der CIA, dessen oberste Führungsspitze offenbar die Milzbrandanschläge von 2001 kannte und der die Bioterrorübung „Dark Winter“ sponserte, bei der wichtige Aspekte dieser Anschläge nur wenige Monate zuvor vorhergesagt wurden. Die Anschläge wurden zunächst dem Irak angelastet, bis sich herausstellte, dass es sich bei dem Milzbrandstamm um einen Stamm handelte, der nur dem US-Militär zugänglich war. „ANSER“ hatte auch schon lange vor den Anschlägen vom 11. September 2001 an der Ausarbeitung der Pläne für das spätere DHS mitgewirkt, die dann zur Rechtfertigung der Gründung der Behörde herangezogen wurden. Ähnlich wie das Projekt für ein neues amerikanisches Jahrhundert (PNAC), bei dem es erhebliche Überschneidungen mit der Regierung von George W. Bush gab, warnte „ANSER“, das damals von der ehemaligen CIA-Spitzenbeamtin Ruth David geleitet wurde, im Vorfeld des 11. September vor einem unmittelbar bevorstehenden „nächsten Pearl Harbor„. David gilt als Ideengeberin für das heutige „In-Q-Tel“, den Risikokapitalarm der CIA.

„ANSER“ war auch einer der ersten Befürworter des Einsatzes von biometrischer und Gesichtserkennungssoftware durch die US-Strafverfolgungsbehörden sowie der „intelligenten“ virtuellen Grenzmauer an der Grenze zwischen den USA und Mexiko, die Gesichtserkennung einsetzt. Als stellvertretender Sekretär des DHS für strategische Pläne unter George W. Bush war Beardsworth an der Entwicklung und Verwaltung der frühesten Version der „intelligenten“ Mauer, der „Secure Border Initiative“, beteiligt. Im Jahr 2002 hatte Beardsworth bereits an der Gründung des DHS mitgewirkt, insbesondere an der Gründung der Direktion für Grenz- und Transportsicherheit, zu der CBP, ICE und TSA gehören.

Beardsworth verpflichtete sich, „CargoMetrics“ zu finanzieren, und brachte seinen Freund Doug Doan ins Spiel, der ebenfalls in das Unternehmen investierte. Doan ist ein ehemaliger Beamter des militärischen Nachrichtendienstes, der dem DHS bei dessen Gründung beitrat, um „Amerikas privatem Sektor eine direkte Kommunikationslinie zum DHS zu bieten „, und der sich seither zu einem Risikokapitalgeber in einer von ihm und Beardsworth mitbegründeten Firma, „Hivers & Strivers Capital“, gewandelt hat. Doan stellte Borgerson „ein paar Freunden“ vor, die sich ebenfalls bereit erklärten, das Unternehmen zu finanzieren.

Zu den Geldgebern von „CargoMetrics“ gehörte 2009 auch Jim Manzi, der bereits erwähnte ehemalige CEO von „Lotus“, der Borgerson seit den Anfangstagen des Unternehmens als Mentor zur Seite stand. Manzi wurde auf Betreiben seines Freundes Bill Bradley, der – wie bereits erwähnt – langjährige Verbindungen zu Borgerson hatte (Bradley sagte einmal über Borgerson: „Wir sind Homeboys„), Investor. Bradley wurde Berater von „CargoMetrics“, zusammen mit dem bereits erwähnten Ed Morse sowie Gerald Rosenfeld, der gerade als stellvertretender Vorsitzender des Investmentbankings zu Lazard gekommen war, nachdem er über ein Jahrzehnt lang in Spitzenpositionen (z. B. als CEO und stellvertretender Vorsitzender) bei „Rothschild North America“ tätig war.

Mit Beardsworth, Doan und Manzi an seiner Seite konnte Borgersons „CargoMetrics“ seine ersten VC-Investitionen anziehen. Zu den späteren Investoren von „CargoMetrics“ gehören der frühere Google-CEO Eric Schmidt – heute eine wichtige Figur in der KI-Politik der USA, in der Militär- und Geheimdienstpolitik sowie „Erbe“ von Henry Kissinger; Paul Tudor Jones – ein Pro-Bitcoin-Hedgefondsmanager mit engen Verbindungen zu Glenn Dubin (einem sehr engen Mitarbeiter von Jeffrey Epstein) und dem in Ungnade gefallenen Filmmogul Harvey Weinstein; Howard Morgan – ein Mitglied der mit Epstein verbundenen Edge-Stiftung sowie ein ehemaliger Entwickler des frühen, vom Pentagon betriebenen Vorläufers des modernen Internets, der auch bei der Gründung und Leitung des „Idealab“-Inkubators von Bill Gross (der in diesem Artikel ausführlich besprochen wird) mitwirkte und im Vorstand der „Idealab“-Abspaltung „Internet Brands“ saß; der texanische Milliardär Billy Joe McCombs – Mitbegründer von „ClearChannel“ und ehemaliger Vorsitzender des CIA-Auftragsnehmers und Söldnerkonzerns „Academi“ (ehemals „Blackwater“); Mehmet Sepil, dessen Unternehmen „Genel Energy“ sich im Miteigentum eines Konsortiums befindet, das von Tony Hayward und Nathan Rothschild von BP angeführt wird; und der israelische Milliardär Idan Ofer. Ofer ist insofern bemerkenswert, als er von der Familie eines anderen israelischen Milliardärs, Shaul Eisenberg, nach dessen Tod als Erbe seiner Mehrheitsbeteiligung an Israels größter Holdinggesellschaft, der „Israel Corporation“, eingesetzt wurde.

Eisenberg hatte die „Israel Corporation“ 1968 zusammen mit dem israelischen Staat gegründet, der eine Minderheitsbeteiligung hält. Kurz darauf knüpfte Eisenberg enge Verbindungen zum israelischen Geheimdienstapparat und war später die Person, die Ghislaine Maxwells Vater, Robert Maxwell, mit dem Mossad in Verbindung brachte. Als Maxwell den damaligen Mossad-Chef David Kimche bei einem Treffen mit Eisenberg kennenlernte, soll Kimche zu Maxwell gesagt haben , es sei eine „große Frage […], ob der Staat Israel Eisenberg besitzt oder ob Eisenberg den Staat Israel besitzt“. Während desselben Treffens beauftragte Eisenberg Maxwell damit, in Washington, D.C., Kontakte zu führenden Mossad-Mitarbeitern zu knüpfen. Robert Maxwell tat dies und entwickelte unter anderem eine enge Beziehung zu Eric Schmidts künftigem Mentor Henry Kissinger.

Eine weitere Institution, die Robert Maxwell in dieser Zeit den Zugang zu den Vereinigten Staaten erleichterte, „Rothschild North America“, ist ebenfalls mit „CargoMetrics“ verbunden. Wie bereits erwähnt, war der Berater von „CargoMetrics“, Gerald Rosenfeld, lange Zeit Geschäftsführer von „Rothschild North America“ gewesen. In den 1980er Jahren spielte „Rothschild North America“, damals noch unter dem Namen „Rothschild Inc.“ bekannt, eine wichtige Rolle bei der Übernahme von „Macmillan“ durch Robert Maxwell, die Teil von Maxwells „Kampagne zum Aufbau einer strategischen Präsenz in den Vereinigten Staaten“ war – etwas, mit dem er zuvor von Shaul Eisenberg und der Mossad-Führung beauftragt worden war. Der New York Times zufolge war Maxwells „Macmillan“-Übernahme nicht nur für Maxwells Bemühungen im Namen des israelischen Geheimdienstes von entscheidender Bedeutung, sondern auch für „die Familie Rothschild, die sich nach einem prominenten Standbein an der Wall Street sehnt“.

In Anbetracht der Tatsache, dass Rosenfeld und Ofer seit langem die modernen Interessen von „Rothschild North America“ bzw. Shaul Eisenberg vertreten, und in Anbetracht der Tatsache, dass andere Personen mit Rothschild-Verbindungen „CargoMetrics“ finanzieren (z. B. Mehmet Sepil), scheint es, dass „CargoMetrics“ unter Borgersons Führung versucht hat, die gleichen Interessen zu vertreten. Dies wird noch wahrscheinlicher, wenn man bedenkt, dass Borgerson Maxwells Tochter Ghislaine heiratete, die sich nach dem Tod ihres Vaters 1991 mit dem De-facto-Erben des Geheimdienstportfolios ihres Vaters, Jeffrey Epstein, verband.

Die Rothschild-Verbindungen, die in dieser Zeit geknüpft wurden, könnten etwas mit dem Schwenk von „CargoMetrics“ um 2011 zu tun haben, als das Unternehmen viele der oben genannten Personen als Investoren anlockte und als Borgerson Ghislaine zum ersten Mal getroffen haben soll. Zu dieser Zeit versuchte Borgerson auch, trotz der Beschwerden seiner Mitgründer, die Ausrichtung des Unternehmens zu ändern – von der reinen Bereitstellung von Informationen über die Frachtschifffahrt hin zu einem Hedgefonds. Der Wandel von „CargoMetrics“ wurde zementiert, nachdem die Geldgeber des Unternehmens Borgersons Bestreben unterstützten, den Kurs des Unternehmens für immer zu ändern.

Der neue Kurs, den Borgerson eingeschlagen hatte, sah vor, dass das Unternehmen „Satellitensignale, historische Schifffahrtsdaten und firmeneigene Analysen für den eigenen Handel mit Rohstoffen, Währungen und Aktienindex-Futures“ verknüpfte. Es baute eine „lernende Maschine„, die es dem Unternehmen ermöglichen würde, „automatisch von der Erkennung jedes börsennotierten Wertpapiers zu profitieren, das falsch bewertet ist, und zwar mit Hilfe dessen, was [Borgerson] als systematische fundamentale Makrostrategien bezeichnet.“ Borgerson, der sich selbst als „der Steve Jobs oder Elon Musk des Portfoliomanagements“ bezeichnet, wurde in neuen Berichten ausdrücklich mit früheren Berühmtheiten der Rothschild-Familie in Verbindung gebracht, die – wie bereits erwähnt – bedeutende Verbindungen zu mehreren Geldgebern und Beratern von „CargoMetrics“ unterhält, um sich durch die Überwachung der Weltmeere einen Vorteil im Währungs- und Rohstoffhandel zu verschaffen.

Wie der „Institutional Investor“ feststellt :

CargoMetrics verfolgt eine moderne Version einer uralten Aufgabe. Denken Sie an die Rothschild-Familie, die im 19. Jahrhundert Brieftauben und berittene Kuriere einsetzte, um ihren Händlern in London Nachrichten aus den napoleonischen Kriegen zu überbringen, oder an den Ölhändler [und Mossad-Agenten] Marc Rich, der in den 1980er Jahren Satellitentelefone und Ferngläser für die Weiterleitung von Öltankerströmen nutzte.

Borgersons Bestreben, das Unternehmen in einen Vermögensverwalter und Hedge-Fonds umzuwandeln, wurde maßgeblich von seinen Gesprächen mit Peter Platzer beeinflusst. Platzer, ein „Freund eines der ursprünglichen Investoren von CargoMetrics“, war Mitbegründer von „Spire Global“, einem „Satelliten-as-a-Service“-Unternehmen, das Satelliten in niedriger Umlaufbahn einsetzt, um für seine Kunden, einschließlich des US-Militärs, den Versand, Rohstoffe und andere Dinge zu verfolgen. Es wurde vor kurzem über eine SPAC an die Börse gebracht, wo das Unternehmen mit der CIA-verbundenen NavSight Holdings fusionierte, die mehrere Geheimdienstveteranen in ihrem Vorstand zählt, darunter Gilman Louie – der erste CEO von „In-Q-Tel“ der CIA. Platzer, der sich ausführlich mit Borgerson über die Nutzung von Satellitenüberwachungsdaten für den Handel mit Währungen und Rohstoffen unterhielt, hatte zuvor als quantitativer Hedgefondsmanager bei der „Rohatyn Group“ gearbeitet. Die „Rohatyn Group“ wurde von Nicholas Rohatyn gegründet, der über ein Jahrzehnt lang das Geschäft von „J.P. Morgan“ mit lateinamerikanischen Schuldtiteln leitete und sich weiterhin stark darauf konzentriert, von den Schuldenproblemen dieses Kontinents zu profitieren. Platzer gab seine Karriere an der Wall Street erst auf, nachdem er die Singularity University besucht hatte, die von dem Google-Zukunftsforscher Ray Kurzweil gegründet und ursprünglich von Google und der Kauffman Foundation gesponsert wurde. Wie in früheren Unlimited Hangout–Berichten erwähnt , arbeiten die CIA und die Wall Street seit langem in Bezug auf die „lateinamerikanische Schuldensituation“ zusammen, die durch Institutionen wie den IWF – vom US-Militär als „Finanzwaffe“ der unkonventionellen Kriegsführung anerkannt – noch verschärft wurde.

Während Unternehmen wie „Spire“ diese Satellitenüberwachungsdaten an Handelshäuser und Hedgefonds liefern, beschloss Borgersons „CargoMetrics“, seine umfangreiche Datenbank zu nutzen, um selbst Handel zu treiben und Gelder für Kunden zu verwalten, die schließlich 250 Millionen Dollar verwalteten. Dieser Schwenk brachte ihnen einen weiteren Geldgeber, „Blackstone Alternative Asset Management“. Ebenfalls in dieser Zeit meldeten Borgerson und Weitz 2016 ein Patent mit dem Titel „System and method for generating commodity flow information“ (System und Verfahren zur Erzeugung von Informationen über Warenströme) an, das darauf abzielte, „ein globales strategisches Bild von Warenbewegungen zu erstellen, das durch die Verfolgung von Schiffen über Satellit und andere Quellen erzeugt wird“, und zwar über Daten wie „Schiffs-, Hafen-, Fracht-, Wetter- und Marktinformationen“, um „ein globales strategisches Bild von Warenströmen zu erstellen“. Dieses Patent bezieht sich auf ein von „Spire Global“ gehaltenes Patent mit dem Titel „Systeme und Methoden für die Satellitenkommunikation unter Verwendung eines weltraumtoleranten Protokolls“ und wurde später von einem an „J.P. Morgan“ vergebenen Patent mit dem Titel „Systeme und Methoden zur Verwaltung eines Lagerorts, der mit einem börsengehandelten Fonds eines physischen Rohstoffs verbunden ist.“ zitiert.

