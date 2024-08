Sie könnten früher als Sie denken nichts besitzen

Von Aaron Day

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Besitz eine ferne Erinnerung ist, ersetzt durch einen unheimlichen Anschein von Freude an der Enteignung. Im Jahr 2016 prophezeite Klaus Schwab, der rätselhafte Architekt des Weltwirtschaftsforums, eine Zukunft, in der die Menschheit im Jahr 2024 ihres Besitzes beraubt, in digitale Ketten gelegt und dennoch in einen Zustand der Zufriedenheit getäuscht werden würde. Zunächst als Wahnwitz abgetan, stehen wir heute am Abgrund dieser erschütternden Realität; Schwabs Vision schwebt bedrohlich über uns, prophetischer als wir zu glauben wagten.

Jahrzehntelang hat eine geheime Kabale von Technokraten unseren Abstieg in die digitale Leibeigenschaft minutiös orchestriert. Wir sind schlafwandelnd in ihre Falle getappt und haben unsere Rechte und unseren Besitz denjenigen überlassen, die die Macht des Tastendrucks ausüben. In dieser schönen neuen Welt ist Eigentum eine Illusion, und mit einem einfachen digitalen Befehl kann alles, was uns lieb und teuer ist, beschlagnahmt werden.

Dieser Artikel enthüllt die düstere Agenda hinter der Fassade des Fortschritts. Er untersucht die Aushöhlung des Eigentums durch Click-Wrap-Vereinbarungen, die Dematerialisierung unserer Vermögenswerte in Datenbanken in den letzten Jahrzehnten, den Aufstieg der digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs), der unsere Kontrolle über das Geld bedroht, und The Great Taking, das unsere Kontrolle über den Rest unserer nicht-monetären Vermögenswerte bedroht.

Es ist noch nicht alles verloren, obwohl ich in einem separaten Artikel darauf eingehen werde, dass unsere Rettung nicht an der Wahlurne, sondern durch unsere radikale Nichtbefolgung erfolgt. Technologie kann entweder zur Förderung der Freiheit oder der Tyrannei eingesetzt werden. Ich werde erörtern, wie wir Technologien einsetzen können, um dem digitalen Sklavensystem entgegenzuwirken, das von Technokraten aktiv entwickelt wird, und so unsere Privatsphäre, unsere Fähigkeit zum freiwilligen Handel und die Beibehaltung unseres freien Willens garantieren.

Die Erosion des Eigentums: Ein Abstieg in die digitale Leibeigenschaft

In der düsteren Morgendämmerung des digitalen Zeitalters finden wir uns in einem Labyrinth von Click-Wrap-Vereinbarungen gefangen; unsere Freiheiten werden stillschweigend den Launen gesichtsloser Unternehmen überlassen. Der einst mächtige Begriff des persönlichen Eigentums ist zu einer bloßen Abstraktion, einem wunderlichen Relikt aus einer vergangenen Ära, verkommen.

Indem wir rücksichtslos auf “Ich stimme zu” klicken, besiegeln wir unser Schicksal und geben unsere Autonomie an die Technokraten ab, die uns mit Hilfe der Geräte, von denen wir dachten, sie würden uns befreien, manipulieren und kontrollieren. Einst als Bastion der Freiheit und des Fortschritts gepriesen, hat sich die digitale Welt in einen dystopischen Albtraum verwandelt, in dem jede unserer Bewegungen verfolgt, überwacht und ausgenutzt wird.

Die heimtückische Natur der digitalen Kontrolle

Die Bequemlichkeit und Leichtigkeit digitaler Transaktionen wiegt uns in Selbstgefälligkeit, ohne dass wir uns der subtilen und doch allgegenwärtigen Manipulation bewusst sind, die hinter jedem Klick, jeder Berührung und jedem Antippen steckt. Das Kleingedruckte, ein Ungetüm von Gesetzestexten, verschleiert die wahre Natur unserer Vereinbarungen und verbirgt die drakonischen Bedingungen, die unsere digitale Existenz bestimmen.

Die Zahlen sind erschütternd: Schätzungsweise 150 bis 400 Klickverträge werden pro Jahr abgeschlossen, jeder einzelne eine tickende Zeitbombe aus Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten, die wir ohne zu zögern akzeptieren. Diese Verträge sind allgegenwärtig und in jeden Aspekt unseres digitalen Lebens eingebettet:

Softwarelizenzen, wie der 70-seitige Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) von Microsoft

Online-Einkaufsvereinbarungen, wie die 12.000 Wörter umfassenden Nutzungsbedingungen von Amazon

Nutzungsbedingungen für soziale Medien, wie die 25-seitige Erklärung der Rechte und Pflichten von Facebook

Vereinbarungen für mobile Anwendungen, wie die 50-seitige iOS-Software-Lizenzvereinbarung von Apple

Online-Banking-Vereinbarungen, wie die 30-seitige Online-Zugangsvereinbarung von Wells Fargo

Eine lebenslange Lektüre

Um mit dem Kleingedruckten Schritt zu halten, müssten wir jeden Tag, 365 Tage im Jahr, bis zu einer Stunde aufwenden, nur um die Verträge zu lesen. Das sind die tatsächlichen Kosten unserer digitalen Existenz: eine lebenslange Lektüre, eine nicht enden wollende Aufgabe, die einen erheblichen Teil unseres täglichen Lebens in Anspruch nehmen würde.

Eine Studie der Täuschung

Ein kürzlich durchgeführtes Experiment brachte die schockierende Wahrheit ans Licht: 74 % der Teilnehmer akzeptierten blindlings Bedingungen, mit denen sie ihre erstgeborenen Kinder den Eigentümern des Dienstes überlassen und ihre persönlichen Daten an die NSA weitergegeben hätten. Wie ein Forscher feststellte:

Die Ergebnisse sind eine deutliche Erinnerung an die Macht der “Klick-Verpackung” – die Fähigkeit, Menschen dazu zu bringen, allem zuzustimmen, egal wie abwegig es ist, solange es in einem langen und komplexen Vertrag versteckt ist. Dr. Jonathan Obar, Universität York

Die Weichen für die Übertragung von Vermögenswerten sind gestellt

Unsere zunehmende Beteiligung an diesen “Clickwrap”-Vereinbarungen hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass unsere Vermögenswerte mit einem Mausklick übertragen werden können. Mit dem Aufkommen von digitalen Währungen, Online-Marktplätzen und Social-Media-Plattformen ist unser finanzielles, persönliches und kreatives Vermögen angreifbarer denn je. Die Folgen sind verheerend: eine Zukunft, in der unser Vermögen beschlagnahmt, eingefroren oder ohne unsere Zustimmung übertragen wird, und das alles unter dem Deckmantel von “Vereinbarungen”, die wir nie wirklich verstanden haben.

Wir haben unsere Autonomie, unsere Kreativität und unsere Menschlichkeit unwissentlich den Launen von Konzernen ausgeliefert, die uns beherrschen. Wie Sie in den kommenden Abschnitten sehen werden, wird die Abtretung unserer Rechte durch digitale Vereinbarungen, CBDCs und die Tokenisierung von Vermögenswerten dazu führen, dass wir bald nichts mehr besitzen.

Da dieser Artikel sehr lang ist, werde ich am Ende jedes Abschnitts eine kumulative Liste der wichtigsten Erkenntnisse als Aufzählungspunkte aufführen.

Die wichtigsten Erkenntnisse:

Durch zahllose digitale Verträge, die wir unterschreiben, ohne sie zu lesen, haben wir unwissentlich die meisten unserer Rechte aufgegeben, was zu einer Aushöhlung des persönlichen Eigentums und der Autonomie führt und unser Vermögen anfällig für die Kontrolle durch Unternehmen macht.

Der digitalisierte Bereich: Ein Kartenhaus aus brüchigen Datenbanken und korrupten Zwischenhändlern

Die Digitalisierung unseres Lebens hat uns ein zweischneidiges Schwert beschert: Bequemlichkeit und Verwundbarkeit. Wir haben das Greifbare gegen das Ungreifbare eingetauscht und unser Vermögen den Launen von Datenbanken und ihren Vermittlern überlassen. Aber machen wir uns nichts vor: Datenbanken sind nicht nur periphere Komponenten unseres digitalen Lebens, sondern die Grundlage des modernen Handels.

Bedenken Sie: Unternehmen und Regierungen speichern jede Transaktion, jeden Vermögenswert und jeden Eigentumsnachweis in einer Datenbank. Ihr Fahrzeugbrief, Ihre Hausurkunde und sogar die Anteile, die Sie an einem Unternehmen halten, werden in diesen zentralen Datenspeichern auf bloße Datenpunkte reduziert. Und doch sollen wir darauf vertrauen, dass diese Systeme unsere Investitionen und Identitäten vor neugierigen Blicken und böswilligen Akteuren schützen werden.

Aber die Sache ist die: Die meisten unserer Güter sind bereits digitalisiert. Sie existieren nur noch als Einträge in einer Datenbank, und ihr Wert hängt vollständig von der Integrität dieser Datenbank ab. Wird die Datenbank kompromittiert, ist auch der Vermögenswert kompromittiert. Wird die Datenbank zerstört, ist auch der Vermögenswert zerstört. Die Beschädigung von Datenbanken ist nicht nur ein theoretisches Risiko, sondern ein sehr reales. Allein die finanziellen Verluste sind schwindelerregend: 1 Billion Dollar im Jahr 2017 und voraussichtlich 10,5 Billionen Dollar bis 2025.

Und was ist mit den menschlichen Kosten? Die Beeinträchtigung von Leben, der Diebstahl von Identitäten, die Zerstörung von Vertrauen? Die Vermittler, die diese Datenbanken verwalten – Regierungen, Unternehmen und Finanzinstitute – sind zu Wächtern unseres Vermögens geworden, die Einfluss auf die Märkte und die Gestaltung der Wirtschaft haben. Und dennoch wird von uns erwartet, dass wir ihre Sicherheits- und Stabilitätsgarantien blindlings akzeptieren.

