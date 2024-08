Überwachungskapitalismus: Du bist die Ware

Von Robert Malone

“Denn was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine Seele verliert?” Markus 8:36, Neue King James Bibel

In der neuen Weltordnung des Stakeholder-Kapitalismus bestimmen Geschäftsmodelle die Wirtschaft, die Wirtschaft bestimmt die Politik, und die Unternehmen kontrollieren alles

Haben Sie jemals wirklich über das gemeinsame Geschäftsmodell nachgedacht, das dem explosiven Gewinn und der Kapitalisierung von Amazon, Google/Alphabet und Facebook/Meta zugrunde liegt?

Die meisten antworten reflexartig, dass diese drei führenden Unternehmen der New Economy unterschiedliche Geschäftsmodelle haben, und oberflächlich betrachtet ist das auch richtig. Aber auf einer tieferen Ebene basieren sie alle auf demselben zentralen Geschäftsmodell – dem Überwachungskapitalismus. Viele kennen den Satz: “Wenn du nicht für das Produkt bezahlst, bist du das Produkt”. Diese Beobachtung ist zu einem weit verbreiteten Spruch geworden, der besagt, dass die Daten, die Aufmerksamkeit oder das Verhalten des Nutzers zur Ware werden, wenn ein Dienst kostenlos ist:, die an dritte Werbetreibende oder Unternehmen verkauft wird. Dieses Konzept wird häufig auf viele Online-Plattformen angewandt, einschließlich sozialer Medien, Suchmaschinen und Websites mit Inhalten. Dies ist jedoch eine grobe Vereinfachung.

Der Überwachungskapitalismus ist ein Geschäftsmodell, das auf der einseitigen Inanspruchnahme menschlicher privater Erfahrungen als kostenloses Rohmaterial zur Umwandlung in Verhaltensdaten beruht. Diese persönlichen Daten werden dann extrahiert, verarbeitet und gehandelt, um menschliches Verhalten vorherzusagen und zu beeinflussen. Spezifische Daten über Einzelpersonen sind die Ware. In dieser Version des Kapitalismus ist die Vorhersage und Beeinflussung von (politischem und wirtschaftlichem) Verhalten und nicht die Produktion von Waren und Dienstleistungen das Hauptprodukt.

Diese Wahrheit hat mehr mit der Metapher zu tun, die der Filmreihe The Matrix zugrunde liegt, als mit dem klassischen Marktkapitalismus. In der Matrix werden die Menschen wie Batterien gezüchtet und ihre Energie geerntet, die dazu dient, die Matrix selbst anzutreiben. Das Konzept der Menschen als Batterien ist eine metaphorische Darstellung ihrer Versklavung und Ausbeutung durch Maschinen.

Im Geschäftsmodell des Überwachungskapitalismus werden Sie dazu verleitet und kultiviert, zwanghaft an der Plattform teilzunehmen, und dann werden Ihre Gedanken, Emotionen, Gefühle und Überzeugungen aus allen verfügbaren Quellen, einschließlich plattformbasierter Interaktionen, gesammelt. Der extrahierte Wert dieser Elemente wird dann algorithmisch verarbeitet, um sowohl individuelle als auch kollektive “Zukünfte” vorherzusagen.

Im Gegensatz dazu betrachtet Murray Rothbard den Kapitalismus als ein “Netzwerk des freien und freiwilligen Austauschs”, in dem Produzenten arbeiten, produzieren und ihre Produkte gegen die Produkte anderer austauschen (ergo: “Der Kapitalismus der freien Marktwirtschaft ist ein Netzwerk des freien und freiwilligen Austauschs…”). Nach Rothbard sind die wahren Quellen des Reichtums:

Individuelles Unternehmertum: Innovation und Risikobereitschaft des Einzelnen treiben das Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Wohlstand voran. Freiwilliger Austausch: Freie Märkte und freiwilliger Handel ermöglichen eine effiziente Verteilung der Ressourcen und die Schaffung von Wohlstand. Goldstandard: Ein an Gold oder einen ähnlichen rohstoffbasierten Standard gebundenes Geldsystem begrenzt die Geldmenge und verhindert staatliche Manipulationen.

In “The Anatomy of the State” argumentiert Rothbard, dass es zwei Arten der Wohlstandsproduktion gibt:

Wirtschaftliche Mittel beziehen sich auf die Produktion und den Austausch von Waren und Dienstleistungen durch freiwillige menschliche Anstrengung, Kreativität und Unternehmertum. Wirtschaftliche Mittel sind additiv und erzeugen Wohlstand für alle beteiligten Parteien.