Im Jahr 2018 begann „CargoMetrics“ jedoch, seinen Hedgefonds „abzuwickeln“ und sich wieder zu einem Anbieter von Datenintelligenz zu entwickeln. Nach dem Weggang von Borgerson hat sich das Unternehmen seitdem auf die Nutzung von Satellitenüberwachungsdaten zur Verfolgung von „maritimen [Kohlenstoff-]Emissionen“ verlegt, wobei es große Pläne hat, sich bald weitgehend auf den Kohlenstoffhandel zu konzentrieren.

Die Verbindung von Meeresüberwachung und Kohlenstoffhandel findet sich auch in einem anderen Unternehmen, bei dem Borgerson im Vorstand saß, „TerraMar“. „TerraMar“ verfolgte öffentlich das Ziel, eine „globale Meeresgemeinschaft“ zu schaffen, deren „Bürger“ Pässe erhalten, um das gemeinsame Eigentum an internationalen Gewässern zu fördern, die niemandem „gehören“. Auf der Gründungsliste der „TerraMar“-Unterstützer stehen neben Maxwell auch der Milliardär Richard Branson, der zusammen mit Idan Ofer den „Carbon War Room“ gegründet hat, Professor Murray Gell-Mann, der enge Beziehungen zu Jeffrey Epstein unterhielt, und Edie Lutnick, die Schwester von Howard Lutnick von „Cantor Fitzgerald“ (Epsteins Nachbar).

„TerraMar“ setzte im Rahmen seiner Bemühungen um die Erschließung der Ozeane „Google Ocean“ ein, wobei Ghislaine Maxwell einmal bemerkte, dass „Google Ocean die hohe See sehr attraktiv und einnehmend macht“. Bemerkenswert ist, dass die Google-Mitbegründer Larry Page und Sergey Brin kontroverse Verbindungen zu Ghislaines langjährigem „Begleiter“ Jeffrey Epstein haben. Obwohl Maxwell und andere das Programm so dargestellt haben, dass Menschen virtuell Korallenriffe und Schiffswracks erforschen können, liegt der wahre Ehrgeiz von Google Ocean in der „Durchsetzung des maritimen Bereichs“, insbesondere in Bezug auf die Einhaltung von Meeresschutzgebieten (Marine Protected Areas, MPA). Auch das Unternehmen Spire Global von Peter Platzer konzentriert sich zunehmend auf verwandte Aspekte der Meeresüberwachung.

Während MPAs ein wichtiger Teil des Naturschutzes zu sein scheinen, werden sie größtenteils von Wall Street Banker-geführten „Umwelt“-NGOs, wie der „Nature Conservancy“, als Teil von „Schulden-für-Natur“-Tauschgeschäften festgelegt, die dann den schuldengeplagten Ländern im globalen Süden auferlegt werden. Einige MPAs, wie z.B. auf den Seychellen, wurden so konzipiert, dass sie im Wesentlichen die lokale Subsistenzfischerei ausschalten, indem sie die einzigen Gebiete, zu denen die Einheimischen leicht Zugang haben, zu „Schutzgebieten“ machen, während multinationale Konzerne die Fischereien ausbeuten, die weiter vor der Küste und außerhalb der Reichweite der lokalen Fischer liegen. Das Hauptziel der MPAs scheint jedoch die Schaffung von MPAs zu sein, die dann als Erzeuger von so genannten „Blue Carbon“-Gutschriften für einen bevorstehenden globalen Kohlenstoffmarkt dienen, auf dem die Gläubiger des „Schulden-für-Natur“-Swaps am meisten von der Ausgabe dieser Gutschriften profitieren werden. Diese Gutschriften werden zum Teil dadurch gesichert und überprüft, dass die Einheimischen durch Satelliten- und andere Formen der Überwachung daran gehindert werden, diese Gebiete zu betreten oder zu nutzen.

Wie frühere Berichte von „Unlimited Hangout“ gezeigt haben, geht es bei einem Großteil der von den Vereinten Nationen unterstützten Agenda für nachhaltige Entwicklung um die Schaffung neuer Märkte und die Verwendung „nachhaltiger“ Schulden, um diese unter dem Deckmantel der nachhaltigen Entwicklung insbesondere den Ländern des globalen Südens aufzuzwingen. Die Ziele für nachhaltige Entwicklung, die wiederum größtenteils von Bankern entworfen wurden, zielen darauf ab, eine zentralisierte Kontrolle über diese neuen Märkte zu etablieren und den politischen Rahmen der „nachhaltigen Entwicklung“ zu nutzen, um eine künstliche Nachfrage nach den neuen „Produkten“ dieser Märkte zu erzeugen. „TerraMar“, eine von den Vereinten Nationen unterstützte Organisation, warb ausdrücklich für die SDGs, insbesondere für SDG 14, das sich mit den Weltmeeren befasst, und setzte sich dafür ein, die Förderung einer verstärkten globalen Governance der „globalen Gemeingüter“ zu normalisieren, einer Schlüsselpolitik innerhalb des SDG-Rahmens, die darauf abzielt, „die Gemeingüter“, einschließlich der nicht beanspruchten Teile des Ozeans, in die oben genannten Märkte einzubeziehen. Tatsächlich nahmen sowohl Maxwell als auch Borgerson an einer Veranstaltung des CFR teil, bei der es explizit um das Thema „Governing the Ocean Commons“ ging.

Während Borgerson in „TerraMar“ und dessen einzigartigem Ansatz zur „Erhaltung“ aktiv war, war er insbesondere ein Förderer der „Erhaltung“ der Arktis. Im Jahr 2013 gründete er zusammen mit dem damaligen isländischen Staatspräsidenten Olafur Ragnar Grimsson die Organisation „Arctic Circle“ unter dem Vorwand, das Bewusstsein für die Auswirkungen des Klimawandels auf die Arktis zu schärfen und „den Dialog zu erleichtern und Beziehungen aufzubauen, um die größten Herausforderungen der Arktis zu bewältigen.“ Für Borgerson hatte sein Interesse an der Arktis jedoch nicht viel mit Naturschutz zu tun. Ungefähr zwei Jahre zuvor, im Juli 2011, sagte Borgerson vor dem US-Kongress über die „Verteidigung der wirtschaftlichen Interessen der USA in der sich verändernden Arktis“ aus. Borgerson sprach von der Notwendigkeit für die USA, die „historische wirtschaftliche Chance zu ergreifen, die sich durch den radikalen Wandel in der Arktis bietet“, und bezog sich dabei auf den Verlust des arktischen Eises, den er auf den Klimawandel zurückführt, und bezeichnete die Arktis als den „letzten und potenziell attraktivsten aufstrebenden Markt der Welt“. Anschließend stellte er verschiedene Ressourcen vor, die nun in der Arktis ausgebeutet werden könnten, sowie wirtschaftspolitische Maßnahmen, die die USA ergreifen könnten, um sich strategisch in diesen „attraktiven aufstrebenden Markt“ einzufügen.

Ein weiterer aufstrebender Markt, der für die USA von großem Interesse ist, nämlich Lateinamerika, entwickelt sich schnell zum Nullpunkt für den Einsatz einer Technologie, die derjenigen ähnelt, die einst von „CargoMetrics“ als Pionier für die Einführung von rohstoffgestützten Stablecoins und Kohlenstoffmärkten eingesetzt wurde, die beide in hohem Maße von der Satellitenüberwachung abhängen werden.

Ein Satellitenunternehmen, das eng mit dem Endeavor-Netzwerk verbunden ist und als „Satellogic“ bekannt ist, hat beispielsweise versucht, zusammen mit anderen Unternehmen einen lateinamerikanischen Kohlenstoffmarkt namens GREEN+ auf der Bitcoin-Sidechain „Rootstock“ (RSK) zu entwickeln.

Im Vorstand von Satellogic sitzen Persönlichkeiten wie der ehemalige US-Finanzminister Steve Mnunchin, der ehemalige hochrangige US-Militärs Joe Dunford, Howard Lutnick von „Cantor Fitzgerald“ (ein Nachbar von Jeffrey Epstein, dessen Schwester „TerraMar“ mitbegründet hat) und Marcos Galperin von „MercadoLibre“ (manchmal auch als das lateinamerikanische eBay bezeichnet). Lutnicks Firma „Cantor Fitzgerald“ unterhält enge Beziehungen zum Dollar-Stablecoin „Tether“, der kürzlich auch in Satellogic investiert hat. Ein weiterer Akteur bei den Bemühungen, Stablecoins, Dollar und Bitcoin miteinander zu verknüpfen – die zu Endeavor gehörende Xapo Bank – hat ebenfalls Verbindungen zu Satellogic.

RSK-Mitbegründer Diego Gutierrez, ein langjähriger Mitarbeiter des Xapo-Gründers Wences Casares, erklärte kürzlich in einem Interview, dass es in naher Zukunft zu einer Verbreitung von rohstoffgestützten Stablecoins kommen wird, die an die Preise von Rohstoffen wie „Soja, Weizen, Mais oder Energie“ gekoppelt sind, und dass sich diese bald als „jeder vom Staat ausgegebenen Währung überlegen“ erweisen würden. In Argentinien, wo Gutierrez herkommt, gibt es bereits Bestrebungen, die Verwendung von rohstoffgestützten Stablecoins auszuweiten, insbesondere im Zusammenhang mit Ernteerträgen durch Unternehmen wie den von VISA gestützten AgroToken. Die Daten zur Bestimmung der Ernteerträge, die diesen Währungen zugrunde liegen, stammen aus der Satellitenüberwachung, einem Service, den Unternehmen wie „Satellogic“ anbieten und den „CargoMetrics“ bereits 2016 verfolgt hat.

Das eBay von Lateinamerika: MercadoLibre

Wie bereits in früheren Unlimited Hangout-Berichten erwähnt, war das „Endeavor“-Netzwerk – das eng mit der Familie Bronfman, der sogenannten PayPal-Mafia und dem eBay-Milliardär Pierre Omidyar verbunden ist – für den Erfolg mehrerer Start-ups verantwortlich, die für das digitale Finanzwesen speziell in Lateinamerika von entscheidender Bedeutung sind. Zu diesen von „Endeavor“ unterstützten Unternehmen gehören das bereits erwähnte „Satellogic“ sowie der früheste Erfolg von „Endeavor“, „MercadoLibre“. „MercadoLibre“, das oft als das Amazon- oder eBay-Äquivalent Lateinamerikas bezeichnet wird, ist ein E-Commerce-Gigant, der sich anschickt, die neue Ära des digitalen Finanzwesens in Mittel- und Südamerika zu dominieren, insbesondere in Volkswirtschaften, in denen Inflationskrisen die Einheimischen in Dollar-Stablecoins und andere digitale Währungen/Assets getrieben haben. „MercadoLibre“ ist insofern besonders interessant, als dass es von genau dem Netzwerk unterstützt wurde, das einen Großteil der gleichen Infrastruktur in den USA aufgebaut hat – d.h. eBay und PayPal – um de facto eine Tochtergesellschaft dieser Unternehmen in Lateinamerika zu sein.

Dies ist der Grund, warum „MercadoLibre“ zusätzlich zur „Endeavor“-Verbindung so weitreichende Beziehungen zu beiden Unternehmen unterhält. Zum Beispiel half das mit der Omidyar- und PayPal-Mafia verbundene „Endeavor“ dabei, einen Deal auszuhandeln, bei dem Omidyars eBay einen großen Anteil an „MercadoLibre“ übernahm (etwa ein Fünftel des Unternehmens) und über Jahre hinweg wichtige Aspekte der Entwicklung des Unternehmens mitbestimmte. Wie bereits in früheren Berichten von Unlimited Hangout erwähnt, haben sowohl Omidyar als auch eBay langjährige Verbindungen zu den US-Geheimdiensten, insbesondere in Bezug auf die finanzielle Überwachung von eBay-Nutzern, und es scheint sehr wahrscheinlich, dass diese Kräfte über eBay auch die frühe Entwicklung von „MercadoLibre“ beeinflusst haben.

Nachdem eBay den größten Teil seiner Anteile an MercadoLibre verkauft hatte, zog PayPal ein, das bis 2014 im Besitz von Omidyars eBay war (Omidyar ist nach wie vor der größte Anteilseigner des Unternehmens). PayPal investierte 2019 in erheblichem Umfang in „MercadoLibre“ und integrierte im darauffolgenden Jahr die Zahlungen zwischen den beiden Plattformen vollständig. Die Integration von PayPal und „MercadoLibre“ war umfangreich, wobei PayPal-CEO Dan Schulman erklärte, dass die Verschmelzung der beiden Unternehmen zum Teil auf ihre „gemeinsame Vision“ zurückzuführen sei, „die Inklusion und den Zugang zur globalen digitalen Wirtschaft zu fördern.“

Zu den Verbindungen von „MercadoLibre“ zum Kryptobereich gehören auch wichtige Verbindungen zu „Paxos“, da „MercadoLibre“ 2022 ein wichtiger Investor in „Paxos“ wurde. „MercadoLibre“ kündigte seine Investition in „Paxos“ zusammen mit seiner Investition in „2TM“ an, der Holdinggesellschaft der größten brasilianischen Kryptobörse „Mercado Bitcoin“, die ebenfalls von Softbank unterstützt wird. Wie bereits erwähnt, gibt „Paxos“ den Dollar-Stablecoin „PYUSD“ von PayPal aus. Doch noch bevor „MercadoLibre“ in „Paxos“ investierte, war „Paxos“ bereits ein wichtiger Teil der Bemühungen von „MercadoLibre“ im Kryptobereich, wobei „MercadoPago“ die Blockchain-Infrastruktur von „Paxos“ für brasilianische Kunden im Jahr 2021 integrierte. Berichten zufolge wird „Paxos“ im Rahmen der Vereinbarung „den Krypto-Handel und die Verwahrung für MercadoPago-Nutzer übernehmen“, und „Paxos“ behauptete damals, dass MercadoLibre „den größten Krypto-Markt in Lateinamerika schafft“, wobei „Paxos die Erfahrung antreibt“. Im selben Jahr gab „MercadoLibre“ den Kauf von Bitcoin im Wert von 7,8 Millionen Dollar bekannt, und die Bitcoin-Bestände des Unternehmens haben sich seitdem auf 29 Millionen Dollar erhöht.