Treten wir einen Schritt zurück und betrachten wir den aktuellen Stand der Dinge. Der labyrinthische Transaktionsprozess, wie wir ihn heute kennen, ist eine wahre Goldgrube für die Parasiten und Blutsauger, die in seinem Schatten gedeihen. Dritte Vermittler – Anwälte, Makler oder Bürokraten – fügen jeder Transaktion Schicht um Schicht an Zeit, Geld und Kosten hinzu, wie ein erstickender Efeu, der das Leben aus einem Baum herauswürgt. So wie sich die Ranken des Efeus um den Stamm des Baumes wickeln und seine Vitalität ausquetschen, ersticken diese Vermittler das Leben aus unseren Transaktionen und entziehen ihnen Effizienz, Transparenz und Fairness.

Bedenken Sie: Schätzungen zufolge verschlingen diese parasitären Zwischenhändler 30-40 % der Einnahmen in bestimmten Branchen. Das heißt, dass fast die Hälfte jedes Dollars, den Sie ausgeben, in den Abgründen unnötiger Kosten und Ineffizienzen verschwinden kann, bevor er überhaupt die Hände erreicht, die die von uns gewünschten Waren oder Dienstleistungen produzieren.

Und was bekommen wir im Gegenzug für diese Ausbeutung? Ein System, das von Redundanzen, Undurchsichtigkeit und Korruption durchsetzt ist. Diese Sorge ist nicht neu. Sie können alles darüber in den Seiten von The Wealth of Nations von Adam Smith nachlesen, der vor über zwei Jahrhunderten vor den Übeln von Zwischenhändlern und Monopolen warnte.

Die Menschen desselben Gewerbes treffen sich selten, nicht einmal zum Vergnügen und zur Zerstreuung, sondern das Gespräch endet in einer Verschwörung gegen die Allgemeinheit oder in einer Erfindung zur Erhöhung der Preise. Adam Smith

Ob es uns nun gefällt oder nicht, dass Datenbanken im Mittelpunkt des Handels stehen, sie werden nicht verschwinden. Ein neuer Trend zeichnet sich ab: die Tokenisierung, bei der Vermögenswerte in eindeutige digitale Token umgewandelt werden, die in digitalen Ledgern gespeichert und gehandelt werden können. Tokenisierung bedeutet, dass ein digitales Token letztendlich alles repräsentieren wird, von Eigentum über Waren bis hin zu Dienstleistungen. Wie wir in späteren Abschnitten untersuchen werden, kann diese Verlagerung hin zur Tokenisierung entweder einige der Sicherheitsprobleme und Ineffizienzen im Zusammenhang mit Zwischenhändlern lösen oder eine neue Stufe der Tyrannei schaffen. Mit der Tokenisierung können wir ein neues, dezentralisiertes System für die Verwaltung unseres Vermögens und unserer Transaktionen schaffen oder die Kontrolle über unser Vermögen weiter an die globalistische Kabale abtreten.

Die wichtigsten Erkenntnisse:

Wir haben unwissentlich die meisten unserer Rechte durch zahllose digitale Verträge, die wir unterschreiben, ohne sie zu lesen, abgegeben, wodurch persönliches Eigentum und Autonomie ausgehöhlt werden und unser Vermögen der Kontrolle durch Unternehmen ausgesetzt wird.

Unsere Vermögenswerte und Transaktionen, die jetzt digitalisiert und in fragilen Datenbanken gespeichert sind, die von korrupten Vermittlern verwaltet werden, sind anfällig für Verlust, Diebstahl und Manipulation, was die Risiken und Ineffizienzen unseres derzeitigen digitalen Systems verdeutlicht.

Das Geld auf unseren Bankkonten gehört uns nicht

Wir haben begriffen, dass wir unsere Rechte auf digitalem Wege abtreten und die Kontrolle über unser Leben den Launen zentraler Datenbanken und ihrer Vermittler überlassen. Aber der Verlust des Eigentums hört damit nicht auf – er durchdringt jeden Aspekt unserer Existenz, von unseren Autos und Häusern bis zu unserem Geld.

Beginnen wir mit dem, was unser grundlegendstes Finanzinstrument sein sollte: dem Bankkonto. Wir denken, dass das Geld auf unseren Bankkonten uns gehört, aber ein genauerer Blick zeigt eine andere Realität. Bei meinen Nachforschungen über die Geschäftsbedingungen der vier größten Banken – Bank of America, Chase, Wells Fargo und Citibank – habe ich herausgefunden, dass sie das Konto ohne Angabe von Gründen kündigen, unsere Daten verkaufen oder weitergeben können (und sie geben unsere Transaktionsdaten an das Finanzamt weiter, um sicherzustellen, dass der Steuerzahler seinen Anteil bekommt), die Gebühren ändern und sogar die Geschäftsbedingungen nach Belieben ändern können. Ich empfehle Ihnen, die Bedingungen Ihres Bankkontos zu überprüfen.

Diese Vertragsbedingungen bedeuten, dass das Geld auf unseren Bankkonten nicht uns gehört. Es wird von diesen Finanzinstituten treuhänderisch verwaltet und ist deren Launen und Kontrolle unterworfen. Und da digitale Transaktionen den Großteil der wirtschaftlichen Aktivitäten ausmachen – bis 2023 werden es unglaubliche 3 Billionen Dollar sein -, ist es klar, dass unser Geld bereits hauptsächlich digitalisiert ist.

Die heimtückischen Ranken der Zentralisierung haben uns alle erfasst, von den Großen und Mächtigen bis hin zu den Kleinen und Unbedeutenden. Es ist ein Netz der Kontrolle, das weit über das reine Geld hinausgeht – es ist ein Würgegriff über unser Leben.

Man denke nur an die Fälle von Nigel Farage, Dr. Joseph Mercola und seiner Familie – ihre Bankkonten wurden ohne Erklärung oder Provokation kurzerhand geschlossen. Und wer ist der Nächste? Kanye West, Nick Fuentes, Waffengruppen, religiöse Vereinigungen, Berufsverbände und sogar protestierende Lastwagenfahrer – alle wurden zur Zielscheibe, weil sie ihre Rechte ausübten, und alle wurden von den Banken zum Schweigen gebracht.

An diesem Punkt reden wir nicht einmal über CBDCs. Wenn die Leute heute über CBDCs meckern, reden sie meist davon, dass ihnen der Geldhahn zugedreht wird oder sie überwacht werden. Das geschieht bereits heute. Die Bedrohung sind nicht die CBDCs von morgen, sondern der aktuelle Zustand des Dollars von heute.

CBDCs heben diese Überwachung und Programmierbarkeit einfach auf die nächste Stufe und ebnen den Weg für eine vollständige digitale Tyrannei.

Eine Einführung in die Tokenisierung

Doch was wäre, wenn es einen Weg gäbe, sich von den Fesseln dieser Zwischenhändler und ihrer zentralisierten Datenbanken zu befreien? Einen Weg, um das Eigentum und die Kontrolle über unsere Vermögenswerte zurückzuerlangen und die Schichten unnötiger Kosten und Ineffizienzen zu beseitigen, die unsere Transaktionen belasten? Treten Sie ein in die Welt der digitalen Token.

Ein digitaler Token ist ein eindeutiger digitaler Identifikator, der einen Wert darstellt, z. B. eine Münze oder ein Stück Eigentum. Im Gegensatz zu herkömmlichen Datenbanken, bei denen die Informationen an einem einzigen, zentralen Ort gespeichert werden, sind digitale Token dezentralisiert, d. h. sie existieren unabhängig in einem Computernetzwerk. Die Tokenisierung ermöglicht Peer-to-Peer-Transaktionen, ohne einen Mittelsmann zu benötigen oder sich auf eine einzige, anfällige Datenbank zu verlassen. Digitale Token können ein sichereres, transparenteres und effizienteres System für den Austausch von Werten schaffen.

Allerdings sind nicht alle Token gleich. Diese Token können die Freiheit, die Dezentralisierung und den freien Handel fördern oder als Überwachungsmechanismus eingesetzt werden, der zur Beschlagnahmung unserer Vermögenswerte führt.

Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen Token-Typen, gefolgt von einem Überblick über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Tokenisierung. In den folgenden Abschnitten werden wir spezifische Beispiele für die Tokenisierung durchgehen und die Dimensionen von Freiheit und Tyrannei beleuchten.

Offene Systeme : Diese Systeme sind völlig transparent und für alle zugänglich. Es gibt keine Torwächter; jeder kann ohne Erlaubnis teilnehmen oder beobachten.

: Diese Systeme sind völlig transparent und für alle zugänglich. Es gibt keine Torwächter; jeder kann ohne Erlaubnis teilnehmen oder beobachten. Transparente, geschlossene Systeme : Jeder kann die Aktivitäten des Systems einsehen, die Teilnahme ist jedoch auf zugelassene Einrichtungen beschränkt.

: Jeder kann die Aktivitäten des Systems einsehen, die Teilnahme ist jedoch auf zugelassene Einrichtungen beschränkt. Geschlossene Systeme : Bei diesen Systemen sind sowohl der Zugang als auch die Sichtbarkeit eingeschränkt. Nur autorisierte Parteien können teilnehmen und Informationen einsehen.

: Bei diesen Systemen sind sowohl der Zugang als auch die Sichtbarkeit eingeschränkt. Nur autorisierte Parteien können teilnehmen und Informationen einsehen. Offene Systeme mit Fokus auf den Datenschutz: Diese Systeme erlauben eine offene Teilnahme, machen aber die Details der einzelnen Aktivitäten unkenntlich.

In Anbetracht all dessen erleben wir gerade den Beginn einer neuen Ära im Finanzwesen, in der die Tokenisierung von Vermögenswerten einen Markt von mehr als 1,5 Billionen Dollar freigesetzt hat (ja, Sie haben richtig gelesen). Aber es ist nicht nur die beeindruckende Größe, sondern auch die atemberaubende Breite der Möglichkeiten, die wirklich revolutionär ist.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten alles von Wert kaufen, verkaufen und handeln, von den kleinsten, persönlichen Gegenständen bis hin zu den bedeutendsten, komplexen Vermögenswerten. Die Tokenisierung macht dies zur Realität. So kann beispielsweise ein seltener Oldtimer in Token umgewandelt und an einen Sammler verkauft werden, während ein großes Projekt für erneuerbare Energien in Token umgewandelt und auf einem globalen Markt gehandelt werden kann.

