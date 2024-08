UK: Hartes Vorgehen gegen die Meinungsfreiheit in der Migrationskrise ist Teil eines globalistischen Modells, das den Zusammenbruch der westlichen Zivilisation vorantreibt.

Das harte Vorgehen Großbritanniens gegen die Meinungsfreiheit angesichts der Migrationskrise sollte nicht isoliert betrachtet werden; es beinhaltet das globalistische Modell des Zusammenbruchs der USA und der gesamten westlichen Zivilisation.

Leo Hohmann

Lassen Sie sich nicht täuschen, der Plan der Globalisten in Großbritannien ist der gleiche, den sie für die Vereinigten Staaten von Amerika haben. Alles dreht sich um waffenfähige Einwanderung.

Britische Schulen werden damit beginnen, Schüler über so genannte “Fehlinformationen” und die Gefahren von “extremistischen Inhalten” zu unterrichten, da es im Land immer wieder zu gewalttätigen Straßenunruhen kommt, die von islamischen Migranten angeheizt werden.

Laut Fox News zielt die neue Initiative darauf ab, den Schülern beizubringen, wie sie wahre Informationen von Fake News unterscheiden können, indem “kritisches Denken” in den Lehrplan aufgenommen wird, einschließlich des Englisch- und Mathematikunterrichts.

Nicht wirklich kritisches Denken, wohlgemerkt, sondern nur wahrheitskritisches Denken. Ein besseres Wort dafür wäre “Gehirnwäsche” oder “Sensibilisierung”.

Sie wollen nicht, dass junge Briten so aufwachsen wie der 61-jährige Engländer, der gerade zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt wurde, weil er die Autorität Allahs infrage gestellt hatte. Solche Indiskretionen kosteten ihn die Freiheit für die nächsten eineinhalb Jahre.

Am 31. Juli zeigte David Spring, ein britischer Staatsbürger auf Lebenszeit, während einer Demonstration vor Downing Street mit dem Finger auf die Polizei und rief: “Wer zum Teufel ist Allah? Dann sagte er zu den Beamten, sie seien “keine Engländer mehr”.

Zero Hedge berichtet, dass die Bestrafung von Spring das jüngste “schockierende Beispiel dafür ist, wie niedrig die Messlatte für Meinungsfreiheit als Reaktion auf die Unruhen nach dem Mord an drei Mädchen in Southport im letzten Monat gelegt wurde”.

Paul Joseph Watson für Zero Hedge schreibt:

“Während Spring’s Verhalten als beleidigend und widerspenstig beschrieben werden kann, zeigt die Tatsache, dass er die nächsten eineinhalb Jahre hinter Gittern verbringen wird, weil er böse Worte gesagt hat, wie das Vereinigte Königreich innerhalb von nur zwei Wochen in einen extremen Autoritarismus abgerutscht ist”.

Nein, es ist nicht innerhalb von zwei Wochen passiert. Und es sollte auch nicht als Schock kommen. Tatsächlich habe ich in meinem 2017 erschienenen Buch “Stealth Invasion“, in dem ich den Plan der Globalisten beschreibe, die westliche Zivilisation durch bewaffnete Migration zu zerstören, vorausgesagt, dass wir an diesen Punkt kommen würden.

Jeder, der Stealth Invasion gelesen hat, weiß, dass die bitteren Früchte der spalterischen Einwanderungspolitik der Globalisten seit vielen Jahren reifen. Die britische Regierung importiert seit Jahrzehnten nicht assimilierbare muslimische Migranten und überschwemmt damit einige Städte so sehr, dass selbst die Polizei vorsichtig ist, um die fremde Kultur nicht zu beleidigen, die allmählich zur dominanten Kultur geworden ist. Kirchen, die von ehemals gläubigen christlichen Gemeinden verlassen wurden, werden routinemäßig in Moscheen umgewandelt. Dreimal täglich ertönt der muslimische Gebetsruf aus Megaphonen. Wer diese fremde Kultur beleidigt oder die Gefühle eines Muslims verletzt, wird als “Rassist” und “Islamophob” verspottet. Und kann sogar verhaftet werden.