Politische Mittel beziehen sich auf die Anwendung von Gewalt oder Zwang, um anderen Wohlstand zu entreißen. Politische Mittel sind reduktiv, verzerren Anreize und untergraben den langfristigen Wohlstand. Die Besteuerung ist eine Form des Diebstahls, bei der politische Mittel eingesetzt werden, um anderen Wohlstand zu entziehen. In Analogie dazu ist der Überwachungskapitalismus eine Form des Diebstahls, bei dem angesammelter persönlicher Reichtum in Form grundlegender, persönlicher und geschützter Aspekte Ihrer Seele ohne Ihre Zustimmung entnommen und zu Waren gemacht wird.

Im Überwachungskapitalismus wird Diebstahl durch Kommodifizierung von Maschinen praktiziert, die im Namen einer kleinen Untergruppe der Menschheit handeln, um unfreiwillig Werte (Reichtum) von anderen Menschen zu extrahieren (oder zu beschlagnahmen). Nach Rothbards logischer Formulierung handelt es sich dabei im Grunde um eine politische und nicht um eine wirtschaftliche Transaktion. Sobald dieser Wert umformuliert, neu verpackt und vermarktet wird, generiert er Reichtum für den Überwachungskapitalisten, indem er den persönlichen Reichtum des Einzelnen, der in der Regel (und absichtlich) nicht über den Verlust informiert ist, entfernt und dadurch verringert.

Im Falle der Facebook- und Google-Versionen des Überwachungskapitalismus werden Verhaltens- und Gefühlsdaten wiederholt an Dritte versteigert, die die Informationen für verschiedene wirtschaftliche und politische Zwecke nutzen. In den meisten Fällen wird der gewonnene Wert wiederholt an mehrere Käufer weiterverkauft. Amazon macht das Gleiche, ist aber vertikal stärker integriert. Wie Facebook und Google extrahiert Amazon die Informationen von Ihnen und verarbeitet sie, um Prognosen für die Zukunft zu erstellen. Anstatt jedoch an Dritte zu verkaufen, verwendet Amazon diese Informationen intern, um das Direktmarketing seiner Produkte und der Produkte von Drittanbietern zu unterstützen.

Im Rahmen des Geschäftsmodells des Überwachungskapitalismus sind Sie nicht das Produkt, sondern Ihre Gedanken, Emotionen, Überzeugungen und Ihr Wissen sind die natürlichen Ressourcen, die abgebaut werden, um die Rohstoffe zu gewinnen, die dann zur Erstellung von prognostischen “Zukunfts”-Produkten verwendet werden. Dies geht weit über die von Hannah Arendt und Mattias Desmet beschriebene Analyse der psychologischen Grundlage des Totalitarismus im 20. und sogar 21. Jahrhundert. Die Kommerzialisierung Ihrer Gedanken, Gefühle, Emotionen und Bedürfnisse durch das Geschäftsmodell des Überwachungskapitalismus ist das, was die wachsende tägliche Realität des globalisierten Techno-Totalitarismus ermöglicht und antreibt.

Was ist Kommodifizierung, und wie unterscheidet sie sich von der Kommoditisierung?

Durch die Kommodifizierung werden unveräußerliche, freie oder geschenkte Dinge (Gegenstände, Dienstleistungen, Ideen, die Natur, persönliche Informationen, Menschen oder Tiere) in Waren oder Verkaufsobjekte verwandelt. Es bedeutet den Verlust einer inhärenten Qualität oder sozialen Beziehung, wenn etwas in einen kapitalistischen Markt integriert wird. Zu den Konzepten, die als Waren betrachtet werden, gehören weit gefasste Gegenstände wie der Körper,Intimität, öffentliche Güter, Tiere und Feiertage.

Immaterielle, nicht produzierte Dinge (Liebe, Wasser, Luft, Hawaii) werden zu Waren gemacht, während produzierte Dinge (Weizen, Salz, Mikroprozessoren) in Waren verwandelt werden. Karl Marx kritisierte umfassend die sozialen Auswirkungen der Warenwerdung unter dem Begriff Warenfetischismus und Entfremdung.

In der marxistischen Wirtschaftstheorie hat ein Gegenstand, bevor er zur Ware wird, einen “spezifischen individuellen Gebrauchswert”. Nachdem er zur Ware geworden ist, hat derselbe Gegenstand einen anderen Wert: den Betrag, für den er gegen eine andere Ware getauscht werden kann. Nach Marx leitet sich dieser neue Wert der Ware von der Zeit ab, die für die Produktion der Ware benötigt wird, und andere Erwägungen wie Moral, Umweltverträglichkeit und Ästhetik sind obsolet. In gewissem Sinne spiegelt der Wert einer Ware sowohl den intrinsischen Wert eines Gegenstands oder einer Dienstleistung als auch den Wert wider, der durch extrinsische Faktoren (Knappheit, Marketing) hinzugefügt wird, die den wahrgenommenen Wert erhöhen.