Ein kleiner, unabhängiger Filmemacher kann seinen neuesten Film in Token umwandeln und direkt an die Zuschauer verkaufen, ohne Zwischenhändler einzuschalten und die kreative Kontrolle zu behalten. In der Zwischenzeit kann ein multinationaler Hersteller sein Inventar in Token umwandeln, die Logistik optimieren und den Betrieb rationalisieren.

Ein lokaler, von einer Gemeinschaft unterstützter Bauernhof kann seine wöchentliche Ernte in Token umwandeln, so dass die Kunden ihre Lieblingsprodukte vorbestellen und im Voraus bezahlen können. Gleichzeitig kann eine globale E-Commerce-Plattform ganze Versandcontainer mit Token versehen, um den internationalen Handel zu erleichtern und die Transaktionskosten zu senken.

Die Möglichkeiten der Tokenisierung sind vielfältig und reichen von geistigen Eigentumsrechten bis hin zu Gutschriften für nachhaltige Forstwirtschaft, von virtuellen Veranstaltungstickets bis hin zu seltenen Sammlerbüchern. Ganz gleich, ob es sich um einen kleinen Nischenartikel oder einen riesigen globalen Markt handelt, die Tokenisierung eröffnet neue Möglichkeiten für Schöpfer, Unternehmer und Investoren.

Alles, was einen Wert hat, kann in Token umgewandelt, gehandelt und besessen werden. Die Grenzen zwischen der physischen und der digitalen Welt verschwimmen, und die Unterscheidungen zwischen den Anlageklassen lösen sich auf. Ich habe insgesamt 50 verschiedene Kategorien von Vermögenswerten recherchiert, die tokenisiert werden können. Hier sind nur die 20 wichtigsten:

Das Wichtigste aus diesem Abschnitt ist, dass jeder alles in beliebiger Größe und mit beliebigem Wert für den Handel überall auf der Welt tokenisieren kann. Oder es könnte tokenisiert, programmiert, überwacht und von Dritten zensiert werden. So oder so, die Tokenisierung ist da.

Die wichtigsten Erkenntnisse:

Durch zahllose digitale Verträge, die wir unterschreiben, ohne sie zu lesen, haben wir unwissentlich die meisten unserer Rechte aufgegeben, wodurch persönliches Eigentum und Autonomie ausgehöhlt und unsere Vermögenswerte der Kontrolle durch Unternehmen ausgesetzt werden.

Unsere Vermögenswerte und Transaktionen, die jetzt digitalisiert und in fragilen Datenbanken gespeichert sind, die von korrupten Vermittlern verwaltet werden, sind anfällig für Verlust, Diebstahl und Manipulation, was die Risiken und Ineffizienzen unseres derzeitigen digitalen Systems deutlich macht.

Die Tokenisierung ermöglicht sichere Peer-to-Peer-Vermögenstransaktionen ohne Mittelsmänner und ohne das Risiko der Überwachung und Kontrolle durch Dritte.

Die Tokenisierung des Geldes

Der Eckpfeiler von “Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein” beinhaltet, dass Technokraten die Kontrolle über die Tauschmittel für Waren und Dienstleistungen übernehmen. Ausgehend von den im vorigen Abschnitt beschriebenen Arten von Token möchte ich die Tokenisierung des Geldes in zwei Bereiche unterteilen: Geld, das von Zentralbanken/Regierungen ausgegeben wird, und Geld, das vom Staat getrennt ist. Von dort aus werden wir uns jedes ihrer Attribute ansehen.

Diese Tabelle gibt einen Überblick über die Arten von tokenisiertem Geld:

Zu Beginn ist es wichtig festzustellen, dass sich die meisten Menschen Sorgen um programmierbares, tokenisiertes Geld machen, das in Form von CBDCs und von Banken ausgegebenen Stablecoins existiert.

Wie wir bereits erörtert haben, kann unser derzeitiger Dollar (der heute hauptsächlich in digitaler Form verwendet wird) bereits überwacht und zensiert werden – eine erhebliche gefühlte Sorge für diejenigen, die sich Sorgen um CBDCs machen. CBDCs und von Banken ausgegebene Stablecoins haben jedoch beide das Potenzial, die folgenden dystopischen Merkmale hinzuzufügen:

Totale Kontrolle durch programmierbares Geld: CBDCs würden Regierungen ermächtigen, zu diktieren, wie Sie Ihr hart verdientes Geld ausgeben, und Transaktionen nach Belieben zu zensieren. Stellen Sie sich vor, dass Ihnen der Zugang zu Büchern verwehrt wird, die die Machthaber kritisieren, oder dass Ihre Transaktionen überwacht werden wie bei einem Gefangenen in einem digitalen Gulag. Verfallsdaten: Die Vorstellung, dass CBDCs Ihrem Geld ein Verfallsdatum auferlegen könnten, ist eine weitere beängstigende Realität. Ihre Ersparnisse könnten sich in Luft auflösen, wenn Sie sie nicht innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens ausgeben, und Sie wären machtlos und schutzlos. Der Überwachungsaspekt der CBDCs ist ebenso beängstigend. Die Machthaber würden jede Transaktion verfolgen, aufzeichnen und analysieren und damit jeden Rest von finanzieller Privatsphäre auslöschen. Der Gedanke, dass die Regierungen über jeden Ihrer Einkäufe Bescheid wissen, vom Kaffee bis zu den Lebensmitteln, reicht aus, um jedem, der Freiheit schätzt, einen Schauer über den Rücken zu jagen. Negative Zinssätze sind ein weiteres mögliches Alptraumszenario. Regierungen könnten regelmäßig einen Teil Ihrer Ersparnisse konfiszieren, was Sie vom Sparen abhalten und zu rücksichtslosem Konsum verleiten würde. Diese Negativzinsen würden zu wirtschaftlicher Instabilität und einer weiteren Aushöhlung unserer finanziellen Souveränität führen. Einfallstor für Tyrannei: Aber das ist noch nicht alles. CBDCs sind so konzipiert, dass sie in soziale Kreditsysteme, digitale IDs und Impfpässe integriert und sogar mit unseren anderen nicht-monetären Vermögenswerten (Häuser, Autos, Aktien, Anleihen) verknüpft werden können, wodurch ein vollständiges Kontrollnetz über alles, was wir zu besitzen glauben, entsteht. Die vollständige digitale Kontrolle ist das ultimative Ziel der Technokraten: eine globale Währung, die mit Energiekrediten unterlegt ist, mit einem Sozialkreditsystem, das die Einhaltung der UN-Agenda 2030 erzwingt.

Zu Beginn ist es wichtig festzustellen, dass es weltweit mehr CBDC-Konten als dezentrale Krypto-Konten gibt. Im Jahr 2020 befanden sich 35 Länder hauptsächlich in der Forschungsphase von CBDCs (außer China). Heute gibt es 134 Länder, die sich in verschiedenen Stadien der Erforschung, Erprobung und Einführung von CBDCs befinden und 98 % des globalen BIP repräsentieren. Auf der Website des Atlantic Council können Sie die Entwicklungen der CBDCs in Echtzeit verfolgen. Elf Länder haben bereits CBDCs eingeführt (obwohl acht Länder in der östlichen Karibik in die Pilotphase zurückgegangen sind, um einige Fehler in ihren Systemen zu beheben).

Wie ich in meinem Buch ” The Final Countdown” darlege : Crypto, Gold, Silver, and the People’s Last Stand Against Tyranny by Central Bank Digital Currencies” darlege, gibt es ein Endziel für all dies. Der ultimative Plan ist es, alle CBDCs und digitalen Vermögenswerte in einem gemeinsamen Hauptbuch zu verbinden, das nachverfolgt, programmiert und zensiert werden kann, und für eine ultimative Konvergenz zu einer einzigen globalen digitalen Währung, die durch Energiegutschriften gesichert ist.

Die Technokratie-Bewegung, die in den 1930er Jahren begann und in den frühen 1970er Jahren mit der Gründung der Trilateralen Kommission durch David Rockefeller und Zbigniew Brzezinski an Fahrt aufnahm, träumt davon, die Weltwirtschaft von einem preisbasierten System auf ein auf Energiegutschriften basierendes System umzustellen.

Wenn das weit hergeholt klingt, möchte ich Ihnen die Doconomy MasterCard vorstellen, eine Kreditkarte, die von den Vereinten Nationen im Rahmen ihres nachhaltigen Entwicklungsziels (SDG) Climate Action, SDG 13-Climate Action, mitfinanziert wird. Diese MasterCard verfolgt Ihren Kohlenstoffverbrauch; Ihre Karte wird abgeschaltet, wenn Sie einen bestimmten Grenzwert erreichen.

MasterCard hat 150 große Unternehmen, darunter Banken wie Barclays und HSBC, Einzelhändler wie Saks Fifth Avenue und L.L.Bean sowie Fluggesellschaften wie American und Emirates zusammengebracht, um den ökologischen Fußabdruck unserer täglichen Aktivitäten zu erfassen und zu überwachen. Ziel ist es, die Umweltauswirkungen jeder Transaktion, jedes Kaufs und jeder Handlung zu messen. Das bedeutet, dass Fluggesellschaften die Emissionen ihrer Flüge berechnen und Sportorganisationen wie die PGA Tour und die Major League Baseball den CO2-Fußabdruck ihrer Veranstaltungen bewerten werden. Die Idee ist, Unternehmen und Einzelpersonen für ihre Auswirkungen auf die Umwelt zur Rechenschaft zu ziehen, aber sie gibt auch Anlass zur Sorge über den Grad der Überwachung und Kontrolle unseres täglichen Lebens.

Aber um es klar zu sagen: Bei dieser Initiative geht es nicht nur um die soziale Verantwortung von Unternehmen. Es handelt sich um ein neues System zur Verfolgung und Überwachung unseres CO2-Fußabdrucks, das schwerwiegende Auswirkungen auf unsere Freiheiten haben könnte. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnten wir bald einer Welt gegenüberstehen, in der jede finanzielle Transaktion auf ihre Umweltauswirkungen hin überprüft wird. Diese Überwachung könnte dazu führen, dass wir uns an strenge Umweltnormen halten müssen und kaum noch Kontrolle über unsere wirtschaftlichen Entscheidungen haben. Die Frage ist, ob wir in einer Welt leben wollen, in der Umweltbehörden jeden unserer Schritte überwachen und beurteilen?