„MercadoLibre“ hat auch eine eigene digitale Währung, Mercado Coin, die zum Kauf von Produkten auf „MercadoLibre“ verwendet werden kann. Wie viele der Krypto-Bemühungen des Unternehmens wurde sie zuerst in Brasilien eingeführt und verwendet den ERC-20-Token-Standard. „Mercado Coin“ wird in Partnerschaft mit einem anderen von Endeavor unterstützten Unternehmen, „Ripio“, betrieben. „Ripio“ hat auch die Krypto-Handelsfunktionen von „MercadoPago“ in Chile sowie in Brasilien und Mexiko ermöglicht. „Ripio“ arbeitet außerdem gemeinsam mit „Paxos“ an einem renditeträchtigen Stablecoin namens „THE Lift Dollar“ (USDL). Wie bereits in früheren Berichten erwähnt, dominieren „Ripio“, „Mercado Bitcoin“ und „MercadoLibre“ gemeinsam den größten Teil des lateinamerikanischen Krypto-Ökosystems, ein Ökosystem, das eng mit Unternehmen wie PayPal und „Paxos“ verwoben ist. Während der letzte öffentliche Investor von Paxos „MercadoLibre“ war, war Ben Davenport, ein ehemaliger Microsoft-, Google- und Facebook-Ingenieur, der für die Entwicklung von Facebook Messenger verantwortlich war und schließlich Risikopartner bei „Blockchain Capital“ wurde, Teil der Gründungsrunde.

Blockchain Capital und IdeaLabs

„Blockchain Capital“ war das erste Risikokapitalunternehmen, das das Blockchain-Ökosystem finanzierte. Es wurde 2013 von Brock Pierce, dem Vorsitzenden der „Bitcoin Foundation“, und Bart und Brad Stephens, den Söhnen des Investmentbankers Paul Stephens, gegründet. Die Firma war ein früher Investor in über 70 Unternehmen, darunter „Anchorage“, „Bancor“, „BitGo“, „Bitwise Asset Management“, „block.one“ (EOS), „Blockstream“, „Coinbase“, „Circle“, „Kraken“, „Ripple“, „Securitize“ und „0x“ sowie „Xapo“ und „Paxos“.

Die Stephens-Brüder lernten Pierce 2004 kennen, als er „Internet Gaming Entertainment“ (IGE) leitete, ein Unternehmen, das Pionierarbeit auf dem Markt für digitale Güter leistete und sich vor allem auf Ingame-Gegenstände und Währungen in MMORPGs wie „World of Warcraft“ und „Everquest“ konzentrierte. Pierce hatte 2001 die zu IGE gehörende „IMI Exchange“ gegründet, aus der „DAX“ hervorging, die „größte Börse für virtuelle Güter in Südkorea und auf dem US-amerikanischen/europäischen Markt“, die „mehr als 100 Millionen Dollar von Investoren wie Goldman Sachs und Oak Investment Partners“ erhielt. Pierce wurde schließlich von Steve Bannon als CEO von IGE verdrängt, nachdem Bannons Arbeitgeber, Goldman Sachs, eine bedeutende Investition in IGE getätigt hatte.

Die Führung von Goldman Sachs ist seit langem eng mit der Bronfman-Familie verbunden, wobei Spitzenkräfte der Bank gleichzeitig als Geldmanager für den kanadischen Spirituosen-Oligarchenclan tätig sind. Die Bronfmans, die historisch mit dem organisierten Verbrechen und in jüngerer Zeit mit der Sex-Sekte NXIVM in Verbindung stehen, sind auch eng mit dem bereits erwähnten Endeavor-Netzwerk verbunden. Goldman-Führungskräfte sind auch eng mit den amerikanischen Wirtschaftskrisen und den Reaktionen der Regierung auf diese Krisen verbunden, die unweigerlich zu einer Verlagerung des Reichtums von normalen Amerikanern auf die Oligarchenklasse geführt haben. Beispiele hierfür sind die Top-Manager von Goldman wie Robert Rubin, Henry Paulson und Steve Mnuchin, die in Zeiten wirtschaftlicher Krisenreaktionen (z. B. Paulson und Mnuchin während der Krise von 2008 bzw. der Covid-Krise) als Finanzminister fungierten oder Deregulierungsmaßnahmen entwickelten, die zu großen Wirtschaftskrisen führten (Robert Rubin).

Insbesondere die Bronfmans und mindestens einer der genannten Goldman-Sachs-Führungskräfte standen mit Epstein in Verbindung, und zwar im Zusammenhang mit Epsteins Rolle als Finanzkiller und „Kopfgeldjäger“ in den 1980er und frühen 1990er Jahren. So waren die Bronfmans beispielsweise in einen Insiderhandelsskandal verwickelt, der Berichten zufolge zu Epsteins Entlassung bei „Bear Stearns“ aufgrund der SEC-Untersuchung dieses Skandals führte. Der ehemalige Goldman-Manager Robert Rubin, der die Bank in der Zeit leitete, als sie Robert Maxwells Diebstahl britischer Pensionsfonds und andere Finanzverbrechen ermöglichte, war auch die erste Person, die Epstein 1993 ins Weiße Haus von Clinton einlud, als Rubin Leiter des Nationalen Wirtschaftsrats war. Rubin sollte kurz darauf Finanzminister werden.

Bannon, selbst ein Goldman-Veteran, unterhielt ebenfalls enge Beziehungen zu Epstein. Bannon filmte Epstein schätzungsweise 15 Stunden lang für einen angeblichen Dokumentarfilm, der nie zustande gekommen ist, und soll Epstein darin beraten haben, wie er auf seine Reputations- und Rechtsprobleme reagieren sollte. Bannon betrachtete Epstein als einen geheimdienstlichen Aktivposten, da er „von Epsteins Rolle als Mittelsmann für Geheimdienste in den Vereinigten Staaten und im Ausland fasziniert“ war. Laut Chuck Johnson, einem FBI-Agenten, der in der „Alt-Right“-Bewegung arbeitet und enge Beziehungen zu Bannon und Peter Thiel unterhält (der sich ebenfalls häufig mit Epstein traf), versuchte Bannon, mit Epstein zu konkurrieren oder mit ihm zusammenzuarbeiten, wenn es um Epsteins Beziehungen zu verschiedenen Geheimdiensten ging.

„Für mich fing alles mit Videospielen an. Ich wurde ein Internet- oder Technologieunternehmer. Als Internetspiele vernetzt wurden und virtuelle Welten entstanden, erkannte ich, dass die virtuellen Währungen in diesen Online-Spielen wie World of Warcraft und Second Life einen Wert hatten. Also gründete ich ein Unternehmen (ich wurde Market Maker und betrieb Börsen). Ich betrieb im Grunde das Äquivalent zu Krypto-Börsen und Plattformen wie Coinbase, aber für Videospiele. Das war das Jahrzehnt vor den Videospielen, also während der gesamten 2000er Jahre … Ich habe eine Lieferkette von etwa 400.000 Menschen aufgebaut, die professionell Videospiele spielten, um diese virtuellen Währungen zu schürfen, die ich in Milliardenhöhe in die ganze Welt verkaufte.“ – Brock Pierce

Pierces Streifzüge durch den Bereich der digitalen Güter führten dazu, dass er auf die aufblühende E-Commerce-Infrastruktur stieß, als Online-Werbung und -Finanzen noch alles andere als die Molochmärkte waren, die sie heute sind. „Wir waren maßgeblich an der Einführung von Alipay beteiligt. Für einen kurzen Moment waren wir der größte Werbepartner von Google. Und wir waren überall auf der Welt tätig. […] In Südkorea hatten wir 40% der dortigen Bevölkerung als Kunden.“ Pierce sagte gegenüber „Venture Beat“, dass er „drei Jahre lang der größte Händler von PayPal war. Das Projekt IGE, aus dem die Kreditkartenabwicklung für Unternehmen wurde, habe ich gefordert. Ich war in ihrem Beirat … Ich habe alle frühen Nutzer am Anfang angetrieben, weil ich so groß bei PayPal war.“ Laut seiner LinkedIn-Seite war Pierce 2004 Mitglied des „PayPal Merchant Advisory Board“.

„Wir hatten auch viele Wirtschaftswissenschaftler bei uns zu Gast“, erinnert sich Pierce. „Denn wenn man in der Welt wirtschaftliche Theorien hat, ist es sehr schwierig, diese Theorien zu testen, weil die Auswirkungen für die Gesellschaft sehr schädlich sein könnten. Aber in diesen virtuellen Welten, die man sich fast wie virtuelle Länder vorstellen kann, konnten wir mit allen möglichen Dingen experimentieren. Die Professoren wurden also fest angestellt. Nach zehn Jahren wollte ich sehen, ob sich dieselben Ideen auch in der analogen Welt umsetzen ließen. Das hat mich natürlich schon sehr früh mit Bitcoin in Berührung gebracht. Infolgedessen habe ich viel Zeit mit Kryptowährungen verbracht. Es waren also virtuelle Währungen und Online-Spiele (Videospiele im Internet), die mich hierher führten.“

„Vor Blockchain Capital habe ich wie ein Inkubator Startups gegründet“, sagte Pierce gegenüber „Hackernoon„: „Ich habe ein Zahlungsunternehmen namens GoCoin gegründet, einen exklusiven Vertrieb von Top-Mining-Equipment namens KnCMiner, habe die exklusiven Vertriebsrechte für den ersten Bitcoin-Geldautomaten für ganz Asien namens Robocoin übernommen, CZ von Binance seinen ersten Job in der Kryptobranche gegeben, [Puerto Ricos] Noble Bank gegründet, die die erste Kryptobank der Welt war, Expresscoin gegründet. Ich war einer der Gründer von Mastercoin und habe den ersten ICO im Sommer 2013 ins Leben gerufen. Dann habe ich Tether gegründet, das jetzt 2 Billionen Dollar pro Jahr an Transaktionen durchführt, der zweitmeist gehandelte Token nach Bitcoin ist und der erste reale Vermögenswert war, der auf die Blockchain gesetzt wurde.“ Der stabile Dollarcoin „Tether“ (USDT) wurde von Pierce (ursprünglich bekannt als Mastercoin auf dem Omni-Layer von Bitcoin) zusammen mit dem IGE-Vorstandsmitglied William Quigley gegründet, einem Partner bei „Clearstone Ventures“, dem Spin-off des berüchtigten DotCom-Inkubators „Idealab“.

Der Idealab-Inkubator

„Idealab“ wurde 1996 von Bill Gross gegründet und ist der „am längsten bestehende Technologie-Inkubator“, der über „150 Unternehmen“ hervorgebracht hat, die an „mehr als 45 Börsengängen und Übernahmen“ beteiligt waren, darunter „Coinbase“, „eToys.com“, „Tickets.com“, „Gem“, Bill Gates‘ „Heliogen“, „GoTo.com“/“Overture“, „Twillo“, „UberMedia“ und andere. Die vier Hauptfiguren bei „Idealab“ waren neben Gross Bill Elkus, Jim Armstrong und William Quigley.

Bill Elkus war maßgeblich an der späteren Umwandlung von „Idealab Capital Partners“ in „Clearstone Ventures“ beteiligt, leitete aber „Idealab“ in den Anfangsjahren. In den 1990er Jahren war Elkus zusammen mit Jeffrey Epsteins Bruder Mark als Treuhänder der J. Epstein Foundation aufgeführt und war außerdem als Geschäftsmanager für den mit Epstein verbundenen Deepak Chopra tätig. Elkus war auch eines der ersten Vorstandsmitglieder von PayPal.

Jim Armstrong verwaltete ICP bzw. „Idealab Capital Partners“, einschließlich deren Coinbase-Investition, und er gründete später March Capital mit Gregory Milken, dem Sohn des berüchtigten „Junk-Bond-Königs“ Michael Milken von „Drexel Burnham Lambert“. William Quigley, ein Kauffman-Stipendiat, stieß später zu dem Unternehmen, nachdem er jahrelang in der Handelsabteilung von Disney gearbeitet hatte. Quigley war auch maßgeblich an den Beziehungen des Inkubators zu Pierce und digitalen Währungen im Allgemeinen beteiligt. „Idealab“ wurde zunächst von Goldman Sachs, J.P. Morgan, Mellon Ventures und dem MIT, um nur einige zu nennen, finanziert, bevor es später eine Beziehung zu den notorisch korrupten CalPERs aufbaute.

Bevor er an der Schwelle zum DotCom-Boom in den Bereich Risiko- und Software-Inkubation wechselte, hatte Gross „GNP Development“ gegründet, das er schließlich 1986 an „Lotus Development Company“ verkaufte. Zu dieser Zeit wurde Lotus von dem späteren „Paxos“-Vorstandsmitglied Jim Manzi geleitet. „Mein Bruder Larry und ich verkauften unsere Softwarefirma GNP Development an Lotus Development und verbrachten die nächsten sieben Jahre als Lotus-Mitarbeiter. Aber wir fühlten uns wie Eigentümer, denn im Gegensatz zu anderen Lotus-Mitarbeitern verdienten Larry und ich Tantiemen an den Produkten, die wir für das Unternehmen entwickelten.“

Gross würde diesen motivierenden finanziellen Anreiz später in die Struktur von „Idealab“ selbst einbringen, nachdem er schon früh bemerkt hatte, dass es kaum Zusammenarbeit zwischen den Unternehmensleitern gab: „[…] Ich hatte gehofft, dass die Eigentümer der verschiedenen Ausgründungen aktiv Ideen und Wissen miteinander teilen würden. Das taten sie nicht. Aber das war klar: Sie hatten keine Anteile an den Unternehmen der anderen.“ Gross korrigierte dies, indem er diesen Führungskräften „Anteile an Idealab selbst“ gab, was bedeutete, dass sie „Eigenkapital an den Unternehmen der anderen halten würden.“ Einige von Gross‘ angeworbenen CEOs sagten ihm, „dass die Beteiligung an Idealab eine Rolle bei ihrer Entscheidung spielte, den Job anzunehmen.“ Gross selbst erhielt ein Jahresgehalt von 250.000 Dollar und hielt über 390 Millionen Idealabs-Aktien und -Optionen, was im Jahr 2000 – einem Jahr, in dem das Unternehmen einen Betriebsverlust von über 241 Millionen Dollar verzeichnete – einem Anteil von fast 42% an dem Inkubator entsprach.