In der englischen Stadt Rotherham wurden Hunderte kleiner weißer britischer Mädchen von pakistanischen muslimischen Männern und ihren Freunden unter den Augen der Polizei und der Familien- und Kinderfürsorge für sexuelle Zwecke hergerichtet und gehandelt. Jeder, der sich beschwerte, wurde als Rassist und Hasser gebrandmarkt, sodass dies jahrelang nicht gemeldet wurde. Angesichts dieser erstarkenden fremden Kultur hat sich die britische Regierung stetig der natürlichsten Vorgehensweise gebeugt und diejenigen, die die islamische Sünde der Blasphemie gegen den falschen Gott Allah und seine fanatischen Anhänger begangen haben, tatsächlich verhaftet. So funktioniert die Scharia. Und dieses fremde Rechtssystem hat seit Jahren langsam die britischen Städte erobert. Es wird immer schlimmer. Wir sollten nicht schockiert sein. Es passiert auch in den Vereinigten Staaten, in Städten wie Minneapolis, Dearborn und Hamtramck.

Je stärker die ausländische Kultur wird, desto mehr wird sie von der Regierung begünstigt, wenn es zu Konflikten mit der einheimischen Kultur kommt.

Aus diesem Grund sagte Bridget Phillipson, Staatssekretärin für Bildung und Ministerin für Frauen und Gleichberechtigung, kürzlich über das neue Sensibilisierungstraining für britische Schüler:

“Es ist wichtiger denn je, dass wir junge Menschen mit dem Wissen und den Fähigkeiten ausstatten, die es ihnen ermöglichen, das, was sie online sehen, zu hinterfragen. Deshalb werden wir im Rahmen unserer Lehrplanüberprüfung Pläne entwickeln, um kritische Fähigkeiten in den Unterricht zu integrieren und unsere Kinder gegen Desinformation, Fake News und bösartige Verschwörungstheorien in den sozialen Medien zu wappnen”.

Phillipson erklärte, dass das Thema Desinformation in alle Aspekte des Kerncurriculums einfließen werde. Der Englischunterricht werde sich zum Beispiel auf die Sprache konzentrieren, die in “echten” Artikeln und “falschen” Geschichten verwendet wird, während im Computerunterricht zwischen Websites unterschieden werde, die als seriös und solchen, die als “parteiisch” gelten. Offizielle staatliche Medienkanäle wie die BBC sind in ihrer Berichterstattung natürlich niemals parteiisch.

Die Ermordung dreier Mädchen in Southport am 29. Juli durch den Sohn ruandischer Einwanderer ist nur das jüngste Beispiel für die Gewalt, die aus der ungehinderten Masseneinwanderung nach Großbritannien resultiert. Vor allem konservative Briten protestierten friedlich, viele von ihnen vor Moscheen und Hotels, die den endlosen Strom von Migranten beherbergen. Die islamischen Migranten nahmen Anstoß daran und begannen, ihre eigenen Gegenproteste zu organisieren, die bald in weit verbreitete Massengewalt ausarteten und zu mehreren Fällen führten, in denen Migranten wahllos weiße Zivilisten auf der Straße angriffen.

Die britische Regierung unter dem neuen Premierminister der Labour Party, Keir Starmer, hat die britischen Bürger aufgefordert, keine Videos und Bilder von islamischen Migranten zu verbreiten, die britische Bürger angreifen. Wer dies dennoch tut und lediglich die Tatsachen vor Ort dokumentiert, riskiert die sofortige Verhaftung und strafrechtliche Verfolgung durch Starmers Sturmtruppen.

Der britische Crown Prosecution Service erklärte am X:

“Inhalte, die zu Gewalt oder Hass aufrufen, sind nicht nur schädlich, sondern können auch illegal sein.

In diesem Szenario wird die Wahrheit als “Anstiftung zur Gewalt” bezeichnet”.

Mehr als 3.000 britische Bürger wurden verhaftet und wegen des “Verbrechens” angeklagt, ihre Meinung über die Migrationskrise und ihre Auswirkungen auf die britische Lebensweise im Internet veröffentlicht zu haben.

Ein britischer Staatsbürger wurde zu 20 Monaten Haft verurteilt, weil er in einem Facebook-Post nur Fakten genannt hatte. Sehen Sie hier, wie der korrupte Richter das Urteil erklärt.

Sind Sie nicht froh, dass Sie nicht in Großbritannien leben? Aber leider ist hier die gleiche Agenda am Werk, die versucht, Reden in den Vereinigten Staaten zu kriminalisieren.