Ich kann es nicht deutlich genug sagen – seit Jahren arbeitet MasterCard mit großen multinationalen Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um den Kohlenstoffausstoß zu verfolgen, ihn mit finanziellen Transaktionen zu verknüpfen und die Verwendung von Geld zu stoppen, wenn bestimmte Schwellenwerte erreicht werden. Dieses auf Energiegutschriften basierende System ist die Grundlage für eine vollständige digitale Tyrannei und stellt das Endspiel der CBDCs dar.

Wir werden nicht in einem Schritt zu einem globalen, auf Energiekrediten basierenden System gelangen, und wir werden auch nicht alle unsere Vermögenswerte in einem Schritt aufgeben – sie werden die Salamitaktik anwenden – Scheibe für Scheibe. Es ist ein 3-stufiger Prozess:

Jede Nation wird einen CBDC (oder einen von einer Bank ausgegebenen Stablecoin) schaffen, der mit einem Ledger verbunden ist, wobei alle anderen Vermögenswerte auf derselben Plattform tokenisiert werden. Diese länderspezifischen CBDC-/Vermögenswert-Ledger werden mit den CBDC-/Vermögenswert-Ledgern anderer Länder interoperabel sein, wodurch ein globaler Ledger für alle Vermögenswerte und CBDCs entsteht. Die CBDCs werden durch Energiegutschriften unterlegt und in ein globales soziales Kreditsystem (wie die 17 SDGs der UN-Agenda 2030) eingebunden, in dem Verhalten auf der Grundlage seiner Auswirkungen auf den Energieverbrauch belohnt oder bestraft wird.

Angesichts des aktuellen Präsidentschaftswahlkampfs wurde in den USA viel über CBDCs gesprochen. Unter Präsident Biden wird derzeit mit der Executive Order 14067 ein CBDC angestrebt, wobei ein gesamtstaatlicher Ansatz zur Regulierung digitaler Vermögenswerte verfolgt wird. Im Februar sprach sich Trump entschieden gegen CBDCs aus (an denen ich einen winzigen Anteil hatte, wie in diesem Zero Hedge-Artikel besprochen), was er Ende Juli auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville bekräftigte. RFK, Jr. hat ebenfalls gesagt, dass er gegen CBDCs ist.

Leider hat dies bei vielen ein höchst unangebrachtes Gefühl der Selbstgefälligkeit hervorgerufen.

Im Rahmen des Biden-Ansatzes (der zu diesem Zeitpunkt auch der Ansatz von Kamala Harris sein wird) werden wir wahrscheinlich ein CBDC bekommen, das dem ähnelt, was im Rahmen des Projekts Hamilton erprobt wurde. Das Projekt Hamilton, eine Zusammenarbeit zwischen der Federal Reserve Bank of Boston und der Digital Currency Initiative des MIT, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Einführung einer digitalen US-Zentralbankwährung. Diese Initiative hat erfolgreich die technische Machbarkeit eines digitalen Dollars demonstriert, wobei der Prototyp in der Lage ist, beeindruckende 1,7 Millionen Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten. Diese hohe Transaktionsgeschwindigkeit deutet darauf hin, dass die Technologie einsatzbereit ist und die herkömmlichen Bargeldsysteme ersetzen könnte.

Der andere Weg zu einem CBDC führt über von Banken ausgegebene Stablecoins. Basierend auf unserer obigen Beschreibung der Token-Typen sind CBDCs und von Banken ausgegebene Stablecoins geschlossene Systeme mit begrenztem Zugang, privaten Operationen und zentraler Kontrolle. Um das klarzustellen: Die Republikaner im Repräsentantenhaus haben einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, der regulierten Finanzinstituten das alleinige Recht zur Ausgabe von Stablecoins einräumen würde. Obwohl es sich technisch gesehen nicht um eine digitale Zentralbankwährung handelt, da die Banken Eigentümer der Zentralbank sind, ist es letztlich ein Unterschied ohne Unterschied, da es dennoch alle Funktionen der Programmierbarkeit und digitalen Tyrannei ermöglicht, die man von einem CBDC erwartet.

Wir haben die tyrannische Seite des Token-Geldes diskutiert, aber was ist mit den Alternativen? Es gibt über 20.000 verschiedene Kryptowährungen; wie ich zu sagen pflege, sind es die 99%, die die anderen 1% schlecht aussehen lassen. Nichtsdestotrotz gibt es verschiedene Alternativen in Form von offenen Systemen, transparenten Gated Systems und datenschutzorientierten offenen Systemen (wie in der Tabelle zu Beginn dieses Abschnitts dargestellt).

Ich werde diese Kategorien näher erläutern, konkrete Beispiele anführen und dann die Vor- und Nachteile der einzelnen Kategorien abwägen.

Offene Systeme

Offene Systeme, wie z.B. Bitcoin, sind die Pioniere der dezentralen Kryptowährungen. Diese Systeme arbeiten mit einem universellen, erlaubnisfreien Netzwerk, das es jedem erlaubt, teilzunehmen, Transaktionen zu verifizieren und eine Kopie der Blockchain zu besitzen.

Bitcoin-Transaktionen sind pseudonym, nicht anonym. Die Nutzer werden zwar durch Wallet-Adressen und nicht durch Namen identifiziert, aber diese Adressen können durch fortschrittliche Kettenanalyse und KI-Techniken mit realen Identitäten verknüpft werden. Unternehmen und Behörden nutzen hochentwickelte Tools, um Blockchain-Daten zu analysieren, Transaktionsmuster zu verfolgen und diese Informationen mit externen Datenquellen wie Börsenaufzeichnungen und sozialen Medien zu korrelieren.

Diese Analyse ermöglicht die Deanonymisierung von Nutzern, die Clusteranalyse verwandter Adressen und die Verfolgung von Geldflüssen über mehrere Transaktionen hinweg. Mit der Weiterentwicklung dieser Technologien wird es zunehmend möglich, die Personen zu identifizieren, die hinter Bitcoin- und Ethereum-Transaktionen stehen, wodurch die praktische Anonymität in diesen Netzwerken aufgehoben wird. Nutzer sollten wissen, dass ihre Kryptowährungsaktivitäten möglicherweise besser zurückverfolgt und mit ihren realen Identitäten in Verbindung gebracht werden können als erwartet – viele Menschen, die heute im Gefängnis sitzen, darunter auch Freunde von mir, deren Vermögen mithilfe dieser Methoden durch Gesetze zum zivilrechtlichen Verfall von Vermögenswerten identifiziert wurde.

Die sogenannte strategische Bitcoin-Reserve, die Trump auf einer kürzlich abgehaltenen Bitcoin-Konferenz in Nashville ankündigte, würde auf Münzen aufbauen, die durch den zivilrechtlichen Einzug von Vermögenswerten beschlagnahmt wurden, was grundlegende Fragen über die Fungibilität von Bitcoin aufwirft. Fungibilität ist eine grundlegende Eigenschaft von Geld, die sicherstellt, dass alle Währungseinheiten austauschbar und von gleichem Wert sind. Mit anderen Worten, wenn man jemandem einen 10-Dollar-Schein leiht, ist es egal, welchen Schein man ihm gibt – jeder 10-Dollar-Schein ist gleichwertig.

Die Fähigkeit von Bitcoin, durch seine Blockchain nachverfolgt und identifiziert zu werden, bedeutet jedoch, dass nicht alle Bitcoins gleich sind. Angenommen, ein Bitcoin wurde im Rahmen einer zivilrechtlichen Beschlagnahmung beschlagnahmt oder mit einem bestimmten Nutzer oder einer bestimmten Aktivität in Verbindung gebracht. In diesem Fall kann er gekennzeichnet und in Zukunft möglicherweise auf eine weiße oder schwarze Liste gesetzt werden. Die Möglichkeit, BTC anhand der Adresse in Kategorien einzuteilen, bedeutet, dass einige Bitcoins unterschiedlich behandelt werden können, wodurch ihre Fungibilität untergraben wird. Infolgedessen erfüllt Bitcoin nicht die entscheidenden Kriterien für eine zuverlässige und vertrauenswürdige Währung. Ohne Fungibilität werden der Wert und der Nutzen einer Währung beeinträchtigt, was sie für alltägliche Transaktionen weniger nützlich und anfälliger für Manipulation und Kontrolle macht.

Die schmutzigen Pfoten der staatlichen Überwachung besudeln nun das Versprechen von Bitcoin. In den letzten Wochen haben Peter Thiel, Tucker Carlson und Edward Snowden, der anspruchsvollste aller Whistleblower, die Alarmglocken läuten lassen: der Mangel an Privatsphäre bei Bitcoin-Transaktionen ist ein Affront gegen das Ethos der Dezentralisierung.

Transparente Gated Systems (Private Stable Coins): Ein Kompromiss bei der Freiheit

Transparente Gated Systems wie USDC und USDT (Tether) versuchen, ein Gleichgewicht zwischen Dezentralisierung und Einhaltung von Vorschriften herzustellen. Dieser Kompromiss geht jedoch auf Kosten einer eingeschränkten finanziellen Freiheit. Diese Systeme haben wesentliche Merkmale, die sie von anderen Währungen unterscheiden.

Sie sind so konzipiert, dass sie leichter zugänglich und benutzerfreundlich sind, was jedoch mit Abstrichen verbunden ist. So kann beispielsweise die Teilnahme am Netzwerk auf zugelassene Einrichtungen beschränkt sein oder bestimmte Genehmigungen erfordern, was den Zugang erschwert. Der Grad der Zentralisierung ist relativ hoch, was sich auf die Sicherheit und die Zensurresistenz auswirken kann. Darüber hinaus arbeiten Transparente Gated Systems häufig mit Aufsichtsbehörden zusammen und führen Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zur Feststellung der Kundenidentität (KYC) ein, was das Risiko einer staatlichen Überwachung erhöht.

Eines der Hauptprobleme von Transparent Gated Systems ist der Mangel an Dezentralisierung. Sie werden oft von einem einzigen Unternehmen oder einer Organisation kontrolliert, was bedeutet, dass das Geld der Nutzer in Schwierigkeiten geraten könnte, wenn bei diesem Unternehmen etwas schief läuft. Dies liegt daran, dass der Wert der Währung an den Wert einer traditionellen Währung, wie z. B. des US-Dollars, gebunden ist.