Dieser Anreiz zur Gewinnbeteiligung war für Gross‘ zukünftige Entwicklung der Idealab-Gründungsstruktur von entscheidender Bedeutung. Zunächst jedoch führte es ihn zur Entwicklung von „Lotus Magellan“, das laut Gross „PC-Benutzern ein schnelles Scannen des Inhalts von Festplatten ermöglichte“ und schließlich 1989 veröffentlicht wurde. „Magellan“ scannte die Verzeichnisse und Dateien auf einem Laufwerk (oder Disketten) und erstellte einen Master-Index, der verschiedene Dateiformate berücksichtigte und die neuartige Möglichkeit bot, Dateien anzuzeigen, ohne die Quellanwendungen zu starten, die sie erstellt hatten. „Magellan“ war vielleicht am bekanntesten für seine „unscharfe Suche“, die besagte Dateien über eine relative Häufigkeit von Schlüsselwörtern miteinander verband und es den Benutzern ermöglichte, gefundene verwandte Daten ungeachtet des Speicherorts oder des Formattyps zu organisieren, was schließlich die Organisation von Dateien und Verzeichnissen erleichterte. Die Prinzipien der „Magellan“-Fähigkeit, Indizes abzufragen und ansonsten unzusammenhängende Dateien miteinander zu verknüpfen, sollten für die Verbreitung webbasierter Suchmaschinen und die massive Online-Werbeindustrie, die diesen frühen Web-Crawlern Rentabilität einbrachte, von entscheidender Bedeutung sein – eine Industrie, die Gross nicht nur vorschlagen, sondern durch ausgewählte Investitionen und solide vorläufige Patentkäufe dominieren sollte.

1997 hatte Gross Schwierigkeiten, Besucher für die fast 20 internetbasierten Startups zu gewinnen, die damals das „Idealab“-Portfolio ausmachten. Der Industriestandard für Online-Werbetarife richtete sich danach, wie viele Augen eine Anzeige – oft ein Banner in der Kopfzeile einer Website – sahen, wobei wenig Wert darauf gelegt wurde, ob die Besucher tatsächlich auf die in der Anzeige verlinkte Website klickten. Als Pionier auf dem Gebiet der Suche und Indexierung für lokale Computersysteme und aus der Notwendigkeit heraus, sowohl Einnahmen als auch Klicks zu erzielen, begann Gross mit der Entwicklung neuer Techniken für Website-Suchmaschinen und kam auf die Idee, die besten Suchergebnisse an die Unternehmen zu vergeben, die bereit waren, dafür zu bezahlen. „Ein Schlüsselwort, das jemand mit den Fingern eintippt, ist der höchste Indikator für die Absicht, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu suchen“, so Gross. Seine Idee sah vor, dass die Ergebnisse in der Reihenfolge des höchsten Gebots bis zum niedrigsten sortiert werden, und dass die Werbetreibenden nur dann zahlen müssen, wenn die Nutzer tatsächlich auf den Link klicken.

Als Gross diese Idee den Kollegen bei „Idealab“ vorstellte, war die Reaktion ablehnend. Er einnert sich daran, daß jemand sagte: „Das könnten Sie niemals tun“. „Für die Platzierung in den Suchergebnissen Geld verlangen? Die Leute würden durchdrehen“. Gross vertrat die Ansicht, dass es niemanden stören würde, wenn die neue Suchmaschine eindeutig als kostenpflichtiger Ergebnisslieferant gekennzeichnet wäre, und dass die Benutzer es vielmehr zu schätzen wüssten, die gewünschten Informationen zu erhalten. „Es gab keine Entschuldigungen dafür, dass wir eine rein kommerzielle Suchmaschine waren“, sagte Bill Elkus, der spätere Gründer und Geschäftsführer des „Idealab“-Spin-offs „Clearstone Venture Partners“, der über das 1998 gegründete Unternehmen „GoTo.com“ in genau diese Suchinfrastruktur investierte.

Gross kaufte zunächst eine der ersten Suchmaschinen im Internet, „World Wide Web Worm“ (WWWW). Gross dachte, dass er mit ein paar Änderungen am Design und der Benutzerfreundlichkeit der Website eine Suchmaschine für das Internet schaffen könnte, die so populär ist wie „Lotus Magellan“ fast ein Jahrzehnt zuvor. Gross und das Team von „Idealab“ konzentrierten sich auf die Suchfunktion, während andere Unternehmen in diesem Bereich, wie z. B. „Excite“, die Suchfunktion verwässerten, indem sie die Suchleiste mit überflüssigen Funktionen umgaben. 1996 kaufte „Excite“ die von Isabel und Christine Maxwell geleitete Suchmaschine „Magellan“, die ihrem Unternehmen, der „McKinley Group“, gehörte und von ihr betrieben wurde (und an der Ghislaine einen erheblichen Anteil hielt). Bei der neu gestalteten WWWW wurde der ganze Schnickschnack abgeschafft und ein einziges Suchfeld direkt in der Mitte der Seite eingefügt – ein Aussehen, das später von Google übernommen wurde. Im Geiste der schnörkellosen Neugestaltung nannte Gross die Suchmaschine „GoTo.com“ und stellte kurz darauf auf der TED8-Konferenz im Februar 1998 die Idee der bezahlten Suchergebnisse vor.

„Die Leute sagten, das sei Ketzerei“, sagte der damalige „Yahoo!“-COO Dan Rosensweig, der zu dieser Zeit „ZDNet Inc.“ leitete. „GoTo.com“ zahlte Millionen von Dollar für Bannerwerbung im oberen Bereich anderer Websites, aber der Traffic war minimal, und ohne diesen Traffic waren die Online-Werber kaum gezwungen, ihre Gebote für eine bessere Platzierung zu erhöhen. Als „GoTo.com“ aus dem Startlöchern stolperte, stellten die Stanford-Studenten Larry Page und Sergey Brin „Google“ vor, das Websites nicht nach Werbeausgaben, sondern nach der Anzahl der mit ihnen verknüpften Websites einordnete. Fast sofort wurde Google zur beliebtesten Suchmaschine im Internet, aber das Unternehmen hatte weder einen Plan noch die Möglichkeit, Geld zu verdienen, abgesehen von der Lizenzierung seiner Indexierungstechnologie an andere Unternehmen. Gross erinnerte sich daran, dass Page und Brin „Bemühungen um eine Partnerschaft oder Fusion mit GoTo.com abgewiesen haben“, weil sie sich mit der Vermischung von Werbung und Suche zu dieser Zeit „unwohl“ fühlten.

„Einer der Vorteile einer eher ketzerischen Idee, wenn es denn eine gute Idee ist, ist, dass man ein Zeitfenster von zwei Jahren hat, bevor man kopiert wird“, sagte Gross später. Nachdem das Unternehmen schließlich mit „AOL“, „Microsoft“ und „AltaVista“ Verträge über gesponserte Suchergebnisse auf deren Websites abgeschlossen hatte, benannte es sich im Oktober 2001 in „Overture Services Inc.“ um und gab seine eigentliche Suchmaschine auf, um weitere Vertriebsverträge abzuschließen. Google erkannte schnell den Fehler seines Weges und entwickelte bald seine eigene Version der gesponserten Suche, wobei es einige der Partner von „Overture“, darunter „AOL“ und „EarthLink“, übernahm.

Zum Glück für Gross war er in seinem Glauben an den Schutz des geistigen Eigentums sehr gewissenhaft gewesen, und „Overture“ wurde schließlich wegen Patentverletzung verklagt. Gross würde das Konzept der Patentkontrolle und des Schutzes des geistigen Eigentums später als eine seiner „25 Lessons learned from 25 years of creating companies“-Serien weitergeben. „Es ist sehr wichtig für ein Startup, etwas Neues und Schutzfähiges zu haben, also denken Sie darüber nach, was an Ihrer Lösung neu ist. Suchen Sie sogar nach offensichtlichen Aspekten, aber nach Dingen, die noch niemand zuvor ausprobiert hat, und dann können Sie es sehr kostengünstig schützen, indem Sie mit vorläufigen Patenten beginnen und später vielleicht zu vollständigen Patenten übergehen.“ Später in der Lektion bezeichnet Gross dies als „eine sehr wertvolle Übung“, ein Gefühl, das durch den erfolgreichen Verkauf von Overture an Yahoo! für über eine Milliarde Dollar eindeutig bewiesen wurde, ganz zu schweigen von Googles dominierendem AdWords/AdSense-Geschäftsmodell.

Das AdWords-Geschäftsmodell war von Gross patentiert worden, als es noch unter dem Namen „GoTo.com“ bekannt war, das anschließend von „Overture“ übernommen wurde, das wiederum von „Yahoo!“ gekauft wurde. Mit dieser Übernahme übernahm „Yahoo!“ einen laufenden Rechtsstreit zwischen Overture und Google wegen der Verletzung des AdWords-Patents von GoTo durch die Google-Maschine, der 10 Tage vor dem Google-Börsengang im Jahr 2004 zu Ende ging. In diesem Vergleich erhielt „Yahoo!“ 2,7 Millionen Aktien, die es später im selben Jahr und zu Beginn des nächsten Jahres für 1,5 Milliarden Dollar verkaufte – damals eine extrem hohe Summe für einen Patentvergleich. In den folgenden zehn Jahren erzielte Google einen Umsatz von über 150 Milliarden Dollar, wobei wahrscheinlich 99% des Umsatzes auf AdWords entfielen.

Gross praktizierte schon früh, was er später predigte, und sammelte im Laufe seiner jahrzehntelangen Venture- und Inkubationszeit eine Fülle von Patenten. Eines davon, US20130246170A1, trägt den Titel „Systems and methods for interacting with messages, authors, and followers“ [Systeme und Verfahren zur Interaktion mit Nachrichten, Autoren und Anhängern, Anm. d. Übersetzers], das die oben beschriebenen Konzepte für Pay-for-Click-Werbeabfragen abdeckt. Die aufgeführte Zusammenfassung schützt „Ausführungsformen einer Suchmaschine“, die es „Autoren und Dritten“ ermöglichen, „das Fortbestehen und die Einstufung“ von Beiträgen oder Autoren in den Ergebnislisten finanziell zu beeinflussen, „indem sie einen Bietprozess oder einen anderen entschädigungsbasierten Mechanismus verwenden“, der es den Autoren ermöglicht, „Gebote in einer Auktion für die Einstufung abzugeben“, um Beiträge „für gezielt Suchende für einen längeren Zeitraum sichtbar zu halten, als normalerweise zur Verfügung stehen würde“, um „mit einem Microblogging-Dienst oder einem sozialen Netzwerkdienst genutzt zu werden“.

Dieses Patent ist derzeit Near Intelligence Holdings Inc. zugeordnet, einer „globalen, umfassenden Data Intelligence Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform“, die „Quellen von Informationen über Personen und Orte“ kuratiert und dabei „patentierte Technologie“ einsetzt, um „Daten von schätzungsweise 1,6 Milliarden eindeutigen Benutzer-IDs und 70 Millionen Points of Interest“ in „mehr als 44 Ländern“ zu verarbeiten. Nach eigenen Angaben ist Near „die weltweit größte Quelle für Informationen über Menschen, Orte und Produkte“. „Near“ ging im Mai 2022 durch eine Fusion mit „KludeIn I Acquisition Corp.“ an die Börse und erhielt „eine Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 100 Millionen Dollar von einer Einheit von Cantor Fitzgerald LP“. Im Jahr 2021 erwarb Near UM oder „UberMedia“, ein Unternehmen, das 2010 von Gross über „Idealab“ finanziert wurde und sich auf die Auslieferung von Anzeigen über das Twitter-Ökosystem konzentrierte, und die ehemalige „Idealab“-Mitarbeiterin Gladys Kong war CEO von „UberMedia“, „UM“ und „Near“, das später zu „Azira“ wurde. „Near“ hatte Konkurs angemeldet und sich nach einer Reihe von Kontroversen, einschließlich der Weitergabe von Geodaten der Besucher von Epsteins Insel, in „Azira“ umbenannt und den Betrieb „unter derselben Führung, die das Konkursverfahren eingeleitet hat“, wieder aufgenommen. Laut ihrer Website ist Azira „der weltweit führende Anbieter von Bewegungsdaten“ und „nimmt jede Sekunde Millionen dieser Datenpunkte auf“.

„Near“ hat behauptet, seine Daten seien „für Unternehmen bestimmt, die herausfinden wollen, wo potenzielle Kunden arbeiten und wohnen“, aber ein Bericht des „Wall Street Journal“ vom Oktober 2023 enthüllte, dass Near „einst Daten an das US-Militär geliefert hat, und zwar über ein Labyrinth von obskuren Marketingfirmen, Ausgründen und Leitungen zu Verteidigungsunternehmen“.

Wie das „Wall Street Journal“ erklärt, werden „beim Öffnen einer werbegestützten App auf dem Telefon bestimmte Informationen über den Nutzer in einen Datenstrom eingespeist, der durch viele Hände geht“, darunter auch durch staatliche Geheimdienste. „In dem Moment, in dem eine App Ihnen eine Anzeige präsentiert, konkurrieren Tausende von Werbetreibenden darum, dass es ihre Anzeige ist. Während nur einer der Werbetreibenden den Spot gewinnt, erhalten alle anderen Werbetreibenden im Bieterprozess Zugang zu Informationen über Ihr Gerät.“ Diese Informationen werden dann von den besagten Datenmaklern gesammelt, die in der Regel mit Werbebörsen verbunden sind, und dann „für den Verkauf an ihre eigenen Kunden umverpackt“, wobei einige „Geolokalisierungs- und andere technische Informationen über ein Gerät“ direkt an diese Datenmakler verkauft werden.