Hohe Regierungsbeamte, darunter Außenminister Antony Blinken und Justizminister Merrick Garland, haben offen darüber gesprochen, wie sie gegen Falsch-, Des- und Fehlinformationen vorgehen wollen. Aber sie haben nie genau gesagt, was diese Art von kriminellen Äußerungen sind, sodass sie offen für Interpretationen sind.

Die Republikaner, lahm wie sie sind, sprechen oft in verharmlosenden Begriffen von der Einwanderungskrise. Sie beschweren sich darüber, dass die Demokraten die Migranten benutzen, um sichere Wahlkreise im Kongress zu schaffen, indem sie mehr Demokraten wählen, und manchmal sprechen sie davon, dass die Migranten den Amerikanern die Arbeitsplätze wegnehmen.

Diese Vorwürfe sind wahr, aber sie erzählen nicht die ganze Geschichte.

Letzten Endes wurden die Grenzen geöffnet und die Migranten nicht nur eingeladen, um Wählerstimmen und billige Arbeitskräfte zu bekommen, sondern auch, um eine destabilisierende Kraft zu sein, die den globalistischen Milliardären und ihren Handlangern in der Regierung hilft, ihre Kontrolle über das Leben der einzelnen Bürger zu verstärken. Sie benutzen Migranten, um kulturelle Spannungen zu erzeugen, die zu zügelloser Gewaltkriminalität und schließlich, in der Endphase der Übernahme, zu Bürgeraufständen führen. Aber wenn die Bürger sich erheben, um ihre Verachtung für diese Politik zum Ausdruck zu bringen, werden sie als Extremisten und Kriminelle dämonisiert. Das Zwei-Klassen-Justizsystem, das wir jetzt in Großbritannien erleben, ist genau der gleiche Plan für die Vereinigten Staaten, Kanada, Frankreich, Deutschland, Australien und andere ehemals freie westliche Nationen. Die Globalisten schaffen das Problem, indem sie Muslime und andere Dritte-Welt-Schädlinge importieren, und wenn die einheimische Bevölkerung schließlich merkt, dass sie missbraucht wird und sich wütend erhebt, werden sie ins Gefängnis geworfen. Diejenigen, die nicht ins Gefängnis kommen, werden nun eingeschüchtert, damit sie sich der neuen Normalität, der Tyrannei, unterwerfen.

Außerdem wird den Migranten die Staatsbürgerschaft angeboten, wenn sie in der Armee dienen. Dies ermöglicht es den Globalisten, die Streitkräfte zu degradieren und patriotische Bürger durch ausländische Söldner zu ersetzen, die keine wirkliche Loyalität gegenüber ihrem Land oder der Sache der Freiheit haben. Sie werden mit ziemlicher Sicherheit irgendwann dazu eingesetzt, Amerikaner anzugreifen und abweichende Meinungen weiter zu unterdrücken.

Ich sage nicht, dass alle Einwanderer schlecht sind. Diejenigen, die aus den richtigen Gründen hierher kommen, um ein besseres Leben zu führen und Amerikaner zu werden, sind eine große Bereicherung für unser Land. Aber diejenigen, die hierher kommen, um Almosen oder besondere Privilegien zu erhalten, die den eigentlichen Bürgern nicht gewährt werden, sind eine Belastung für das System und sollten sofort wieder nach Hause geschickt werden.

Ist es nicht interessant, dass China, Russland, Indien, Saudi-Arabien und die BRICS-Staaten niemals von den Vereinten Nationen, dem Weltwirtschaftsforum oder anderen globalistischen Gremien unter Druck gesetzt werden, ihre Grenzen für endlose Migrantenströme zu öffnen? Nur der Westen kennt diesen Druck und die daraus resultierenden Probleme.

Dieser Prozess der Zerstörung einer freien Gesellschaft durch die Bewaffnung der Immigration war das Hauptthema meines Buches “Stealth Invasion”, dessen Botschaft heute noch genauso relevant und dringlich ist wie bei seiner Erstveröffentlichung im Januar 2017. Ist es da ein Wunder, dass das Buch im Januar 2022 von Amazon verboten wurde? Es enthielt das Drehbuch der globalistischen Räuberklasse, die weiterhin ungehinderte Einwanderung und offene Grenzen nutzt, um die westliche Zivilisation methodisch zu dekonstruieren und durch etwas anderes zu ersetzen – ein neues System, das eine viel strengere Kontrolle des menschlichen Verhaltens ermöglicht.