Darüber hinaus sind transparente Gated Systems mit verschiedenen Risiken verbunden, darunter:

Technische Probleme: Der Computercode, mit dem diese Münzen funktionieren, kann fehlerhaft sein oder gehackt werden, wodurch das Geld der Nutzer gefährdet ist.

Mangelnde Transparenz: Das Unternehmen, das hinter der Münze steht, ist möglicherweise nicht ehrlich darüber, wie viel Geld es wirklich hat, was es für die Nutzer schwierig macht, ihm zu vertrauen.

Zentralisierung: Bei privaten Stablecoins gibt es nur eine einzige Schwachstelle. Das Geld der Nutzer ist in Gefahr, wenn das Unternehmen bankrott geht oder gehackt wird.

Staatliche Überwachung: Da ein einziges Unternehmen diese Münzen kontrolliert, können Regierungen leichter verfolgen, was die Nutzer mit ihrem Geld machen.

Gegenparteirisiken: Wenn das Unternehmen, das hinter der Münze steht, seinen Betrieb einstellt, könnten die Nutzer ihr Geld verlieren.

Liquiditätsrisiken: Wenn viele Menschen gleichzeitig versuchen, ihr Geld von der Münze abzuheben, kann dies zu Problemen führen.

Marktrisiken: Auch wenn diese Münzen als stabil gelten, können sie dennoch von Marktschwankungen betroffen sein.

Transparente Gated Systems bieten zwar einige Vorteile, wie schnellere Transaktionszeiten und niedrigere Gebühren, doch diese Vorteile sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Letztlich stellen transparente Gated Systems einen Kompromiss zwischen Freiheit und Kontrolle dar. Sie nehmen einen Mittelweg zwischen traditionellen und dezentralen, sicheren Währungen wie Bitcoin ein. Dieser Mittelweg ist jedoch mit erheblichen Abstrichen verbunden, und die Nutzer müssen bei der Verwendung dieser Systeme vorsichtig sein.

Offene Systeme mit Fokus auf Datenschutz: Die Wächter der Anonymität*

Datenschutzorientierte offene Systeme wie Zano, Monero, Zcash und Pirate Chain (ARRR) sind darauf ausgelegt, die Anonymität und Vertraulichkeit der Nutzer zu schützen. Diese Systeme nutzen fortschrittliche kryptografische Techniken, um Transaktionsdetails und die Identität der Teilnehmer zu verbergen und so einen hohen Datenschutz zu gewährleisten.

Ein weiterer wichtiger Unterscheidungspunkt besteht im Bereich der auf Privatsphäre ausgerichteten Münzen. Datenschutzmünzen, die standardmäßig privat sind, erfordern keine zusätzlichen Anstrengungen von Seiten des Nutzers, um privat zu bleiben (Zano, Monero und Zcash entsprechen dieser Beschreibung). Andere Münzen, wie Bitcoin Cash (das eine Technologie namens CashFusion verwendet) und Litecoin (das eine Technologie namens MimbleWimble verwendet), können optional Privatsphäre bieten. Dies erfordert jedoch zusätzliche Schritte von Seiten des Nutzers.

Die Vorteile datenschutzorientierter offener Systeme liegen auf der Hand. Sie bieten den Nutzern einen soliden Schutz der Anonymität und der Vertraulichkeit, was sie zu einer attraktiven Option für diejenigen macht, die ihre finanzielle Freiheit bewahren wollen. Allerdings gibt es auch potenzielle Nachteile zu beachten. Die komplexe Kryptographie kann diese Systeme anfälliger für Sicherheitsrisiken machen, und die geringere Netzwerkgröße kann die Dezentralisierung beeinträchtigen.

Trotz dieser Herausforderungen stellen datenschutzorientierte offene Systeme einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zu einem privateren und widerstandsfähigeren Finanzökosystem dar. Wir können ein System aufbauen, das individuelle Autonomie und Peer-to-Peer-Handel schätzt, indem wir Dezentralisierung, Anonymität und finanzielle Freiheit in den Vordergrund stellen. Letztlich kann dieser Ansatz unser Denken über Geld und Finanztransaktionen verändern und ein gerechteres und faireres Wirtschaftssystem schaffen.

Wir müssen uns nicht mit dystopischen, zentralisierten, geschlossenen Systemen abfinden, wie sie CBDCs und von Banken ausgegebene Stablecoins bieten. Es gibt Alternativen. Offene Systeme wie Bitcoin (BTC) haben sich jedoch als zu transparent für ihr eigenes Wohl erwiesen und sind zu einer Art Überwachungsmünze geworden.

Private Stablecoins scheinen zwar unser derzeitiges digitales Fiat-System zu verbessern, doch sind sie mit so vielen Zwischenhändlern und Schwachstellen verbunden, dass sie ihren Anwendungsfall untergraben und in hohem Maße der Regulierung unterliegen.

Letztendlich ist unser bester Weg, die digitale Tyrannei durch CBDCs und von Banken ausgegebene Stablecoins zu stoppen, der über private Münzen und Token wie Zano, Monero und die anderen oben genannten Münzen. Bis jetzt haben wir nur über tokenisiertes Geld gesprochen – wir haben noch nicht einmal damit begonnen, die anderen 95 % des 1,5 Billionen Dollar schweren Vermögensmarktes zu erforschen, der tokenisiert werden wird.

Tokenisiertes Geld kann Einzelpersonen mit dezentralen Peer-to-Peer-Transaktionen befähigen, die Privatsphäre und Autonomie zu fördern, oder eine zentrale Kontrolle und Überwachung durch CBDCs und von Banken ausgegebene Stablecoins ermöglichen.

Kernaussagen

Durch zahllose digitale Verträge, die wir unterschreiben, ohne sie zu lesen, haben wir unwissentlich die meisten unserer Rechte aufgegeben, wodurch persönliches Eigentum und Autonomie ausgehöhlt und unsere Vermögenswerte der Kontrolle durch Unternehmen ausgesetzt werden.

Unsere Vermögenswerte und Transaktionen, die nun digitalisiert und in fragilen Datenbanken gespeichert sind, die von korrupten Vermittlern verwaltet werden, sind anfällig für Verlust, Diebstahl und Manipulation und verdeutlichen die Risiken und Ineffizienzen unseres derzeitigen digitalen Systems.

Die Tokenisierung ermöglicht sichere Peer-to-Peer-Transaktionen ohne Mittelsmänner und ohne das Risiko der Überwachung und Kontrolle durch Dritte.

Tokenisiertes Geld kann Einzelpersonen mit dezentralisierten Peer-to-Peer-Transaktionen befähigen, die Privatsphäre und Autonomie zu fördern, oder eine zentralisierte Kontrolle und Überwachung durch CBDCs und von Banken ausgegebene Stablecoins ermöglichen.

Die große Entnahme

Geld macht nur 5 % des gesamten globalen Vermögens aus. Der größte Teil des Rests wird letztendlich ebenfalls tokenisiert werden. Anstatt jedoch direkt zum Vergleich und zur Gegenüberstellung der technischen Optionen für die Tokenisierung anderer Vermögenswerte überzugehen, biete ich ein kurzes Zwischenspiel an, um eine erschreckende Neuigkeit über Entwicklungen im Zusammenhang mit der Tokenisierung von Aktien, Anleihen und anderen Finanzinstrumenten mitzuteilen, die der wichtigste Katalysator für die Erfüllung von Klaus Schwabs Agenda “Sie werden nichts besitzen” sein könnte.

David Rogers Webb ist ein ehemaliger sehr erfolgreicher Hedge-Fonds-Manager und Autor, der in seinem Buch The Great Taking den bedeutendsten Finanzraub unserer Zeit aufgedeckt hat. Seit einigen Monaten habe ich Webbs Arbeit erreicht und mit Menschen zusammengearbeitet, um seine Enthüllungen zu verbreiten. Sie können sich das Video ansehen und das Buch kostenlos lesen.

Während unser derzeitiges Finanzsystem Anzeichen von Stress zeigt, sehe ich, wie Menschen Ausschnitte aus Filmen über die Krise von 2008 teilen, wie z. B. The Big Short und Margin Call. Stellen Sie sich vor, Sie könnten den nächsten Zusammenbruch und seine Folgen sehen/lesen, BEVOR er tatsächlich eintritt, und Maßnahmen ergreifen, um sich zu schützen. So wichtig ist dieses Material meiner Meinung nach.

Webbs akribische Recherchen enthüllen, wie diese Finanzfürsten nach dem Zusammenbruch von 2008 in aller Stille die Gesetze aller 50 Staaten umgeschrieben haben, um das System so zu manipulieren, dass beim nächsten großen Finanzkollaps die Beute ihnen gehören wird. Die Ziele dieses heimtückischen Plans? Ihre Aktien, Anleihen, 401(k)s und Rentenkonten – die Grundlagen der Sicherheit der Mittelklasse.

Und so wird es ablaufen: Wenn der nächste Zusammenbruch kommt, werden sich die größten Banken, die jetzt als gesicherte Gläubiger positioniert sind, einschalten, um durch ein Konkursverfahren das Eigentum an diesen Vermögenswerten zu erlangen. Es handelt sich um eine raffinierte Falle, die Millionen von Amerikanern mit nichts als der schwachen Erinnerung an einen Notgroschen zurücklassen wird, von dem sie einst dachten, er gehöre ihnen.

Webbs Exposé macht deutlich, dass dies kein Zufall ist, sondern ein bewusster, kalkulierter Schachzug, um Reichtum und Macht in den Händen weniger zu konsolidieren. The Great Taking” ist nicht nur ein kluger Titel, sondern eine deutliche Warnung vor dem größten Vermögenstransfer in der Geschichte, bei dem die meisten Amerikaner nur noch das Hemd auf dem Rücken tragen.

Beginnen wir mit den Grundlagen. Wenn Sie Aktien “kaufen” (öffentlich über einen 401K und über einen Makler), erhalten Sie weder die eigentlichen Aktienzertifikate noch haben Sie direkte Eigentumsrechte. Stattdessen hält Ihr Makler sie auf den “Straßennamen”, und zwischen Ihnen und den eigentlichen Aktien stehen mehrere Ebenen von Zwischenhändlern. Die Depository Trust Company (DTC) und ihr Nominee, Cede & Co., besitzen die meisten Aktien, während Ihr Broker und andere Finanzinstitute lediglich elektronische Aufzeichnungen über Ihr “wirtschaftliches Eigentum” besitzen. Dieses System des “indirekten Besitzes” ist ein verworrenes Konstrukt, das den Handel effizienter machen soll, was auch bedeutet, dass Sie Ihre Aktien nicht direkt besitzen.