Aus den von „WIRED“ eingesehenen Konkursunterlagen aus dem Insolvenzverfahren nach Chapter 11 geht hervor, dass „Near“ im April 2023 einen Jahresvertrag mit „nContext“ unterzeichnet hat, einer „Tochtergesellschaft des Verteidigungsunternehmens Sierra Nevada“ und „einem Unterauftragnehmer für mehrere große Geheimdienst- und Verteidigungsdatenverträge“. Laut „Means of Control“ von Byron Tau hatte sich nContext „sechs Bundesverträge“ zur Lieferung von Daten „zur Unterstützung“ der „National Security Agency und der Defense Counterintelligence and Security Agency“ gesichert. Die „Defense Counterintelligence Security Agency“, eine Unterabteilung des Verteidigungsministeriums, „bestätigte“, dass sie im Laufe des Jahres 2020 einen Vertrag mit „Sierra Nevada“ unterzeichnet hatte, um „öffentlich verfügbare Daten und Regierungsinformationen besser zu analysieren, um Cyber-Bedrohungen für freigegebene Auftragnehmer zu identifizieren.“ Die Beziehung von „Near“ zu staatlichen Auftragnehmern und Kunden aus dem Bereich der nationalen Sicherheit begann nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, mit der Übernahme des von Gross gegründeten Unternehmens „UberMedia“.

In einer E-Mail, die das „Wall Street Journal“ einsehen konnte, schrieb Jay Angelo, General Counsel und Chief Privacy Officer von „Near“, an CEO Anil Mathews, dass das Unternehmen drei einzigartige Datenschutzprobleme habe. „Wir verkaufen Geolokalisierungsdaten, für die wir keine Zustimmung haben … wir verkaufen/teilen Geräte-ID-Daten, für die wir keine Zustimmung haben, [und] wir verkaufen Daten außerhalb der EU, für die wir keine Zustimmung haben.“ In einer anderen E-Mail bezeichnete Angelo die Vermittlung von EU-Daten als „massiven illegalen Datendump“ und behauptete, dass die US-Bundesregierung „unsere illegalen EU-Daten zweimal pro Tag erhält“. Genau die Konzepte, die den elektronischen Handel und die Online-Werbung revolutioniert haben, werden jetzt in den öffentlich-privaten Partnerschaften verwendet, die den US-Geheimdienststaat ausmachen.

Das bereits erwähnte, von Gross erfundene und „Near“ zugewiesene Patent US20130246170A1 wird 160 Mal in Patenten erwähnt, die von „Palantir“ verwendet werden, dem von der CIA finanzierten privaten Nachrichtendienst, der als Algorithmus zur Betrugsbekämpfung bei PayPal begann, einem Unternehmen, das 1999 seine erste externe Investition von Gross und „Idealab“ erhielt.

Wie Idealab PayPal gründete

Auf der Suche nach Möglichkeiten, die Einnahmen des auf den elektronischen Handel ausgerichteten Unternehmensportfolios von „Idealab“ zu steigern, gründete Gross kurz vor der Urlaubssaison 1998 „EWallet“. „EWallet“ war eine „kleine Browser-Erweiterung“, die „alle üblichen Kreditinformationen“ enthielt, die auf verschiedenen E-Commerce-Websites benötigt wurden, und die es den Benutzern ersparte, ihre Zahlungsinformationen „immer wieder“ einzugeben. Nach dem Befüllen des Warenkorbs müssen „EWallet“-Benutzer einfach „auf das EWallet-Symbol in der Windows-Taskleiste klicken“, ihre PIN-Nummer eingeben und „das Plastik ihrer Wahl auf das Bestellformular der Website ziehen“, damit Gross‘ Applet „die erforderlichen Daten“ ausfüllen kann. „EWallet“ ähnelte zwar dem „Fulfillment-Modell, das bereits von einigen der größeren Internet-Service-Provider und Web-Portal-Websites verwendet wurde“, aber was „EWallet“ laut Gross von anderen unterscheidet, ist, dass „EWallet“ nicht von gegenseitigen E-Commerce-Pakten zwischen Web-Händlern abhängt, um zu funktionieren „Der Hauptunterschied zwischen uns und Excite ist zum Beispiel, dass sie nur mit 12 teilnehmenden Händlern arbeiten, die Excite eine Transaktionsgebühr für jeden Kauf zahlen“, erklärte Gross. „Wir haben die Daten der Kunden nicht in unserem Besitz. Sie befinden sich auf Ihrem PC; EWallet leitet sie einfach an eine Website weiter, ohne dass wir sie jemals zu Gesicht bekommen. Gross führte weiter aus, dass andere Unternehmen mit ähnlichen Wallet-Anwendungen versuchten, die Daten ihrer Nutzer in ihren Besitz zu bringen, um sie zu verkaufen – ein Markt und eine Einnahmequelle, die Gross später stark nutzen würde.

Auch wenn „Idealab“ nicht weiß, was in der „EWallet“ gespeichert ist, verdiente das Unternehmen Geld, indem es sich mit Händlern zusammenschloss und den „EWallet“-Nutzern Rabatte gewährte, während es Gross‘ Unternehmen die Differenz bezahlte. „EWallet“ zeigte gleichzeitig eine Taskleiste mit verschiedenen Suchmaschinen an, von denen jede Idealab bezahlt“. „Das funktioniert, weil die Händler hohe Kosten für die Kundenakquise haben, und wir senken sie“, so Gross. „Wir bringen ihnen Kunden mit offenem Portemonnaie“. Kurz nach dem Start der Weihnachtssaison plante „Idealab“, eine „Auktionsfunktion“ direkt in „EWallet“ zu integrieren – eine E-Commerce-Technik, die vom späteren PayPal-Akquisiteur eBay eingeführt wurde.

Gross hatte gesagt, dass „EWallet“ das Feedback der Benutzer aus seinen relativ erfolglosen DotCom-E-Commerce-Projekten nutzte, um das Applet-Konzept zu entwickeln.„CNET“ bemerkte, dass „die meisten der jetzt angebotenen Anwendungen spezielle Software sowohl auf der Händler- als auch auf der Verbraucherseite erfordern“. „Indem es nur ein Applet ist, kann es wirklich universell sein. Wäre es eine Transaktionssoftware, bräuchte man die Kooperation der Händler. Und sobald man versucht, die Händler dazu zu bringen, ihre Website zu ändern oder eine Gebühr zu zahlen, verliert man die Händler“, erklärte Gross. Während viele Unternehmen und Programmierer versucht hatten, die Gemüter der Internetkäufer zu beruhigen, „dauerte es bis zum Aufkommen der 128-Bit-Verschlüsselung“, bis sich die Käufer einigermaßen an den Gedanken gewöhnt hatten, ihre Kreditkartendaten über das Netz zu senden.

„EWallet“ erwarb schließlich im Mai 1999 einen Pionier im Bereich der Internet-Nachrichten, das mit Microsoft zusammenarbeitende Unternehmen „PointCast“, für rund 7 Millionen Dollar, nachdem „EWallet“ sich in LaunchPad umbenannt hatte. „EWallet“ war 1997 erstmals eine Partnerschaft mit „PointCast“ eingegangen. Ein Jahr zuvor hatte „Excite“ ein anderes, eng mit Microsoft verbundenes Technologieunternehmen übernommen, die „McKinley Group“, die hinter der Suchmaschine „Magellan“ stand. Wie bereits erwähnt, wurde die „McKinley Group“ von Isabel und Christine Maxwell, den Schwestern von Ghislaine, geleitet, die das Unternehmen ausdrücklich gegründet hatten, um das „Erbe“ ihres Vaters nach dessen Tod 1991 wieder aufleben zu lassen. Zu diesem Vermächtnis gehörte die Nutzung von Technologieunternehmen als Vorwand für israelische Spionage, und Christine war zusammen mit ihrem Vater an mindestens einer dieser Scheinfirmen beteiligt. Isabel hatte, wie Ghislaines langjähriger Lebensgefährte Jeffrey Epstein, eine enge und recht merkwürdige Beziehung zu Microsoft-Mitbegründer Bill Gates, ebenso wie ihr Unternehmen CommTouch, das nach dem Verkauf von McKinley an „Excite“ gegründet wurde.

Etwa 18 Monate vor der Übernahme wählte der „PointCast“-Vorstand, dem auch Kevin Harvey, Partner von „Benchmark Capital“ und Gründer der von „Lotus“ übernommenen „Approach Software“, angehörte, David Dorman zum neuen CEO, der mit „Pacific Bell“ einen der weltweit größten ISP aufgebaut hatte, nachdem er bei „Sprint“ das erste kommerzielle Kundenprojekt für den Internetzugang der Bundesregierung geleitet hatte. Dorman wurde später Mitglied des Vorstands von PayPal, eine Position, die er derzeit immer noch innehat. Es überrascht vielleicht nicht, dass das erste gewählte Mitglied des PayPal-Vorstands und der ehemalige kalifornische Mitbewohner des PayPal-CTO Max Levchin Scott Banister war, ein Vizepräsident von Gross‘ „Idealab“, der an „GoTo.com“/“Overture“ mitgearbeitet hatte.

Max Levchin: Ich habe in der Wohnung von Scott Banister gehaust … Ein brillanter Typ, ein Klassenkamerad aus meiner Schulzeit … er war mein erstes Dach über dem Kopf in Palo Alto. Er hatte alles, eine sehr, sehr kleine Wohnung und eine Matratze, und er hatte keine Klimaanlage. Und so verbrachte ich viel Zeit damit, mich in kostenlose Vorlesungen in Stanford zu schleichen … Und der Sommer 1998 war lächerlich heiß in Palo Alto … Und so suchte ich einfach ein Seminar auf … und jemand sagte: „Oh, da ist dieser wirklich junge, brillante Hedgefonds-Währungshändler Peter Thiel. Du solltest ihn kennen lernen.“

Charlie Rose: Devisenhändler?

Max Levchin: Er war damals, glaube ich, für einige clevere Ideen rund um den Devisenhandel bekannt und leitete einen sehr kleinen Hedgefonds. Ich kannte seinen Namen, und als ich an jenem Tag in Stanford auftauchte und einen Platz zum Zelten suchte, um mich abzukühlen, sah ich, dass Peter Thiel einen Vortrag über Währungshandel hielt. Nun, ich kenne den Kerl ja praktisch, ich sollte zu ihm gehen. Also ging ich hinein, es waren vielleicht neun oder sechs andere Leute im Raum, und ich stellte mich irgendwie hinten hin und sagte mir, wenn es langweilig ist, werde ich ein Nickerchen machen, und wenn nicht, werde ich diesen Typen kennen lernen. Und es war erstaunlich. Er war genau der Typ, der klügste Typ, mit den besten Ideen, und man wollte einfach nur hingehen und hallo sagen.

Charlie Rose: In diesem Moment war er genau dieser Typ.

Max Levchin: Ja, und ich bin also auf ihn zugegangen, was ich normalerweise nicht tue, und habe gesagt: „Hi, ich bin Max, ich habe von Ihnen durch Luke [Nosek] und Scott [Banister] gehört“, und ich habe dann irgendwie innegehalten und gesagt: „Wir sollten mal frühstücken. Und so haben wir am nächsten Tag gefrühstückt und ich bin aufgetaucht. Er fragte: ‚Was machst du so?‘ Und ich sagte: ‚Ich gründe Unternehmen.‘ Er sagte: ‚Das ist großartig, ich investiere in Unternehmen‘. Ich kam mit einer Tasche voller Ideen und sagte: „Hier ist meine Idee Nummer eins, Nummer zwei und Nummer drei. Er sagte: ‚Die gefällt mir.‘ Und buchstäblich wurde aus dieser Idee PayPal.“

Max Levchin bei Charlie Rose, 1. August 2013

Confinity Inc: Die Gründung von PayPal

Levchin, Thiel und die späteren Mitbegründer des Founder’s Fund, Luke Nosek und Ken Howery, starteten das Unternehmen im Dezember 1998 als „Confinity, Inc.“ und versuchten, Finanzinstitute mit der technologischen Fähigkeit auszustatten, mobile und Online-Wirtschaftstransaktionen sicher zu machen, und fanden schließlich einen Markt in der blühenden E-Commerce-Szene. Thiel hatte 1992 seinen Abschluss an der Stanford Law School gemacht und arbeitete anschließend kurz bei der Wall-Street-Anwaltskanzlei „Sullivan & Cromwell“, bevor er zur „Credit Suisse First Boston“ wechselte, wo er einige Jahre lang als Devisenhändler tätig war.

Thiel kehrte 1996 in seine Heimat Kalifornien zurück, um einen Hedgefonds zu gründen. Mit dem Geld, das er durch Währungsspekulationen und Risikokapital erworben hatte, gründete er „Confinity“ und trat als CEO ein. Levchin konzentrierte sich auf Verschlüsselungstechnologie, und anfangs konzentrierte sich das Unternehmen darauf, die Nachrichtenübermittlung auf dem Palm Pilot sicherer zu machen. Schließlich wurde das Unternehmen in PayPal umbenannt, wobei „Confinity, Inc.“ der Name der Muttergesellschaft blieb. Frühe Pressemitteilungen des Unternehmens bezeichneten es als „den ersten webbasierten Zahlungsdienst, der es Verbrauchern ermöglicht, Geld an jeden E-Mail-Benutzer über ihren PC oder PDA zu senden“, wobei sich PDA auf die Ursprünge des Palm Pilot bezog und eine weitere Anspielung auf den Vorläufer der Smartphone-Revolution war, die sich erst Ende des folgenden Jahrzehnts wirklich durchsetzen sollte. PayPal war bestrebt, seine „hochmoderne Verschlüsselungstechnologie“ und seine „innovative Webserver-Technologie“ hervorzuheben, um zu erklären, warum es sich um „das bisher sicherste elektronische Zahlungssystem“ handelt. Das branchenverändernde Sicherheitssystem von PayPal wurde zusammen mit zwei Stanford-Professoren entwickelt, Dr. Martin Hellman – dem Erfinder der Public-Key-Verschlüsselung – und Dr. Dan Boneh – einem Hauptverantwortlichen für die Entwicklung der paarweisen Kryptografie und späteren Blockchain-Forscher.