Noch bevor der Begriff geschaffen wurde, sagte Marx voraus, dass alles irgendwann zur Ware werden würde: “Die Dinge, die bis dahin kommuniziert, aber nie getauscht, gegeben, aber nie verkauft, erworben, aber nie gekauft wurden – Tugend, Liebe, Gewissen – gehen endlich in den Handel über.”

Wie geht es jetzt weiter?

Wenn Sie dies verstanden haben, sollten Sie es weiter erforschen.

Mit den Grundlagen des Überwachungskapitalismus sind viele Anknüpfungspunkte, Folgerungen und Ableitungen verbunden. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Schnittstelle zwischen dem Geschäftsmodell des Überwachungskapitalismus und dem Zensur-Industriekomplex zu betrachten. Oder Überwachungskapitalismus und Politik – mit Cambridge Analytica Ltd. als frühe Verkörperung. Oder Überwachungskapitalismus und der Biodefense-Industriekomplex. Oder Überwachungskapitalismus und Transhumanismus. Oder tausend andere.

Alle diese Wirtschaftsmodelle und Bereiche kennen keine Grenzen. Sie alle existieren in einer Art Wildwest, in dem sie aktiv alle rechtlichen und ethischen Beschränkungen wirtschaftlicher, politischer und medizinischer Aktivitäten ablehnen und abwehren. Diese werden als inakzeptable Randbedingungen für das Vorantreiben von “Innovation”, Marktbeherrschung und Kapitalakkumulation behandelt. Ethische, moralische, religiöse und rechtliche Einschränkungen müssen im Namen von Fortschritt und Profit missachtet oder umgangen werden.

Über all dem steht eine aufkommende Reihe von Marketingtechnologien, die im Wesentlichen aus militärischen Taktiken und Strategien der psychologischen Kriegsführung bestehen: PsyWar. Der Überwachungskapitalismus liefert das Wirtschaftsmodell, die Logik, die extrahierten Daten und die Werte, die den Einsatz der modernen psychologischen Kriegsführung vorantreiben und leiten.

Ich bin zutiefst beunruhigt über die vielen beobachtbaren Wechselwirkungen zwischen modernen Technologien, Taktiken und Strategien der psychologischen Kriegsführung, den Beobachtungen und Vorhersagen von Hannah Arendt und Mattias Desmet zur Psychologie des Totalitarismus und dem Überwachungskapitalismus.

Ich fürchte die weitere Entwicklung von Rückkopplungsschleifen zwischen diesen grundlegenden sozialen, politischen und wirtschaftlichen Kräften. Ich habe das Gefühl, dass diese Rückkopplungsschleifen die menschliche Gesellschaft in Richtung der dunklen kollektivistischen und globalistischen transhumanen Zukunft treiben werden, von der das Weltwirtschaftsforum so begeistert zu sein scheint.

Durch den Einsatz von PsyWar-Fähigkeiten zusätzlich zu diesen anderen Geschäftsmodellen, die durch die vorhersagenden “Zukunfts”-Produkte des Überwachungskapitalismus erweitert und verbessert werden, wird die Menschheit in eine neue surrealistische Realität getrieben, in der alle Gefühle, Überzeugungen, Moralvorstellungen und Verhaltensweisen ein synthetisches Produkt sind, in dem die Anhäufung von Reichtum zum ausschließlichen Recht einer kleinen, kontrollierenden Elite wird, die die Existenz ihrer eigenen Seele nicht mehr anerkennt, sondern vielmehr an der Schnittstelle von Mensch und Maschine existiert und versucht, eine neue Spezies der Mensch-Maschine-Fusion zu gebären. Sie drehen und wenden sich in einem sich ausweitenden Kreisel, losgelöst vom Falkner. Bewusst und unbedacht bringen sie ein raues Tier hervor.

Kurzfristig beunruhigt mich auch die Herausforderung, die all dies für meinen Glauben an den Kapitalismus der freien Marktwirtschaft und meine Faszination für die Logik der Österreichischen Schule der Nationalökonomie und ihrer modernen “anarchokapitalistischen” Verkörperung darstellt. Ich mache mir Sorgen, dass, wenn der kapitalistische Absolutismus von der grundlegenden jüdisch-christlichen Ethik abgekoppelt wird und alles immer mehr zur Ware wird, alle verbleibenden menschlichen Seelen Gefahr laufen, unter einem globalistischen technototalitären Mühlstein zu Staub zerrieben zu werden.