Um dies zu verdeutlichen, wurde 2012, als der Hurrikan Sandy New York heimsuchte, einer der Tresore der DTCC, in dem diese Aktienzertifikate aufbewahrt wurden, überflutet und 1,3 Millionen davon wurden durchnässt. In diesem einen Tresorraum befanden sich Papierzertifikate im Wert von über 39 Billionen Dollar!

er Tresorraum der DTCC wurde 2012 überflutet – 1,3 Millionen Aktienzertifikate wurden durchnässt. Hinweis: Dies ist kein echtes Bild, sondern wurde hinzugefügt, um zu zeigen, wie zentralisiert unsere Aktien sind und dass wir die Aktien nicht besitzen.

Aber das ist noch nicht alles. Große institutionelle Anleger wie BlackRock, Vanguard und State Street, die riesige Indexfonds und börsengehandelte Fonds verwalten, haben Stimmrechte für die von ihnen gehaltenen Aktien und damit Einfluss auf Unternehmensentscheidungen, auch wenn die zugrunde liegenden Aktien technisch gesehen im Besitz von Einzelanlegern sind. Und wenn Sie glauben, dass das nicht ausreicht? In diesem Fall beteiligen sich viele Makler an Praktiken wie der Wertpapierleihe, bei der sie “Ihre” Aktien gewinnbringend an Leerverkäufer verleihen können, oft ohne Ihr Wissen und ohne dass Sie einen Nutzen davon haben.

Wenn Sie also Diagramme wie dieses sehen, aus denen hervorgeht, dass Blackrock, Vanguard und State Street alles besitzen, besteht die Ironie darin, dass unsere Aktien mit dem Geld gekauft werden, von dem wir glauben, dass es uns gehört und für das wir ihnen Stimmrechte eingeräumt haben. Und bei einem großen Finanzkollaps werden die gesicherten Gläubiger (wie JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo und Citigroup) durch den Konkurs unsere Aktien besitzen!

Sie werden jetzt vielleicht denken: “Was soll’s? Ich bekomme doch immer noch meine Dividenden und kann meine Aktien verkaufen, wann immer es geht.” Aber, meine Freunde, genau das ist der Punkt. Sie sind nicht Eigentümer der Aktien, sondern Sie haben ein Recht auf den Wert und die Vorteile dieser Aktien. Und in einer Finanzkrise könnte es kompliziert werden, wer was besitzt.

Dies, meine Freunde, ist die große Übernahme – ein potenzieller massiver Vermögenstransfer, der legal durch Veränderungen ermöglicht wird, von denen die meisten Menschen nichts wissen. Es ist eine deutliche Erinnerung daran, dass die Grundlagen unseres Finanzsystems darauf ausgelegt sind, die Interessen großer Institutionen auf Kosten der einzelnen Anleger zu schützen. Sie sind nicht Eigentümer Ihrer Anlagen; Sie haben lediglich einen vertraglichen Anspruch gegen ein System, das gegen Sie manipuliert wurde.

Und hier ist die noch beunruhigendere Entwicklung. Die Wall Street arbeitet mit den Zentralbanken und anderen an der Entwicklung eines Systems zur Tokenisierung dieser Aktien und Anleihen auf der gleichen Plattform wie CBDCs. Sobald dies geschehen ist, könnte die große Übernahme mit einem Mausklick erfolgen. Alles wird tokenisiert werden; die Standard-Tokenisierung erfolgt über ein geschlossenes System, und wir müssen anfangen, nach Alternativen zu suchen, bevor es zu spät ist.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Durch zahllose digitale Verträge, die wir unterzeichnen, ohne sie zu lesen, haben wir unwissentlich die meisten unserer Rechte aufgegeben, wodurch persönliches Eigentum und Autonomie ausgehöhlt werden und unser Vermögen der Kontrolle durch Unternehmen ausgesetzt ist.

Unsere Vermögenswerte und Transaktionen, die nun digitalisiert und in fragilen Datenbanken gespeichert sind, die von korrupten Vermittlern verwaltet werden, sind anfällig für Verlust, Diebstahl und Manipulation und verdeutlichen die Risiken und Ineffizienzen unseres derzeitigen digitalen Systems.

Die Tokenisierung ermöglicht sichere Peer-to-Peer-Transaktionen ohne Mittelsmänner und ohne das Risiko der Überwachung und Kontrolle durch Dritte.

Tokenisiertes Geld kann Einzelpersonen mit dezentralisierten Peer-to-Peer-Transaktionen befähigen, die Privatsphäre und Autonomie zu fördern, oder eine zentralisierte Kontrolle und Überwachung durch CBDCs und von Banken ausgegebene Stablecoins ermöglichen.

Die Tokenisierung von Finanzanlagen, die durch Änderungen von Gesetzen und Wirtschaftssystemen vorangetrieben wird, birgt die Gefahr, dass ein massiver Vermögenstransfer zu großen Banken und Institutionen stattfindet und der einzelne Anleger nur noch über vertragliche Ansprüche verfügt, anstatt tatsächliches Eigentum zu besitzen.

Ähnlich wie bei tokenisiertem Geld besteht bei der Tokenisierung von Vermögenswerten ein erhebliches Risiko der Zentralisierung und Kontrolle, was möglicherweise zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten durch Behörden über zentralisierte Plattformen wie das Regulated Liability Network (RLN) führen kann. Es gibt Alternativen, um Dezentralisierung und Autonomie zu fördern. Das RLN ist ein Katalysator für The Great Taking.

Tokenisierung anderer Vermögenswerte

So, da haben Sie es. Rechtlich gesehen gehören Ihnen Ihre Aktien, Anleihen und 401Ks nicht. Genau wie beim Eigentum an unserer Privatsphäre und unseren Daten haben wir unser Eigentum an unseren Altersvorsorge-Investmentvehikeln verschenkt, in diesem Fall durch Click-Wrap-Vereinbarungen und strategische Änderungen, die von der etablierten Finanzdienstleistungsbranche durch Änderungen der UCC-Gesetze in allen 50 Staaten vorgenommen wurden.

Die im vorigen Abschnitt beschriebenen Aspekte von Tyrannei und Freiheit bei der Tokenisierung von Geld gelten auch für alle anderen Vermögenswerte.

Fangen wir mit der schlechten Nachricht an. Genauso wie das Wachstum von CBDCs die Entwicklung dezentraler Kryptowährungen in den Schatten gestellt hat, scheint es, dass die ganze Dynamik nun auf der dystopischen Befehls- und Kontrollseite der Tokenisierung anderer Vermögenswerte liegt. Im Allgemeinen werden tokenisierte Vermögenswerte durch das CBDC-System den Typ Transparent Gated System verwenden.

Transparente Gated Systems (Erlaubte Systeme)

Transparente Gated Systems, wie z. B. das Regulated Liability Network (RLN), versuchen, ein Gleichgewicht zwischen Dezentralisierung und Einhaltung von Vorschriften herzustellen. Dieser Kompromiss geht jedoch auf Kosten einer eingeschränkten finanziellen Freiheit. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

Begrenzter Zugang : Die Teilnahme am Netzwerk kann auf zugelassene Unternehmen beschränkt sein oder bestimmte Genehmigungen erfordern, was den Zugang erschwert.

: Die Teilnahme am Netzwerk kann auf zugelassene Unternehmen beschränkt sein oder bestimmte Genehmigungen erfordern, was den Zugang erschwert. Hohe Zentralisierung : Diese Systeme werden oft von einem einzigen Unternehmen oder einer einzigen Organisation kontrolliert, was das Risiko von Sicherheits- und Zensurproblemen erhöht.

: Diese Systeme werden oft von einem einzigen Unternehmen oder einer einzigen Organisation kontrolliert, was das Risiko von Sicherheits- und Zensurproblemen erhöht. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Transparente Gated Systems arbeiten oft mit Aufsichtsbehörden zusammen und führen Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zur Kundenkenntnis (KYC) ein, wodurch sich das Risiko einer staatlichen Überwachung erhöht.

Was ist ein Netzwerk mit geregelter Haftung (RLN)?

Das Regulated Liability Network (RLN) ist eine vorgeschlagene globale Finanzinfrastruktur, die darauf abzielt, verschiedene Formen von Geld und Vermögenswerten länderübergreifend zu digitalisieren und zu verbinden. Hier finden Sie eine Erklärung für ein allgemeines Publikum:

Was ist das RLN?

Das RLN ist als gemeinsame digitale Plattform geplant, auf der Zentralbanken, Geschäftsbanken und andere regulierte Finanzinstitute digitale Versionen traditioneller Finanzanlagen ausgeben, übertragen und abrechnen können. Diese Plattform umfasst digitale Zentralbankwährungen (CBDCs), tokenisierte Bankeinlagen, Staatsanleihen, Aktien und möglicherweise sogar regulierte Versionen von Kryptowährungen und Stablecoins (stellen Sie sich vor, Sie müssten Bitcoin, Ethereum und Ihre anderen Kryptowährungen in einem zentralisierten System registrieren).

So funktioniert es:

1. Digitale Token: Finanzielle Vermögenswerte werden als digitale Token im Netzwerk dargestellt. Es handelt sich dabei um zugelassene Token, wie in der Tabelle oben dargestellt.

2. Mehrfache Aufsicht: Autorisierte Parteien, einschließlich Zentralbanken, Finanzaufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden, können diese Token überwachen, verfolgen und möglicherweise zensieren.

3. Registrierung von Vermögenswerten: Ein Vermögenswert muss für den Handel auf dem RLN registriert und zugelassen werden. Diese Registrierung gilt für Aktien, Anleihen, Stablecoins und potenziell auch für andere Kryptowährungen.

4. KYC/AML-Implikationen: Das System würde strenge KYC- (Know Your Customer) und AML- (Anti-Money Laundering) Verfahren erfordern. Jeder Teilnehmer und jede Transaktion wäre identifizierbar, wodurch die Anonymität aufgehoben würde.

5. Globale Konnektivität: Die Zentralverwahrer und Finanzsysteme verschiedener Länder würden sich mit dem RLN verbinden und so eine globale Plattform für digitale Vermögenswerte und Geld schaffen.