Nach Nokia und der Deutschen Bank investierte die Investmentbank Goldman Sachs zusammen mit „Idealab“ in der zweiten Finanzierungsrunde 23 Millionen Dollar in PayPal. Thiel brachte schnell zum Ausdruck, dass diese Runde der Expansion des jungen Unternehmens diente. „Diese bedeutende zweite Finanzierungsrunde ermöglicht es uns, unsere aggressive Expansion von führenden Zahlungsdiensten fortzusetzen. Die Unterstützung durch hochkarätige Investoren wie ICP und Goldman Sachs bestätigt die wachsende Akzeptanz von E-Mail-Zahlungen und erkennt das Potenzial dieser neuen E-Commerce-Kategorie.“ In der Pressemitteilung zur Ankündigung von PayPal heißt es, man werde „die finanzielle und strategische Unterstützung von ICP und Goldman Sachs“ nutzen, um „die aggressive Kundenakquise voranzutreiben, international zu expandieren und neue Plattformen für mobile Geräte zu unterstützen“, während man die „Infrastruktur für Zahlungen von Person zu Person auf Auktionsseiten und in virtuellen Gemeinschaften“ bereitstellen wolle. „PayPal.com bringt mit seinem Zahlungsnetzwerk einen neuen Wert in den Verbrauchermarkt“, so Bill Elkus. „Das Team von PayPal.com hat das Talent und den Antrieb, seine Vision zu verwirklichen. Wir glauben, dass PayPal.com solide positioniert ist, um seine Führungsrolle im Bereich der E-Mail-Zahlungen zu behaupten.“

Thiel formulierte seine Vision für das Startup weiter: „Wir bauen das Zahlungsbetriebssystem für die Welt. Genauso wie Faxgeräte eine bestehende Telefoninfrastruktur nutzen, um die Verbreitung zu beschleunigen, nutzt unsere Technologie das bestehende E-Mail-Netzwerk. PayPal.com verwandelt das derzeitige E-Mail-Netzwerk in ein Zahlungsnetzwerk.“ „Idealab“, das seit Ende 1999 an der Finanzierung von PayPal beteiligt war, besaß einst „etwa ein Fünftel des Unternehmens“.

„Confinity“ war einst in Palo Alto, Kalifornien, in der University Avenue 165 angesiedelt, einem Gebäude, in dem zuvor Google und „Logitech“ während ihrer „Gründerjahre“ untergebracht waren. Zuvor teilten sie sich ein Bürogebäude mit einem anderen Urgestein des digitalen Finanzwesens, dem ursprünglichen „X.com“, einem Unternehmen, das vom Eigentümer des neuen „X.com“, Elon Musk, geleitet wurde. „X.com“ hatte als Online-Banking-Plattform begonnen, die „einfache Überweisungen zwischen Konten mit nur einer E-Mail-Adresse“ ermöglichte und gleichzeitig „Anlageoptionen wie S&P 500-Fonds und hochverzinsliche Geldmarktfonds“ anbot. Die berüchtigte Fusion zwischen „X.com“ und PayPal fand im März 2000 statt. Das neue PayPal verzeichnete nur drei Monate nach dem offiziellen Start einen Zuwachs von etwa 9.000 Nutzern pro Tag. „Das ist das, was man in der Technologiebranche ein virales Produkt nennt“, erklärte Thiel. „Es ist einfacher als eine Erkältung zu bekommen. Und es verbreitet sich so schnell wie ein Virus.“

Durch die Kombination der damals bewährten Technologien von E-Mail und Kreditkarten ermöglichte PayPal seinen Nutzern, Zahlungen in Dollar an jeden zu senden, der lediglich eine E-Mail-Adresse besaß. Wenn die Person, die die Dollars erhält, noch nicht bei PayPal registriert war, musste der potenzielle Empfänger nur das der E-Mail beigefügte Formular ausfüllen, um sein neu eingerichtetes Konto zu beanspruchen.

Sobald sich das Geld im PayPal-System befindet, kann es frei im gesamten Händlersystem ausgegeben werden. Es war jedoch etwas schwieriger, Geld aus dem System zu bekommen, zumindest zu der Zeit, als PayPal die Schecks physisch ausschneiden und mit USPS verschicken musste. PayPal wollte, dass die Nutzer ihre Gelder innerhalb des Systems behalten, eine Absicht, deren Bequemlichkeit den wahren wirtschaftlichen Anreiz dahinter verbirgt. PayPal-Konten bieten keine Zinsen, wie es bei einem Bankkonto der Fall wäre, daher kann PayPal selbst das Geld investieren, das im System verbleibt, zumindest bis ein Nutzer es ausgibt. PayPal hofft, „bald genug Kundengelder zu verwalten, um sowohl einen Gewinn zu erzielen als auch alle mit Kreditkartentransaktionen verbundenen Gebühren zu absorbieren“. Beim Start war die Nutzung von PayPal kostenlos, und Thiel hatte erklärt, dass das Unternehmen nicht die Absicht habe, jemals Gebühren von seinen Kunden zu verlangen. Als „Venmo“ seiner Zeit („Venmo“ wurde schließlich im November 2021 von PayPal übernommen), war der erste beliebte Anwendungsfall von PayPal die Abrechnung zwischen Familie und Freunden. Der frühe PayPal-Nutzer Andrew Brenner wurde mit den Worten zitiert: „PayPal ersetzt die Währung. Es wird der Zahlungsdienst des Internets.“

PayPal sollte bald eine dominierende Rolle bei der aufstrebenden, von Pierre Omidyar gegründeten E-Commerce-Auktionsseite „eBay“ spielen, da es in der Lage war, Geldbeträge sofort zu begleichen und gleichzeitig die Möglichkeit zu behalten, Geldbeträge im Falle eines Betrugs zurückzufordern. eBay kaufte das frisch an die Börse gegangene PayPal im Oktober 2002 für 1,5 Milliarden Dollar.

„Manchmal mache ich mir Sorgen, dass wir zu sehr von der Sicherheit besessen sind“, gestand Thiel. „Betrugsschutz ist ein Kompromiss. Wenn man es völlig hermetisch abschließt, wird es weniger benutzerfreundlich“. In den Jahren vor der monumentalen Fusion, die „Idealab“ und den Gründern des Online-Zahlungsunternehmens ein Vermögen einbrachte, entwickelten die PayPal-Ingenieure Software zur Erkennung betrügerischer Transaktionen, um die wachsenden Kosten des grassierenden Betrugs im Ökosystem zu mindern, und entwickelten schließlich einen adaptiven Algorithmus, der nach einem russischen Kriminellen „Igor“ genannt wurde und die Betrugsabteilung von PayPal häufig verhöhnte.

Im Jahr 2003, ein Jahr nach dem Verkauf von PayPal an eBay, wandte sich Thiel mit einem neuen Unternehmenskonzept an Alex Karp, einen ehemaligen Kommilitonen aus Stanford: „Warum nicht Igor benutzen, um terroristische Netzwerke durch ihre finanziellen Transaktionen zu verfolgen?“ Thiel nahm das Geld aus dem PayPal-Verkauf, um das Unternehmen zu gründen, und nach ein paar Jahren, in denen er bei Investoren vorstellig wurde, erhielt das neu gegründete „Palantir“ eine geschätzte Investition von 2 Millionen Dollar von der Risikokapitalfirma der CIA, „In-Q-Tel“. „Intelligencer“sprach mit einem ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter, der an der Investition beteiligt war und behauptete, die CIA habe gehofft, dass „die Nutzung des technischen Know-hows des Silicon Valley“ es ihr ermöglichen würde, „weit auseinander liegende Datenquellen unabhängig von ihrem Format zu integrieren“.

Im Jahr 2013 umfasste die Kundenliste von Palantir „die CIA, das FBI, die NSA, das Centre for Disease Control, das Marine Corps, die Air Force, das Special Operations Command, West Point und das IRS“, wobei etwa „50% des Geschäfts“ aus Aufträgen des öffentlichen Sektors stammten. „Palantir“ ist eng mit der US-Regierung verbunden, aber sein Finanz-Spinoff, „Palantir Metropolis“, konzentriert sich auf die Bereitstellung von Analysetools“ für Hedgefonds, Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen“, um sich gegenseitig zu überlisten. Wie der „Guardian“berichtet: „Palantir versorgt nicht nur das Pentagon mit einer Maschine für die globale Überwachung und die dateneffiziente Kriegsführung, sondern auch die Wall Street.“ Thiels Affinität zum Überwachungsapparat des Staates wurde von Levchin aufgegriffen, als er Charlie Rose erklärte, wie PayPal sich lange vor der Gründung von „Palantir“, in der Gründungsphase von PayPal selbst, auf diese Agenturen stützte:

„Ich bin wahrscheinlich auf untypische Weise für nationale Sicherheitsbehörden im Allgemeinen und die NSA im Besonderen, obwohl sie mich irgendwann nicht mehr einstellen wollten. Ich wollte eigentlich für die NSA arbeiten, aber ich war kein US-Bürger, und das war’s dann auch schon. Aber ich lege großen Wert auf meine Privatsphäre, und ich lege Wert darauf, dass die Regierung nicht mehr über mich weiß, als sie unbedingt wissen muss. Aber ich glaube auch grundsätzlich, dass dieses Land so sehr die Interessen seiner Bürger im Auge hat, dass ich dem nationalen Sicherheitsapparat grundsätzlich vertraue, dass er sich um die Bürger kümmert und die Dinge ausspioniert, die ausspioniert werden müssen. Die Nationale Sicherheitsbehörde ist dazu da, dafür zu sorgen, dass wir keinen weiteren 11. September erleben. Und ich denke, das ist ein Handel, den ich bereit wäre einzugehen … Ich denke, es ist sehr wichtig zu verstehen, dass diese Leute Dinge tun, die unangenehm und aufdringlich und umstritten erscheinen mögen, aber letztendlich schützen sie uns …

Ich halte die Zusammenarbeit der Regierung mit dem privaten Sektor für eine großartige Sache. Als wir bei PayPal an Sicherheits- und Betrugsbekämpfungsmaßnahmen gearbeitet haben, haben wir mit jeder erdenklichen Behörde mit drei und vier Buchstaben zusammengearbeitet, und das waren einige der besten und produktivsten Beziehungen, die ich als Geschäftsmann hatte … Diese Leute bekommen nicht viel Geld dafür, dass sie dafür sorgen, dass wir nicht abgezockt werden, dass wir nicht getötet werden, dass wir nicht bombardiert werden. Das muss man anerkennen. Sie tun das nicht, weil es viel Geld gibt … Sie sind Helden des Alltags und denken nicht zweimal darüber nach, es zu tun. Ich denke, wenn der private Sektor ihnen helfen kann, sollten wir das tun.

Die Sache mit der Sicherheit ist die, dass sich Angriff und Verteidigung nicht unterscheiden – zumindest aus meiner Sicht. Jeder betreibt ziemlich ähnliche Systeme. Alle arbeiten mehr oder weniger mit der gleichen Technologie. Zu wissen, was verwundbar ist, wie man die Schwachstellen ausnutzen kann, herauszufinden, wie man in ein System eindringt, wie man das Stromnetz ausschaltet, wie man die Zentrifugen etwas schneller drehen kann, ist ebenso offensiv wie defensiv. Wenn ich also Wetten abschließen müsste, würde ich sagen, dass wir als Vereinigte Staaten wahrscheinlich am stärksten sind … Ich denke, die offensiven Fähigkeiten der USA sind hervorragend.“

Max Levchin bei Charlie Rose, 1. August 2013

Brock Pierce und Blockchain Capital

„Idealab“ gründete sich schließlich als Clearstone Ventures neu. Zu den Geschäftsführern gehörten Elkus, Armstrong und Quigley, und Brock Pierce erhielt eine Ausgliederung des Unternehmens, die sich auf den blühenden E-Sport- und Online-Glücksspielsektor konzentrierte. Pierce wurde zum Geschäftsführer des „Idealab-verbundenen“ „Clearstone Global Gaming Fund“ ernannt – neben Quigley, dem bereits erwähnten zukünftigen Mitbegründer von „Tether“ zusammen mit Pierce. „Tether war eines der letzten Startups, die ich gegründet habe, bevor ich mich voll und ganz der Fondsseite zuwandte“, sagte Pierce. „Das ist der eigentliche Grund, warum Blockchain Capital gegründet wurde. Mir wurde klar, dass ich nicht 10 bis 20 Unternehmen gleichzeitig finanzieren konnte, weil ich auch acht andere Unternehmen außerhalb der Kryptowirtschaft hatte. Der einzige Weg, wie ich skalieren und mich im Ökosystem engagieren konnte, war, ein Vollzeitinvestor zu sein.“

Der Eingang zum Büro von „Blockchain Capital“ ist „ein Museum mit Mining-Rigs von Unternehmen, die heute nicht mehr existieren“, denn laut Brad Stephens ist es „eine Erinnerung daran, woher wir kommen.“ Laut Stephens begann das Unternehmen 2013 mit dem Mining und „erreichte etwa 1% des globalen Bitcoin-Mining-Netzwerks“, als dies noch realistisch erreichbar war. „Wir hatten diese handgeschweißten Mining-Rigs und machten tonnenweise Bitcoin, aber wir stiegen 2014 aus, weil es finanziell besser wurde, Bitcoin zu kaufen, anstatt sie zu schürfen.“

„Blockchain Capital“ war ursprünglich unter dem Namen „Crypto Currency Partners“ bekannt und hatte das „Idealab“-Modell im Stil eines Inkubators übernommen, das den gegenseitigen Erfolg in der noch jungen Blockchain-Branche sicherstellt:

„Wir sind im Grunde zu den frühen Krypto-CEOs gegangen und haben gesagt: ‚Bobby Lee von BTCChina, gib uns 50.000 Dollar von deinen Aktien und wir machen dich zu einem 50.000 Dollar Kommanditisten im Fonds. Steve Beauregard, gib uns 50.000 Dollar in GoCoin und wir machen dich zum Kommanditisten mit 50.000 Dollar. Die Investoren des Fonds waren die CEOs oder Gründer unserer Portfoliounternehmen. Wir investierten in ihr Unternehmen, und der CEO investierte in den Fonds, mit ein paar Ausnahmen wie Coinbase.