Hauptakteure hinter dem RLN:

– MIT (Forschung und Entwicklung)

– Federal Reserve Bank of New York (Beteiligung der Zentralbank)

– Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) (internationale Koordinierung)

– Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) (Fachwissen über Finanzmarktinfrastruktur)

– Große globale Banken (als potenzielle Teilnehmer und Entwickler)

Beziehung zu “The Great Taking”:

Das RLN ist das fehlende Element, das aufgrund seines umfassenden Charakters und der den Behörden gebotenen Kontrolle groß angelegte Vermögensübertragungen oder -beschlagnahmungen erleichtern könnte. Die folgende Tabelle veranschaulicht, wie das RLN mit Aspekten von “The Great Taking” zusammenhängen könnte:”

Ich weiß, dass diese Tabelle eine Menge Fachchinesisch enthält, also lassen Sie mich die Erklärung vereinfachen:

Das Regulated Liability Network (RLN) ist das ultimative Werkzeug für den groß angelegten Diebstahl unserer Vermögenswerte. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Ihr gesamtes Finanzvermögen in Form von Token auf einer zentralen Plattform aufbewahrt wird und nur darauf wartet, von den wohlwollenden Behörden “umverteilt” zu werden. Und keine Sorge, es ist alles legitim, denn das RLN ist so konzipiert, dass es alle relevanten Finanzvorschriften erfüllt.

Es ist wie eine digitale Version des Reichstagsbranddekrets, bei dem die Regierung im Namen der “nationalen Sicherheit” die Kontrolle über alle Vermögenswerte übernehmen kann. Ihre Aktien, Anleihen und Wertpapiere werden in “Sicherheitsansprüche” umgewandelt, die von den Machthabern leicht beschlagnahmt werden können. Und denken Sie gar nicht erst daran, Ihr Vermögen zu verstecken, denn das RLN hat in Echtzeit Einblick in alle Transaktionen und stellt sicher, dass niemand dem allwissenden Auge der Behörden entkommen kann.

Das RLN verfügt auch über intelligente Verträge, mit denen groß angelegte Vermögensübertragungen auf der Grundlage vordefinierter Bedingungen automatisiert werden können. Es ist wie eine digitale Version der Zwangskollektivierung in der Sowjetunion, bei der der Staat im Namen des “Allgemeinwohls” die Kontrolle über alle Vermögenswerte übernehmen kann. Durch die Integration von RLN und digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) können die Behörden Sie für die Beschlagnahme von Vermögenswerten mit ihrem digitalen Falschgeld entschädigen.

Das ist die Essenz des RLN, entkleidet von seinem Fachjargon und in seiner ganzen Orwellschen Pracht präsentiert. Die Tabelle mag die Details in trockenen, technischen Begriffen buchstabieren, aber das Endergebnis ist dasselbe: ein System, das darauf ausgelegt ist, die massive Beschlagnahmung von Vermögenswerten unter dem Deckmantel der “Regulierung” und “Compliance” zu erleichtern.

Und einfach so werden Sie nichts besitzen, aber ich bin sicher, Sie werden nicht glücklich sein.

Genauso wie es Kategorien von Alternativen zu CBDCs gibt, gibt es auch Alternativen zur zentralisierten, dystopischen Tokenisierung von Vermögenswerten. Wir werden sie jetzt überprüfen.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Durch zahllose digitale Verträge, die wir unterzeichnen, ohne sie zu lesen, haben wir unwissentlich die meisten unserer Rechte aufgegeben, wodurch persönliches Eigentum und Autonomie ausgehöhlt und unsere Vermögenswerte der Kontrolle durch Unternehmen ausgesetzt werden.

Unsere Vermögenswerte und Transaktionen, die nun digitalisiert und in fragilen Datenbanken gespeichert sind, die von korrupten Vermittlern verwaltet werden, sind anfällig für Verlust, Diebstahl und Manipulation und verdeutlichen die Risiken und Ineffizienzen unseres derzeitigen digitalen Systems.

Die Tokenisierung ermöglicht sichere Peer-to-Peer-Transaktionen ohne Mittelsmänner und ohne das Risiko der Überwachung und Kontrolle durch Dritte.

Tokenisiertes Geld kann Einzelpersonen mit dezentralisierten Peer-to-Peer-Transaktionen befähigen, die Privatsphäre und Autonomie zu fördern, oder eine zentralisierte Kontrolle und Überwachung durch CBDCs und von Banken ausgegebene Stablecoins ermöglichen.

Die Tokenisierung von Finanzanlagen, die durch Änderungen in Gesetzen und Wirtschaftssystemen vorangetrieben wird, birgt die Gefahr, dass ein massiver Vermögenstransfer zu großen Banken und Institutionen stattfindet und der einzelne Anleger nur noch vertragliche Ansprüche und kein tatsächliches Eigentum mehr hat.

Alternativen zur zentralisierten Tokenisierung von Vermögenswerten

Wir haben die tyrannische Seite des Token-Geldes erörtert, aber was ist mit den Alternativen für die Tokenisierung anderer Vermögenswerte? Es gibt verschiedene Optionen in Form von offenen Systemen, transparenten Gated Systems und offenen Systemen mit Fokus auf die Privatsphäre. Im Folgenden werde ich diese Kategorien näher erläutern, konkrete Beispiele anführen und die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme abwägen.

Offene Systeme

Offene Systeme, für die Ethereum und Ravencoin beispielhaft sind, sind Vorreiter bei der dezentralen Tokenisierung von Vermögenswerten. Diese Systeme arbeiten mit einem universellen, erlaubnisfreien Netzwerk, das es jedem ermöglicht, Vermögenswert-Token auf der Blockchain zu erstellen, zu übertragen und zu verifizieren. Die entscheidenden Merkmale von Open Systems sind:

Universeller Zugang : Jeder kann dem Netzwerk beitreten, unabhängig von seinem geografischen Standort oder seinem finanziellen Status.

: Jeder kann dem Netzwerk beitreten, unabhängig von seinem geografischen Standort oder seinem finanziellen Status. Hohe Dezentralisierung : Transaktionen und die Erstellung von Token werden von einem riesigen Netzwerk von Knoten verifiziert, wodurch es für eine einzelne Einheit schwierig ist, das System zu kontrollieren.

: Transaktionen und die Erstellung von Token werden von einem riesigen Netzwerk von Knoten verifiziert, wodurch es für eine einzelne Einheit schwierig ist, das System zu kontrollieren. Geringe regulatorische Aufsicht : Offene Systeme arbeiten unabhängig von traditionellen Finanzinstituten und Aufsichtsbehörden und minimieren so das Risiko staatlicher Eingriffe.

: Offene Systeme arbeiten unabhängig von traditionellen Finanzinstituten und Aufsichtsbehörden und minimieren so das Risiko staatlicher Eingriffe. Transparenz: Alle Transaktionen sind öffentlich einsehbar, was die Transparenz von Eigentumsverhältnissen und Überweisungen gewährleistet.

Offene Systeme bieten eine unvergleichliche Dezentralisierung, Sicherheit und Zensurresistenz, was sie zu einer attraktiven Option für diejenigen macht, die Vermögenswerte frei tokenisieren wollen.

Ähnlich wie bei der oben erwähnten Problematik, dass Bitcoin eine brauchbare Alternative zu CBDCs sein muss, kann die Transparenz der Transaktionen jedoch dazu genutzt werden, die Aktivitäten der Nutzer nachzuverfolgen und zu analysieren, was die Privatsphäre gefährden könnte.

Offene Systeme mit Fokus auf den Datenschutz: Die Wächter der Anonymität

Offene Systeme, die auf den Schutz der Privatsphäre ausgerichtet sind, wie z. B. Zano, sind darauf ausgelegt, die Anonymität und Vertraulichkeit der Nutzer zu schützen. Diese Systeme verwenden fortschrittliche kryptografische Techniken, um Transaktionsdetails und Teilnehmeridentitäten zu verbergen und so ein hohes Maß an Privatsphäre zu gewährleisten.

Universeller Zugang : Jeder kann dem Netzwerk beitreten, unabhängig von Standort oder finanziellem Status.

: Jeder kann dem Netzwerk beitreten, unabhängig von Standort oder finanziellem Status. Dezentralisierung : Diese Systeme sind zwar immer noch dezentralisiert, stützen sich aber häufig auf kleinere Netzwerke und komplexere Verschlüsselungstechniken, was die Sicherheit beeinträchtigen kann.

: Diese Systeme sind zwar immer noch dezentralisiert, stützen sich aber häufig auf kleinere Netzwerke und komplexere Verschlüsselungstechniken, was die Sicherheit beeinträchtigen kann. Geringe regulatorische Aufsicht : Offene Systeme, die auf den Schutz der Privatsphäre ausgerichtet sind, arbeiten unabhängig von traditionellen Finanzinstituten und Aufsichtsbehörden, wodurch das Risiko staatlicher Eingriffe minimiert wird.

: Offene Systeme, die auf den Schutz der Privatsphäre ausgerichtet sind, arbeiten unabhängig von traditionellen Finanzinstituten und Aufsichtsbehörden, wodurch das Risiko staatlicher Eingriffe minimiert wird. Hoher Datenschutz: Die Transaktionen sind so konzipiert, dass sie in hohem Maße privat sind, was es schwierig macht, die Teilnehmer mit ihren realen Identitäten in Verbindung zu bringen.

Offene Systeme, die auf den Schutz der Privatsphäre ausgerichtet sind, bieten einen soliden Schutz für die Anonymität und Vertraulichkeit der Nutzer und sind damit eine attraktive Option für diejenigen, die Vermögenswerte privat in Token umwandeln möchten.

Die komplexe Kryptographie kann diese Systeme anfälliger für Sicherheitsrisiken machen, und die geringere Netzwerkgröße kann die Dezentralisierung beeinträchtigen.