Unser Argument war: Ihr habt die richtige Branche, aber es besteht ein Risiko. Gebt uns einen Teil eures Eigenkapitals und wir geben euch 25 Anteile an anderen Unternehmen, so dass ihr, wenn euer Unternehmen scheitert, zumindest einen Teil eurer Konkurrenten habt. Die Unternehmen arbeiteten gerne zusammen, weil sie ineinander investierten. Sie haben sich gegenseitig befruchtet und das Ökosystem gemeinsam ausgebaut. Es herrschte weniger Wettbewerb als vielmehr Kooperationswettbewerb. Jeder versuchte, sich gegenseitig zu helfen.

Das war Fund I, und das Gute für uns war, dass wir nicht nur Zugang zu den ersten 30 Kryptounternehmen bekamen, zu denen BitGo, Chain, Circle, Coinbase und Kraken gehörten, sondern wir hatten auch 20 der CEOs als Kommanditisten, was uns Zugang zu Informationen und Verbindungen verschaffte, die sich als unschätzbar erwiesen.“

Brad Stephens zu „Modern Consensus“ im Juni 2019

„Blockchain Capital“ würde sich schließlich der „Libra Association“ von Facebook anschließen. Stephens ist der Meinung, dass „langfristig die Etablierung supra-souveräner Währungen zu einer Schwächung der Nationalstaaten führen sollte, was ich persönlich für einen enormen globalen Nettogewinn halte.“ Er führte weiter aus, dass „die Gelddruckmaschine eines Landes die mächtigste Waffe der Kontrolle ist“, während diese Kontrolle „durch globale Währungen, die sich im Besitz von Einzelpersonen statt von Ländern befinden, ausgehöhlt wird“, was zu „einer neuen Ära der Globalisierung führt, die von Einzelpersonen mit Wahlmöglichkeiten und Freiheit angetrieben wird.“

Pierce, der zunächst als Disney-Kinderstar in Filmen wie „Mighty Ducks“ und „First Kid“ berühmt wurde, hat über „Blockchain Capital“ hinaus eine Reihe von Unternehmungen und Unternehmen, vor allem im Bereich des elektronischen Handels, gegründet: Mitbegründer der „EOS ICO“, Mitbegründer der „EOS Foundation“, Mitbegründer und CEO des von Eric Schmidt finanzierten „Playsino“ und Mitbegründer von GoCoin – einem Startup für Bitcoin-Zahlungsdienste, das von Owen van Natta von Facebook und dem ehemaligen Präsidenten von „Digital Entertainment Network“, David Neuman, finanziert wurde. (Interessanterweise wurde van Nattas Führungsposition bei Facebook, der als einer der „Token-Erwachsenen“ in der jungen Belegschaft galt, während einer Umstrukturierung der Geschäftsführung durch das spätere „Xapo“-Vorstandsmitglied und Benchmark-Partner Matt Cohler ersetzt ). Pierce saß in den Vorständen der von Eric Schmidt finanzierten Unternehmen „Xfire“, „EverTune“, „RevenueAPEX“ und „Spicy Horse Games“, ist ein leitender Berater des Justizministeriums der Vereinten Nationen, ein Mitglied der „Clinton Global Initiative“ (die angeblich von Jeffrey Epstein ins Leben gerufen wurde ) und der berühmt-berüchtigte Mitbegründer und Executive Vice President von „Digital Entertainment Network“, zusammen mit den ISP-Pionieren Marc Collins-Rector und Chad Shackley.

Das digitale Unterhaltungsnetzwerk

„Digital Entertainment Network“ (DEN oder >EN.) wurde 1998 von den langjährigen Liebes- und Geschäftspartnern Marc Collins-Rector und Chad Shackley sowie dem damals 17-jährigen Brock Pierce gegründet, der den beiden von dem in Ungnade gefallenen Filmregisseur Bryan Singer vorgestellt worden war. Collins-Rector, damals 31 Jahre alt, hatte Shackley in einem Online-Message Board kennen gelernt, als dieser erst 15 Jahre alt war. Nach einem Jahr überzeugte Collins-Rector den Highschool-Schüler aus Bay City, die Western High School zu verlassen, zu ihm zu ziehen und die „Concentric Network Corporation“ zu gründen, einen der ersten Internet-Dienstleister. „Der Hauptgrund, warum wir uns kennenlernten, war, dass wir beide schwul waren und uns für Computer interessierten“, sagte Shackley.

Das bahnbrechende Internetunternehmen wurde zunächst als „Concentric Research“ gegründet und konzentrierte sich darauf, Computerbenutzern die Möglichkeit zu geben, Ferngesprächsgebühren von Telekommunikationsanbietern zu vermeiden, wenn sie sich mit elektronischen Bulletin Boards, den Vorläufern der Message Boards, verbinden. Da das Unternehmen Zugang zu lokalen Telefonnummern benötigte, aber nicht in der Lage war, das Netz der regionalen Telefongesellschaften zu durchdringen, baute Collins-Rector ein landesweites Netz auf, indem er „Telefongeräte in angemieteten Räumen in Pay-Less-Schuhgeschäften im ganzen Land installierte“.

Bis 1995 hatte das Wachstum des Unternehmens die Aufmerksamkeit des Silicon Valley auf sich gezogen, und Collins-Rector und Shackley verkauften die Kontrolle an die in New York City ansässige „GS Capital Partners LP“, eine Tochtergesellschaft von Goldman Sachs und der Computer- und Internet-Risikolegende „Kleiner Perkins Caufield & Byers“. 1997 ging „Concentric Network“ eine Partnerschaft mit „BNY Mellon“ und dem US-Finanzministerium ein, um an einem „sicheren elektronischen Handel“ zu arbeiten, wobei „Concentric Networks“ BNY Mellon ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zur Verfügung stellte. Ein Jahr später, 1998, baute „Concentric Network“ ein VPN für die „Vanguard Group“, „die zweitgrößte Investmentfondsorganisation der USA“. Im darauf folgenden Jahr, 1999, investierte Microsoft 50 Millionen Dollar in „Concentric Networks“, um „die Beziehung auf die Entwicklung von MSN-Portalen und Anwendungs-Hosting-Diensten mit gemeinsamen Marken auszuweiten“.

Henry Nothhaft, CEO von „Concentric Networks“ seit dem Verkauf an „Kleiner Perkins“ im Jahr 1995 bis zum Jahr 2000, wies in einem Beitrag für „IPWatchdog“ im Jahr 2010 auf die Patentkontrolle von „Concentric“ hin:

„Concentric ist ein interessanter Fall, wenn es um Patente geht. Als ISP sahen wir uns natürlich als Dienstleistungsunternehmen und haben daher nicht so viele Patente angemeldet wie Start-ups in anderen Technologiebereichen. Dennoch erwies sich ein Concentric-Patent für unsere „Cluster-Hosting-Architektur“ als entscheidend, nicht nur um unseren Marktvorsprung zu halten und Konkurrenten daran zu hindern, unsere fortschrittliche Technologie zu kopieren, sondern auch für unsere Marketingstrategie. In unserer damaligen Öffentlichkeitsarbeit hieß es: „Concentric ist die einzige Lösung, die ein US-Patent für ihre Web-Cluster-Hosting-Architektur erhalten hat – eine einzigartige Plattform, die für überlegene Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit entwickelt wurde. Wir sind nicht einfach einer von vielen Hosting-Anbietern, die mit niedrigen Preisen und traditionellen Lösungen konkurrieren. Ein weiterer wichtiger Punkt: Unser „Concentric Host“-Angebot erzielte wesentlich höhere Bruttomargen als unsere anderen, nicht patentierten Serviceangebote.“

„Kleiner Perkins Caufield & Byers“, kurz KPCB, wurde 1972 von führenden Köpfen des jungen Computermarktes gegründet, darunter Eugene Kleiner, ein Gründer von „Fairchild Semiconductor“, und Perkins, eine Führungskraft von Hewlett-Packard. KPCB war die erste Risikofirma in der Sand Hill Road, einer Straße im Silicon Valley, die dafür bekannt ist, dass sie eine unverhältnismäßig große Anzahl von Risikofirmen beherbergt, darunter „Khosla Ventures“, „Greylock Partners“, „Oak Hill Capital“, „Canaan Partners“, „Andreessen Horowitz“, „Institutional Venture Partners“, „Blackstone“ und „Sequoia Capital“. In jüngerer Zeit warb KPCB mit prominenten ehemaligen US-Regierungsmitgliedern wie Al Gore, Vizepräsident der Regierung Clinton, und Colin Powell, Außenminister von George W. Bush, als Partner für das Unternehmen, sowie mit Partner Ted Schlein, der unter anderem Vorstandsmitglied bei „In-Q-Tel“ der CIA, im Beirat der NSA, im „CISA Cybersecurity Advisory Committee“, im „Homeland Security Advisory Council“, im „National Security Institute Advisory Board“ und im „Council on Foreign Relations“ ist. Im Jahr 2011 stellte die ehemalige „Reddit“-CEO und Juniorpartnerin bei KPCB, Ellen Pao, die Risikofirma bloß, weil sie Ghislaine Maxwell zu ihrer Weihnachtsfeier eingeladen hatte. „[Maxwell] war 2011 auf der Weihnachtsfeier von Kleiner, aber ich hatte keine Lust, sie zu treffen, geschweige denn ein Foto mit ihr zu machen“, schrieb Pao in einem Tweet. „Wir wussten, dass sie minderjährige Mädchen für Sex anbot, aber ich schätze, das war in Ordnung für die ‚coolen‘ Leute, die die streng kontrollierte Gästeliste verwalteten.“

Ungeachtet ihrer jüngsten Kontroverse war KPCB für die Entstehung des Silicon Valley von entscheidender Bedeutung, da sie an der Finanzierung von „Amazon“, „AOL“, „Compaq“, „Electronic Arts“, „Genentech“ und „Lotus Development“ beteiligt war und durch ihre kluge Aussaat von „Netscape“ und „Google“ enorme Gewinne erzielte, ganz zu schweigen von der engen Verbindung der Firma mit „Sun Microsystems“.

„Sun Microsystems“ begann als Computerprojekt, das von Andy Bechtolsheim während seines Studiums in Stanford entwickelt wurde. Bechtolsheim wollte mit dem Industriestandard von kundenspezifischer Hardware und proprietären Betriebssystemen brechen und hoffte, mit Hilfe des UNIX-Betriebssystems von AT&T die gemeinsame Nutzung von Daten durch verschiedene Workstation-Marken unter einem gemeinsamen Betriebssystem zu ermöglichen. 1981 begann Bechtolsheim mit dem Verkauf von Lizenzen für seinen Computer, der „Sun“ genannt wurde, was für „Stanford University Network“ stand, und noch im selben Jahr weckte Bechtolsheims „Sun“ das Interesse seiner Stanford-Absolventen Vinod Khosla, der später als Partner bei KPCB einstieg, und Scott McNealy. Gemeinsam gründeten sie im Februar 1982 „Sun Microsystems Inc.“.

Zu Beginn des Lebenszyklus von Sun entwickelte der spätere KPCB-Partner Bill Joy ein verteiltes Dateisystem namens NFS (Network File System), das „die gemeinsame Nutzung von Daten durch viele Benutzer in einem Netzwerk unabhängig von Prozessortyp, Betriebssystem oder Kommunikationssystem ermöglichte“ und das bald zum Industriestandard wurde. Joy hält eine Vielzahl von Patenten, die für die gemeinsame Nutzung von Dateien und die Peer-to-Peer-Netzwerksysteme, die das moderne Internet dominieren, von entscheidender Bedeutung sind. Was zum großen Teil darauf zurückzuführen ist, dass „Sun“ sich auf Netzwerkcomputer konzentriert, während Microsoft sich auf den PC konzentriert. „Der PC ist nur ein kleiner Lichtblick“, sagte Mitbegründer McNealy 1999 in einem Interview mit Business Week. „Es ist eine große, leuchtende Erscheinung, aber eben nur eine Erscheinung. In fünfzig Jahren werden die Leute zurückblicken und sagen: ‚Hattet ihr wirklich einen Computer auf eurem Schreibtisch? Wie seltsam.’“ McNealy stellte sich „Netzwerk-Computing als die Zukunft“ vor, in der „die Milliarden von Computerchips“ in Produkten von „Kühlschränken und Telefonen bis hin zu Chipkarten und Türschlössern“ alle in einem Netzwerk der Dinge miteinander verbunden sein würden.

Zwischen 1985 und 1989 war Sun „das am schnellsten wachsende Unternehmen in den Vereinigten Staaten“, das 1986 auch erfolgreich an die Börse ging. Zu Beginn der 1990er Jahre gründete Sun „Sun Federal“, eine Tochtergesellschaft, die speziell für den Computerbedarf der Regierung geschaffen wurde, und 1991 lieferte „Sun Federal“ „mehr als die Hälfte der Workstations, die von lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Regierungen bestellt wurden“. 1995 verließ Bechtolsheim „Sun“ und gründete „Granite Systems“, ein Ethernet-Switching-Unternehmen, das später von „Cisco“ übernommen wurde, zusammen mit David Cheriton aus Stanford, der 1998 zu den ersten Investoren von Page und Brin bei Google wurde, damals noch unter dem Namen BackRub. McNealy wurde schließlich CEO von „Sun Microsystems“, während Khosla und Gross sich hauptberuflich ins Risikokapitalgeschäft stürzten. Bei der Einführung von Suns „Jini“ im Jahr 1999, einer Technologie, die es Geräten ermöglicht, „miteinander zu kommunizieren und Verarbeitungsressourcen gemeinsam zu nutzen“, erklärte er gegenüber Reportern, dass Fragen des Verbraucherdatenschutzes eine „Ablenkung“ seien. Als McNealy kürzlich beschuldigt wurde, die Daten von Verbrauchern unter Verletzung ihrer Benutzervereinbarungen weiterzugeben, antwortete er auf die Frage nach der Wahrung der Privatsphäre durch „Jini“: „Sie haben sowieso keine Privatsphäre … Kommen Sie darüber hinweg.“ Im nächsten Jahr hatte sich McNealy mit dem CEO von Enron, Jeff Skilling, zusammengetan, um beim Aufbau der „Enron Broadband Services“ (EBS) zu helfen. EBS war eine Unterabteilung von „Enron“, die auf der Suche nach neuen Wegen für streamingfähige Inhalte war, um ihr bahnbrechendes Glasfaser-Breitbandnetz zu nutzen, und sich bereit erklärte, in Collins-Rectors und Shackleys DEN zu investieren.