Die beste Lösung, die ich bisher für The Great Taking gefunden habe, ist eine Kryptowährung namens Zano. Zano (wie im Abschnitt über die Tokenisierung des Geldes erwähnt) ermöglicht es Ihnen, Vermögenswerte zu tokenisieren, sie in Ihrer selbstverwahrten Brieftasche zu halten und sie überall auf der Welt ohne Dritte zu handeln. Mehr über diese Technologie erfahren Sie unter https://zano.org. Ich bin ein Neuling in der Erforschung dieser Technologie. Ich habe Zano bereits für die Tokenisierung und den Handel mit einem physischen Goldbarren verwendet und teste verschiedene andere Anwendungen. Ich glaube, dass diese Technologie die Grundlage für ein internationales Tauschsystem sein könnte. Ich spreche keine Investitionsempfehlungen aus; ich empfehle Ihnen dringend, selbst zu recherchieren und die Technologie direkt auszuprobieren.

Wichtigste Erkenntnisse

Durch zahllose digitale Verträge, die wir unterschreiben, ohne sie zu lesen, haben wir unwissentlich die meisten unserer Rechte aufgegeben, was zu einer Aushöhlung des persönlichen Eigentums und der Autonomie führt und unser Vermögen anfällig für die Kontrolle durch Unternehmen macht.

Unsere Vermögenswerte und Transaktionen, die jetzt digitalisiert und in fragilen Datenbanken gespeichert sind, die von korrupten Vermittlern verwaltet werden, sind anfällig für Verlust, Diebstahl und Manipulation, was die Risiken und Ineffizienzen unseres derzeitigen digitalen Systems deutlich macht.

Die Tokenisierung ermöglicht sichere Peer-to-Peer-Transaktionen ohne Mittelsmänner und ohne das Risiko der Überwachung und Kontrolle durch Dritte.

Tokenisiertes Geld kann Einzelpersonen mit dezentralisierten Peer-to-Peer-Transaktionen befähigen, die Privatsphäre und Autonomie zu fördern, oder eine zentralisierte Kontrolle und Überwachung durch CBDCs und von Banken ausgegebene Stablecoins ermöglichen.

Die Tokenisierung von Finanzanlagen, die durch Änderungen der Gesetze und Wirtschaftssysteme vorangetrieben wird, birgt die Gefahr, dass ein massiver Vermögenstransfer zu großen Banken und Institutionen stattfindet und der einzelne Anleger nur noch vertragliche Ansprüche und kein tatsächliches Eigentum mehr hat.

Zu den Alternativen zur zentralisierten Tokenisierung von Vermögenswerten gehören offene Systeme wie Ethereum und Ravencoin, die einen universellen Zugang und eine hohe Dezentralisierung bieten, aber aufgrund der Transaktions-Transparenz mit erheblichen Überwachungsrisiken verbunden sind. Im Gegensatz dazu stellen datenschutzorientierte Systeme wie Zano die Anonymität und Vertraulichkeit der Nutzer in den Vordergrund und sind damit eine wichtige Lösung, um staatliche Eingriffe zu vermeiden und einen sicheren, privaten Vermögensbesitz und -transfer zu gewährleisten. Die fortschrittlichen kryptografischen Techniken von Zano schützen vor Verfolgung und Überwachung und bieten einen robusten Schutz für die private und sichere Tokenisierung von Vermögenswerten.

Die Dringlichkeit des Handelns: Radikale Non-Compliance

Wir stehen an einem Scheideweg der finanziellen Freiheit. Die Bedrohung durch digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) und das Regulated Liability Network (RLN) ist groß und stellt eine existenzielle Bedrohung nicht nur für alternative Anlageklassen, sondern auch für den freien Willen selbst dar. Diese zentralisierten Systeme zur Tokenisierung von Vermögenswerten zielen darauf ab, nicht nur unser Geld, sondern auch unser Leben selbst zu kontrollieren.

Aber wir müssen uns dieser dystopischen Zukunft nicht ergeben. Wir haben Alternativen, die die Tokenisierung von Vermögenswerten in ihren Bahnen stoppen können. Kryptowährungen wie Zano, Monero und Bitcoin Cash (mit CashFusion) bieten einen dezentralen, privaten und sicheren Weg, um Transaktionen durchzuführen und Werte zu speichern. Tokenisiertes Gold und Silber bieten eine digitale Repräsentation physischer Edelmetalle und kombinieren die Vorteile von Kryptowährungen mit dem bewährten Wert von Gold und Silber.

Physisches Gold und Silber außerhalb des Bankensystems bieten einen greifbaren Wert, der nicht schnell beschlagnahmt oder digital kontrolliert werden kann. Diese Edelmetalle werden seit Tausenden von Jahren als Geld verwendet und bieten eine zuverlässige Alternative zu Fiat-Währungen.

Es ist an der Zeit, dass sich die alternativen Währungsbereiche zusammenschließen. Kryptowährungsenthusiasten, Edelmetallinvestoren und Verfechter der finanziellen Freiheit müssen zusammenarbeiten, um einen Multi-Asset-Ansatz zu schaffen, der CBDCs und RLN obsolet macht. Wir müssen diese alternativen Vermögenswerte aktiv in unserem täglichen Leben nutzen und parallele Ökonomien schaffen, die außerhalb der Kontrolle zentralisierter Institutionen funktionieren.

Bei der Nutzung von Alternativen zur Privatsphäre geht es um mehr als nur um Geld – es geht um den Besitz unserer Vermögenswerte. Es geht darum, unser Schicksal zu kontrollieren und den freiwilligen Handel, die Grundlage des freien Willens, zu bewahren. Wir können uns nicht auf ein einziges Vermögen oder System verlassen. Wir brauchen verschiedene Alternativen, die in Harmonie zusammenarbeiten, um eine Welt zu schaffen, in der finanzielle Freiheit Realität ist.

Lassen Sie uns also unsere Kräfte bündeln. Lassen Sie uns Zano, Monero, Bitcoin Cash (mit CashFusion), tokenisiertes Gold, tokenisiertes Silber und physisches Gold und Silber nutzen, um eine Welt zu schaffen, in der unsere wirtschaftlichen Entscheidungen unsere eigenen sind. Lassen Sie uns eine Zukunft aufbauen, in der die dezentrale, private und sichere Tokenisierung von Vermögenswerten die Norm ist.

Die Exit the System-Bewegung: Stärkung des Individuums

Ich habe 2019 aufgehört, ein persönliches Bankkonto zu nutzen und verwende seitdem selbstverwahrte Kryptowährungen, Gold und Silber für mein tägliches Leben.

Seit 2018 tokenisiere und handle ich außerdem weltweit verschiedene Vermögenswerte, darunter Silber, Kunst, Wein, Kleidung und mehr.

Ich habe “The Final Countdown” geschrieben, um ein Buch zu schreiben, das jemand ohne technisches Wissen lesen und mitnehmen kann, um die CBDC-Bedrohung und das unvermeidliche Scheitern der Fiat-Währung (des Dollars) zu verstehen und in der Lage zu sein, einfache Anweisungen zu befolgen, um eine Krypto-Wallet herunterzuladen, Krypto, Gold und Silber zu erhalten und mit der Nutzung dieser Vermögenswerte zu beginnen und sich vom System zu befreien.

In den letzten sechs Monaten hat die Bedrohung durch die Große Übernahme die Spitze meines Radars erreicht. Ich füge meinem Repertoire an Lösungen gegen die digitale Tyrannei die Fähigkeit hinzu, jeden Vermögenswert jeder Größe überall auf der Welt ohne Dritte zu tokenisieren und zu handeln.

Während viele das Buch erhellend fanden, haben nicht so viele den ersten Schritt getan, um diese alternativen Vermögenswerte zu nutzen. Mein Ziel bei allem, was ich tue, ist es nicht, mit dem Unheil hausieren zu gehen, sondern den Menschen Lösungen an die Hand zu geben. Ich habe damit begonnen, vierstündige Workshops in den USA zu veranstalten, in denen ich den Menschen die Materie beibringe, sie mit einer Krypto-Brieftasche, einem Token, Gold und Silber ausstatte und ihnen zeige, wie sie diese nutzen können.

Zu diesem Zweck entsteht eine Graswurzelbewegung, die den Menschen hilft, “aus dem System auszusteigen”. Ich leite eine Reihe von Workshops in 17 US-Städten (und weitere werden folgen), um Einzelpersonen über praktische Schritte zum Schutz ihres Vermögens und ihrer Privatsphäre aufzuklären. Diese Workshops behandeln verschiedene Themen, darunter die Wahrheit über die aufkommende globale Technokratie und ihre Bedrohungen für die finanzielle Freiheit, wenn CBDCs, das universelle Grundeinkommen, digitale IDs und soziale Kreditscores Realität werden.

Ich vermittle den Teilnehmern Wissen über die Grundlagen von Kryptowährungen und Blockchain, das Navigieren durch regulatorische Stürme, die Selbstverwahrung und Sicherung digitaler Vermögenswerte, die Beherrschung von Edelmetallen wie Gold und Silber und die Tokenisierung privater Vermögenswerte, um die Kontrolle über Ihr Vermögen zu behalten. Ich bin auch ausführlich auf das “Great Taking” eingegangen, um sicherzustellen, dass Sie nicht unvorbereitet getroffen werden. Erfahren Sie mehr über die Änderungen des Uniform Commercial Code und das Regulated Liability Network und wie Sie Ihre Finanzanlagen schützen können. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre finanzielle Zukunft und treffen Sie fundierte Entscheidungen mit einem umfassenden Nachschlagewerk und schließen Sie sich der Bewegung für finanzielle Freiheit und Souveränität an.

Wie in Alan Lashs aktuellem Zero Hedge-Artikel “Money’s Grim Future” (Die düstere Zukunft des Geldes) ausführlich beschrieben , bieten diese Workshops wichtige Informationen und Strategien zur finanziellen Selbstverteidigung. Lash schreibt: “Die kommende Krise wird als Vorwand genutzt werden, um ein neues Finanzsystem einzuführen, das den Zentralbehörden eine noch nie dagewesene Macht verleiht. Diejenigen, die nicht darauf vorbereitet sind, werden diesem System ausgeliefert sein”.

Die Initiative Daylight Freedom, die unter https://daylightfreedom.org zu finden ist , bietet Ressourcen und Möglichkeiten für diejenigen, die an der Teilnahme, dem Sponsoring oder der Ausrichtung dieser wichtigen Workshops im ganzen Land interessiert sind. Diese Basisinitiative zielt darauf ab, ein Netzwerk von informierten und vorbereiteten Personen zu schaffen, die sich gegen das Vordringen der finanziellen Tyrannei wehren können.