Collins-Rector und Shackley hatten Millionen aus der Fusion mit KPCB eingestrichen und einige Aktien des Unternehmens behalten, das in „Concentric Networks“ umbenannt und später von „Nextlink Communications“ für 2,9 Milliarden Dollar übernommen wurde. Collins-Rector und Shackley verwendeten das Geld aus diesen Verkäufen für den Kauf eines Wohnmobils, um das Land nach Standorten für ihr nächstes Projekt auszukundschaften, und gaben schließlich 2,47 Millionen Dollar für eine Villa in Encino, Kalifornien, aus. Dieses Anwesen wurde als „M&C Estate“ (für Marc und Chad) bekannt und diente als Basis für das neu gegründete Unternehmen, als Bühne für die berüchtigten – und unangemessenen – Partys und als Drehort für die verschiedenen Versuche, originale Internetinhalte zu starten. Über das DEN-Netzwerk von Pädophilen und Sexualverbrechern ist viel geschrieben und produziert worden, darunter auch ein prominenter Beitrag in dem Film „An Open Secret„ von 2014, aber weniger über die Technologie und die Bestrebungen der Crew, das zu schaffen, was Shackley als „Time Warner des Internets“ bezeichnete. „Was macht DEN anders als andere Internetunternehmen, die vor ihm da waren? Es ist eine Verschmelzung der Marketingkraft der Madison Avenue mit der Technologie von Silicon Valley und der Unterhaltung von Hollywood“, so Collins-Rector.

DEN hat versucht, den Markt für Internet-Streaming zu erobern, bevor es überhaupt ein landesweites Breitbandnetz gab. Trotz des Mangels an Hochgeschwindigkeitsinternet rechnete Collins-Rector es Pierce hoch an, dass er einen Weg gefunden hatte, die Videoübertragung im Internet zu beschleunigen“. „Microsoft gab 800 Millionen Dollar aus, um das Problem zu lösen … Brock sah sich das Problem an und sagte: ‚Oh, das ist ganz einfach.’“ Nach Aussage mehrerer ehemaliger DEN-Führungskräfte schlug Pierce vor, „die Kamera so wenig wie möglich zu bewegen“, so dass die Computer „weniger Bildänderungen zu verarbeiten“ hätten.

Collins-Rector und Shackley erhielten 1999 auch ein Patent für „Targeting advertising using web pages with video“, das später mehr als 200 Mal von Unternehmen wie Google, Oracle, Yahoo!, Disney und Microsoft zitiert wurde, wobei die beiden letztgenannten Unternehmen eng mit der DEN-Führungsriege verbunden sind. DEN rühmte sich finanzieller Investitionen von Microsoft sowie von Dell Computers, Enron, Intel, Chase Capital Partners aus New York und teurer Werbeverträge mit der Ford Motor Company und Pepsi-Co. Nach einem Bericht der Los Angeles Times wurde der Präsident von Walt Disney Television, David Neuman, von Disney abgeworben, um DENs Präsident zu werden, und er sollte später in Pierce’s GoCoin investieren. Die technische Rekruiterin von DEN, Ailin Andrea Doman, wurde „persönlich von Bill Gross“ von der Webcasting-Firma in Santa Monica rekrutiert, um bei „Idealab“ als Senior Talent Acquisition Partner zu arbeiten, bevor sie zu firstlook.com von „Idealab“ wechselte.

Microsoft gab im September 1999 bekannt, dass es mit DEN zusammenarbeitet, um seine „Windows Media Broadband Jumpstart Initiative“ zu starten. Nur einen Monat zuvor hatte Greg Carpenter, der sechs Jahre lang bei Microsoft gearbeitet hatte, das Unternehmen verlassen, um als Chief Technology Officer zu DEN zu wechseln. Während seiner sechsjährigen Tätigkeit bei Microsoft war Carpenter „einer der Hauptentwickler von Bildbearbeitungs- und Grafiksoftware für DOS und Windows“ sowie Marketingdirektor für Microsofts „Windows Media Technologies“, „Windows Media Player“, „Windows Media Services“ und „Windows Media Tools“ und leitete auch „Microsofts Weg ins Internet“. Carpenter hält über seine „Tropare Inc.“ das Patent für „Leveraging Collaborative Cloud Services to Build and Share Apps“, ein Patent, das unter anderem von Unternehmen wie Microsoft, Google, Amazon, IBM, Apple, eBay, Facebook und Oracle fast 200 Mal zitiert wurde. Carpenter wurde später CEO von DEN nach dem plötzlichen Abgang von Collins-Rector, Shackley und Pierce, nachdem die Vorwürfe des sexuellen Fehlverhaltens gegen Collins-Rector bekannt wurden.

Im September 1997 hatte „Digital Entertainment“ Pläne für einen 75-Millionen-Dollar-Börsengang eingereicht. Im November verließen die drei Mitbegründer jedoch unerwartet das Unternehmen „mitten in den Vorbereitungen“ für den Börsengang. Grund dafür war eine Zivilklage, in der Collins-Rector sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen wurde, nachdem eine Klage beim US-Bezirksgericht in New Jersey eingereicht worden war, in der behauptet wurde, er habe „1996 sexuelle Handlungen mit einer Minderjährigen vorgenommen“. Während die Klage unter nicht genannten Bedingungen beigelegt wurde, bestritt Collins-Rector die Vorwürfe. Shackley und Pierce traten auch zurück, um „mit ihrem Partner ein neues Unternehmen zu gründen“, das laut Collins-Rectors Anwalt Ron Palmieri „mit Verschlüsselungstechnologie zu tun hat“.

Im August 2000 wurde Collins-Rector „wegen des Transports von Minderjährigen zu sexuellen Zwecken über Staatsgrenzen hinweg angeklagt“, und die DEN-Mitbegründer setzten sich alle nach Spanien ab. Im Mai 2002 wurde das Trio von Interpol verhaftet, nachdem „Waffen und Tausende von Kinderpornobildern in ihrem Haus gefunden wurden“. Nach Angaben der spanischen Strafverfolgungsbehörden wurden in dem Haus „enorme Mengen an Kinderpornos“ gefunden, und Presseberichten zufolge „ermittelt das FBI seit Ende 1999 gegen das Trio“. In dieser Zeit nach DEN, im Jahr 2001, finanzierte Pierce die bereits erwähnte „Internet Gaming Entertainment“, während er mit Collins-Rector und Shackley in Spanien lebte. In einer Online-Biografie bezeichnete sich Collins-Rector als „Schattengründer“ von IGE. Bei der Gründung von IGE wurde eine Adresse in Marbella, Spanien, angegeben – der Stadt, in der das Trio lebte, und „der Papierkram für die Gründung des Unternehmens in den Vereinigten Staaten wurde von Matt Rector eingereicht“, Collins-Rectors Bruder, zusammen mit Collins-Rectors ehemaligem Geschäftspartner Randy Maslow – damals Vizepräsident von IGE.

Framing des digitalen Dollar

Pierce ließ sich schließlich in Puerto Rico nieder und war an der Gründung der „Noble Bank“ in San Juan beteiligt. Der Gründer und CEO der „Noble Bank“, John Betts, hatte mit Pierce und Quigley in einem Unternehmen namens SunLot Holdings zusammengearbeitet, um die kürzlich gescheiterte Bitcoin-Börse „Mt. Gox“ zu übernehmen. „SunLot Holdings“ wurde von der „Freeh Group International Solutions“ beraten, einer Anwaltskanzlei, die von Louis Freeh gegründet wurde, der als FBI-Direktor unter Präsident Clinton (der das katastrophale Verhalten der Behörde in Waco und Ruby Ridge überwachte) und als Hauptankläger im „Pizza Connection“-Prozess bekannt wurde . Die „Noble Bank“ würde einer der wenigen bekannten Bankpartner von „Tether“ werden, wobei die Barreserven von BNY Mellon gehalten werden.

Im Dezember 2017 lud die CFTC „Tether“ und „Bitfinex“ vor, wobei „Bitfinex“-CEO Jan Ludovicus zu diesem Zeitpunkt auch als CEO von „Tether“ fungierte. Dies veranlasste „Tether“, „Freeh, Sporkin & Sullivan“ (FSS), die Anwaltskanzlei von Freeh in Washington, D.C., zu beauftragen, eine Prüfung der Unternehmen durchzuführen. In einem Gespräch mit „Yahoo! Finance“ sprach Freeh über die Prüfung:

Yahoo!:Wells Fargo hat letztes Jahr die Verbindung zu Tether abgebrochen.Konnten Sie herausfinden, warum, oder etwas anderes über die beiden Banken, die Tether nutzt?

Louis Freeh: Wir haben nicht mit Wells Fargo gesprochen. Aber die beiden Banken, die wir nicht öffentlich genannt haben, sind sehr bedeutend und, ich würde sagen, sehr, sehr bekannt. Wir haben viel Zeit mit ihnen und ihren internen Compliance-Mitarbeitern verbracht, um uns ein Bild von ihnen zu machen und ihnen auf die Schliche zu kommen.

Yahoo!:Wohin wird sich der Bereich der Kryptowährungen Ihrer Meinung nach entwickeln?Viele Aufsichtsbehörden und große Namen der Finanzwelt sind äußerst skeptisch.Was halten Sie davon?

Freeh: Ich denke, es ist aufregend. Es ist der Beginn eines völlig neuen Tätigkeitsbereichs auf unserer Seite. Es ist innovativ und bahnbrechend. Aber es erfordert die grundlegende Komponente der Transparenz. Egal, ob es sich um Gold, Rohstoffe oder Kryptowährungen handelt, Anleger und staatliche Aufsichtsbehörden wollen Transparenz, Berechenbarkeit und Vertrauen. Ich denke also, dass viele Regulierungsvorschriften und -konzepte letztendlich hierher importiert werden, weil die Anleger enttäuscht sein werden und einige den Vorwurf erheben werden, sie seien betrogen worden. Ich prophezeie, dass die Regierung hier sehr viel aktiver werden wird, was die Regulierung und den Erlass von Vorschriften angeht.

Diese Idee der bevorstehenden Regulierung und Regelsetzung wurde von Paxos‘ Head of Strategy, Walter Hessert, in einem Interview mit dem „Bitcoin Magazine“ über ihre jüngste Partnerschaft mit PayPal für ihren PYUSD-Stablecoin aufgegriffen. Hessert spielte auf die bevorstehenden „Billionen von Dollars an Stablecoins“ an, die „privat emittiert und stark reguliert werden“, während er anmerkte, dass die Regulierungsmodelle von „Tether“ und „Circle“ „nicht mehr ausreichen werden“. Die Stablecoin-Industrie hat sich bei den staatlichen Aufsichtsbehörden als Lösung für die Bedenken der Öffentlichkeit gegenüber von der Regierung ausgegebenen CBDCs sowie als neue Nachfragequelle für US-Staatsanleihen bekannt gemacht – eine absolute Notwendigkeit für die Bedienung sowohl der aktuellen 35 Billionen Dollar Schulden des Landes als auch aller zukünftigen Kongressbudgets.

„Ich denke, dass PayPal den Standard für die Regulierungsaufsicht gesetzt hat“, erklärt Hessert. „Sie werden eine Aufsicht für diese Token benötigen, und ich denke, dass PayPal eine wirklich große Chance hat, einen großen Anteil an dieser nächsten Wachstumswelle zu haben.“

Der Erfolg des US-Dollars könnte sehr wohl von den derzeitigen Stablecoin-Emittenten und Infrastrukturanbietern abhängen, wobei vielleicht keiner besser als „Paxos“ und PayPal in der Lage ist, den Markt durch einen aufkommenden Sturm königsmachender Regulierungen zu dominieren.

Wie der Wirtschaftswissenschaftler Murray Rothbard in seinem Buch „A History of Money and Banking in the United States“formulierte, wäre der „einzige Weg, eine kartellisierte Wirtschaft zu etablieren, eine Wirtschaft, die ihre anhaltende wirtschaftliche Dominanz und hohe Gewinne sicherstellen würde, die Nutzung der Befugnisse der Regierung, um Kartelle durch Zwang zu etablieren und aufrechtzuerhalten. Mit anderen Worten, die Wirtschaft von einem Laissez-faire-System in einen zentralisierten und koordinierten Statismus umzuwandeln“.

Ähnlich wie die Federal Reserve von den frühen Beherrschern der amerikanischen Infrastruktur wie den Rockefellers und den Vanderbilts sowie den prominenten Bankendynastien der Zeit erdacht wurde, wird auch die digitale Federal Reserve von denjenigen aufgebaut, die die Patente halten, das dem Internet zugrunde liegende Breitbandnetz betreiben und die Konsensalgorithmen des modernen Finanzbuchs – der Blockchain – kodieren.

Nach jahrzehntelangem sorgfältigem Aufbau der Infrastruktur für den Online-Handel und der digitalen Pay-for-Click-Werbung, die ihre jeweiligen Märkte beherrschen, haben die Patentbarone und Zahlungsabwickler die Währung selbst ins Visier genommen, während sie gleichzeitig die öffentlich-privaten Partnerschaften fördern, die das Geld aus dem öffentlichen Sektor endgültig auf die privaten Kapitalmärkte bringen könnten. Dieselben Akteure unterstützen diejenigen, die im Kongress Gesetze verfassen, die Kapitalanforderungen durchsetzen und algorithmische Alternativen zu Dollar-Instrumenten kastrieren, während sie innerhalb des US-Regulierungssystems die Zustimmung zur Verabschiedung von Gesetzen herbeiführen, die durch strategische Lobbyarbeit derjenigen beeinflusst werden, die dem digitalen Dollar-Zapfhahn am nächsten stehen.

Wie wir noch sehen werden, ist dasselbe Netzwerk, das in diesem Artikel und in „The Chain of Custody“ beschrieben wird, damit beschäftigt, all dies und noch mehr zu tun.